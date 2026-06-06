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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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Peristiwa yang sangat menyedihkan! Lennart Karl, yang kurang beruntung di Piala Dunia, mengalami cedera setelah sesi latihan tim nasional Jerman

World Cup
USA vs Germany
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L. Karl

Pemain tim nasional Lennart Karl (18) mengalami cedera otot serius yang membuatnya tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah sesi latihan resmi pada hari Jumat.

Surat kabar Bild melaporkan kronologi sebagai berikut: Setelah sesi latihan terakhir menjelang pertandingan uji coba terakhir Piala Dunia melawan tuan rumah bersama AS pada hari Sabtu, Karl dan beberapa pemain lain masih melakukan sesi latihan tambahan.

  • Bersama beberapa pemain DFB, penyerang FC Bayern itu tetap berada di lapangan untuk mengasah kemampuan menembak ke gawang. Cedera itu terjadi saat Karl hendak melakukan tendangan terakhir. Karl langsung merasakan nyeri di otot adduktornya dan langsung menyadari apa yang terjadi. Wakil kapten Antonio Rüdiger (33) akhirnya membawanya ke ruang ganti.

    Pelatih timnas Julian Nagelsmann (38) mengisyaratkan cedera yang lebih parah tak lama setelah itu dalam konferensi persnya, saat ia berkata: "Sayangnya, Lenny mengalami cedera saat latihan hari ini. Kita harus menunggu hasilnya. Sejujurnya, situasinya tidak terlihat bagus." Selanjutnya, ia dibawa ke rumah sakit, di mana pemeriksaan MRI memastikan diagnosis: robekan otot, yang berarti bintang muda FCB musim lalu ini harus absen dari Piala Dunia.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Seperti Lennart Karl: Serge Gnabry pun mengalami cedera yang tidak disengaja

    Latihan menembak ke gawang setelah sesi latihan utama tidak dilakukan secara rutin di tim nasional. Namun, Nagelsmann menjelaskan dalam konferensi pers saat mengumumkan skuad DFB bahwa latihan semacam itulah yang menjadi alasan mengapa ia membawa rekan setim Karl, Jonas Urbig (22), sebagai "penjaga gawang latihan" ke Amerika Serikat: "Para pemain ingin menembak bola selama 45 menit setelah setiap sesi latihan, mereka tidak selalu diizinkan melakukannya, tetapi sesekali. Dan kemudian akan sangat baik jika beban tersebut dapat dibagi ke beberapa orang. Itulah mengapa Jonas layak berada di sini."

    Hal yang menyedihkan dalam konteks ini: Gelandang Bayern, Serge Gnabry, mengalami cedera parah pada pertengahan April dengan cara yang serupa. Dalam sesi latihan Bayern, pemain berusia 30 tahun itu mengalami robekan otot adduktor, yang mengakhiri musimnya lebih awal dan menghancurkan mimpinya untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia.

    Gnabry juga tidak cedera saat bertarung satu lawan satu, melainkan saat latihan menendang, seperti yang diungkapkan pelatih Bayern, Vincent Kompany, saat itu: "Itu sangat disayangkan. Itu terjadi saat latihan tendangan penalti. Itu benar-benar sangat, sangat disayangkan dan sangat mengejutkan kami semua."

  • Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GawangManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    PertahananFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    SeranganMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    SeranganKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    SeranganDeniz UndavVfB Stuttgart26
    SeranganFlorian WirtzFC Liverpool17
    SeranganNick WoltemadeNewcastle United11
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