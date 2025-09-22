Peringkat resmi Ballon d'Or Wanita 2025: Aitana Bonmati mengungguli Mariona Caldentey dan Alessia Russo untuk meraih Ballon d'Or berkat treble Barcelona dan penampilan gemilangnya di Euro 2025

Sungguh luar biasa membayangkan bahwa keikutsertaan Bonmati dalam ajang tersebut sempat diragukan, setelah ia terserang meningitis virus tepat saat Spanyol bersiap terbang ke Swiss. Fakta bahwa ia mampu pulih dan tidak hanya bermain, tetapi juga tampil dengan performa yang begitu memukau, sungguh mengagumkan. Musim 2024-25-nya tidak berakhir sempurna, dengan kekalahan di final Liga Champions melawan Arsenal dan final Euro 2025 melawan Inggris yang membuatnya kehilangan dua gelar yang sangat ingin ia raih. Namun, penghiburannya adalah Ballon d'Or ketiga berturut-turut. Ia bergabung dengan Lionel Messi dan Michel Platini sebagai satu-satunya pemain yang pernah memenangkan Golden Ball tiga tahun berturut-turut.

Dua anggota tim Arsenal yang mengalahkan Barcelona di final Liga Champions tersebut bergabung dengan Bonmati di podium. Di posisi kedua adalah Mariona Caldentey, ikon lama Barcelona yang pindah ke London Utara tahun lalu dan membantu memimpin The Gunners meraih kemenangan Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya di musim pertamanya. Alessia Russo melengkapi tiga besar, setelah tidak hanya menjadi juara Eropa bersama klubnya tahun ini tetapi juga negaranya, dengan golnya untuk Inggris di Euro 2025 membantu The Lionesses kembali ke permainan melawan Spanyol sebelum akhirnya menghancurkan hati Bonmati dan Caldentey melalui adu penalti.

Trio tersebut berada di puncak peringkat untuk tahun 2025, tetapi bagaimana hasil akhir dari 30 pemain dalam daftar nominasi setelah semua suara dihitung? Lihat peringkat resmi di bawah ini: