Goal.com
Live
World Cup 2026 Power RankingsGOAL
Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Prancis yang sedang dalam performa terbaiknya menunjukkan dominasinya, namun Inggris dan Timnas AS menunjukkan kelemahan, sementara Swedia yang kembali bangkit merebut salah satu dari enam slot kualifikasi terakhir

Power rankings
World Cup
England
USA
Brazil
Spain
Argentina
Portugal
France
Germany
Netherlands
Mexico
Norway
Scotland
Belgium
Canada
Australia
Uzbekistan
Ecuador
South Korea
Japan
Jordan
New Zealand
Iran
Tunisia
Colombia
Paraguay
Uruguay
Morocco
Senegal
Egypt
Algeria
Ghana
Ivory Coast
South Africa
Saudi Arabia
Qatar
Croatia
Cape Verde
Switzerland
Austria
Panama
Curacao
Haiti
Sweden
Turkiye
Czechia
Bosnia and Herzegovina
DR Congo
Iraq
FEATURES

Memang tak ada yang bisa menandingi Piala Dunia. Bahkan babak kualifikasi saja sudah mampu memicu antusiasme nasional yang tak bisa ditandingi oleh kompetisi klub. Itulah sebabnya kita menyaksikan pemandangan yang sungguh menggembirakan di seluruh penjuru dunia selama jeda internasional bulan Maret, saat enam tim terakhir yang lolos ke ajang sepak bola musim panas ini di Amerika Utara telah dipastikan.

Di Eropa, berita utama adalah Bosnia dan Herzegovina yang mengalahkan Italia lewat adu penalti, yang berarti Azzurri tidak akan tampil di turnamen ketiga berturut-turut. Sementara itu, bintang Barcelona Robert Lewandowski juga tidak akan bermain di Piala Dunia, karena tim Polandia yang dibelanya kalah 3-2 dari Swedia di Solna. Dalam dua pertandingan play-off UEFA lainnya, Turki mengakhiri impian Kosovo, sementara Ceko mengungguli Denmark dalam adu penalti. Sementara itu di Meksiko, Irak mengejutkan Bolivia dalam pertandingan play-off antar-konfederasi, sedangkan Kongo Demokratik berhasil mengalahkan Jamaika setelah perpanjangan waktu. 

Jadi, sekarang setelah kita akhirnya mengetahui semua 48 tim yang lolos, siapa yang tampaknya bisa melaju jauh di Amerika Utara musim panas ini dan negara mana yang masih harus bekerja keras antara sekarang dan pertandingan pembuka di Mexico City pada 11 Juni? Di bawah ini, GOAL menganalisis prospek ketiga tuan rumah bersama (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) serta peserta lain dalam Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah...

Pembaruan sebelumnya:19 Januari 2026.

  • Curacao World Cup qualify 2026Getty

    48Curacao ⬇️

    Curacao telah mengalami peningkatan pesat selama 10 tahun terakhir, naik dari peringkat ke-150 menjadi ke-82 dalam peringkat dunia, namun keberhasilan mereka lolos ke putaran final tetaplah mengejutkan. Memang, hal itu masih tampak mustahil selama pertandingan penentu fase grup melawan tim Jamaika yang sangat diunggulkan, yang tiga kali membentur tiang gawang dalam laga di Kingston pada bulan November dan juga memiliki tendangan penalti di masa tambahan waktu yang dibatalkan oleh Video Assistant Referee (VAR).

    Namun, meskipun juga kehilangan jasa pelatih Dick Advocaat, yang absen dalam pertandingan tersebut karena alasan pribadi sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Februari, Curacao tetap teguh dan berhasil meraih satu poin yang mereka butuhkan untuk menjadi negara terkecil—baik dari segi luas wilayah maupun populasi—yang pernah lolos ke Piala Dunia. 

