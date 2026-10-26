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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Peringkat persaingan Ballon d'Or Feminin 2026: Alexia Putellas berpeluang mengakhiri dominasi tiga tahun Aitana Bonmati atas Bola Emas wanita

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norway
Bayern Munich
FEATURES
England
Manchester City Women
Japan
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Germany
Denmark
Spain
Poland
Haiti
OL Lyonnes
Netherlands
C. Coll
London City Lionesses

Gelandang Barcelona itu memenangi tiga penghargaan terakhir secara beruntun, tetapi penghargaan edisi 2026 akan diraih orang lain dalam seremoni pada Senin di London setelah musim Bonmati terganggu cedera.

Aitana Bonmati telah memenangi Ballon d'Or Feminin dalam tiga edisi terakhir, tetapi penghargaan itu akan jatuh ke tangan pemain lain pada 2026. Akankah Alexia Putellas, sesama bintang Barcelona yang sudah dua kali memenanginya, kembali menegaskan diri sebagai pemain terbaik di sepakbola wanita? Atau akankah ada nama baru dalam daftar pemenang ketika Bola Emas diserahkan di London pada Senin?

Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada November lalu. Cedera itu memerlukan operasi dan membuatnya menepi hingga kembali bermain pada Mei. Ia masih sempat berperan saat Barcelona meraih empat gelar, termasuk dengan mengalahkan Lyon di final Liga Champions, tetapi perannya tidak cukup besar bahkan untuk membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or keempat.

Hal lain yang menambah ketidakpastian adalah tidak adanya Piala Dunia sepakbola wanita tahun ini. Piala Afrika, yang dimenangi Kamerun pada Agustus lalu, juga tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin 2026. Karena itu, penampilan bersama klub pada musim 2025/26 akan menjadi penentu utama peringkat penghargaan ini, kecuali bagi mereka yang tampil di Piala Asia, yang dimenangi Jepang pada Maret lalu.

Jadi, siapa kandidat terkuat untuk meraih penghargaan 2026? GOAL mengulas para pemain yang paling berpeluang memenangi Bola Emas menjelang seremoni yang sangat dinantikan...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    Pada 2025-26: 23 kali tanpa kebobolan. Menjuarai Liga Bangsa-Bangsa UEFA, Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espanam & Copa de la Reina.

    Dalam beberapa pertandingan, Cata Coll tidak punya banyak pekerjaan sebagai penjaga gawang Barcelona yang begitu dominan. Namun, hal itu justru membuat penampilannya semakin mengesankan ketika ia harus beraksi.

    Final Liga Champions tahun ini menjadi contoh nyata. Skor akhir 4-0 untuk Barcelona mungkin memberi kesan bahwa mereka mudah mengalahkan Lyon untuk meraih gelar Eropa keempat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Coll harus tampil dalam performa terbaiknya pada laga itu. Ia melakukan empat penyelamatan impresif untuk menjaga keunggulan timnya sebelum dua gol Salma Paralluelo pada menit-menit akhir menyempurnakan hasil akhir.

    Itu merupakan salah satu dari 23 laga tanpa kebobolan yang dicatat Coll dalam musim 2025-26 yang mengesankan bersama Barcelona dan Spanyol. Ia membantu kedua tim meraih kesuksesan luar biasa. Kontribusinya mungkin terkadang luput dari perhatian, tetapi penampilannya di final Liga Champions itu seharusnya menjadi pengingat akan pentingnya peran Coll dan membuatnya mendapat pengakuan setelah meraih nominasi Ballon d'Or pertamanya.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    Pada 2025-26: Tujuh gol, lima assist. Menjuarai UEFA Nations League & Piala Champions Wanita FIFA.

    Setelah finis kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, peluang Mariona Caldentey meraih Bola Emas kali ini jauh lebih kecil. Pemain timnas Spanyol itu kembali berperan penting bagi Arsenal dan membantu klubnya menjuarai edisi perdana Piala Champions Wanita FIFA. Namun, catatan serangan Caldentey menurun dibandingkan tahun lalu, baik di kompetisi domestik maupun Liga Champions, karena ia lebih sering diminta bermain di posisi yang lebih dalam bersama klubnya.

    Hal itu kemungkinan akan memengaruhi peluangnya, begitu pula kesulitannya untuk tampil menonjol pada tahap akhir upaya Arsenal mempertahankan gelar Eropa. Langkah Arsenal terhenti di semifinal oleh Lyon. Meski demikian, peraih posisi kedua tahun lalu itu diperkirakan tetap akan mendapat suara.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    Pada 2025-26: 14 gol, lima assist. Menjuarai Women's Super League & Piala FA.

