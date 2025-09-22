Mariona Caldentey Aitana Bonmati Alessia Russo
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Peringkat resmi Ballon d'Or Wanita 2025: Aitana Bonmati mengungguli Mariona Caldentey dan Alessia Russo untuk meraih Ballon d'Or berkat treble Barcelona dan penampilan gemilangnya di Euro 2025

Ballon d'Or. Suka atau tidak suka, ini adalah penghargaan yang diimpikan oleh setiap pesepakbola di dunia untuk suatu hari nanti bisa memenangkannya. Dan kini, setelah musim 2024-25 yang tak terlupakan, pemenang Ballon d'Or Wanita 2025 telah diumumkan: Aitana Bonmati. Bintang Barcelona ini tampil luar biasa untuk klubnya sepanjang tahun lalu, konsistensi kelas dunianya menonjol saat Barcelona meraih treble domestik, sementara penampilannya bersama timnas Spanyol cukup untuk menjadikannya Pemain Terbaik Turnamen Euro 2025.

Sungguh luar biasa membayangkan bahwa keikutsertaan Bonmati dalam ajang tersebut sempat diragukan, setelah ia terserang meningitis virus tepat saat Spanyol bersiap terbang ke Swiss. Fakta bahwa ia mampu pulih dan tidak hanya bermain, tetapi juga tampil dengan performa yang begitu memukau, sungguh mengagumkan. Musim 2024-25-nya tidak berakhir sempurna, dengan kekalahan di final Liga Champions melawan Arsenal dan final Euro 2025 melawan Inggris yang membuatnya kehilangan dua gelar yang sangat ingin ia raih. Namun, penghiburannya adalah Ballon d'Or ketiga berturut-turut. Ia bergabung dengan Lionel Messi dan Michel Platini sebagai satu-satunya pemain yang pernah memenangkan Golden Ball tiga tahun berturut-turut.

Dua anggota tim Arsenal yang mengalahkan Barcelona di final Liga Champions tersebut bergabung dengan Bonmati di podium. Di posisi kedua adalah Mariona Caldentey, ikon lama Barcelona yang pindah ke London Utara tahun lalu dan membantu memimpin The Gunners meraih kemenangan Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya di musim pertamanya. Alessia Russo melengkapi tiga besar, setelah tidak hanya menjadi juara Eropa bersama klubnya tahun ini tetapi juga negaranya, dengan golnya untuk Inggris di Euro 2025 membantu The Lionesses kembali ke permainan melawan Spanyol sebelum akhirnya menghancurkan hati Bonmati dan Caldentey melalui adu penalti.

Trio tersebut berada di puncak peringkat untuk tahun 2025, tetapi bagaimana hasil akhir dari 30 pemain dalam daftar nominasi setelah semua suara dihitung? Lihat peringkat resmi di bawah ini:

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2024-25Getty Images

    30. Caroline Weir (Real Madrid)

    Setelah absen hampir sepanjang musim 2023-24 akibat cedera ACL, Weir kembali tampil gemilang tahun lalu, menunjukkan performa yang mirip dengan penampilannya yang sempat menggemparkan Spanyol pada musim perdananya bersama Real Madrid. Pemain internasional Skotlandia ini mencetak 15 gol dan 11 assist di semua kompetisi bersama Las Blancas, dengan dua golnya dalam kemenangan perdana tim atas Barcelona menjadi sorotan utama.

    29. Steph Catley (Arsenal)

    Setelah dipindahkan ke posisi bek tengah oleh Renee Slegers, yang mengambil alih kepelatihan Arsenal pada bulan Oktober lalu, Catley tampil gemilang bersama The Gunners dalam musim yang fantastis. Biasanya bermain sebagai bek kiri, ia menambah kokohnya barisan pertahanan yang pada akhirnya berhasil menahan gempuran Barcelona di final Liga Champions, membawa Arsenal meraih gelar Eropa pertamanya sejak 2007.