    Jadi, meskipun kekalahan dalam laga persahabatan bulan lalu melawan China dan Australia menunjukkan bahwa The Blue Wave kemungkinan besar tidak akan membuat dampak besar di Amerika Utara dengan skuad yang kurang dikenal (Tahith Chong, lulusan akademi Manchester United, akan menjadi wajah paling familiar bagi penggemar Liga Premier), hal itu tidak terlalu penting. Curacao telah menorehkan sejarah, dan hadiah mereka—jika boleh disebut demikian—adalah pertandingan pembuka melawan raksasa sepak bola Jerman, sebelum bertanding melawan Ekuador dan Pantai Gading.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    47Haiti ⬇️

    Kualifikasi Haiti ke Piala Dunia untuk kali kedua, 52 tahun setelah penampilan perdana mereka di putaran final, sungguh merupakan sebuah keajaiban. Absennya tiga tim terkuat dari kualifikasi CONCACAF (tuan rumah bersama Piala Dunia, AS, Meksiko, dan Kanada) jelas membantu, tetapi tidak ada yang percaya Les Grenadiers bisa memuncaki grup yang berisi Kosta Rika dan Honduras - terutama karena tim asuhan Sebastien Migne terpaksa memainkan semua pertandingan kandang mereka di Curacao karena konflik yang melanda Haiti sejak dihancurkan gempa bumi pada 2010. 

    Migne, yang hingga kini belum bisa mengunjungi pulau Karibia tersebut dan harus mengandalkan pejabat Federasi Sepak Bola Haiti untuk informasi mengenai pemain lokal, tidak memiliki skuad yang terlalu kuat. Namun, setelah berhasil meyakinkan gelandang Wolves kelahiran Prancis, Jean-Ricner Bellegarde, untuk membela Haiti, striker Sunderland Wilson Isidor pun mengikuti jejaknya, mencetak gol pada debut penuhnya dalam laga persahabatan yang berakhir imbang melawan Islandia pada bulan Maret, sekaligus meningkatkan harapan tim untuk menciptakan kejutan di grup yang menakutkan yang berisi Brasil, Maroko, dan Skotlandia.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    46Irak 🆕

    Sebagai tim ke-48 dan terakhir yang lolos ke turnamen ini, sudah 40 tahun lamanya sejak Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia. Mereka merebut satu-satunya tempat play-off antar-konfederasi Asia setelah kampanye yang melelahkan yang dimulai pada 2023 dan melibatkan lima putaran kualifikasi, mengalahkan Uni Emirat Arab dengan selisih tipis dalam dua leg pada November 2025 untuk mengatur pertandingan melawan Bolivia atau Suriname guna menentukan siapa yang akan maju ke turnamen utama.

    Akhirnya, mereka menghadapi Bolivia pada Maret, mengalahkan negara Amerika Selatan itu 2-1 di Meksiko meskipun persiapan dan perjalanan mereka terganggu oleh pecahnya perang di Timur Tengah—sebuah kemenangan yang menuntut mereka melewati sembilan menit tambahan waktu yang menegangkan di akhir pertandingan.

    Kemenangan bersejarah tersebut telah mengantarkan mereka ke dalam apa yang disebut sebagai 'Grup Kematian' untuk edisi Piala Dunia kali ini, bersama juara 2018 Prancis, raksasa Afrika Senegal, dan kuda hitam Norwegia. Irak memang akan menjadi tim yang tidak diunggulkan, namun setelah absen selama empat dekade dari panggung terbesar, mereka tidak akan peduli sedikit pun setelah berhasil mendapatkan hak untuk menguji kemampuan mereka melawan tim-tim terbaik di dunia.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    45Panama ⬇️

    Setelah mencuri hati banyak orang di Piala Dunia 2018 di Rusia, para pendukung Panama yang luar biasa akan kembali ke putaran final musim panas mendatang setelah tim mereka berhasil merebut satu tempat kualifikasi otomatis pada pertandingan terakhir kualifikasi CONCACAF. The Red Tide mengalahkan El Salvador yang sudah tersingkir dengan skor 3-0 di Panama City dan hasil tersebut, ditambah dengan kekalahan Suriname 3-1 di Guatemala, membuat tim asuhan Thomas Christiansen finis di posisi pertama Grup A.

    Melihat kekuatan skuad mereka, mencapai babak gugur Piala Dunia tampaknya sudah di luar jangkauan Los Canaleros, meskipun mereka membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang mudah dikalahkan dengan mengalahkan Afrika Selatan di Cape Town pekan ini. Namun, setelah tergabung dalam grup bersama Inggris, Kroasia, dan Ghana, Panama sayangnya berisiko kalah dalam ketiga pertandingan grup tersebut — sama seperti yang terjadi di Rusia 2018.

