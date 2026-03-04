Goal.com
Mohamed Salah, Erling Haaland, and Alexander IsakGetty Images/GOAL
Richard Mills

Diterjemahkan oleh

Peringkat pemain EA Sports FC 26 Premier League: Mohamed Salah melesat di depan Erling Haaland dan Rodri, sementara Alexander Isak mendapat peningkatan besar

Bintang Liverpool, Mohamed Salah, menempati peringkat teratas sebagai pemain Premier League dengan peringkat tertinggi dalam game EA Sports FC 26 yang akan datang.

  • Peringkat EA Sports FC 26 diungkap
  • 26 bintang teratas Liga Premier diungkap
  • Salah memimpin di atas Haaland, Rodri, Isak, dan lainnya

  EA Sports FC 26 Premier League player ratings

    SALAH LEADS RODRI & HAALAND IN FC 26

    Setelah terungkap bahwa pemain internasional Mesir tersebut berada di puncak peringkat keseluruhan EA Sports FC 26 bersama Kylian Mbappe dari Real Madrid dengan skor 91, rincian lebih lanjut tentang 26 pemain teratas Liga Premier telah dirilis. Duo Manchester City, Rodri dan Erling Haaland, berada di peringkat 90, sama seperti bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk. Secara kebetulan, pemain baru Liverpool pada musim panas ini, Alexander Isak, naik dari 85 tahun lalu menjadi 88 tahun ini. 

  • EA SPORTS FC 26 Peringkat Teratas Liga Premier

    26 Besar Liga Premier

    Peringkat

    Nama Depan

    Nama Belakang

    Nama Umum

    OVR (Peringkat keseluruhan)

    Posisi

    Tim

    Liga

    1

    Mohamed

    Salah

    		 

    91

    RM

    Liverpool

    Liga Premier

    2

    Rodrigo

    Hernandez Cascante

    Rodri

    90

    CDM

    Manchester City

    Liga Premier

    3

    Virgil

    van Dijk

    		 

    90

    CB

    Liverpool

    Liga Premier

    4

    Erling

    Haaland

    		 

    90

    ST

    Manchester City

    Liga Premier

    5

    Gianluigi

    Donnarumma

    		 

    89

    GK

    Manchester City

    Liga Premier

    6

    Alisson

    Ramses Becker

    Alisson

    89

    GK

    Liverpool

    Liga Premier

    7

    Florian

    Wirtz

    		 

    89

    CAM

    Liverpool

    Liga Premier

    8

    Alexander

    Isak

    		 

    88

    ST

    Liverpool

    Liga Premier

    9

    Gabriel

    dos S. Magalhaes

    Gabriel

    88

    CB

    Arsenal

    Liga Premier

    10

    Bukayo

    Saka

    		 

    88

    RW

    Arsenal

    Liga Premier

    11

    Cole

    Palmer

    		 

    87

    CAM

    Chelsea

    Liga Premier

    12

    Moisés

    Caicedo

    		 

    87

    CDM

    Chelsea

    Liga Premier

    13

    Declan

    Rice

    		 

    87

    CDM

    Arsenal

    Liga Premier

    14

    Bruno Miguel

    Borges Fernandes

    Bruno Fernandes

    87

    CAM

    Man Utd

    Liga Premier

    15

    William

    Saliba

    		 

    87

    CB

    Arsenal

    Liga Premier

    16

    Alexis

    Mac Allister

    		 

    87

    CM

    Liverpool

    Liga Premier

    17

    Martin

    Odegaard

    		 

    87

    CM

    Arsenal

    Liga Premier

    18

    David

    Raya Martin

    David Raya

    87

    GK

    Arsenal

    Liga Premier

    19

    Viktor

    Gyokeres

    		 

    87

    ST

    Arsenal

    Liga Premier

    20

    Ruben Santos

    Gato Alves Dias

    Ruben Dias

    86

    CB

    Manchester City

    Liga Premier

    21

    Bruno

    Guimarães Moura

    Bruno Guimarães

    86

    CM

    Newcastle Utd

    Liga Premier

    22

    Ibrahima

    Konate

    		 

    86

    CB

    Liverpool

    Liga Premier

    23

    Sandro

    Tonali

    		 

    86

    CDM

    Newcastle Utd

    Liga Premier

    24

    Tijjani

    Reijnders

    		 

    86

    CM

    Manchester City

    Liga Premier

    25

    Ryan

    Gravenberch

    		 

    85

    CDM

    Liverpool

    Liga Premier

    26

    Youri

    Tielemans

    		 

    85

    CM

    Aston Villa

    Liga Premier

  EA Sports FC 26 Premier League player ratings

    LIVERPOOL & MANCHESTER CITY MENGUASAI 10 BESAR

    Seperti yang terlihat pada tabel, ada lima pemain Liverpool di peringkat 10 besar secara keseluruhan, dan City memiliki tiga pemain di lima besar. Duet Arsenal, Gabriel Magalhaes dan BukayoSaka, mengisi dua posisi terakhir dengan peringkat 88, sementara Cole Palmer dari Chelsea menjadi pemain pertama yang memecahkan dominasi ini di puncak peringkat, dengan peringkat ke-11 dan skor 87. Bruno Fernandes adalah satu-satunya perwakilan Manchester United, dengan pemain Portugal tersebut mendapatkan peringkat 87 di posisi ke-14. Di luar enam klub besar tradisional, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali dari Newcastle United mendapatkan peringkat 86, sementara Youri Tielemans dari Aston Villa memiliki peringkat 85. 

  • Tanggal Rilis EA SPORTS FC 26

    Permainan sepak bola populer ini akan dirilis pada 26 September 2025. Peringkat lengkap para pemain Liga Premier akan segera tersedia untuk semua orang.

    TAUTAN BERMANFAAT

