Goal.com
LiveTiket
World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Spanyol tetap di puncak meski dilanda masalah cedera Lamal Yamal, Carlo Ancelotti membawa Brasil kembali ke 10 besar sementara timnas AS naik peringkat menjelang kick-off

Power rankings
World Cup
England
USA
Brazil
Spain
Argentina
Portugal
France
Germany
Netherlands
Mexico
Norway
Scotland
Belgium
Canada
Australia
Uzbekistan
Ecuador
South Korea
Japan
Jordan
New Zealand
Iran
Tunisia
Colombia
Paraguay
Uruguay
Morocco
Senegal
Egypt
Algeria
Ghana
Ivory Coast
South Africa
Saudi Arabia
Qatar
Croatia
Cape Verde
Switzerland
Austria
Panama
Curacao
Haiti
Sweden
Turkiye
Czechia
Bosnia and Herzegovina
DR Congo
Iraq
FEATURES

Memang tak ada yang bisa menandingi Piala Dunia. Bahkan babak kualifikasi saja sudah mampu memicu antusiasme nasional yang tak bisa ditandingi oleh kompetisi klub, itulah sebabnya kita menyaksikan pemandangan yang sungguh menggembirakan di seluruh penjuru dunia saat satu demi satu negara memastikan tempatnya di ajang sepak bola musim panas ini di Amerika Utara. Enam peserta terakhir dipastikan pada bulan Maret, dengan Swedia, Turki, Republik Ceko, dan Bosnia & Herzegovina mengisi empat slot tersisa di Eropa, sementara Irak dan Republik Demokratik Kongo lolos dari babak play-off antar-konfederasi.

Dengan demikian, panggung telah siap untuk final yang menjanjikan akan sangat menarik, dengan Argentina asuhan Lionel Messi bertekad mempertahankan trofi yang mereka raih di Qatar empat tahun lalu. Namun, sang juara bertahan akan menghadapi tantangan berat, mengingat banyaknya pesaing tangguh.

Prancis tentu memiliki kekuatan untuk mencapai final ketiga berturut-turut, Spanyol akan penuh percaya diri setelah memenangkan Euro 2024, sementara kapten Portugal Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengangkat satu-satunya trofi besar yang belum pernah diraihnya selama kariernya yang gemilang. Di tempat lain, Jerman, juara 2014, telah menemukan ritme permainan di bawah Julian Nagelsmann - namun, apakah trofi akan jatuh ke tangan seorang Jerman lainnya, Thomas Tuchel, yang ditugaskan untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris di kancah internasional? 

Tentu saja, tak satu pun dari tuan rumah bersama - Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat - boleh dikesampingkan, sementara tim seperti Jepang, Senegal, dan Maroko tampak lebih dari mampu menciptakan kejutan. Namun, bagaimana persiapan ke-48 tim ini menjelang kick-off besar-besaran? Di bawah ini, GOAL menganalisis prospek setiap negara yang terlibat dalam Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah - dan mungkin yang paling terbuka...

Pembaruan sebelumnya: 1 April 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curacao ↔️

    Sebagai negara terkecil—baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk—yang pernah lolos ke Piala Dunia, Curacao telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir, naik dari peringkat ke-150 menjadi ke-82 dalam peringkat dunia; namun, keberhasilan mereka lolos ke putaran final tetaplah sesuatu yang mengejutkan. Memang, hal itu masih terlihat tidak mungkin selama pertandingan grup penentu mereka melawan tim Jamaika yang sangat diunggulkan, yang membentur tiang gawang tiga kali dalam pertandingan di Kingston pada bulan November dan juga memiliki penalti di masa tambahan waktu yang dibatalkan oleh Video Assistant Referee (VAR).

    Ada juga drama di bangku cadangan, dengan pelatih Belanda berpengalaman Dick Advocaat mundur pada Februari karena kesehatan putrinya sebelum kembali secara dramatis ke jabatan tersebut pada Mei setelah penggantinya, Fred Rutten, mengundurkan diri hanya sebulan sebelum Piala Dunia dimulai di tengah tekanan dari para pemain untuk mengembalikan pendahulunya. Advocaat akan menjadi manajer tertua dalam sejarah turnamen ini pada usia 78 tahun.

    Meskipun kekalahan 4-1 dalam laga persahabatan bulan lalu melawan Skotlandia menegaskan bahwa The Blue Wave kemungkinan tidak akan membuat dampak besar di Amerika Utara dengan skuad yang kurang dikenal (Tahith Chong, lulusan akademi Manchester United, akan menjadi wajah paling familiar bagi penggemar Liga Premier), hal itu sebenarnya tidak terlalu penting. Curacao telah mencetak sejarah, dan hadiah mereka — jika bisa disebut demikian — adalah pertandingan pembuka melawan tim kuat Jerman, sebelum bertanding melawan Ekuador dan Pantai Gading.

    • Iklan
  • panamaGetty Images

    47Panama ⬇️

    Setelah mencuri hati para penggemar di Piala Dunia 2018 di Rusia, para pendukung Panama yang luar biasa akan kembali ke putaran final dengan sambutan hangat setelah tim mereka berhasil merebut satu tempat kualifikasi otomatis pada pertandingan terakhir kualifikasi CONCACAF. The Red Tide mengalahkan El Salvador yang sudah tersingkir dengan skor 3-0 di Panama City, dan hasil tersebut, ditambah dengan kekalahan Suriname 3-1 di Guatemala, membuat tim asuhan Thomas Christiansen finis di posisi pertama Grup A.

    Melihat kekuatan skuad mereka, mencapai babak gugur Piala Dunia tampaknya sudah di luar jangkauan Los Canaleros, meskipun mereka membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang mudah dikalahkan dengan menahan imbang Bosnia dan Herzegovina dalam laga persahabatan terakhir mereka sebagai ganti kekalahan telak 6-2 dari Brasil pada bulan Mei. Namun, setelah tergabung dalam grup bersama Inggris, Kroasia, dan Ghana, Panama sayangnya bisa saja kalah dalam ketiga pertandingan grup tersebut — sama seperti yang terjadi di Rusia 2018.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Selandia Baru ⬇️

    Keputusan FIFA untuk memberikan slot terjamin bagi Oseania di Piala Dunia 2026 membuat lolosnya Selandia Baru ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 2010 menjadi hal yang sudah pasti, karena mereka tidak memiliki lawan yang layak di OFC. Seperti yang dikatakan bek Michael Boxall setelah All Whites lolos dengan kemenangan 3-0 atas Kaledonia Baru, "Kami telah mengalami kekecewaan di [kampanye sebelumnya], tetapi begitu turnamen diperluas, kami mengharapkan hal ini dari diri kami sendiri."

    Pertanyaannya kini adalah apakah mereka bisa memberikan dampak apa pun di Amerika Utara tahun depan. Kemenangan 4-1 atas Chile pada bulan Maret setidaknya mengakhiri rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan yang memalukan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa penyerang Nottingham Forest, Chris Wood, adalah satu-satunya pemain kelas dunia di skuad Selandia Baru.

    Oleh karena itu, kemenangan atas Iran di pertandingan pembuka All Whites terasa sangat penting bagi peluang mereka untuk lolos dari grup yang juga berisi Mesir dan Belgia, tetapi kekalahan telak 4-0 dalam pertandingan pemanasan melawan tim lemah Haiti dan kekalahan dari Inggris menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan berhasil.

  • jordanGetty Images

    45Yordania ⬇️

    Yordania mencatat sejarah pada Juni 2025 dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, yang memicu perayaan meriah di seluruh penjuru negeri. Kemenangan 3-0 atas Oman, yang diraih berkat hat-trick dari Ali Olwan, membuat Al Nashama berada di ambang memastikan tempat di putaran final, dan posisi dua besar di Grup B AFC pun terjamin berkat kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Irak yang berada di posisi ketiga pada hari yang sama.

    Tentu saja, tidak banyak yang diharapkan dari Yordania di putaran final, mengingat kekalahan dalam laga persahabatan melawan Swiss dan Kolombia tidak terlalu menjanjikan. Sebagian besar pemain tim asuhan Jamal Sellami berkarier di tanah air mereka, meskipun sayap bintang Musa Al-Taamari telah menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa, dan pindah dari Montpellier ke Rennes tahun lalu.

    Yordania, yang menduduki peringkat ke-63 dunia, juga terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam perjalanan mereka meraih posisi runner-up di Piala Asia 2023 di Qatar. Namun, perjalanan mereka di Piala Dunia kemungkinan akan sangat berat. Untuk memiliki harapan mencapai babak 32 besar, mereka harus mengalahkan Austria atau Aljazair sebelum menghadapi juara bertahan Argentina di pertandingan terakhir fase grup.

  • qatarGetty Images

    44Qatar ⬇️

    Setelah mengecewakan semua orang pada debut mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar akan berupaya meninggalkan kesan yang jauh lebih positif pada turnamen empat tahun mendatang. Namun, kualifikasi mereka diwarnai kontroversi, dengan juara Asia dua kali ini secara tak terduga diizinkan memainkan kedua pertandingan putaran keempat di kandang sendiri dan, setelah menahan imbang Oman tanpa gol di Al Rayyan, mereka mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 di tempat yang sama untuk merebut posisi teratas di grup yang terdiri dari tiga tim.

    Mantan pelatih Real Madrid dan Spanyol, Julen Lopetegui, memimpin penutupan kampanye kualifikasi Qatar dan berhasil memperkuat pertahanan yang kebobolan 24 kali dalam 10 pertandingan pada putaran ketiga kualifikasi. Dengan Almoez Ali, Lopetegui juga memiliki penyerang produktif yang mencetak lebih banyak gol (12) daripada siapa pun di sektor AFC.

    Namun, meskipun Qatar berhasil menghindari tim-tim besar dalam undian Piala Dunia, yang menempatkan mereka di grup yang sama dengan Kanada, Swiss, dan Bosnia dan Herzegovina, lolos ke babak gugur tampaknya masih sulit bagi tim yang telah mengalami enam pertandingan tanpa kemenangan sejak kemenangan atas UEA tersebut.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Irak ⬆️

    Sebagai tim ke-48 dan terakhir yang lolos ke turnamen ini, sudah 40 tahun lamanya sejak Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia. Mereka merebut satu-satunya tempat play-off antar-konfederasi Asia setelah kampanye yang melelahkan yang dimulai pada 2023 dan melibatkan lima babak kualifikasi, mengalahkan Uni Emirat Arab dengan selisih tipis dalam dua leg pada November 2025 untuk menentukan siapa yang akan maju ke turnamen utama, baik Bolivia maupun Suriname.

    Akhirnya, mereka menghadapi Bolivia pada Maret, mengalahkan negara Amerika Selatan itu 2-1 di Meksiko meskipun persiapan dan perjalanan mereka terganggu oleh pecahnya perang di Timur Tengah—sebuah kemenangan yang menuntut mereka melewati sembilan menit tambahan waktu yang menegangkan di akhir pertandingan.

    Kemenangan bersejarah itu telah mengantarkan mereka ke dalam apa yang disebut 'Grup Kematian' untuk edisi Piala Dunia kali ini, bersama juara 2018 Prancis, raksasa Afrika Senegal, dan kuda hitam Norwegia. Irak akan menjadi tim yang tidak diunggulkan, namun setelah absen selama empat dekade dari panggung terbesar, mereka tidak akan peduli sedikit pun. Pertandingan persahabatan melawan Spanyol dalam persiapan turnamen ini menunjukkan bahwa mereka telah berhak menguji diri melawan tim-tim terbaik di dunia.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haiti ⬆️

    Kualifikasi Haiti ke Piala Dunia untuk kali kedua, 52 tahun setelah penampilan perdana mereka di putaran final, sungguh merupakan sebuah keajaiban. Absennya tiga tim terkuat dari kualifikasi CONCACAF (tuan rumah bersama Piala Dunia AS, Meksiko, dan Kanada) jelas membantu, tetapi tidak ada yang percaya Les Grenadiers bisa memuncaki grup yang berisi Kosta Rika dan Honduras - terutama karena tim asuhan Sebastien Migne terpaksa memainkan semua pertandingan kandang mereka di Curacao karena konflik yang melanda Haiti sejak dilanda gempa bumi pada 2010. 

    Migne, yang hingga kini belum bisa mengunjungi pulau Karibia tersebut dan harus mengandalkan pejabat Federasi Sepak Bola Haiti untuk informasi mengenai pemain lokal, tidak memiliki skuad yang terlalu kuat. Namun, setelah berhasil meyakinkan gelandang Wolves kelahiran Prancis, Jean-Ricner Bellegarde, untuk membela Haiti, striker Sunderland Wilson Isidor pun mengikuti jejaknya, meningkatkan harapan tim untuk menciptakan kejutan di grup yang menakutkan yang berisi Brasil, Maroko, dan Skotlandia.

    Persiapan terakhir Haiti untuk turnamen ini mencakup kemenangan 4-0 yang sangat mengesankan atas Selandia Baru, dan kekalahan tipis dari Peru di mana Isidor mencetak gol keduanya untuk negaranya.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Iran ⬇️

    Iran memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026 setelah dua kali membalikkan ketertinggalan untuk bermain imbang 2-2 melawan Uzbekistan yang berada di peringkat kedua di Teheran pada Maret 2025 — hasil yang memastikan tuan rumah finis di dua besar Grup A AFC. Mehdi Taremi terbukti menjadi penentu, sebagaimana yang sudah diduga, dengan striker Olympiacos itu mencetak kedua gol negaranya, meski ia sekali lagi didukung dengan baik oleh Sardar Azmoun.

    Iran tidak memiliki kedalaman skuad yang luar biasa - seperti yang ditunjukkan oleh penampilan buruk mereka dalam kekalahan mengecewakan melawan Uzbekistan di Piala Bangsa-Bangsa CAFA 2025 - namun mereka tentu tidak kekurangan pengalaman, dan tim yang saat ini menduduki peringkat ke-21 dunia tidak boleh dianggap remeh. Ini akan menjadi penampilan keempat berturut-turut mereka di putaran final, dan setelah mendapat undian yang relatif menguntungkan melawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru, mereka berpotensi lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam upaya ketujuh mereka.

    Namun, persiapan Tim Melli, dan bahkan partisipasi mereka dalam turnamen ini, terjerumus ke dalam kekacauan total akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dengan Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan "tepat" bagi Taremi & kawan-kawan untuk bermain karena ia tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Meskipun semua pertandingan grup mereka dimainkan di AS, mereka harus bermarkas di Meksiko - setelah memindahkan markas turnamen mereka dari Tucson, Arizona - dan akan dipaksa terbang ke lokasi untuk setiap pertandingan di tengah perselisihan suram mengenai visa dan akses ke stadion.

    Azmoun juga secara dramatis tidak dimasukkan ke dalam skuad, setelah dilaporkan membuat marah pemerintah Iran dengan sebuah postingan di media sosial yang dianggap sebagai tindakan tidak setia.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Arab Saudi ⬆️

    Kembali berlaga di Piala Dunia untuk kedelapan kalinya sejak debut mereka di turnamen tersebut di Amerika Serikat pada tahun 1994, Arab Saudi harus melalui perjalanan yang berliku-liku menuju kualifikasi sebelum akhirnya memastikan tempat mereka pada bulan Oktober.

    Roberto Mancini mengundurkan diri sebagai pelatih setelah lebih dari setahun menjabat menyusul kampanye Piala Asia yang buruk dan awal yang mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober 2024, yang berujung pada penunjukan kembali pendahulunya, Herve Renard. Meskipun penampilan di bawah manajer asal Prancis itu tidak konsisten, tim Saudi berhasil mengungguli Irak berdasarkan selisih gol pada putaran keempat kualifikasi Asia untuk memastikan tempat mereka di undian - meskipun mereka sangat terbantu karena dapat memainkan kedua pertandingan mereka di Jeddah.

    Namun, Renard dipecat pada April setelah kekalahan dalam laga persahabatan melawan Mesir dan Serbia, dan digantikan oleh mantan pemain internasional Yunani, Georgios Donis, dengan waktu kurang dari dua bulan menjelang turnamen. Tampaknya masuknya bintang-bintang asing ke Liga Pro Saudi telah berdampak negatif pada tim nasional, karena sejumlah pemain terpaksa tersingkir dari susunan pemain klub mereka, dan ulangan kemenangan mengejutkan mereka atas Argentina pada 2022 saat ini terasa sangat sulit terulang.

  • cape verde Getty Images

    39Kap Verde ⬆️

    Cape Verde akan menjadi peserta Piala Dunia dengan populasi terkecil ketiga setelah berhasil mempertahankan ketenangan mereka untuk memastikan tempat di ajang bergengsi musim panas ini. The Blue Sharks memastikan debut mereka di turnamen tersebut berkat kemenangan 3-0 atas Eswatini pada bulan Oktober yang mengantarkan mereka ke puncak klasemen grup kualifikasi, di mana mereka secara mengejutkan unggul empat poin dari Kamerun, salah satu kekuatan tradisional Afrika.

    Mereka tentu bukan tim yang diisi oleh pemain-pemain ternama atau didukung oleh asosiasi sepak bola yang kaya raya. Pico Lopes dari Shamrock Rovers, misalnya, direkrut melalui platform jejaring sosial profesional LinkedIn, sementara mereka mendapat manfaat dari pemain-pemain yang memenuhi syarat yang bersedia mewakili mereka sejak penampilan mereka hingga perempat final AFCON pada 2023.

    Oleh karena itu, Cape Verde akan menjadi tim yang tidak diunggulkan di grup Piala Dunia yang berisi Spanyol dan Uruguay, meskipun mereka pasti merasa bahwa pertandingan melawan Arab Saudi bisa dimenangkan. Mereka akan bersemangat setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Serbia dan Bermuda dalam pertandingan pemanasan terakhir mereka.

  • tunisia Getty Images

    38Tunisia ⬇️

    Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa Tunisia akan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Namun, perjalanan mereka saat ini diselimuti ketidakpastian setelah penampilan mengecewakan di Piala Afrika yang berujung pada pemecatan Sami Trabelsi sebagai pelatih dan digantikan oleh Sabri Lamouchi.

    Mantan bek tengah Trabelsi baru kembali ke jabatan tersebut pada Februari tahun lalu dan membantu The Eagles of Carthage lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa kebobolan satu gol pun. Sayangnya bagi Trabelsi, Piala Afrika menjadi bencana bagi Tunisia, yang kalah adu penalti dari Mali di babak 16 besar meskipun bermain melawan 10 pemain selama lebih dari 90 menit pertandingan di Casablanca.

