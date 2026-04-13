Peringkat Performa Timnas AS: Folarin Balogun dan Weston McKennie sedang dalam performa terbaiknya, tapi siapa lagi yang tampil gemilang menjelang Piala Dunia?

Kita telah mencapai titik dalam siklus Piala Dunia di mana performa menjadi sangat penting. Inilah minggu-minggu di mana kepercayaan diri ditentukan sebelum pertandingan digelar di panggung besar. Bagi para pemain yang nasibnya masih belum pasti, satu atau dua gol bisa menjadi penentu. Bagi para pemain kunci, performa gemilang dapat membantu mereka meningkatkan permainan ke level berikutnya pada saat tim nasional mereka paling membutuhkannya.

Jadi, saat Tim Nasional Pria AS terus menatap musim panas ini, penting untuk melihat siapa yang sedang bermain bagus karena, dengan hanya beberapa minggu tersisa sebelum Mauricio Pochettino membuat keputusan akhir mengenai skuadnya, hal-hal seperti itu benar-benar penting. Di antara para pemain, ada penurunan performa, seperti yang sedang dialami oleh Christian Pulisic. Ada juga cedera, seperti yang dialami oleh Patrick Agyemang. Namun, meski ada hal-hal negatif tersebut, banyak pemain yang meningkatkan performa mereka ke level yang lebih tinggi.

Mulai dari pemain inti USMNT yang sudah mapan hingga mereka yang berjuang untuk menembus tim utama, inilah para bintang Amerika yang bersinar di level klub. Ini bukanlah peringkat pemain terbaik secara keseluruhan, melainkan gambaran singkat tentang siapa yang sedang menunjukkan performa terbaik saat ini. GOAL meninjau hal ini dalam fitur berkala ini, memantau perkembangan bakat-bakat AS di seluruh dunia...