    Rentetan cedera membuat Vivianne Miedema cukup lama tidak masuk nominasi Ballon d'Or. Namanya absen dari daftar akhir sejak finis di posisi ke-11 pada 2022. Namun, pemain asal Belanda itu secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Musim lalu, ia mengingatkan semua orang mengapa ia pernah dua kali berturut-turut masuk lima besar pemungutan suara Ballon d'Or dalam dua edisi sebelum 2022. Ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Manchester City meraih gelar Women's Super League pertama mereka dalam 10 tahun.

    Hanya dua pemain yang mencetak lebih banyak gol daripada Miedema di kasta tertinggi sepak bola Inggris musim lalu. Ia juga menempati peringkat ketiga dalam jumlah assist dan kedua dalam total kontribusi langsung terhadap gol. Absennya City dari kompetisi Eropa akan mengurangi peluangnya untuk menyamai beberapa pencapaian terbaiknya dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Namun, penyerang itu tetap meraih nominasi setelah menjalani musim pertamanya tanpa cedera dalam beberapa waktu terakhir. Kembalinya ia mencetak gol di final Piala FA semakin memperbesar peluangnya.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    Pada 2025-26: 32 gol, sembilan assist. Menjuarai UEFA Nations League, Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Claudia Pina menjalani musim 2025-26 yang gemilang. Ia meraih Sepatu Emas Liga F dan menjadi salah satu penyerang paling produktif di Eropa sepanjang musim. Ketajamannya membantu Spanyol menjuarai Nations League dan Barcelona meraih empat trofi.

    Namun, produktivitasnya sedikit menurun pada paruh kedua musim. Ia gagal memanfaatkan kesempatan dalam laga-laga besar yang dijalani Barcelona. Tanpa gol, assist, ataupun momen yang menyita perhatian di fase gugur Liga Champions maupun dalam laga Clasico Liga F melawan Real Madrid, ia menempati posisi lebih rendah dalam peringkat ini, meski sempat mencetak gol di final Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Pada 2025-26: 18 gol, empat assist. Memenangkan NWSL Shield & Sepatu Emas.

    Selalu sulit memperkirakan bagaimana para bintang NWSL akan dinilai dalam pemungutan suara Ballon d'Or, karena jadwal liga tersebut tidak selaras dengan rentang tanggal dan batas akhir penilaian penghargaan itu. Tahun lalu, hanya tiga bintang NWSL yang masuk nominasi. Masuknya Marta dan Esther Gonzalez lebih disebabkan oleh kiprah mereka di turnamen besar pada level internasional.

    Namun, nominasi Temwa Chawinga didasari penampilan gemilangnya di NWSL. Pada musim 2024, yang beberapa bulan terakhirnya masuk dalam periode penilaian Ballon d'Or, Chawinga meraih Sepatu Emas dan penghargaan Pemain Terbaik. Pada musim 2025, ia kembali meraih kedua penghargaan tersebut sekaligus membantu Kansas City Current memenangkan NWSL Shield. Ia juga tampil gemilang pada musim 2026. Karena itu, penyerang tersebut patut kembali mendapat tempat yang layak dalam peringkat Ballon d'Or, meski kiprah luar biasanya bersama Malawi saat menjalani debut di Piala Afrika Wanita tidak termasuk dalam periode yang dipertimbangkan untuk pemungutan suara.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Pada 2025-26: Enam gol, lima assist. Menjuarai Piala Asia, Women's Super League & Piala FA.

    Setelah masuk nominasi pada 2023 dan 2024, Yui Hasegawa kembali masuk daftar panjang pada 2026. Ia menjadi sosok sentral di tim Man City yang tampil mendominasi WSL musim lalu. Bermain dalam duet poros lini tengah yang gemilang bersama pemain muda Inggris Laura Blindkilde Brown atau pemain tim nasional Amerika Serikat Sam Coffey, Hasegawa mendapat lebih banyak kebebasan untuk maju membantu serangan. Hasilnya, kontribusinya terhadap gol meningkat dan memperkuat peluangnya.

    Peran penting Hasegawa dalam keberhasilan Jepang menjuarai Piala Asia semakin memperkuat pencalonannya. Trofi itu menambah daftar prestasinya, bersama gelar WSL yang diraih City dengan cukup nyaman dan gelar Piala FA yang didapat lewat kemenangan 4-0 atas Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 10 gol, 22 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Supercup & DFB-Pokal.

    Pemain yang berkiprah di Jerman bisa luput dari perhatian dalam pemungutan suara untuk penghargaan ini, tetapi catatan luar biasa Klara Buhl membuatnya menonjol pada 2025 dan kembali demikian pada 2026 setelah menjalani satu lagi musim yang gemilang.