    Lamouchi jelas akan menghadapi kesulitan besar untuk membawa Tunisia lolos dari grup Piala Dunia yang juga berisi Belanda dan Jepang, terutama karena skuadnya sangat kekurangan pemain berkualitas dunia. Kekalahan telak 5-0 dari Belgia dalam pertandingan persiapan terakhir mereka tentu saja tidak terlalu menjanjikan, dan itu terjadi setelah kekalahan 1-0 melawan Austria yang hanya bermain dengan 10 orang.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Uzbekistan ⬇️

    Setelah berkali-kali nyaris lolos dan tak sedikit kekecewaan, Uzbekistan akhirnya akan tampil untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia musim panas ini. Proses kualifikasi sama sekali tidak mudah, dengan Srecko Katanec terpaksa mundur sebagai pelatih pada Januari karena sakit, dan mantan gelandang Timur Kapadze menyelesaikan tugas yang dimulai oleh pelatih asal Slovenia itu dengan memastikan hasil imbang 0-0 yang menegangkan melawan Uni Emirat Arab pada Juni 2025, yang menjamin posisi dua besar di Grup A AFC. 

    Namun, legenda Italia Fabio Cannavaro akan memimpin kampanye Piala Dunia perdana negara Asia ini, dengan Kapadze bertindak sebagai asistennya. Masa jabatan pemenang Piala Dunia ini dimulai dengan menjanjikan, di mana The White Wolves memenangkan Al Ain International Cup (turnamen persahabatan) pada November dengan mengalahkan Mesir di semifinal dan mengalahkan Iran melalui adu penalti di final, sebelum kemudian mengalahkan Gabon dan Venezuela di 2026 FIFA Series. 

    Yang jelas, harapan Uzbekistan yang tak terbantahkan tipis untuk lolos ke babak gugur di Piala Dunia akan bergantung pada pertahanan kokoh yang dipimpin oleh bek tengah Manchester City, Abdukodir Khusanov, yang akan bertugas meredam pemain seperti Luis Diaz dan Cristiano Ronaldo dalam dua pertandingan grup pertama mereka, masing-masing melawan Kolombia dan Portugal, sebelum pertandingan yang harus dimenangkan melawan DR Kongo.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Ghana ⬇️

    Persiapan Ghana menuju Piala Dunia jauh dari kata ideal, dengan mantan pelatih Otto Addo dipecat pada akhir Maret setelah mengalami empat kekalahan berturut-turut dalam laga persahabatan, termasuk kekalahan memalukan 5-1 dari Austria. Addo digantikan oleh mantan asisten pelatih Manchester United, Carlos Quieroz, pada bulan April, yang sebelumnya gagal membawa Oman ke turnamen musim panas ini. Ia belum pernah menang dalam dua pertandingan pertamanya sebagai pelatih, setelah mengalami kekalahan dari Meksiko dan hasil imbang dengan Wales.

    Meskipun bintang Manchester City Antoine Semenyo akan memimpin serangan, peluang Black Stars juga terpukul oleh absennya Mohammed Kudus, yang belum pulih dari cedera paha yang memaksanya absen di sisa musim bersama Tottenham. Tim yang kurang percaya diri ini pun akan menghadapi tantangan berat di grup Piala Dunia yang berisi Inggris, Kroasia, dan Panama.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35Republik Demokratik Kongo ⬆️

    Seorang mantan pemain timnas Inggris U-21 menjadi pahlawan bagi Republik Demokratik Kongo saat mereka mengakhiri penantian yang sangat panjang selama 52 tahun untuk lolos ke Piala Dunia. Bek mantan Manchester United dan saat ini bermain untuk Burnley, Axel Tuanzebe, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-100 untuk negara yang dulu dikenal sebagai Zaire dalam pertandingan play-off antarbenua melawan Jamaika di Meksiko pada bulan Maret. Les Leopards telah mengalahkan raksasa sepak bola Afrika, Kamerun dan Nigeria, untuk lolos ke babak play-off, setelah finis di posisi kedua di bawah Senegal di grup kualifikasi mereka.

    Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan menanti di Grup K, dan skuad ini memiliki beberapa pemain berkualitas, termasuk Aaron Wan-Bissaka dari West Ham, Noah Sadiki dari Sunderland, dan penyerang Newcastle, Yoane Wissa. Mereka telah menjalani laga pemanasan dengan hasil imbang yang memuaskan melawan Denmark, namun setelah penantian yang begitu lama, para pendukung dan pemain Kongo pasti akan merasa sangat bahagia bisa berpartisipasi di Piala Dunia.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Afrika Selatan ⬆️

    Untuk pertama kalinya sejak menjadi tuan rumah pada 2010, dan baru untuk ketiga kalinya dengan usaha sendiri, Afrika Selatan berhasil lolos ke Piala Dunia, meskipun mereka nyaris kehilangan kesempatan itu meski telah menjalani kampanye yang solid di Grup C CAF. Penurunan pemain yang tidak memenuhi syarat saat melawan Lesotho pada bulan September membuat mereka kehilangan tiga poin, sehingga mereka harus menang atas Rwanda di pertandingan terakhir mereka - serta membutuhkan bantuan dari Nigeria - untuk memastikan tempat mereka.

    Perjalanan hingga semifinal Piala Afrika 2023 menunjukkan Bafana Bafana kembali ke jalur yang benar setelah sekitar satu dekade berada di luar sorotan, namun kegagalan di babak 16 besar tahun ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tentu saja, manajer asal Belgia Hugo Broos tak bisa berbuat banyak terkait masalah struktural yang menjadi topik perdebatan di Afrika Selatan, sehingga ia tetap fokus sepenuhnya pada "persiapan untuk tujuan masa depan, dengan Piala Dunia kini menjadi target utama kami."

    Undian grup relatif menguntungkan bagi tim yang sangat bergantung pada klub raksasa domestik Mamelodi Sundowns. Seperti 16 tahun lalu, Afrika Selatan akan membuka turnamen melawan Meksiko, sebelum menghadapi Ceko, dan menutup fase grup melawan Korea Selatan. Ini bukanlah jadwal terburuk, tetapi mengingat kekalahan di Piala Afrika (AFCON) melawan Mesir dan Kamerun, serta kegagalan mereka untuk menang dalam laga persahabatan bulan lalu melawan Nikaragua, hal ini mungkin akan terlalu sulit bagi Bafana Bafana untuk berhasil melewatinya.

  • australiaGetty Images

    33Australia ⬆️

    Australia memastikan partisipasinya di Piala Dunia 2026 dengan cara yang meyakinkan melalui kemenangan tandang atas Arab Saudi pada Juni 2025 (padahal saat itu cukup dengan menghindari kekalahan dengan selisih lima gol) — namun justru kemenangan 1-0 atas Jepang lima hari sebelumnya lah yang secara efektif memastikan kelolosan mereka.

    The Socceroos kini menantikan penampilan keenam berturut-turut di putaran final, namun, dalam kondisi saat ini, skuad tanpa bintang ini tampaknya tidak mampu menandingi pencapaian babak 16 besar yang diraih pada 2006 dan 2022. Penampilan tim jelas membaik sejak Tony Popovic menggantikan Graham Arnold sebagai pelatih pada September 2024, dan munculnya pemain mudaberbakat seperti Mohamed Toure, Nestory Irankunda, dan Alessandro Circati tentu menandakan masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola di Australia.

    Fakta bahwa mereka terhindar dari tim-tim besar di babak penyisihan grup memberi mereka peluang untuk lolos ke babak 32 besar, setidaknya, karena hasil imbang dalam laga persahabatan pemanasan melawan Swiss dan kekalahan tipis dari Meksiko menunjukkan bahwa Australia mampu mengumpulkan poin yang cukup dari pertandingan melawan Turki, AS, dan Paraguay untuk lolos ke babak gugur.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosnia dan Herzegovina ⬆️

    Bosnia dan Herzegovina adalah penyebab Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah mereka gagal lolos secara otomatis dari Grup H dengan cara yang menyakitkan, akibat gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari Austria pada laga kualifikasi terakhir mereka, tak banyak yang akan memprediksi Bosnia dan Herzegovina mampu lolos ke putaran final setelah mereka berada di jalur yang sama di babak play-off dengan Azzurri, juara empat kali — namun mereka berhasil menciptakan kejutan yang luar biasa.

    Mereka membutuhkan adu penalti untuk mengalahkan Wales di semifinal setelah Edin Dzeko yang tak pernah padam kembali mencetak gol penyeimbang pada menit ke-86 untuk negaranya, dan hanya empat hari kemudian mereka kembali berjuang hingga akhir, menghancurkan hati Italia dalam adu penalti setelah kartu merah Alessandro Bastoni di babak pertama memberi mereka jalan kembali ke pertandingan yang saat itu mereka ketinggalan 1-0.

    Meskipun mereka hanya akan bersyukur bisa berada di sana dalam situasi ini, Bosnia optimis bisa lolos dari grup Piala Dunia yang terdiri dari tuan rumah bersama Kanada, Swiss, dan Qatar, yang akan menjadi penampilan terakhir yang membahagiakan bagi Dzeko yang berusia 40 tahun, yang berharap bisa tampil bersama pemain muda berbakat berusia 18 tahun, Kerim Alajbegovic. Namun, hasil imbang dalam laga persiapan melawan Makedonia Utara dan Panama mungkin akan meredam semangat mereka.

  • czechia Getty Images

    31Republik Ceko ⬆️

    Republik Ceko akhirnya mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke panggung Piala Dunia, dengan merasakan euforia tambahan setelah berhasil lolos melalui babak play-off pada bulan Maret untuk merebut tempat mereka, setelah finis di posisi kedua jauh di bawah Kroasia di grup kualifikasi mereka.

