Alessia Russo, Ella Toone, and Chloe Kelly EA Sports FC 26
Richard Mills

Diterjemahkan oleh

Peringkat Pemain EA Sports FC 26 WSL: Alessia Russo memimpin daftar, sementara Lionesses mendapat peningkatan peringkat setelah kesuksesan di musim panas

Bintang Arsenal, Alessia Russo, telah dikonfirmasi sebagai pemain dengan peringkat tertinggi di Liga Super Wanita dalam game EA Sports FC 26 yang akan segera dirilis.

  • Peringkat EA Sports FC 26 diungkap
  • Russo memimpin peringkat WSL
  • Lionesses juga meraih skor tinggi
  • Alessia Russo, Mariona Caldentey, and Khadija ShawEA Sports FC 26

    RUSSO MEMIMPIN PERINGKAT PEMAIN BERSAMA CALDENTEY & SHAW

    Penyerang Arsenal Russo dan penyerang Manchester City Khadija Shaw menjadi pencetak gol terbanyak bersama di WSL musim lalu dengan 12 gol, dan kini mereka, bersama bintang Arsenal dan Pemain Terbaik Musim Ini Mariona Caldentey, mendapatkan rating 89 - yang terbaik di divisi tersebut. Guro Reiten dari Chelsea berada di peringkat keempat dengan 88, sementara Chloe Kelly dari Arsenal berbagi peringkat dengan rekan setimnya di Lionesses, Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp, dan Millie Bright, dengan 87. Ella Toone menjadi pemain Manchester United dengan peringkat tertinggi di posisi ke-16 dengan 85.

  • EA SPORTS FC 26 Peringkat Teratas WSL

    26 Besar Barclays Women's Super League

    Peringkat

    Nama Depan

    Nama Belakang

    Nama Umum

    OVR (Peringkat keseluruhan)

    Posisi

    Tim

    Liga

    1

    Alessia

    Russo

    		 

    89

    ST

    Arsenal

    Barclays WSL

    2

    María Francesca

    Caldentey Oliver

    Mariona

    89

    CM

    Arsenal

    Barclays WSL

    3

    Khadija

    Shaw

    		 

    89

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    4

    Guro

    Reiten

    		 

    88

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    5

    Chloe

    Kelly

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    6

    Lucy

    Perunggu

    		 

    87

    RB

    Chelsea

    Barclays WSL

    7

    Leah

    Williamson

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Barclays WSL

    8

    Beth

    Mead

    		 

    87

    RM

    Arsenal

    Barclays WSL

    9

    Lauren

    Hemp

    		 

    87

    LW

    Manchester City

    Barclays WSL

    10

    Katie

    McCabe

    		 

    87

    LB

    Arsenal

    Barclays WSL

    11

    Millie

    Bright

    		 

    87

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    12

    Sam

    Kerr

    		 

    87

    ST

    Chelsea

    Barclays WSL

    13

    Grace

    Geyoro

    		 

    86

    CM

    London City

    Barclays WSL

    14

    Sandy

    Baltimore

    		 

    85

    LM

    Chelsea

    Barclays WSL

    15

    Erin

    Cuthbert

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    16

    Ella

    Toone

    		 

    85

    CAM

    Manchester United

    Barclays WSL

    17

    Caitlin

    Foord

    		 

    85

    LM

    Arsenal

    Barclays WSL

    18

    Yui

    Hasegawa

    		 

    85

    CDM

    Manchester City

    Barclays WSL

    19

    Vivianne

    A

    		 

    85

    ST

    Manchester City

    Barclays WSL

    20

    Kim

    Little

    		 

    85

    CDM

    Arsenal

    Barclays WSL

    21

    Lauren

    James

    		 

    85

    RM

    Chelsea

    Barclays WSL

    22

    Naomi

    Girma

    		 

    85

    CB

    Chelsea

    Barclays WSL

    23

    Keira

    Walsh

    		 

    85

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

    24

    Chiamaka

    Nnadozie

    		 

    85

    GK

    Brighton

    Barclays WSL

    25

    Hannah

    Hampton

    		 

    84

    GK

    Chelsea

    Barclays WSL

    26

    Sjoeke

    Nüsken

    		 

    84

    CDM

    Chelsea

    Barclays WSL

  • EA Sports FC 26 WSL player ratingsEA Sports FC 26

    ARSENAL MENGUASAI 10 BESAR WSL TAPI BUKAN DI EROPA

    Meskipun Russo, Caldentey, dan Shaw memimpin klasemen WSL, yang menampilkan enam pemain Arsenal di 10 besar, mereka tidak masuk dalam tigabesar di Eropa. Bintang Spanyol Alexia Putellas dan Aitana Bonmati sama-sama mengumpulkan 91 poin, sementara rekan setim Barcelona Caroline Graham Hansen berada di posisi ketiga dengan 90 poin. Secara kebetulan, The Lionesses mungkin mendapat keuntungan dalam peringkat pemain setelah mengalahkan Spanyol di final Euro musim panas ini.

  • APA SELANJUTNYA?

    EA Sports FC 26 Ultimate Edition akan diluncurkan pada 19 September 2025, namun edisi standar game ini akan dirilis seminggu kemudian pada 26 September. Sementara itu, pertandingan WSL akan terus berlangsung sepanjang akhir pekan ini.