    =27. Clara Mateo (Paris FC)

    Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Ligue 1 dalam kedua ajang penghargaan akhir musim di Prancis, Mateo tampil gemilang bersama Paris FC yang tak diunggulkan saat mereka mengejutkan Paris Saint-Germain untuk merebut gelar Coupe de France, sebelum akhirnya juga memastikan tiket ke Liga Champions. Pemain berusia 27 tahun ini mencetak 18 gol—terbanyak di liga—dan menempati peringkat kedua dalam daftar pemberi assist, dengan tujuh assist.

    =27. Frida Maanum (Arsenal)

    Sebagai salah satu pemain penting dalam skuad Arsenal yang menjuarai Liga Champions, Maanum menutup musim klub dengan 10 gol dan empat assist, meskipun statistik tersebut tak cukup menggambarkan betapa berharganya gelandang ini dalam susunan pemain utama The Gunners. Ia kemudian menjadi pemain kunci bagi timnas Norwegia yang akhirnya kembali lolos ke babak gugur Euro, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan atas Islandia.

    26. Lindsey Heaps (Lyon)

    Heaps hanya kalah produktivitas dari dua pemain lain di liga utama Prancis musim lalu, dengan mencetak 12 gol meski bermain sebagai gelandang, dan ia memimpin klasemen assist di liga tersebut dengan delapan assist, yang membantu OL meraih gelar juara lagi. Memang, assist gemilangnya itulah yang membantu Lyon membuka skor dalam kemenangan yang memastikan gelar juara atas Paris Saint-Germain.

    25. Emily Fox (Arsenal)

    Selama setahun terakhir, Fox telah membuktikan kemampuannya yang berkelas dunia, sekaligus membawa Arsenal ke level yang lebih tinggi sebagai bek kanan. Pemain berusia 27 tahun ini tampil konsisten dan dapat diandalkan di lini pertahanan, membantu menggagalkan serangan Barcelona di final Liga Champions, sekaligus menjadi aset berharga dalam serangan, karena ia menunjukkan alasan kuat mengapa ia layak disebut sebagai yang terbaik di dunia di posisinya.

    24. Sofia Cantore (Washington Spirit)

    Cantore mencatatkan musim yang gemilang bersama Juventus tahun lalu, mencetak lebih dari 10 gol di Serie A saat Bianconeri meraih gelar juara untuk pertama kalinya sejak 2022, dan ia kemudian mengukuhkan performa tersebut dengan penampilan impresif di Euro saat Italia berhasil melaju ke semifinal secara mengejutkan. Pemain berusia 25 tahun itu, yang kini telah bergabung dengan Washington Spirit, memberikan assist untuk kedua gol dalam kemenangan bersejarah Azzurre di babak perempat final melawan Norwegia.

    23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

    Hanya sedikit pemain yang mengawali musim 2024-25 dengan performa lebih baik daripada Rytting Kaneryd, yang tampil sangat dinamis dalam skuad Chelsea yang berhasil meraih treble domestik. Ia juga menunjukkan kemampuannya di Euro 2025, melesat di sayap untuk tim Swedia yang tampak sebagai pesaing serius dalam perebutan gelar, hingga kebangkitan gemilang Inggris mengakhiri perjalanan mereka di babak perempat final. 

    22. Esther Gonzalez (Gotham)

    Tak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol di NWSL tahun ini selain Gonzalez, yang mempertahankan performa apiknya hingga Euro 2025. Penyerang Gotham ini telah mencetak 10 gol dalam 13 penampilan liga pada tahun 2025 sebelum turnamen tersebut, dan ia juga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak saat membela Spanyol di Swiss musim panas ini, sekaligus meraih Sepatu Emas saat La Roja melaju ke final.

    21. Amanda Gutierres (Palmeiras)

    Nama Gutierres mungkin belum begitu dikenal oleh sebagian orang sebelum musim panas ini, namun pencapaiannya yang meraih Sepatu Emas dengan mencetak enam gol di Copa America jelas telah membuatnya menjadi sorotan. Pemain berusia 24 tahun ini tampil gemilang saat Brasil menjuarai turnamen tersebut, mencetak gol dalam kemenangan atas Venezuela, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay, serta di final melawan Kolombia, di mana Selecao keluar sebagai pemenang melalui adu penalti, dengan Gutierres turut mencetak gol dalam sesi adu penalti tersebut.