    Mereka memang harus melalui jalan yang sulit di semifinal dan final; Ceko tertinggal 2-0 dari Irlandia setelah hanya 23 menit di Praha sebelum melakukan comeback dramatis di semifinal, saat gol penyama kedudukan Ladislav Krejci pada menit ke-86 memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan sebelum pemain Wolves itu mencetak gol penalti kemenangan dalam adu penalti. Drama juga tak kalah seru dalam laga mereka melawan Denmark, di mana kedua tim tak terpisahkan setelah sama-sama mencetak gol di perpanjangan waktu. Denmark gagal mengeksekusi tiga dari empat tendangan penalti mereka, sehingga Ceko meraih kemenangan, meski Denmark mendominasi statistik sepanjang 120 menit.

    Akibatnya, Ceko berada di Grup A bersama tuan rumah bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Meskipun mereka memiliki pemain penyerang yang handal seperti Pavel Sulc dan Patrik Schick serta pertahanan yang solid, akan menjadi kejutan besar jika mereka mampu melaju jauh, dan ada kesan bahwa kemenangan dalam laga persahabatan melawan Kosovo dan Guatemala tidak benar-benar memberi gambaran yang jelas.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Kanada ↔️

    Kanada jelas telah menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Jesse Marsch — hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa mereka kini menduduki peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus sejak pelatih asal Amerika Serikat itu mengambil alih. Kekalahan di perempat final CONCACAF Gold Cup bulan Juni lalu dari Guatemala merupakan hal yang sangat memalukan - dan kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Australia juga bukanlah pertanda baik. Namun, hasil imbang baru-baru ini dengan sesama tim kualifikasi Piala Dunia, Kolombia, Ekuador, dan Tunisia, membuktikan bahwa Kanada mampu bersaing di level tertinggi.

    Memang, tidak boleh dilupakan bahwa tak lama setelah mengambil alih pada Mei tahun lalu, Marsch membawa Kanada finis di peringkat keempat di Copa America 2024 - yang bisa dibilang merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Tantangan sekarang, tentu saja, adalah membuat dampak yang lebih besar di Piala Dunia. Kanada baru dua kali lolos ke putaran final (1986 dan 2022), dan kalah dalam ketiga pertandingan grup pada kedua kesempatan tersebut, namun harapan mereka untuk melaju ke babak gugur jelas meningkat karena mereka akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di laga pembuka turnamen alih-alih Italia, sebelum kemudian berhadapan dengan Qatar dan Swiss.

    Kondisi fisik kapten Alphonso Davies, yang telah diganggu oleh masalah cedera selama setahun terakhir, jelas akan menjadi kunci - tetapi bisa dibilang yang lebih penting lagi adalah striker bintang Jonathan David menemukan kembali sentuhan mencetak golnya, yang telah hilang sejak ia bergabung dengan Juventus musim panas lalu. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Korea Selatan ⬇️

    Keikutsertaan Korea Selatan di Piala Dunia musim panas mendatang tentu tidak akan mengejutkan siapa pun, mengingat Tim Taeguk Warriors telah tampil di 10 turnamen terakhir. Kali ini, tiket kualifikasi mereka dipastikan berkat catatan tak terkalahkan, yang mereka tutup dengan kemenangan telak 4-0 atas Kuwait pada laga terakhir mereka.

    Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus, karena mereka harus puas dengan tiga hasil imbang berturut-turut sebelum akhirnya berhasil mengalahkan Irak, sementara beberapa pemain kunci sudah mulai menua, termasuk kapten legendaris Son Heung-min. Meski demikian, manajer Hong Myung-bo berhasil mengembalikan Korea Selatan ke jalur yang benar setelah kekalahan mengejutkan di semifinal Piala Asia 2023 melawan Yordania, yang mengakibatkan pemecatan Jurgen Klinsmann sebagai pelatih, dan manajer baru ini telah mulai berusaha memperbarui skuad menjelang Piala Dunia.

    Namun, kekalahan telak dari Brasil dan Pantai Gading dalam beberapa bulan terakhir berarti tidak ada yang akan memprediksi Korea Selatan bahkan mendekati pencapaian peringkat keempat mereka di Piala Dunia 2002, meskipun hasil undian tidak terlalu buruk bagi mereka, dengan Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko sebagai lawan mereka di Grup A yang cukup seimbang.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Skotlandia ⬇️

    Skotlandia akan berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun setelah lolos dengan cara yang paling dramatis, di mana pasukan asuhan Steve Clarke mencetak dua gol di masa tambahan waktu dalam laga yang harus dimenangkan melawan Denmark di Hampden Park. Sejujurnya, Denmark adalah tim yang lebih unggul - meski hanya bermain dengan 10 orang - namun Skotlandia menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan kualitas yang tak ada habisnya. Memang, gol-gol yang dicetak oleh Scott McTominay, Kieran Tierney, dan Kenny McLean dalam kemenangan 4-2 yang sudah menjadi legenda itu semuanya sangat sensasional.

    Namun, apakah Skotlandia benar-benar memiliki kualitas yang cukup untuk lolos dari fase grup di Piala Dunia untuk pertama kalinya masih menjadi perdebatan - dan semakin dipertanyakan setelah kekalahan beruntun dalam laga persahabatan bulan Maret melawan Jepang dan Pantai Gading. Ingat, tim ini tampil mengesankan saat kualifikasi Euro 2024 tetapi sangat buruk di Jerman, dan tugas mereka di Amerika Utara tidak menjadi lebih mudah karena undian yang sulit yang menempatkan tim asuhan Clarke di grup yang sama dengan Brasil dan Maroko.

    Meski begitu, mereka seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Haiti, dan dengan dukungan Tartan Army, mereka memiliki peluang untuk meraih satu poin lagi yang mereka butuhkan untuk setidaknya mengamankan posisi ketiga di grup mereka.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Aljazair ⬆️

    Setelah absen selama 12 tahun, Aljazair akan kembali berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiketnya dengan satu pertandingan tersisa di kualifikasi CAF. Periode di antara keduanya merupakan masa yang penuh pasang surut bagi "Rubah Gurun", yang pernah menjuarai Piala Afrika 2019 namun tersingkir di babak penyisihan grup pada turnamen yang sama tanpa meraih satu kemenangan pun dalam tiga kesempatan lainnya. Sementara itu, pada edisi tahun ini, mereka mengalahkan DR Kongo di babak 16 besar, hanya untuk menderita kekalahan 2-0 dari Nigeria yang menurut Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) telah dipengaruhi secara tidak semestinya oleh keputusan wasit yang "menimbulkan pertanyaan dan kemarahan luas".

    Sejujurnya, hal itu terasa seperti upaya mengalihkan perhatian, mengingat penampilan yang sangat buruk, dan hal itu menunjukkan bahwa sementara menyerang para wasit, FAF juga menyerukan kepada para pendukung untuk tetap bersatu dalam mendukung Vladimir Petkovic dan para pemainnya menjelang Piala Dunia. Tim nasional jelas sedang "menjalani fase rekonstruksi" dan masih sangat bergantung pada Riyad Mahrez yang berusia 35 tahun, meskipun Mohamed Amoura benar-benar tampil gemilang di babak kualifikasi dengan mencetak 10 gol.

    Meskipun Aljazair tidak memiliki peluang untuk memuncaki grup Piala Dunia yang berisi juara bertahan Argentina, mereka yakin mampu finis di atas tidak hanya Yordania tetapi juga Austria setelah mengalahkan Belanda dalam pertandingan persahabatan pekan lalu.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Meksiko ↔️

    Jaime Lozano membawa Meksiko meraih gelar juara Gold Cup pada tahun 2023, namun ia dipecat setelah penampilan buruk di Copa America tahun lalu, di mana El Tri gagal total lolos dari fase grup yang semula diperkirakan akan sangat mudah, yang berisi Jamaika, Venezuela, dan Ekuador. Akibatnya, Javier Aguirre kembali memimpin tim dan, kali ini, ia dibantu oleh legenda Rafael Marquez, yang telah ditunjuk untuk mengambil alih posisi pelatih kepala setelah Piala Dunia.

    Masa jabatan ketiga Aguirre sejauh ini tak bisa dibilang biasa-biasa saja, dengan Meksiko bangkit dari kekalahan mengejutkan di leg pertama melawan Honduras (di mana sang pelatih terkena kaleng bir yang dilempar oleh seorang suporter tuan rumah!) untuk kemudian memenangkan Nations League pada Maret lalu - sebelum meraih trofi lain pada Juni dengan kemenangan 2-1 atas AS di final Gold Cup di Houston. 

    Tim Meksiko yang sangat tidak terduga itu gagal memenangkan pertandingan lain pada tahun 2025, tetapi mereka mengawali tahun 2026 dengan tiga kemenangan beruntun sebelum menahan tim-tim kuat Eropa, Portugal dan Belgia, dengan hasil imbang, sehingga membangkitkan harapan El Tri untuk mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1986.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa membawa Uruguay ke Piala Dunia, dan itu adalah kabar gembira bagi siapa pun yang menyukai tokoh-tokoh unik dan sepak bola menyerang. 'El Loco' adalah salah satu pelatih paling ikonik dalam sejarah sepak bola, dan tak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya!

