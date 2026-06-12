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Peringkat Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Harry Kane, Kylian Mbappé, dan lainnya bersaing untuk merebut penghargaan FIFA

World Cup
England
Argentina
Spain
France
FEATURES
Brazil
Canada
Germany
Mexico
Portugal
USA

Piala Dunia 2026 telah dimulai, begitu pula persaingan untuk meraih Sepatu Emas yang bergengsi—penghargaan yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak turnamen ini. Perjalanan masih panjang karena 48 negara bersaing memperebutkan gelar tersebut, tetapi bintang mana yang akan membawa pulang penghargaan bergengsi ini? Berikut adalah prediksi GOAL mengenai para kandidat penghargaan tersebut, seiring kami terus memantau para bintang paling subur di turnamen ini

Ada lebih dari satu cara untuk menorehkan nama Anda dalam sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat kompetitif menuju status legendaris, yaitu jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di seluruh stadion Amerika Utara, sekelompok pencetak gol elit baru siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih kesuksesan global kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih dua gelar Piala Dunia berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu Sepatu Emas di namanya.

Namun, persaingan tidak berhenti di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol teratas di Kanada, Meksiko, dan AS seiring memanasnya persaingan untuk meraih Sepatu Emas.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inggris

    Penyerang Bayern Munich yang tak terbendung ini berada dalam posisi yang sangat tepat untuk bersaing secara serius memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tahun ini.

    36 golnya di Bundesliga yang membuatnya meraih Sepatu Emas Eropa, serta 14 golnya dalam 13 pertandingan Liga Champions - termasuk gol-golnya melawan PSG dan Real Madrid - menjadi bukti tambahan bahwa bahkan tim-tim terkuat pun tak mampu menghentikannya.

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    Kylian Mbappé | Prancis

    Kylian Mbappé saat ini berada di peringkat keenam bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, sejajar dengan legenda Brasil Pelé dengan 12 gol dalam 14 pertandingan, dan hanya tertinggal satu gol dari Lionel Messi, yang telah tampil 26 kali di turnamen tersebut. Dengan selisih empat gol dari legenda Jerman Miroslav Klose, turnamen ini berpotensi menjadi ajang di mana, di usianya yang baru 27 tahun, ia mampu naik ke peringkat pertama dalam daftar tersebut.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norwegia

    Dengan rekor gol yang luar biasa, yakni 55 gol dalam 50 penampilan bersama timnas Norwegia, Erling Haaland siap memberikan dampak spektakuler dalam penampilan perdananya di putaran final Piala Dunia.

    Baru saja meraih trofi Sepatu Emas Liga Premier untuk ketiga kalinya, penyerang Manchester City ini dapat semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang tengah terbaik sepanjang masa jika ia berhasil mengungguli rekan-rekannya dari Inggris, Spanyol, Prancis, dan Argentina dalam perebutan penghargaan serupa di Piala Dunia.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    Lionel Messi memang sudah beberapa tahun terakhir ini menjauh dari ketatnya persaingan di liga-liga top Eropa dan gemerlap Liga Champions, namun sang pahlawan Argentina ini diperkirakan akan kembali memainkan peran utama di Piala Dunia kali ini.

    Pentingnya pemain berusia 38 tahun ini bagi Albiceleste hampir tidak berkurang sejak ia membawa pulang trofi dari Qatar empat tahun lalu. Kemampuannya yang mampu mengubah jalannya pertandingan terlihat saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan baru-baru ini melawan Islandia, mendapatkan penalti dengan sentuhan pertamanya (yang nyaris menjadi gol) dan mencetaknya dengan sentuhan keduanya saat Argentina menang 3-0.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Spanyol

    Mikel Oyarzabal, yang bisa dibilang sebagai penyerang yang paling diremehkan menjelang turnamen ini, seharusnya tidak ragu lagi akan posisinya sebagai salah satu kandidat peraih Sepatu Emas. Rekornya dengan 25 gol dalam 53 pertandingan memang sudah cukup mengesankan, namun yang benar-benar mencengangkan adalah performa gemilangnya selama tujuh bulan terakhir. Dalam 13 penampilannya terakhir bersama Spanyol, ia telah mencetak 13 gol dan menyumbang beberapa assist.