    Winger cepat itu menyamai jumlah golnya dan melampaui jumlah assist-nya di Bundesliga pada musim 2024-25. Catatannya di Liga Champions juga melonjak berkat delapan assist dalam enam pertandingan pertamanya. Buhl mencatatkan angka-angka tersebut meski absen selama dua bulan akibat cedera otot. Ia berperan besar membantu Bayern meraih tiga gelar domestik lagi, sekaligus kembali masuk dalam daftar nomine Ballon d'Or.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Pada 2025-26: 29 gol, 10 assist. Menjuarai Piala Champions Wanita FIFA.

    Tahun lalu, Alessia Russo menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Pada 2025-26, secara individu ia menjalani musim yang bahkan lebih baik. Namun, peran Russo dalam keberhasilan Inggris mempertahankan gelar juara Eropa dan keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Champions turut mengantarkannya ke posisi tinggi dalam pemungutan suara 2025. Karena itu, tersingkirnya Arsenal di semifinal Liga Champions dan kegagalan mereka meraih trofi besar lainnya, selain Piala Champions Wanita FIFA edisi perdana, akan menghambat peluang sang penyerang meraih Ballon d'Or 2026.

    Meski begitu, catatan Russo musim lalu sangat baik dan membantu Arsenal melaju jauh di Liga Champions. Ia mencetak gol dalam kedua duel fase gugur yang mereka jalani. Russo akan mendapatkan suara yang memang layak ia peroleh, hanya saja kemungkinan besar tidak sebanyak tahun lalu.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Pada 2025-26: 18 gol, 16 assist. Menjuarai Champions League, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Ada beberapa faktor yang menentukan peraih Ballon d'Or Feminin. Tentu saja, performa dan statistik setiap pemain menjadi faktor utama, terutama di panggung terbesar, begitu pula keberhasilan meraih trofi. Namun, naif jika mengabaikan pentingnya keterkenalan nama dalam penghargaan ini. Selama bertahun-tahun, ada banyak pemain yang secara janggal luput dari nominasi, tetapi hanya sedikit kasus yang semencolok Caroline Graham Hansen. Maestro Barcelona itu harus menunggu hingga 2024 untuk meraih nominasi pertamanya. 

    Untungnya, pemain timnas Norwegia itu akhirnya berhasil menembus hambatan tersebut dan kembali masuk persaingan pada 2026. Musim lalu, hanya satu pemain yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di Liga F dibanding Graham Hansen, yang mencatatkan assist terbanyak di kompetisi tersebut. Bintang Barcelona itu juga kerap tampil gemilang pada momen penting, termasuk lewat sejumlah penampilan luar biasa di fase gugur Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Pada 2025-26: Empat gol, 10 asist. Menjuarai Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Setelah absen lebih dari dua bulan akibat patah tulang di kakinya, yang membuatnya hanya bisa menyaksikan dari jauh saat Spanyol menjuarai Nations League, Patri Guijarro kembali dengan gemilang pada 2026. Pentingnya peran Guijarro di Barcelona langsung terlihat begitu ia kembali. Performa tim meningkat hingga masa absennya tidak menghalanginya masuk lagi dalam daftar panjang kandidat Ballon d'Or.

    Guijarro pernah finis di posisi keenam dalam pemungutan suara penghargaan ini. Ia bisa kembali mendekati posisi tersebut pada 2026 setelah tampil impresif di penghujung musim, termasuk dalam final Liga Champions. Asistnya untuk gol kedua Ewa Pajor menjadi salah satu momen paling menonjol.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 34 gol, 14 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Supercup & DFB-Pokal.

    Setelah menempati peringkat kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin pertama pada 2018, Pernille Harder masih tampil luar biasa pada 2026. Pemain timnas Denmark itu kemungkinan sudah memiliki trofi Bola Emas seandainya penghargaan tersebut diberikan pada 2020. Ia pun tetap mendapat penilaian tinggi dari para pemilih, dengan menempati peringkat ke-20 tahun lalu meski Denmark tersingkir di fase grup Euro 2025 tanpa meraih satu poin pun.

    Peringkat itu diraihnya setelah menjalani musim gemilang bersama Bayern Munich dengan meraih tiga trofi. Bayern kembali mencatat kesuksesan yang sama pada 2025-26, sementara statistik Harder melampaui catatannya pada musim sebelumnya. Ditambah peran utamanya dalam keberhasilan Bayern menyingkirkan Manchester United di perempat-final Liga Champions, penampilan impresifnya meski kalah dari Barcelona di semi-final, serta kontribusinya membantu Denmark, yang bisa dimengerti tidak diunggulkan, lolos otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang, Harder berpeluang meraih peringkat terbaiknya dalam Ballon d'Or selama beberapa tahun terakhir.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    Pada 2025-26: 39 gol, sembilan assist. Menjuarai Liga Super Wanita & Piala FA.

