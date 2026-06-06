Peristiwa yang sangat menyedihkan! Lennart Karl, yang kurang beruntung di Piala Dunia, mengalami cedera setelah sesi latihan tim nasional Jerman

Latihan menembak ke gawang setelah sesi latihan utama tidak dilakukan secara rutin di tim nasional. Namun, Nagelsmann menjelaskan dalam konferensi pers saat mengumumkan skuad DFB bahwa latihan semacam itulah yang menjadi alasan mengapa ia membawa rekan setim Karl, Jonas Urbig (22), sebagai "penjaga gawang latihan" ke Amerika Serikat: "Para pemain ingin menembak bola selama 45 menit setelah setiap sesi latihan, mereka tidak selalu diizinkan melakukannya, tetapi sesekali. Dan kemudian akan sangat baik jika beban tersebut dapat dibagi ke beberapa orang. Itulah mengapa Jonas layak berada di sini."

Hal yang menyedihkan dalam konteks ini: Gelandang Bayern, Serge Gnabry, mengalami cedera parah pada pertengahan April dengan cara yang serupa. Dalam sesi latihan Bayern, pemain berusia 30 tahun itu mengalami robekan otot adduktor, yang mengakhiri musimnya lebih awal dan menghancurkan mimpinya untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia.

Gnabry juga tidak cedera saat bertarung satu lawan satu, melainkan saat latihan menendang, seperti yang diungkapkan pelatih Bayern, Vincent Kompany, saat itu: "Itu sangat disayangkan. Itu terjadi saat latihan tendangan penalti. Itu benar-benar sangat, sangat disayangkan dan sangat mengejutkan kami semua."