    Selain mengalahkan Brasil dalam perjalanan mereka ke semifinal Copa America 2024, Uruguay juga meraih empat poin dari Selecao selama kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka - dan bahkan mengalahkan Argentina di Buenos Aires. Namun, juara dunia dua kali ini kesulitan menjaga konsistensi dan kelancaran permainan pada 2025, dan kekalahan telak 5-1 dari AS memicu kekhawatiran serius serta mendorong Bielsa untuk merefleksikan karakter dan metodenya dalam konferensi pers luar biasa yang diadakan beberapa hari kemudian.

    Untungnya, situasi tampaknya telah sedikit mereda sejak saat itu, dan dua hasil imbang selama jeda internasional Maret, melawan Inggris dan Aljazair, sepertinya menunjukkan bahwa Uruguay masih memiliki stabilitas yang cukup untuk lolos dari grup yang berisi Cape Verde dan Arab Saudi - meskipun menantang Spanyol untuk posisi teratas mungkin di luar jangkauan mereka. Siapa tahu?! Uruguay memutuskan untuk tidak memainkan pertandingan persahabatan apa pun menjelang Piala Dunia, mengukuhkan status mereka sebagai tim paling tak terduga di turnamen ini.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    Paraguay telah menempuh perjalanan yang sangat panjang selama sekitar setahun terakhir ini — dan pelatih Gustavo Alfaro adalah faktor utamanya. La Albirroja tersingkir di babak pertama Copa America 2024, kalah dalam ketiga pertandingan grup mereka, yang berujung pada pemecatan Daniel Garnero. Alfaro telah melakukan keajaiban sejak mengambil alih, dengan Paraguay memastikan lolos ke Piala Dunia terutama berkat peningkatan performa yang langsung terlihat saat mereka mengalahkan Brasil, Argentina, dan Uruguay selama 10 pertandingan tak terkalahkan.

    Laju mereka terhenti akibat kekalahan 1-0 dari Brasil di Sao Paulo pada Juni tahun lalu, namun Paraguay memastikan tempat di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 berkat hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador pada September. Jadi, meski Alfaro tidak memiliki penyerang kelas dunia yang bisa diandalkan (Miguel Almiron mungkin adalah ancaman gol terbesar mereka!), ia memiliki barisan belakang yang brilian dipimpin oleh bek tengah veteran Palmeiras, Gustavo Gomez, yang biasanya sangat sulit ditembus. Oleh karena itu, mereka memiliki peluang untuk lolos dari grup yang seimbang namun berkualitas rendah yang terdiri dari Amerika Serikat, Turki, dan Paraguay, meskipun harapan mereka sedikit terganggu oleh cedera yang dialami penyerang Julio Enciso menjelang turnamen.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Swedia ⬇️

    Bicara soal lolos lewat pintu belakang! Swedia tak memenangkan satu pertandingan pun dalam kampanye kualifikasi yang berantakan, yang membuat mereka harus menanggung malu finis di posisi terbawah grup (di bawah Swiss, Kosovo, dan Slovenia, tak kurang dari itu). Lalu, bagaimana mereka bisa lolos ke Piala Dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke November 2024, saat Swedia secara mengejutkan merebut tempat di babak play-off dengan memuncaki grup Nations League C yang terdiri dari Azerbaijan, Estonia, dan Slovakia — dan mereka bahkan telah terdegradasi dari Liga B untuk mendapatkan kesempatan itu.

    Namun, keputusan untuk memecat Jon Dahl Tomasson dan menunjuk mantan manajer West Ham, Chelsea, dan Brighton, Graham Potter, menjelang babak play-off telah membuahkan hasil yang signifikan, karena sang manajer asal Inggris itu memimpin kemenangan atas Ukraina dan Polandia yang memastikan tempat di putaran final.

    Kembalinya Alexander Isak ke kondisi prima merupakan dorongan besar, sementara Viktor Gyokeres turut berperan dalam kemenangan Arsenal di Liga Premier, namun keraguan tetap ada mengenai kekuatan sebenarnya tim Swedia ini, terutama karena kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Norwegia dan hasil imbang yang kurang meyakinkan melawan Yunani, sementara mereka juga berada di salah satu grup yang lebih sulit (Belanda, Jepang, dan Tunisia).

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Ekuador ⬇️

    Ekuador terbukti menjadi lawan yang sangat menakutkan di kualifikasi Amerika Selatan — yang mungkin tidak terlalu mengejutkan mengingat pertahanan mereka dipimpin oleh bek tengah Paris Saint-Germain, Willian Pacho, dan dilindungi oleh mesin perampas bola Chelsea, Moises Caicedo. Tidak ada tim di CONMEBOL yang kebobolan lebih sedikit (hanya lima gol dalam 18 pertandingan), sementara mereka juga mencatatkan 13 clean sheet yang menakjubkan, dengan dua kekalahan mereka terjadi saat bertandang ke Brasil dan Argentina, yang terakhir di antaranya dikalahkan Ekuador di kandang sendiri pada kualifikasi terakhir untuk mengamankan posisi kedua di klasemen Amerika Selatan.

    Sayangnya, pelatih Sebastian Beccacece tidak memiliki banyak talenta di lini depan (Enner Valencia yang berusia 35 tahun tetap menjadi sumber gol utama mereka) dan Ekuador terlalu sering bermain imbang akibatnya. Memang, mereka bermain imbang dengan Maroko dan Belanda yang bermain dengan 10 orang selama jeda internasional Maret.

    Namun, mereka sangat siap untuk membuat frustrasi rival-rival mereka di Grup E Piala Dunia, Jerman dan Pantai Gading, karena mereka tahu bahwa meskipun hanya meraih satu poin dari salah satu dari dua pertandingan tersebut, itu mungkin sudah cukup bagi mereka untuk menebus kegagalan mereka di babak penyisihan grup 2022, karena kemenangan atas Curacao seharusnya sudah pasti.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Mesir ⬆️

    Bagi tim seberhasil Mesir dalam dunia sepak bola Afrika, rekor mereka dalam lolos ke Piala Dunia terbilang sangat buruk. Tim Firaun telah tampil di lima dari 11 final Piala Afrika terakhir, dengan meraih tiga gelar juara, namun tahun 2026 akan menjadi kali kedua mereka berkompetisi di panggung dunia sejak 1990. Kampanye mereka sebelumnya juga jauh dari harapan, karena mereka kalah dalam ketiga pertandingan di grup yang tampaknya tidak terlalu menakutkan pada 2018, sehingga para pemain senior Mesir akan bertekad untuk memberikan dampak besar di Piala Dunia - dan tidak ada yang lebih bertekad daripada Mohamed Salah. 

    Karier Salah di Liverpool mungkin akan berakhir dengan catatan yang kurang memuaskan, namun ia tetap menjadi ikon timnas Mesir, mencetak sembilan gol dalam perjalanan menuju Amerika Utara, dan didampingi oleh penyerang serba bisa Manchester City, Omar Marmoush, di lini depan yang menakutkan. Pelatih Hossam Hassan juga memiliki barisan pertahanan yang terorganisir dengan baik, yang hanya kebobolan dua kali dalam 10 laga kualifikasi. 

    Seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan mereka ke semifinal AFCON tahun ini, skuad Mesir yang hanya memiliki tiga pemain yang berbasis di Eropa sangat bergantung pada Salah, tetapi kemenangan telak atas Arab Saudi dan hasil imbang melawan Spanyol bulan lalu membuktikan bahwa kekuatan skuad secara keseluruhan tidak boleh diremehkan. Salah tak diragukan lagi akan menjadi kunci, dan jika ia dalam kondisi prima dan tampil maksimal, ia seharusnya mampu membawa negaranya lolos dari grup yang berisi Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20Amerika Serikat ⬆️

    Penunjukan Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT), yang telah lama dinantikan, diumumkan pada September 2024 dengan meriah, dan perjalanan mereka sejauh ini benar-benar seperti naik rollercoaster.

    Setelah beberapa kekalahan yang sangat menyakitkan, terutama dari Panama dan Kanada di Nations League, serta Meksiko di final Gold Cup tahun lalu, AS telah membangun momentum yang kuat pada akhir 2025 berkat lima pertandingan tanpa kekalahan, yang puncaknya adalah kemenangan telak 5-1 atas Uruguay.

    Namun, tim AS mendapat pukulan telak dari Belgia pada Maret, di mana Red Devils menang telak 5-2 di Atlanta, sebelum Portugal membuat tim asuhan Pochettino menelan kekalahan beruntun. Kemenangan seru atas Senegal pekan lalu mengangkat moral—terutama karena mencakup gol pertama Christian Pulisic di level apa pun pada 2026—meski segera disusul kekalahan di kandang dari Jerman. 

    Timnas AS seharusnya bisa lolos dari grup yang relatif mudah yang berisi Paraguay, Australia, dan Turkiye, tetapi kami sama sekali tidak yakin bahwa tim yang begitu tidak konsisten ini bisa melampaui pencapaian negara tersebut di Piala Dunia 1994 di kandang sendiri, yaitu mencapai babak 16 besar.

  • yildiz Getty Images

    19Turki ⬆️

    Turki mengakhiri penantian selama 24 tahun untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola dengan lolos melalui babak play-off Eropa dan berhasil mencapai Piala Dunia. Mereka mungkin juga merasa bahwa kualifikasi mereka benar-benar pantas, setelah hanya kehilangan empat poin (semua melawan Spanyol) dan finis hanya tiga poin di belakang juara Eropa di Grup E. Namun, tim Turki jarang melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, dan meskipun menjadi favorit kuat, tim asuhan Vincenzo Montella hanya menang tipis atas Rumania dan Kosovo di babak play-off UEFA yang bisa dibilang paling lemah.