    Meski peluangnya meraih Bola Emas kemungkinan terhambat oleh absennya pertandingan di kompetisi Eropa, Khadija Shaw patut mendapat banyak suara dalam pemilihan Ballon d'Or tahun ini. Ketajamannya sepanjang musim membawa Manchester City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun. Shaw mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan liga musim lalu, delapan gol lebih banyak daripada pemain lain mana pun di kompetisi tersebut. Ia juga menyumbang empat assist, menjadikannya pemain paling produktif di WSL dengan selisih yang jauh dari pemain lainnya.

    Penyerang itu kemudian meraih kesuksesan lebih lanjut di Piala FA, baik secara individu maupun bersama timnya. Dua golnya saat menghadapi Chelsea di semi-final mengantar City ke Wembley. Shaw kembali tampil gemilang di final dengan mencetak satu gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 4-0 atas Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Pada 2025-26: 22 gol, 12 assist. Menjuarai Premiere Ligue, Coupe de la Ligue & Coupe de France.

    Akan sangat mengejutkan jika Melchie Dumornay tidak memenangi Ballon d'Or suatu saat nanti. Kemampuannya memang sehebat itu. Ia membuktikannya berulang kali lewat penampilannya bersama Lyon musim lalu, ketika ia kerap tampil sebagai pemain terbaik di lapangan.

    Setelah mencetak gol dengan frekuensi luar biasa pada musim 2024-25, Dumornay lebih sering mencatatkan assist musim lalu. Namun, ia tetap mencetak gol pada momen-momen penting, bahkan dengan cara spektakuler. Salah satunya terjadi ketika Lyon menghadapi PSG di final Coupe de la Ligue: tembakan indahnya menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan itu. Ia juga membuka keunggulan di final Coupe de France, lalu mencetak hat-trick dalam laga penentu gelar liga saat OL melengkapi raihan tiga trofi domestik.

    Di Liga Champions, Dumornay juga berperan menentukan dalam keberhasilan timnya mencapai final. Ia mencetak gol dalam kemenangan atas Wolfsburg di perempat-final dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan ketika OL menyingkirkan Arsenal di semifinal. Penampilan seperti itulah yang seharusnya membuatnya menempati peringkat tinggi.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Pada 2025-26: 33 gol, tujuh assist. Menjuarai Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Peran Ewa Pajor dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar pada musim 2025-26 seharusnya menempatkannya di jajaran teratas pemungutan suara Ballon d'Or, jika bukan di posisi pertama. Pada 2025, pemain internasional Polandia itu meraih Trofi Gerd Muller berkat ketajamannya mencetak gol dan menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Sebagai kandidat kuat peraih Bola Emas, ia seharusnya finis lebih tinggi kali ini.

    Pajor memang tidak menembus angka 50 gol seperti yang ia capai pada 2024-25, tetapi ia tetap sangat produktif dan tampil menentukan dalam laga-laga besar. Ia mencetak gol dalam kelima pertandingan fase gugur Liga Champions yang dijalani Barcelona saat mereka menyingkirkan Real Madrid dan Bayern Munich, lalu mengalahkan Lyon di final. Dua golnya di partai puncak itu menjadi penentu saat ia meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam final keenamnya.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    Pada musim 2025-26: 24 gol, 13 assist. Menjuarai Liga Negara Wanita UEFA, Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana, dan Copa de la Reina.

    Bagi banyak orang, Alexia Putellas layak memenangi Ballon d'Or Feminin 2025. Ikon Barcelona itu bisa dibilang tampil lebih baik dari sebelumnya sepanjang musim 2024-25. Setelah melewati beberapa tahun yang sulit akibat cedera, ia menunjukkan performa luar biasa saat Barcelona meraih tiga gelar domestik dan mencapai final Liga Champions.

    Putellas mempertahankan performa itu pada musim 2025-26. Beban ekspektasi di pundaknya bahkan lebih berat pada beberapa kesempatan ketika Guijarro dan Bonmati mengalami cedera di lini tengah. Peraih dua Ballon d'Or itu tampil gemilang dengan membantu para pemain muda di sekitarnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan nama-nama besar tersebut. Ia juga tetap mencatatkan torehan gol dan assist yang sangat mengesankan, yang membantu Spanyol dan Barcelona memenangi semua gelar yang bisa diraih.

    Dengan performanya yang konsisten di level kelas dunia, rekam jejaknya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, serta perannya dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar, Putellas menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d'Or Feminin 2026. Pengakuan awal berupa penghargaan Pemain Terbaik Liga Champions Musim Ini semakin memperkuat posisinya.