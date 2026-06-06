Surat kabar Bild melaporkan kronologi sebagai berikut: Setelah sesi latihan terakhir menjelang pertandingan uji coba terakhir Piala Dunia melawan tuan rumah bersama AS pada hari Sabtu, Karl dan beberapa pemain lain masih melakukan sesi latihan tambahan.
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Peristiwa yang sangat menyedihkan! Lennart Karl, yang kurang beruntung di Piala Dunia, mengalami cedera setelah sesi latihan tim nasional Jerman
Bersama beberapa pemain DFB, penyerang FC Bayern itu tetap berada di lapangan untuk mengasah kemampuan menembak ke gawang. Cedera itu terjadi saat Karl hendak melakukan tendangan terakhir. Karl langsung merasakan nyeri di otot adduktornya dan langsung menyadari apa yang terjadi. Wakil kapten Antonio Rüdiger (33) akhirnya membawanya ke ruang ganti.
Pelatih timnas Julian Nagelsmann (38) mengisyaratkan cedera yang lebih parah tak lama setelah itu dalam konferensi persnya, saat ia berkata: "Sayangnya, Lenny mengalami cedera saat latihan hari ini. Kita harus menunggu hasilnya. Sejujurnya, situasinya tidak terlihat bagus." Selanjutnya, ia dibawa ke rumah sakit, di mana pemeriksaan MRI memastikan diagnosis: robekan otot, yang berarti bintang muda FCB musim lalu ini harus absen dari Piala Dunia.
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Seperti Lennart Karl: Serge Gnabry pun mengalami cedera yang tidak disengaja
Latihan menembak ke gawang setelah sesi latihan utama tidak dilakukan secara rutin di tim nasional. Namun, Nagelsmann menjelaskan dalam konferensi pers saat mengumumkan skuad DFB bahwa latihan semacam itulah yang menjadi alasan mengapa ia membawa rekan setim Karl, Jonas Urbig (22), sebagai "penjaga gawang latihan" ke Amerika Serikat: "Para pemain ingin menembak bola selama 45 menit setelah setiap sesi latihan, mereka tidak selalu diizinkan melakukannya, tetapi sesekali. Dan kemudian akan sangat baik jika beban tersebut dapat dibagi ke beberapa orang. Itulah mengapa Jonas layak berada di sini."
Hal yang menyedihkan dalam konteks ini: Gelandang Bayern, Serge Gnabry, mengalami cedera parah pada pertengahan April dengan cara yang serupa. Dalam sesi latihan Bayern, pemain berusia 30 tahun itu mengalami robekan otot adduktor, yang mengakhiri musimnya lebih awal dan menghancurkan mimpinya untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia.
Gnabry juga tidak cedera saat bertarung satu lawan satu, melainkan saat latihan menendang, seperti yang diungkapkan pelatih Bayern, Vincent Kompany, saat itu: "Itu sangat disayangkan. Itu terjadi saat latihan tendangan penalti. Itu benar-benar sangat, sangat disayangkan dan sangat mengejutkan kami semua."
Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gawang Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Pertahanan Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Serangan Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Serangan Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Serangan Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Serangan Florian Wirtz FC Liverpool 17 Serangan Nick Woltemade Newcastle United 11