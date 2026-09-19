Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola dengan tegas membela rekrutan papan atas Florian Wirtz dan Bradley Barcola jelang reuni personal dengan mantan klubnya, Bournemouth. Manajer asal Spanyol itu masih tak terkalahkan dalam enam pertandingan sejak menangani Anfield, mempertahankan awal masa jabatannya yang impresif.

Menanggapi sorotan media terhadap lini serangnya yang mahal, Iraola menegaskan bahwa kedua playmaker tersebut memberikan nilai yang sangat besar melampaui sekadar angka mentah.

Ia menekankan bahwa menilai kontribusi individu mengharuskan penilaian terhadap performa tim secara keseluruhan saat para pemain berada di atas lapangan.