    Spanyol bahkan kesulitan mencetak gol tanpa kehadirannya menjelang turnamen ini, terbukti dari hasil imbang yang mereka raih saat menghadapi Mesir dan Irak.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    Di usia 41 tahun, ini pasti akan menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Ia tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan bagi tim asuhan Roberto Martinez, dengan menyumbangkan gol-gol penting dalam perjalanan mereka menuju gelar UEFA Nations League dan lolos ke Piala Dunia.

    Portugal memiliki banyak pemain berkualitas yang mendukung mantan bintang Real Madrid dan Manchester United ini, dengan Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha, dan João Neves memainkan peran kunci untuk membantu memaksimalkan potensi sang penyerang ikonik.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Spanyol

    Meskipun ia hanya mencetak satu gol di Euro 2024, pemain muda Spanyol Lamine Yamal baru saja menjalani musim yang gemilang di lini serang Barcelona, di mana ia mencetak 22 gol di La Liga dan Liga Champions.

    Akan genap berusia 19 tahun selama turnamen berlangsung, ia berharap masih bisa bersaing untuk merebut trofi Piala Dunia serta Sepatu Emas pada saat itu.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | Prancis

    Ousmane Dembélé belum tampil seproduktif saat membela Prancis dibandingkan saat membela PSG, di mana ia mencetak 20 gol dalam 40 pertandingan pada musim 2025-26, namun sang penyerang sangat bersemangat untuk unjuk gigi di panggung besar dan memperkuat harapannya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or.

    Baru saja meraih gelar Liga Champions lagi, memainkan peran penting bagi Prancis di Amerika Utara, dan membawa pulang penghargaan individu lainnya, tentu saja akan menempatkannya dalam posisi yang baik untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia sekali lagi.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brasil

    Raphinha agak kurang mendapat pengakuan yang semestinya mengingat penampilannya yang luar biasa bersama Barcelona, yang berujung pada peringkat kelima dalam daftar Ballon d'Or. Meskipun sering kali terpinggirkan oleh Lamine Yamal di Catalunya, sementara sebagian besar sorotan di Brasil tertuju pada pemain seperti Neymar dan Vinicius Junior, pemain sayap berusia 29 tahun ini dianggap tak tergantikan oleh para pelatihnya saat dalam kondisi fit.

    Masalah cedera menghambat musimnya di level klub dan membuatnya absen dari skuad Selecao pada beberapa kesempatan, namun ia berharap dapat memberikan kontribusi besar saat Brasil berupaya meraih gelar juara dunia keenam.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Alvarez | Argentina

    Inilah saatnya bagi Julian Alvarez untuk bersinar! Persaingan transfer sedang memanas di sekelilingnya. Atletico Madrid telah menolak tawaran sebesar €150 juta dari Real Madrid, sekaligus memberi peringatan kepada klub-klub lain yang berminat seperti Barcelona, PSG, dan Arsenal.

    Jika ia terbukti menjadi kunci keberhasilan Argentina melaju jauh di kompetisi ini, tawaran-tawaran mungkin akan berdatangan untuk sang striker.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para pencetak gol terbanyak saat ini

    Dalam dua pertandingan pertama turnamen ini tercipta lima gol, dengan Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dan Korea Selatan memulai dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Sejauh ini, belum ada pencetak gol terbanyak, meskipun Hwang In-beom sedikit unggul setelah memberikan assist yang sangat penting.

    Pemain

    Tim

    Gol

    Hwang In-beom

    Korea Selatan

    1

    Raul Jimenez

    Meksiko

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Korea Selatan

    1

    Julian Quinones

    Meksiko

    1

    Ladislav Krejci

    Republik Ceko

    1