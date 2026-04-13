USMNT Form Rankings 04.13.2026
Ryan Tolmich

Peringkat Performa Timnas AS: Folarin Balogun dan Weston McKennie sedang dalam performa terbaiknya, tapi siapa lagi yang tampil gemilang menjelang Piala Dunia?

F. Balogun
W. McKennie
C. Richards
A. Morris

GOAL menyoroti para pemain Amerika yang sedang tampil terbaik menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

Kita telah mencapai titik dalam siklus Piala Dunia di mana performa menjadi sangat penting. Inilah minggu-minggu di mana kepercayaan diri ditentukan sebelum pertandingan digelar di panggung besar. Bagi para pemain yang nasibnya masih belum pasti, satu atau dua gol bisa menjadi penentu. Bagi para pemain kunci, performa gemilang dapat membantu mereka meningkatkan permainan ke level berikutnya pada saat tim nasional mereka paling membutuhkannya.

Jadi, saat Tim Nasional Pria AS terus menatap musim panas ini, penting untuk melihat siapa yang sedang bermain bagus karena, dengan hanya beberapa minggu tersisa sebelum Mauricio Pochettino membuat keputusan akhir mengenai skuadnya, hal-hal seperti itu benar-benar penting. Di antara para pemain, ada penurunan performa, seperti yang sedang dialami oleh Christian Pulisic. Ada juga cedera, seperti yang dialami oleh Patrick Agyemang. Namun, meski ada hal-hal negatif tersebut, banyak pemain yang meningkatkan performa mereka ke level yang lebih tinggi.

Mulai dari pemain inti USMNT yang sudah mapan hingga mereka yang berjuang untuk menembus tim utama, inilah para bintang Amerika yang bersinar di level klub. Ini bukanlah peringkat pemain terbaik secara keseluruhan, melainkan gambaran singkat tentang siapa yang sedang menunjukkan performa terbaik saat ini. GOAL meninjau hal ini dalam fitur berkala ini, memantau perkembangan bakat-bakat AS di seluruh dunia...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5Anak-anak MLS

    Para pemain ini layak dikelompokkan bersama, mengingat performa gemilang yang mereka tunjukkan. Sulit membayangkan salah satu dari mereka bisa lolos ke Piala Dunia di menit-menit akhir, tetapi jika awal musim MLS bisa dijadikan patokan, para pemain muda ini tampil sangat menjanjikan.

    Julian Hall, misalnya, adalah pemain yang menonjol musim ini. Bintang muda New York Red Bulls berusia 18 tahun ini telah mencetak lima gol dan dua assist hanya dalam tujuh pertandingan, membuatnya berada di peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak. Rekan setimnya, Adri Mehmeti, bermain sama baiknya, muncul sebagai sensasi di lini tengah bahkan sebelum ulang tahunnya yang ke-17 minggu lalu.

    Lalu ada Zavier Gozo, yang mendapat banyak sorotan di media sosial berkat penampilannya bersama Real Salt Lake. Ia adalah sayap yang berbahaya dan gigih, posisi yang cukup dibutuhkan oleh timnas AS. Bisakah ia melakukan lompatan di akhir musim? Apakah beberapa gol tambahan bisa membuat Pochettino benar-benar mempertimbangkannya, meskipun Gozo kurang berpengalaman?

    Hal ini tampaknya tidak mungkin bagi ketiga pemain ini, tetapi tetap mungkin, terutama jika mereka terus bermain pada level yang telah mereka capai dalam beberapa minggu terakhir.

  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4Aidan Morris

    Gelandang bertahan seringkali tidak mendapat pengakuan yang pantas mereka terima, dan Morris sangat layak mendapatkannya di Middlesbrough.