    Meski begitu, Turki pasti akan menjadi pilihan banyak orang sebagai kuda hitam di Piala Dunia - dan dengan alasan yang kuat. Mereka menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dengan mencapai perempat final Euro 2024, dan skuad mereka memiliki perpaduan yang bagus antara pemain muda dan berpengalaman, dengan gelandang veteran Inter, Hakan Calhanoglou, mengendalikan permainan di lini tengah, sementara duo berbakat Arda Guler dan Kenan Yildiz beraksi di lini serang.

    Mungkin yang paling penting dari semuanya, Turkiye berada di grup bersama AS, Australia, dan Paraguay, yang tak diragukan lagi mereka memiliki bakat untuk memuncaki grup tersebut.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Austria ⬇️

    Siapa pun yang mengikuti Euro 2024 pasti akan sangat gembira melihat Austria lolos ke Piala Dunia, mengingat tim asuhan Ralf Rangnick merupakan salah satu tim paling menarik untuk ditonton di Jerman berkat gaya permainan sepak bola yang sangat positif dan dinamis, yang membawa mereka memuncaki salah satu grup tersulit di turnamen tersebut. Mereka memang mengalami beberapa hasil yang mengecewakan sejak saat itu - terutama kekalahan 1-0 pada bulan Oktober di Rumania yang merusak rekor tak terkalahkan mereka di Grup H UEFA - tetapi mereka memastikan posisi teratas pada hari pertandingan terakhir dengan bangkit dari ketertinggalan untuk bermain imbang dengan Bosnia dan Herzegovina yang berada di posisi kedua.

    Austria memiliki beberapa pemain berkualitas, namun kekhawatiran utama terhadap tim Rangnick adalah bahwa Marko Arnautovic (36 tahun) tetap menjadi ancaman gol utama, sementara Marcel Sabitzer dan Michael Gregoritsch juga sudah melewati usia 30 tahun - yang mungkin membuat mereka kesulitan untuk menekan dengan intensitas biasa di Amerika Utara musim panas mendatang. Sementara itu, Christoph Baumgartner dipastikan absen setelah mengalami cedera menjelang pertandingan pemanasan pertama Austria, yang merupakan pukulan telak mengingat musim sensasionalnya bersama RB Leipzig.

    Namun, mereka menunjukkan kemampuan mereka saat menghancurkan Ghana 5-1 pada bulan Maret, dan meskipun mereka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertandingan penting fase grup melawan Argentina, Austria akan mengincar peluang untuk mengalahkan Aljazair dan Yordania agar lolos ke babak 32 besar.

  • modric Getty Images

    17Kroasia ⬇️

    Kami mengira penampilan Luka Modric di kancah internasional sudah berakhir setelah Kroasia tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup Euro, namun pemenang Ballon d'Or ini kini siap memimpin timnas negaranya di Piala Dunia pada usia 40 tahun.

    Tim asuhan Zlatko Dalic hampir melaju mulus melalui babak kualifikasi, memastikan tempat mereka dengan satu putaran tersisa berkat kemenangan 3-1 atas Kepulauan Faroe di Rijeka, tetapi, seperti yang selalu terjadi pada Kroasia, kami bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat memberikan dampak besar di turnamen sambil terus mengandalkan begitu banyak bintang tua yang sama.

    Lagi pula, Modric bukanlah satu-satunya veteran yang menantang usia; Ivan Perisic (36) dan Andrej Kramaric (34) juga memberikan kontribusi krusial dalam kampanye kualifikasi mereka, sementara Mateo Kovacic pun sudah berusia 32 tahun saat ini. Hal yang menggembirakan, Petar Sucic dan Franjo Ivanovic (keduanya berusia 22 tahun) telah muncul sebagai prospek yang menjanjikan, sementara kembalinya Josko Gvardiol (23) dari cedera sangatlah penting bagi tim yang kemungkinan besar akan menghadapi pertarungan sengit dengan Ghana untuk finis di posisi kedua di belakang Inggris di Grup L.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Kolombia ⬇️

    Nestor Lorenzo telah menunjukkan kinerja yang memuaskan sejak mengambil alih timnas Kolombia pada Juni 2022, membawa Los Cafeteros ke final Copa America 2024 sebelum memastikan tiket ke Piala Dunia dengan satu pertandingan tersisa. James Rodriguez menjadi kunci kualifikasi mereka, dengan bintang yang menonjol di Piala Dunia 2014 itu secara tepat membuka skor dalam kemenangan 3-0 atas Bolivia yang memastikan negaranya finis di enam besar CONMEBOL, namun Luis Diaz juga tampil luar biasa, dan winger Bayern Munich ini tiba di Amerika Utara sebagai kandidat serius untuk Ballon d'Or.

    Oleh karena itu, Kolombia tampaknya tidak akan kesulitan menciptakan peluang—atau memanfaatkannya, jika Luis Suarez dapat mengulangi performa mencetak golnya yang sensasional dari Sporting CP di lini depan.

    Namun, para petaruh akan waspada mendukung tim yang performanya naik-turun ini, yang tidak meraih kemenangan dalam enam pertandingan sebelum akhirnya lolos dari Bolivia, dan kalah dari Kroasia serta Prancis pada bulan Maret, yang menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kualitas pertahanan yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim besar.

    Kolombia seharusnya bisa dengan mudah lolos dari grup mereka, karena mereka kemungkinan besar sudah mengantongi enam poin dari pertandingan melawan Uzbekistan dan Kongo DR, sebelum bertarung melawan Portugal untuk memperebutkan posisi teratas.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Pantai Gading ⬆️

    Pantai Gading kembali berlaga di Piala Dunia setelah absen pada dua turnamen terakhir — dan mereka lolos dengan cara yang mengesankan. Tim Gajah tidak kebobolan satu gol pun di Grup F CAF dan memenangkan delapan dari 10 pertandingan mereka, dengan dua sisanya berakhir imbang melawan Gabon dan Kenya. Dipimpin oleh Emerse Fae, yang secara mengesankan mengambil alih jabatan manajer di tengah-tengah kampanye Piala Afrika 2023 yang gemilang, skuad Pantai Gading dipenuhi pemain berpengalaman, seperti Franck Kessie, Nicolas Pepe, Jean Michael Serie, Sebastien Haller, dan Ibrahim Sangare.

    Namun, mereka juga tidak kekurangan talenta muda yang menjanjikan. Penyerang remaja Bazoumana Toure dan Yan Diomande keduanya menunjukkan selama perjalanan mereka ke perempat final Piala Afrika tahun ini bahwa mereka adalah pemain yang menjanjikan - sementara Amad Diallo yang berusia 23 tahun kini tampaknya berada dalam posisi yang tepat untuk mewujudkan potensi penuhnya, setelah mencetak tiga gol dalam lima penampilan di Maroko sebelum mencetak gol penentu kemenangan dalam kemenangan persahabatan yang membangkitkan semangat melawan Prancis pekan lalu.

    Jadi, meskipun The Elephants mungkin tidak memiliki banyak nama besar seperti saat mereka lolos ke tiga Piala Dunia berturut-turut antara 2006 dan 2014, mereka memiliki kombinasi serangan yang tak terduga dan pertahanan yang terorganisir yang memberi mereka peluang besar untuk mengungguli Jerman dan menduduki puncak Grup E.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Maroko ↔️

    Selain Lionel Messi yang membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia, Maroko menjadi sorotan utama di Qatar 2022, dengan The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal dalam sejarah turnamen tersebut. Skuad yang dipimpin oleh Achraf Hakimi—yang bisa dibilang sebagai bek terbaik di dunia—tentu saja memiliki potensi untuk kembali membuat gebrakan besar di Amerika Utara musim panas ini, terutama karena grup mereka (Brasil, Skotlandia, dan Haiti) sama sekali tidak menakutkan.

    Namun, agak sulit untuk memprediksi apa yang akan ditampilkan Maroko setelah kekalahan traumatis mereka di final Piala Afrika di kandang sendiri melawan Senegal. Hasil tersebut, tentu saja, kemudian dibatalkan akibat insiden walk-off yang kontroversial dari lawan mereka, dan Maroko mungkin termotivasi oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan karena hari besar mereka di hadapan para pendukung sendiri hancur.

    Namun, Walid Regragui yang kelelahan secara fisik dan mental mengundurkan diri pada bulan Maret dan segera digantikan oleh Mohamed Ouahbi, yang telah menorehkan prestasi gemilang di level junior tetapi belum memiliki pengalaman melatih tim senior. Meski demikian, hasil imbang 1-1 dengan Norwegia telah sedikit mengangkat semangat menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia Maroko yang sangat dinanti melawan Brasil, yang bisa jadi akan menentukan seluruh perjalanan mereka di turnamen ini.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Norwegia ⬇️

    Kehadiran Norwegia di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 secara efektif dipastikan berkat kemenangan 4-1 atas Estonia, yang berarti mereka masih bisa finis di puncak grup meski kalah 8-0 dari Italia pada laga kualifikasi terakhir mereka. Namun, Norwegia tidak mengendurkan laju mereka; sebaliknya, mereka bertandang ke Milan dan menunjukkan dominasi dengan kemenangan tiga gol atas Italia, mengukuhkan kampanye kualifikasi yang sempurna.

