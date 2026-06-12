Peringkat Sepatu Emas Piala Dunia 2026: Harry Kane, Kylian Mbappé, dan lainnya bersaing untuk merebut penghargaan FIFA

Ada lebih dari satu cara untuk menorehkan nama Anda dalam sejarah Piala Dunia. Tentu saja, membawa tim nasional Anda meraih kejayaan adalah cara yang paling jelas, tetapi ada jalur lain yang sangat kompetitif menuju status legendaris, yaitu jalur yang menghargai kejeniusan individu murni dalam olahraga tim.

Meskipun trofi Piala Dunia adalah obsesi utama sebuah tim, Sepatu Emas adalah bukti insting mematikan seorang penyerang di panggung global, bahkan jika timnya gagal meraih gelar juara.

Ini adalah mahkota individu yang mengubah penyerang biasa menjadi tokoh legendaris, menempatkan mereka dalam jajaran eksklusif bersama nama-nama seperti Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker, dan Miroslav Klose.

Tahun ini, di seluruh stadion Amerika Utara, sekelompok pencetak gol elit baru siap menulis bab mereka sendiri dalam sejarah yang penuh prestasi itu.

Pemenang Sepatu Emas 2022, Kylian Mbappe, memasuki turnamen ini dengan target mempertahankan gelarnya dan membawa Prancis ke final ketiga berturut-turut—dan mungkin meraih kesuksesan global kedua dalam periode tersebut. Namun, ia menghadapi persaingan sengit dari juara dunia bertahan Lionel Messi, yang berambisi meraih dua gelar Piala Dunia berturut-turut, serta pahlawan Inggris Harry Kane, yang sudah memiliki satu Sepatu Emas di namanya.

Namun, persaingan tidak berhenti di situ saja. Dengan Spanyol, Portugal, Brasil, Norwegia, dan Swedia yang memiliki beberapa penyerang elit dunia dalam barisan mereka, pemain seperti Mbappe, Messi, dan Kane bisa saja tersingkir di Amerika Utara.

Di sini, GOAL memantau para bintang pencetak gol teratas di Kanada, Meksiko, dan AS seiring memanasnya persaingan untuk meraih Sepatu Emas.