    Ada argumen yang mengatakan bahwa ia adalah gelandang terbaik di Championship musim ini dan, berkat itu, Boro sedang berjuang untuk promosi ke Liga Premier. Hasil pertandingan memang menurun dalam beberapa pekan terakhir, menyeret klub kembali ke zona playoff, namun usaha Morris sama sekali tidak menurun. Mantan gelandang Columbus Crew ini tampil luar biasa di lini pertahanan. Ia juga sangat andal dalam mengoper bola, memungkinkan Boro merebut dan mempertahankan penguasaan bola.

    Dalam seragam USMNT, Morris tampil cukup baik dalam kekalahan timnya melawan Portugal dan, jika ia terus bermain baik, ia berpotensi berkontribusi di Piala Dunia musim panas ini.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3Chris Richards

    Setelah awal yang sulit di era pasca-Marc Guehi, Crystal Palace berhasil membalikkan keadaan. Richards adalah salah satu faktor utamanya.

    Palace memang harus merombak susunan bek tengah mereka, namun Richards tetap menjadi andalan yang konsisten di lini belakang klub. Sejak awal Februari, Palace hanya kalah dua kali, melanjutkan perjalanan mereka di Conference League sekaligus mengumpulkan poin di Premier League. Di saat Palace membutuhkan kepemimpinan dan stabilitas, Richards telah memberikan hal tersebut, membantu tim menjaga gawang tak kebobolan sebanyak enam kali selama periode tersebut.

    Mengingat pentingnya Richards bagi USMNT, ini adalah kabar baik karena pemimpin pertahanan tim tersebut tampak lebih dari siap untuk memimpin.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2Weston McKennie

    Jika kita harus memberikan penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini asal Amerika saat ini, tidak ada keraguan siapa yang akan mendapatkannya. McKennie telah unggul jauh dari para pesaingnya dan tampaknya performanya tidak akan melambat.

    Gelandang USMNT ini telah tampil luar biasa selama beberapa bulan terakhir, sehingga ia berhasil mendapatkan kontrak baru bersama Juventus yang tidak bisa lagi ditinggalkan oleh klub tersebut. Ia telah mencetak lima gol dan empat assist di liga, serta empat gol dan satu assist di Liga Champions. Jika ada momen penting bagi Juventus, McKennie biasanya terlibat di dalamnya.

    Beruntung bagi USMNT, performa tersebut juga terlihat saat ia mengenakan seragam tim nasional. Melawan Belgia, ia mencetak gol pembuka, melaju ke tiang jauh untuk menyambar umpan tendangan bebas Antonee Robinson. Gol tersebut memperkuat fakta bahwa McKennie sedang bermain sepak bola terbaik dalam hidupnya pada saat USMNT pasti sangat membutuhkannya.

    Namun, yang mengejutkan, McKennie tidak berada di puncak daftar ini karena, selama beberapa minggu terakhir, salah satu rekan setimnya di USMNT telah tampil luar biasa.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1Folarin Balogun

    Balogun adalah pemain yang sangat produktif. Gol-golnya terus mengalir, dan tercipta dengan berbagai cara. Ada alasan mengapa pemain Monaco ini seolah-olah mencetak gol setiap pekan: karena memang begitu.

    Sejak 17 Februari, Balogun telah mencetak sembilan gol, termasuk gol-gol dalam tujuh pertandingan liga berturut-turut yang luar biasa. Dia telah menyulitkan PSG, mencetak tiga gol dalam rentang waktu tersebut melawan tim yang bisa dibilang terbaik di dunia. Dia juga mencetak gol ke gawang Lens, Lyon, dan Marseille, beberapa tim kuat lainnya di Ligue 1 musim ini.

    Tidak ada pemain Amerika yang lebih baik dari Balogun belakangan ini. Bahkan bisa dibilang tidak ada pemain di dunia yang lebih baik darinya. Karena itu, Balogun telah menjauhkan diri dari para pesaingnya, seolah-olah mengukuhkan posisinya sebagai penyerang nomor 9 USMNT dengan rentetan gol yang mengubah kariernya.