    Tak mengherankan, Erling Haaland turut mencetak gol, mencetak dua gol dalam penampilan sensasional di babak kedua di San Siro, namun tim asuhan Stale Solbakken memiliki lebih dari sekadar penyerang andalan mereka, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa Oscar Bobb dan Jorgen Strand Larsen keduanya memberikan dampak besar dari bangku cadangan saat melawan Azzurri.

    'Hadiah' mereka adalah grup Piala Dunia yang sulit bersama Prancis, Senegal, dan Irak, tetapi dengan kembalinya Martin Odegaard ke kondisi prima tepat sebelum akhir musim untuk bermain di belakang Haaland, Norwegia benar-benar bisa membuat kejutan di Amerika Utara.

  • japan england(C)Getty Images

    12Jepang ⬆️

    Jepang menjadi tim pertama yang secara resmi lolos ke Piala Dunia pada 20 Maret tahun lalu setelah mengalahkan Bahrain, dan target mereka adalah mencapai perempat final untuk pertama kalinya. Namun, apakah mereka mampu melakukannya menjadi topik perbincangan yang hangat di dalam negeri. Blue Samurai pasti akan diuji di babak penyisihan grup, setelah tergabung dalam grup bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia, tetapi Jepang tak diragukan lagi merupakan salah satu kuda hitam di turnamen ini.

    Empat tahun setelah membawa negaranya ke babak 16 besar berkat kemenangan mengejutkan atas Spanyol dan Jerman, Hajime Moriyasu telah merakit tim dinamis dan seimbang yang mencetak 30 gol di babak kualifikasi sambil hanya kebobolan tiga gol. Jepang juga sedang dalam tren enam kemenangan beruntun yang mencakup kemenangan pertama mereka atas Brasil, serta mengalahkan Skotlandia dan Inggris di kandang lawan.

    Oleh karena itu, mereka akan penuh percaya diri saat menghadapi pertandingan pembuka melawan Belanda di Texas, di mana mereka akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan niat mereka meskipun kehilangan pemain sayap bintang Kaoru Mitoma karena cedera.

  • Sadio ManeGetty

    11Senegal ⬆️

    Senegal mendapat undian Piala Dunia yang sangat tidak menguntungkan, di mana tim asuhan Pape Thiaw harus berada dalam grup yang sama dengan Prancis dan Norwegia, serta Irak—yang berhasil menahan imbang Spanyol 1-1 pekan lalu. Namun, berdasarkan penampilan The Lions of Teranga selama setahun terakhir, mereka mungkin saja mampu mengatasi nasib sial tersebut.

    Setelah mengalahkan Inggris dengan telak dalam laga persahabatan di City Ground pada Juni lalu, Senegal kemudian berhasil meraih gelar Piala Afrika kedua mereka dengan mengalahkan Maroko di kandang lawan. Thiaw dan para pemainnya memang mendapat banyak kritik atas insiden walk-off di Rabat, yang mengakibatkan mereka dicabut gelarnya, namun hal itu tampaknya tidak mengganggu mereka sama sekali.

    Sadio Mane terus menjadi teladan di usia 33 tahun, seperti yang ia buktikan dengan mencetak dua gol dalam kekalahan persahabatan pekan lalu melawan Amerika Serikat, dan penyerang Al-Nassr ini didukung dengan baik oleh kelompok pemain yang seimbang, berpostur kokoh, dan berbakat secara teknis, termasuk Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson, dan produk akademi Paris Saint-Germain yang menjanjikan, Ibrahim Mbaye.

    Jangan salah: Senegal akan menikmati kesempatan untuk meniru kemenangan mengejutkan mereka di babak pembuka tahun 2002 atas Prancis, dan jika mereka berhasil lolos dari Grup I, mereka akan sulit dikalahkan dalam kondisi yang pasti akan menguntungkan mereka.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Swiss ⬇️

    Swiss adalah ahli kualifikasi yang tak terlalu mencolok. Mereka tak pernah absen dari Piala Dunia sejak 2002 dan hampir selalu bisa diandalkan untuk lolos ke babak 16 besar. Kali ini, mereka harus menunggu hingga pekan terakhir untuk secara resmi memastikan tempat mereka di turnamen 2026 berkat hasil imbang 1-1 di Kosovo. Namun, Swiss sebenarnya sudah memastikan posisi teratas di Grup B UEFA berkat kemenangan telak 4-1 atas Swedia di Jenewa, yang dengan sempurna menggambarkan mengapa pasukan Murat Yakin menjadi lawan yang sulit dihadapi.

    Skuad ini mungkin tidak dipenuhi bintang-bintang besar, tetapi Breel Embolo adalah pencetak gol yang terbukti di level ini (dan untungnya diizinkan masuk ke AS), Dan Ndoye adalah pemain yang sangat dinamis saat dalam performa terbaiknya, Johan Manzambi adalah prospek yang sangat menjanjikan, dan yang paling penting, gelandang senior Granit Xhaka sedang bermain sepak bola terbaik dalam kariernya.

    Intinya, Swiss tidak boleh diremehkan, dan mereka akan sangat percaya diri untuk memenangkan grup yang kurang berkualitas yang berisi Kanada, Qatar, dan Bosnia & Herzegovina.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Belanda ⬇️

    Belanda merupakan salah satu tim yang paling menarik perhatian dalam sepak bola internasional. Sebagai contoh, mereka tidak benar-benar meyakinkan di Euro 2024, namun setelah finis di posisi ketiga di grupnya, mereka berhasil melaju ke semifinal, di mana mereka kalah tipis dari Inggris.

    Yang membuat frustrasi, masih sulit untuk menilai tim asuhan Ronald Koeman ini. Angka-angka dari kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka sangat mengesankan: enam kemenangan, dua hasil imbang, tanpa kekalahan, mencetak 27 gol, dan kebobolan empat gol. Namun, mereka gagal mengalahkan Polandia yang berada di posisi kedua baik di kandang maupun tandang, dan terlihat tidak kompak dalam beberapa pertandingan persahabatan terakhir mereka, termasuk kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Aljazair. Namun, inilah yang bisa kami katakan tentang Belanda: mereka berbahaya saat sedang dalam performa terbaiknya.

    Virgil van Dijk memimpin barisan pertahanan yang juga diperkuat Denzel Dumfries yang akan bergabung dengan Real Madrid, Koeman bisa mengandalkan pemain seperti Frenkie de Jong dan Ryan Gravenberch di lini tengah, dan bagaimanapun juga, Memphis Depay memang mampu mencetak gol di level internasional. Di sisi lain, absennya Xavi Simons, Jurrien Timber, dan Matthijs de Ligt karena cedera merupakan pukulan telak, sementara kekalahan dari Aljazair dan kemenangan dramatis atas Uzbekistan tidak banyak menumbuhkan kepercayaan diri selama pertandingan pemanasan mereka.

    Namun, jika mereka berhasil lolos dari grup yang sulit yang mempertemukan mereka dengan Jepang, Tunisia, dan Swedia, Oranje yang tak terduga ini akan menjadi masalah bagi siapa pun yang mereka hadapi di babak gugur.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Belgia ⬆️

    Kevin De Bruyne sudah mengakui sejak tahun 2022 bahwa peluang terbaik Belgia untuk meraih trofi internasional bergengsi bersama 'Generasi Emas' mereka telah berlalu — dan tak ada hal yang terjadi sejak saat itu yang mengubah pandangan tersebut. Euro 2024 menjadi bencana bagi Setan Merah, dengan De Bruyne terlibat perselisihan dengan para pendukung yang ikut serta dalam tur tim — dan itu terjadi sebelum mereka tersingkir di babak 16 besar.

    Mereka setidaknya berhasil lolos ke Piala Dunia tanpa kalah satu pertandingan pun, tetapi grupnya lemah dan bahkan winger Manchester City, Jeremy Doku, mengakui setelah hasil imbang 1-1 melawan Kazakhstan pada November bahwa Belgia "kehilangan terlalu banyak poin" dan "tidak cukup baik dalam sejumlah besar pertandingan".

    Jadi, meskipun pasukan Rudi Garcia sedang menjalani 13 pertandingan tak terkalahkan dan seharusnya tidak kesulitan memuncaki grup Piala Dunia yang berisi Mesir, Iran, dan Selandia Baru, sulit untuk meyakinkan bahwa Belgia benar-benar akan memenangkan turnamen ini.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brasil ⬆️

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) akhirnya berhasil meyakinkan Carlo Ancelotti untuk mengambil alih tim nasional pada Mei lalu, namun keraguan tetap muncul mengenai apakah "pelatih terhebat dalam sejarah" itu benar-benar mampu mengubah Selecao menjadi juara dunia dalam waktu kurang dari setahun.

    Brasil memang memiliki beberapa pemain ternama, termasuk Raphinha dan Vinicius Jr, tetapi mereka finis di peringkat kelima di CONMEBOL setelah kalah dalam sepertiga dari pertandingan mereka dan sudah lama ada kekhawatiran mengenai kurangnya kekompakan di antara para pemain Amerika Selatan ini, yang tersingkir di babak perempat final baik di Rusia 2018 maupun Qatar 2022.

    Fakta bahwa Neymar, yang berusia 34 tahun, dipanggil kembali atas desakan publik, juga menunjukkan kurangnya kepercayaan pada lini serang yang kehilangan jasa Rodrygo dan Estevao akibat cedera. Dalam konteks ini, Ancelotti sangat membutuhkan salah satu penyerang tengahnya untuk tampil gemilang di putaran final, dengan Endrick yang menjanjikan mungkin menjadi pilihan terbaik.

