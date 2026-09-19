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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Perisai label harga ala Iraola! Bos Liverpool membela duo £239 juta Wirtz dan Barcola jelang reuni dengan Bournemouth

Liverpool
Premier League
F. Wirtz
B. Barcola
A. Iraola
AFC Bournemouth vs Liverpool
AFC Bournemouth

Manajer Liverpool Andoni Iraola menyatakan keyakinan penuh terhadap rekrutan berprofil tinggi Florian Wirtz dan Bradley Barcola jelang menghadapi mantan klubnya, Bournemouth. Pelatih asal Spanyol itu membela kontribusi keseluruhan Wirtz sambil menegaskan Barcola akan cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League.

  • Iraola membela perekrutan besar menjelang reuni dengan Bournemouth

    Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola dengan tegas membela rekrutan papan atas Florian Wirtz dan Bradley Barcola jelang reuni personal dengan mantan klubnya, Bournemouth. Manajer asal Spanyol itu masih tak terkalahkan dalam enam pertandingan sejak menangani Anfield, mempertahankan awal masa jabatannya yang impresif.

    Menanggapi sorotan media terhadap lini serangnya yang mahal, Iraola menegaskan bahwa kedua playmaker tersebut memberikan nilai yang sangat besar melampaui sekadar angka mentah.

    Ia menekankan bahwa menilai kontribusi individu mengharuskan penilaian terhadap performa tim secara keseluruhan saat para pemain berada di atas lapangan.


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    Wirtz mendapat dukungan kuat meski mengawali kiprahnya dengan lambat dalam urusan mencetak gol

    Menanggapi pemain internasional Jerman senilai £116 juta, Florian Wirtz, Iraola menggemakan komentar suportif terbaru yang disampaikan bos tim nasional, Jurgen Klopp. Meski baru mencatatkan satu assist dalam lima penampilan musim ini, playmaker berusia 23 tahun itu tetap mendapat pujian tinggi dari manajernya berkat etos kerjanya.

    Iraola menyoroti pemahaman taktis Wirtz serta eksekusi tanpa pamrihnya di setiap fase permainan.

    "Dia harus dinilai seperti semua orang lain, apakah dia bermain baik atau tidak bermain baik, atau seperti yang selalu saya katakan bagaimana tim bermain saat Anda berada di lapangan?" kata Iraola. "Saya sangat senang dengan Florian. Dia berlatih untuk membantu kami dalam setiap aspek permainan. Jelas, dia ingin menambah gol dan assist, tetapi dia membantu kami di banyak area yang berbeda."

  • Barcola diprediksi akan makin berkembang seiring kebugaran pertandingannya meningkat

    Iraola juga meminta kesabaran terkait rekrutan musim panas senilai £123 juta, Bradley Barcola, yang bergabung dari Paris Saint-Germain pada akhir jendela transfer. Datang tanpa menit bermain di pramusim, winger asal Prancis itu belum menuntaskan 90 menit penuh dalam seragam Liverpool.

    Sang manajer memuji persaingan di dalam skuad, dengan menilai opsi-opsi elite di setiap posisi sebagai kemewahan yang disambut baik.

    "Dengan Bradley, semakin sering dia bermain, semakin baik dia akan menjadi," jelas Iraola. "Dia datang langsung tanpa menit bermain di pramusim, tetapi dalam kondisi yang bagus. Seperti semua rekrutan yang datang dari liga lain, dia akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan ritme Premier League."

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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Laga kontra Bournemouth menanti di wilayah yang sudah familier

    Laga Premier League mendatang memiliki arti tambahan bagi Iraola saat ia bersiap menghadapi Bournemouth, klub yang ia tangani sebelum penunjukannya di Anfield. Setelah menghabiskan waktu mengembangkan skuad Bournemouth, sang manajer menilai bahwa kedua tim pelatih sangat memahami nuansa taktik satu sama lain.

    Pria Spanyol itu memperkirakan ujian taktik yang berat melawan lawan yang sudah dikenalnya.

    "Saya punya keuntungan karena mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka punya keuntungan karena mereka mengenal saya dengan sangat baik," kata Iraola. "Anda tidak pernah tahu siapa yang punya keuntungan lebih besar."

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