    20. Pernille Harder (Bayern Munich)

    Hampir tak ada yang akan membantah bahwa Harder bukanlah pemain terbaik di Jerman musim lalu, mengingat sang penyerang memainkan peran besar dalam raihan treble domestik Bayern Munich. Dengan mencetak 14 gol dan lima assist dalam 22 penampilan di Bundesliga, pemain internasional Denmark ini juga mencetak enam gol dalam delapan pertandingan Liga Champions, sehingga berhasil masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or meskipun timnas negaranya tampil kurang memuaskan di Euro 2025.

    19. Klara Buhl (Bayern Munich)

    Buhl tampil gemilang saat Jerman melaju ke semifinal Euro 2025, di mana mereka baru tersingkir setelah kalah dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu. Penampilan apiknya itu tak mengejutkan bagi siapa pun yang menyaksikan sang pemain sayap saat membela Bayern Munich tahun lalu, mengingat performanya saat itu sangat luar biasa. Buhl mencetak sembilan gol dan 17 assist di Bundesliga dan Liga Champions, serta memainkan peran kunci saat klub raksasa Jerman itu meraih treble domestik.

    18. Melchie Dumornay (Lyon)

    Dumornay mungkin saja menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or seandainya Lyon tidak mengalami kekalahan mengejutkan dari Arsenal di semifinal Liga Champions. Pemain berusia 22 tahun itu tampil gemilang sepanjang tahun ini, dengan mencetak 22 gol dan menyumbang sembilan assist di semua kompetisi saat OL kembali menjuarai liga. Di antara gol-gol tersebut terdapat gol pembuka dalam kemenangan atas PSG yang memastikan gelar juara tersebut.

    17. Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Chawinga adalah bintang NWSL lainnya yang penampilannya pada akhir tahun 2024 berperan penting dalam mengamankan posisinya di antara para nominasi Ballon d'Or. Pemain berusia 27 tahun ini dinobatkan sebagai MVP liga saat Kansas City Current melaju ke final, sekaligus meraih gelar Sepatu Emas. Ia juga mengawali musim 2025 dengan gemilang, mencetak sembilan gol dalam 14 penampilannya pertama.

    16. Cristiana Girelli (Juventus)

    Baik bersama klub maupun tim nasional, Girelli telah menjalani 12 bulan yang luar biasa. Pemain berusia 35 tahun ini meraih gelar Sepatu Emas Serie A dengan 19 gol saat Juventus menjuarai liga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir; ia membuka skor di final Coppa Italia saat Bianconere mengalahkan Roma; dan kemudian ia memimpin laju Italia menuju semifinal Euro 2025, dengan mencetak kedua gol dalam kemenangan di perempat final atas Norwegia.

    15. Sandy Baltimore (Chelsea)

    Baltimore menjalani musim pertamanya yang luar biasa bersama Chelsea, memainkan peran penting saat The Blues berhasil meraih ketiga gelar domestik yang diperebutkan tanpa menelan satu kekalahan pun. Hal itu tercapai meskipun ia bermain sebagai bek kiri hampir sepanjang musim, bukan di posisi aslinya sebagai penyerang. Pemain berusia 25 tahun itu tetap mampu mencetak sembilan gol dan enam assist di semua kompetisi, dengan penampilannya yang gemilang di final Piala FA menjadi sorotan utama.

    14. Barbra Banda (Orlando Pride)

    Banda tampil sangat impresif sejak musim baru NWSL dimulai pada bulan Maret, dengan mencetak delapan gol dalam 14 pertandingan pertamanya, namun penutup musim 2024-nya juga masuk dalam periode yang dievaluasi oleh para pemilih Ballon d'Or. Hal itu sangat penting karena mencakup kontribusi sang penyerang dalam mengantarkan Orlando Pride meraih NWSL Shield dan gelar juara NWSL pertama dalam sejarah klub.

