Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Spanyol tetap di puncak meski dilanda masalah cedera Lamal Yamal, Carlo Ancelotti membawa Brasil kembali ke 10 besar sementara timnas AS naik peringkat menjelang kick-off

Dengan demikian, panggung telah siap untuk final yang menjanjikan akan sangat menarik, dengan Argentina asuhan Lionel Messi bertekad mempertahankan trofi yang mereka raih di Qatar empat tahun lalu. Namun, sang juara bertahan akan menghadapi tantangan berat, mengingat banyaknya pesaing tangguh.

Prancis tentu memiliki kekuatan untuk mencapai final ketiga berturut-turut, Spanyol akan penuh percaya diri setelah memenangkan Euro 2024, sementara kapten Portugal Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengangkat satu-satunya trofi besar yang belum pernah diraihnya selama kariernya yang gemilang. Di tempat lain, Jerman, juara 2014, telah menemukan ritme permainan di bawah Julian Nagelsmann - namun, apakah trofi akan jatuh ke tangan seorang Jerman lainnya, Thomas Tuchel, yang ditugaskan untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris di kancah internasional?

Tentu saja, tak satu pun dari tuan rumah bersama - Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat - boleh dikesampingkan, sementara tim seperti Jepang, Senegal, dan Maroko tampak lebih dari mampu menciptakan kejutan. Namun, bagaimana persiapan ke-48 tim ini menjelang kick-off besar-besaran? Di bawah ini, GOAL menganalisis prospek setiap negara yang terlibat dalam Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah - dan mungkin yang paling terbuka...

Pembaruan sebelumnya: 1 April 2026.