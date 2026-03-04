Peringkat Pemain EA Sports FC 26 WSL: Alessia Russo memimpin daftar, sementara Lionesses mendapat peningkatan peringkat setelah kesuksesan di musim panas

Penyerang Arsenal Russo dan penyerang Manchester City Khadija Shaw menjadi pencetak gol terbanyak bersama di WSL musim lalu dengan 12 gol, dan kini mereka, bersama bintang Arsenal dan Pemain Terbaik Musim Ini Mariona Caldentey, mendapatkan rating 89 - yang terbaik di divisi tersebut. Guro Reiten dari Chelsea berada di peringkat keempat dengan 88, sementara Chloe Kelly dari Arsenal berbagi peringkat dengan rekan setimnya di Lionesses, Lucy Bronze, Leah Williamson, Beth Mead, Lauren Hemp, dan Millie Bright, dengan 87. Ella Toone menjadi pemain Manchester United dengan peringkat tertinggi di posisi ke-16 dengan 85.