    13. Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Graham Hansen menjadi pemain terbaik Norwegia saat negaranya mengakhiri penantian selama 12 tahun untuk lolos dari babak penyisihan grup di Euro musim panas ini, sebelum akhirnya kalah dari Italia di perempat final. Hal itu terjadi setelah musim klub yang gemilang, di mana sang pemain sayap tampil cemerlang saat Barcelona meraih treble domestik. Runner-up Ballon d'Or tahun lalu ini menutup musim 2024-25 dengan 21 gol dan 14 assist.

    12. Marta (Orlando Pride)

    Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di Copa America, Marta seolah kembali ke masa jayanya setelah kembali dari masa pensiun internasional untuk membela Brasil musim panas ini. Pemain berusia 39 tahun itu mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist dalam enam pertandingan, meski hanya tiga kali menjadi starter, serta menjadi pemain paling menonjol di final dengan mencetak dua gol. Ia juga membantu Orlando Pride meraih gelar NWSL Shield dan Kejuaraan pada akhir tahun 2024.

    11. Claudia Pina (Barcelona)

    Meskipun tidak selalu menjadi pemain inti baik di klub maupun tim nasional, Pina membuktikan dirinya sebagai penentu kemenangan yang andal terlepas dari perannya sepanjang tahun lalu. Tak ada pemain lain yang mencetak lebih banyak gol di Liga Champions daripada pemain berusia 24 tahun ini, yang tidak hanya tampil gemilang saat Barcelona meraih treble, tetapi juga mencetak dua gol brilian dalam perjalanan Spanyol menuju final Euro 2025.

    10. Hannah Hampton (Chelsea)

    Sebagai satu-satunya penjaga gawang yang dinominasikan untuk penghargaan ini, Hampton mencatatkan musim yang gemilang bersama Chelsea, meraih gelar WSL Golden Glove bersama rekan-rekannya saat The Blues menjuarai treble domestik tanpa terkalahkan, dan kemudian ia mengukuhkan prestasinya dengan penampilan luar biasa di Euro. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi salah satu pemain terbaik Inggris saat mereka menjadi juara Eropa, dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan penting dalam kemenangan adu penalti atas Swedia di perempat final dan Spanyol di final. Selain masuk dalam 10 besar, ia juga dianugerahi Trofi Yashin Wanita pertama dalam sejarah pada upacara Ballon d'Or 2025.

    9. Lucy Bronze (Chelsea)

    Bronze merupakan salah satu pemain terbaik Inggris di Euro 2025, dengan penampilannya dalam kemenangan di babak perempat final melawan Swedia menjadi sorotan utama saat The Lionesses mempertahankan gelar juara mereka. Penampilan gemilang tersebut juga didukung oleh musim yang luar biasa bersama Chelsea, di mana bek sayap tersebut menjadi pemain kunci dalam raihan treble domestik The Blues, serta mencetak gol yang memastikan gelar keenam berturut-turut mereka di Women's Super League.

    8. Ewa Pajor (Barcelona)

    Tak ada pemain yang mencetak gol sebanyak Pajor musim lalu. Penyerang ini menutup musim 2024-25 dengan raihan 52 gol untuk klub dan tim nasional, ditambah 16 assist, saat ia membantu Barcelona meraih treble domestik dan membela Polandia di turnamen besar pertama mereka di level putri. Pajor juga mencetak gol saat negaranya menutup musim panas dengan hasil gemilang, yakni kemenangan pertama mereka di Kejuaraan Eropa.

    7. Leah Williamson (Arsenal)

    Setelah absen dalam turnamen besar terakhir Inggris akibat cedera ACL, Williamson berhasil menebus waktu yang terlewat di Euro 2025 dengan mengulangi prestasi bersejarah yang diraihnya pada 2022, yakni memimpin The Lionesses meraih gelar juara. Hal itu terjadi setelah penutup musim klub yang gemilang pula, di mana sang penggemar setia Arsenal ini turut membantu timnya mengalahkan Barcelona di final Liga Champions.