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    44Yordania ⬇️

    Yordania mencatat sejarah pada 5 Juni dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, yang memicu perayaan meriah di seluruh penjuru negeri. Kemenangan 3-0 atas Oman, yang diraih berkat hat-trick dari Ali Olwan, membuat Al Nashama berada di ambang memastikan tempat di putaran final, dan posisi dua besar di Grup B AFC pun terjamin berkat kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Irak yang berada di posisi ketiga pada hari yang sama.

    Tentu saja, tidak banyak yang diharapkan dari Yordania di putaran final, meskipun mereka berhasil meraih hasil imbang yang memuaskan melawan Nigeria pada hari Selasa. Sebagian besar pemain tim asuhan Jamal Sellami bermain di tanah air mereka, meskipun sayap bintang Musa Al-Taamari telah menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa, dan pindah dari Montpellier ke Rennes tahun lalu.

    Yordania, yang menduduki peringkat ke-63 dunia, juga terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam perjalanan mereka meraih posisi runner-up di Piala Asia 2023 di Qatar. Namun, kekalahan dalam laga persahabatan baru-baru ini melawan Bolivia, Albania, dan Tunisia menunjukkan bahwa perjalanan mereka di Piala Dunia kemungkinan akan sangat berat. Untuk memiliki harapan mencapai babak 32 besar, mereka harus mengalahkan Austria atau Aljazair sebelum menghadapi juara bertahan Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    43Qatar ⬇️

    Setelah mengecewakan semua orang pada debut mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar akan berupaya meninggalkan kesan yang jauh lebih positif di turnamen empat tahun mendatang. Namun, kualifikasi mereka diselimuti kontroversi, dengan juara Asia dua kali itu secara tak terduga diizinkan untuk memainkan kedua pertandingan babak keempat mereka di kandang sendiri dan, setelah menahan Oman dengan hasil imbang tanpa gol di Al Rayyan, mereka mengalahkan Uni Emirat Arab 2-1 di tempat yang sama untuk merebut posisi teratas di grup yang terdiri dari tiga tim tersebut.

    Mantan pelatih Real Madrid dan Spanyol, Julen Lopetegui, memimpin penyelesaian kampanye Qatar setelah mengambil alih jabatan manajer pada Mei, dan berhasil memperkuat pertahanan yang kebobolan 24 kali dalam 10 pertandingan selama putaran ketiga kualifikasi. Dalam diri Almoez Ali, Lopetegui juga memiliki penyerang produktif yang mencetak gol terbanyak (12) di sektor AFC.

    Namun, meskipun Qatar berhasil menghindari tim-tim besar dalam undian Piala Dunia, yang menempatkan mereka di grup yang sama dengan Kanada, Swiss, dan Bosnia dan Herzegovina, lolos ke babak gugur tampaknya sulit bagi tim yang sedang mengalami empat kekalahan beruntun.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    42Arab Saudi ⬇️

    Kembali berlaga di Piala Dunia untuk kedelapan kalinya sejak debut mereka di turnamen tersebut di Amerika Serikat pada tahun 1994, Arab Saudi harus melalui perjalanan yang berliku menuju kualifikasi sebelum akhirnya memastikan tempat mereka pada bulan Oktober.

    Roberto Mancini mengundurkan diri sebagai pelatih setelah lebih dari setahun memimpin tim, menyusul kampanye Piala Asia yang buruk dan awal yang mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober 2024, yang berujung pada penunjukan kembali pendahulunya, Herve Renard. Meskipun penampilan di bawah manajer asal Prancis itu belum konsisten, tim Saudi berhasil mengungguli Irak berdasarkan selisih gol pada putaran keempat kualifikasi Asia untuk memastikan tempat mereka di undian - meskipun mereka sangat terbantu karena dapat memainkan kedua pertandingan mereka di Jeddah.

    Tampaknya masuknya para bintang asing ke Liga Pro Saudi telah berdampak buruk pada tim nasional karena sejumlah pemain terpaksa tersingkir dari susunan pemain klub mereka, dan mengulangi kemenangan mengejutkan mereka atas Argentina pada 2022 saat ini terasa mustahil bagi tim yang dihancurkan 4-0 oleh Mesir pekan lalu.