    Brasil seharusnya memiliki kemampuan yang cukup untuk melewati fase grup yang sulit yang menampilkan Maroko, Skotlandia, dan Haiti, tetapi kecuali Ancelotti bisa membuat Vinicius meniru performa Real Madrid-nya di level internasional, sulit membayangkan Selecao yang terpecah belah ini bisa melaju melewati perempat final.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Jerman ↔️

    Kebanyakan orang sepakat bahwa Jerman cukup kurang beruntung harus berhadapan dengan Spanyol di perempat final Euro 2024, terutama karena tim asuhan Julian Nagelsmann tampil sangat baik dalam laga epik di Stuttgart yang seharusnya layak menjadi final. Namun, kemampuan sang pelatih untuk memaksimalkan para pemain berbakatnya dipertanyakan setelah kekalahan beruntun di kandang sendiri pada final Nations League 2025, yang kemudian diikuti oleh kekalahan memalukan 2-0 dari Slovakia pada pertandingan pembuka kualifikasi Piala Dunia.

    Namun, Nagelsmann berhasil membalikkan keadaan. Jerman mengamankan posisi teratas di Grup A UEFA dengan kemenangan telak 6-0 atas Slovakia pada November lalu, dan kemenangan 2-1 atas tuan rumah bersama Piala Dunia, AS, pada akhir pekan lalu memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan. Tiba-tiba saja, juara empat kali ini tampak seperti tim yang patut ditakuti di Amerika Utara - terutama karena Kai Havertz kembali bugar dan tampil apik, sementara Florian Wirtz dari Liverpool tampak seperti pemain yang berbeda untuk tim nasional dibandingkan saat ia tampil mengecewakan di musim pertamanya di Anfield.

    Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador menanti di grup Piala Dunia yang cukup mudah bagi Jerman, meskipun potensi pertandingan perempat final melawan Prancis telah memicu kekhawatiran akan kekecewaan di babak delapan besar...

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5Inggris ↔️

    Secara statistik, Sir Gareth Southgate adalah manajer Inggris paling sukses sejak Sir Alf Ramsey, namun ia gagal mengakhiri masa paceklik gelar terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional, dengan The Three Lions kembali gagal di Euro 2024, di mana mereka dikalahkan telak oleh Spanyol di final. Oleh karena itu, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menunjuk Thomas Tuchel untuk memimpin tim nasional di Piala Dunia 2026. Lalu, seberapa besar peluang pelatih asal Jerman ini untuk akhirnya membawa Inggris meraih gelar di turnamen besar? Sejujurnya, hal ini masih sulit untuk dipastikan.

    Inggris kadang-kadang kesulitan menghadapi lawan yang bermain bertahan di grup kualifikasi yang sangat lemah - pertandingan melawan Andorra khususnya sangat sulit untuk ditonton - namun tim Tuchel tetap menunjukkan niat serius dengan menjadi negara Eropa pertama yang pernah memenangkan semua pertandingan kualifikasi tanpa kebobolan satu gol pun.

    Namun, Inggris sejauh ini gagal tampil mengesankan dalam semua pertandingan persahabatan mereka, dan meskipun pertandingan persahabatan tidak relevan dalam skema besar, mereka telah membuat satu hal sangat jelas: The Three Lions tak berdaya tanpa Harry Kane.

    Jadi, meskipun Tuchel bisa mengandalkan banyak pemain bintang, dia masih harus mencari cara untuk memaksimalkan potensi Jude Bellingham sebagai penentu kemenangan, sambil berharap Kane tetap dalam kondisi prima!

  • ronaldo Getty Images

    4Portugal ↔️

    Sangat sedikit penggemar yang menganggap serius Nations League, namun turnamen ini terbukti menjadi penyelamat bagi Cristiano Ronaldo dan Roberto Martinez. Keduanya berada di bawah tekanan yang sangat besar setelah kampanye Portugal yang sangat memalukan di Euro 2024. Namun, kemenangan di Nations League 2025 memperkuat posisi mereka masing-masing sebagai kapten dan pelatih, yang berarti Ronaldo akan memimpin Seleccao asuhan Martinez ke Piala Dunia pada usia 41 tahun.

    Selain itu, setelah secara tak terduga namun tak terelakkan lolos dari hukuman larangan bertanding tiga laga akibat kartu merah langsung yang diterimanya saat timnas Portugal kalah mengejutkan 2-0 dari Irlandia di babak kualifikasi, pemenang Ballon d'Or lima kali ini memiliki kesempatan emas untuk langsung tampil maksimal di Amerika Utara melawan DR Kongo dan Uzbekistan.

    Tentu saja, kebijaksanaan untuk terus mengandalkan pemain yang gagal dalam dua turnamen internasional terakhirnya patut dipertanyakan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Portugal memiliki bakat untuk mendukung Ronaldo - terutama karena mereka memiliki trio gelandang yang bisa dibilang terbaik di dunia sepak bola, yaitu Vitinha, Joao Neves, dan Bruno Fernandes. Dalam turnamen di mana penguasaan bola akan menjadi hal yang terpenting, Portugal seharusnya memiliki keunggulan nyata atas hampir semua lawannya. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3Prancis ↔️

    Bagaimana pun pendapat Anda tentang Didier Deschamps, pria ini memang tangguh. Pelatih Prancis yang sangat pragmatis ini tampak seperti sasaran empuk setelah perjalanan yang membosankan hingga babak semifinal Euro 2024 — namun Deschamps kembali berupaya meraih gelar Piala Dunia keduanya sebelum menutup masa jabatannya yang telah berlangsung selama 14 tahun. Les Bleus juga memiliki peluang besar untuk mengulangi kejayaan mereka di Rusia 2018.

    Kehilangan Hugo Ekitike akibat cedera jelas merupakan pukulan besar, tetapi lini serang adalah area di mana Deschamps tidak kekurangan talenta, dengan Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Rayan Cherki, dan Bradley Barcola bersaing untuk hak bermain sebagai starter bersama Kylian Mbappe, yang juga bersinar di panggung terbesar sepak bola. Lini pertahanan juga sangat kuat, namun kedalaman skuad di lini tengah kurang memadai - itulah sebabnya N'Golo Kante masih dipanggil meskipun usianya sudah 35 tahun.

    Namun, kekhawatiran utama terletak pada kekuatan grup mereka, karena Les Bleus harus menghadapi Senegal (juara AFCON), Norwegia (tim Erling Haaland), dan Irak, artinya mereka harus berjuang keras untuk finis di posisi pertama. Kekalahan pekan lalu dari Pantai Gading juga memperlihatkan kelemahan mereka, terutama dengan William Saliba yang saat ini sedang mengalami masalah punggung. Namun, jika Prancis berhasil lolos dari grup tanpa cedera, mereka akan memiliki momentum dan keyakinan yang kuat saat memasuki babak gugur.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentina ↔️

    Setelah spekulasi yang tak henti-hentinya, Lionel Messi akhirnya memutuskan untuk memimpin upaya Argentina mempertahankan gelar Piala Dunia—dan tak ada yang sedikit pun terkejut. Pemain bernomor punggung 10 itu sebenarnya bisa saja pensiun setelah secara efektif mengakhiri karier sepak bolanya empat tahun lalu, namun ia jelas sangat mencintai bermain untuk negaranya dan tampil prima bersama Inter Miami sebelum harus absen akibat masalah otot ringan.

    Cedera tersebut menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Messi untuk membawa Argentina meraih kejayaan sekali lagi, namun kabar baiknya adalah tim asuhan Lionel Scaloni tidak lagi bergantung pada kapten mereka seperti saat di Qatar. Julian Alvarez terus menunjukkan peningkatan pesat selama empat tahun terakhir, sementara Lautaro Martinez datang ke turnamen ini dalam kondisi yang jauh lebih baik, baik secara mental maupun fisik, dibandingkan turnamen sebelumnya.

    Banyak hal masih akan bergantung pada Messi dan jelas bahwa dia tidak lagi seagresif dulu, tetapi kehadirannya di lapangan selalu menjadi dorongan besar bagi tim Argentina dan orang dapat dengan mudah berargumen bahwa tidak akan ada tim yang lebih kompak di Piala Dunia ini, itulah mengapa Albiceleste begitu berbahaya. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1Spanyol ↔️

    Spanyol tampil luar biasa di Euro 2024; mereka bahkan bisa tampil lebih baik lagi di Piala Dunia 2026, mengingat skuad yang relatif muda itu kini sudah bertambah dua tahun, namun sepertinya segalanya bergantung pada kondisi kebugaran Lamine Yamal. Bintang muda Barcelona itu absen di akhir musim karena masalah otot yang diperkirakan akan membatasi partisipasinya di babak penyisihan grup.

    La Roja seharusnya tidak mengalami kesulitan berarti menghadapi Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay, meskipun menit bermain Yamal harus dikelola dengan hati-hati. Namun, hasil imbang dalam laga persahabatan melawan Irak baru-baru ini menunjukkan bahwa La Roja bukanlah tim yang sama tanpa sayap mereka, terutama karena mereka masih belum memiliki penyerang yang andal di lini depan.

    Namun, jika Yamal tampil maksimal di babak gugur, Spanyol akan sulit dihentikan, karena mereka memiliki lini tengah yang luar biasa yang memungkinkan mereka menguasai bola di cuaca panas, serta pertahanan yang kokoh. Namun, apakah David Raya akan menjadi starter di belakang mereka masih harus dilihat, karena Unai Simon tampaknya masih menjadi pilihan utama Luis de la Fuente.