Aitana Bonmati telah memenangi Ballon d'Or Feminin dalam tiga edisi terakhir, tetapi penghargaan itu akan jatuh ke tangan pemain lain pada 2026. Akankah Alexia Putellas, sesama bintang Barcelona yang sudah dua kali memenanginya, kembali menegaskan diri sebagai pemain terbaik di sepakbola wanita? Atau akankah ada nama baru dalam daftar pemenang ketika Bola Emas diserahkan di London pada Senin?

Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada November lalu. Cedera itu memerlukan operasi dan membuatnya menepi hingga kembali bermain pada Mei. Ia masih sempat berperan saat Barcelona meraih empat gelar, termasuk dengan mengalahkan Lyon di final Liga Champions, tetapi perannya tidak cukup besar bahkan untuk membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or keempat.

Hal lain yang menambah ketidakpastian adalah tidak adanya Piala Dunia sepakbola wanita tahun ini. Piala Afrika, yang dimenangi Kamerun pada Agustus lalu, juga tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin 2026. Karena itu, penampilan bersama klub pada musim 2025/26 akan menjadi penentu utama peringkat penghargaan ini, kecuali bagi mereka yang tampil di Piala Asia, yang dimenangi Jepang pada Maret lalu.

Jadi, siapa kandidat terkuat untuk meraih penghargaan 2026? GOAL mengulas para pemain yang paling berpeluang memenangi Bola Emas menjelang seremoni yang sangat dinantikan...