    6. Patri Guijarro (Barcelona)

    Catatan 12 gol dan 16 assist untuk klub dan tim nasional sepanjang tahun lalu cukup mengesankan bagi Guijarro, yang berposisi sebagai gelandang bertahan untuk Barcelona dan Spanyol. Meskipun bisa dibilang sebagai yang terbaik di dunia dalam posisinya, ia terkadang kesulitan mendapatkan pengakuan karena perannya yang konservatif, namun belakangan ini ia pantas menjadi nominasi tetap untuk Ballon d'Or. Ia juga sering mendapat penghargaan dalam pemungutan suara, sebagaimana terlihat dari peringkatnya yang kuat pada tahun 2025.

    5. Chloe Kelly (Arsenal)

    Setelah sempat bahkan tak bisa turun ke lapangan pada paruh pertama musim 2024-25, Kelly tampil gemilang setelah bergabung dengan Arsenal sebagai pemain pinjaman pada Januari dan membantu The Gunners menjuarai Liga Champions. Kemudian, ia membuktikan diri sebagai pemain penentu bagi Inggris di Euro 2025, dengan memberikan kontribusi heroik di babak perempat final, semifinal, dan final saat The Lionesses menjuarai turnamen yang selamanya akan dikenang bersama nama Kelly.

    4. Alexia Putellas (Barcelona)

    Setelah beberapa waktu terakhir harus berjuang melawan cedera, Putellas mencapai prestasi baru pada musim lalu berkat penampilan individu yang luar biasa, yang berperan besar dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik. Pemenang Ballon d'Or dua kali ini mencetak 27 gol dan memberikan 21 assist untuk klub dan tim nasionalnya pada musim 2024-25, serta membantu tim nasionalnya mencapai final Euro 2025 pada musim panas lalu.

    3. Alessia Russo (Arsenal)

    Tak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol di WSL musim lalu selain Russo, yang berbagi gelar Sepatu Emas berkat 12 golnya untuk Arsenal, dan hanya Pina yang mencetak lebih banyak gol daripada penyerang Inggris itu di Liga Champions, saat ia membantu Arsenal kembali menjadi juara Eropa. Pemain berusia 26 tahun itu juga tampil gemilang bersama timnas Inggris di Kejuaraan Eropa, mencetak gol di final dalam perjalanannya meraih gelar Eropa lainnya.

    2. Mariona Caldentey (Arsenal)

    Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di WSL awal musim panas ini, Caldentey memberikan kontribusi luar biasa pada musim pertamanya bersama Arsenal. Hal itu sangat terlihat di Liga Champions, di mana penampilannya sangat menentukan kemenangan The Gunners. Setelah mencetak 18 gol dan sembilan assist di level klub, pemain berusia 29 tahun ini juga tampil gemilang bersama Spanyol di Euro, membuka skor di final sebelum akhirnya kalah dari Inggris. Semua itu membantunya meraih tempat di podium Ballon d'Or, sekaligus menandai selesainya transformasinya dari talenta yang selalu diremehkan menjadi bintang kelas dunia yang terkenal.

    1. Aitana Bonmati (Barcelona)

    Setelah memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2023 dan 2024, Bonmati menjadi pemain ketiga sepanjang sejarah yang berhasil meraih penghargaan ini selama tiga tahun berturut-turut saat ia kembali menjuarainya pada tahun 2025. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di Euro 2025, setelah membantu Spanyol mencapai final, dan juga meraih penghargaan Pemain Terbaik di Liga Champions musim lalu, saat Barcelona mencapai final. Bonmati tidak berhasil membawa timnya meraih kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut, dengan Inggris dan Arsenal masing-masing keluar sebagai pemenang, namun ia memainkan peran besar dalam treble domestik Barca, sebuah prestasi yang tidak diabaikan oleh para pemilih yang memilihnya sebagai pemenang Ballon d'Or Feminin 2025. Hanya Lionel Messi dan Michel Platini yang pernah memenangkan tiga Golden Ball berturut-turut; kini, Bonmati bergabung dengan klub eksklusif tersebut.