  • FOOTBALL-CPV-FINAFP

    41Cape Verde ⬇️

    Cape Verde akan menjadi peserta Piala Dunia dengan populasi terkecil ketiga setelah berhasil mempertahankan ketenangan mereka untuk memastikan tempat di ajang bergengsi musim panas mendatang. The Blue Sharks memastikan debut mereka di turnamen tersebut berkat kemenangan 3-0 atas Eswatini pada bulan Oktober yang mengantarkan mereka ke puncak klasemen grup kualifikasi, karena mereka secara mengejutkan finis dengan selisih empat poin dari Kamerun, tim kuat tradisional Afrika.

    Mereka tentu bukan tim yang diisi oleh pemain-pemain ternama atau didukung oleh asosiasi sepak bola yang kaya raya. Pico Lopes dari Shamrock Rovers, misalnya, direkrut melalui platform jejaring sosial profesional LinkedIn, sementara mereka mendapat manfaat dari pemain-pemain yang memenuhi syarat yang bersedia mewakili mereka sejak perjalanan mereka ke perempat final AFCON pada 2023.

    Oleh karena itu, Cape Verde akan menjadi tim yang tidak diunggulkan di Piala Dunia, di mana tim yang dikalahkan oleh Chile—tim Amerika Selatan yang sedang kesulitan—selama jeda internasional bulan Maret kemungkinan besar akan kesulitan melawan Spanyol dan Uruguay, meskipun mereka pasti merasa bahwa pertandingan melawan Arab Saudi masih bisa dimenangkan.

  • FBL-IRN-CRC-FRIENDLYAFP

    40Iran ⬇️

    Iran memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 setelah dua kali membalikkan keadaan untuk bermain imbang 2-2 dengan Uzbekistan yang berada di peringkat kedua di Teheran pada bulan Maret — hasil yang menjamin tuan rumah finis di dua besar Grup A AFC. Mehdi Taremi terbukti menjadi penentu, sebagaimana yang sudah diduga, dengan striker Olympiacos itu mencetak kedua gol negaranya, meski ia sekali lagi didukung dengan baik oleh Sardar Azmoun.

    Iran tidak memiliki kedalaman skuad yang luar biasa - seperti yang ditunjukkan oleh penampilan buruk mereka dalam kekalahan mengecewakan dari Uzbekistan di Piala Bangsa-Bangsa CAFA 2025 - tetapi mereka tentu tidak kekurangan pengalaman, dan tim yang saat ini menduduki peringkat ke-21 dunia ini tidak boleh dianggap remeh. Ini akan menjadi penampilan keempat berturut-turut mereka di babak final, dan setelah mendapat undian yang relatif menguntungkan melawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru, mereka berpotensi lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam upaya ketujuh mereka.

    Namun, persiapan Tim Melli, dan bahkan partisipasi mereka dalam turnamen ini, telah dilanda kekacauan total akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dengan Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan "layak" bagi Taremi & kawan-kawan untuk bermain karena ia tidak dapat menjamin keselamatan mereka.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    39Republik Demokratik Kongo 🆕

    Seorang mantan pemain timnas Inggris U-21 menjadi pahlawan bagi Republik Demokratik Kongo saat mereka mengakhiri penantian yang sangat panjang selama 52 tahun untuk lolos ke Piala Dunia. Mantan pemain Manchester United dan bek Burnley saat ini, Axel Tuanzebe, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-100 untuk negara yang sebelumnya dikenal sebagai Zaire dalam pertandingan play-off antarbenua melawan Jamaika di Meksiko. Les Leopards telah mengalahkan raksasa sepak bola Afrika, Kamerun dan Nigeria, untuk lolos ke babak play-off, setelah finis di posisi kedua di bawah Senegal di grup kualifikasi mereka.

    Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan menanti di Grup K, dan ada beberapa pemain berkualitas dalam skuad, termasuk Aaron Wan-Bissaka dari West Ham, Noah Sadiki dari Sunderland, dan striker Newcastle Yoane Wissa. Namun, setelah penantian yang begitu lama, para penggemar dan pemain Kongo pasti akan sangat gembira bisa berpartisipasi di Piala Dunia.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PANAFP

    38Afrika Selatan ⬇️

    Untuk pertama kalinya sejak menjadi tuan rumah pada 2010, dan baru untuk ketiga kalinya dengan usaha sendiri, Afrika Selatan berhasil lolos ke Piala Dunia, meskipun mereka nyaris kehilangan kesempatan itu meski telah menjalani kampanye yang solid di Grup C CAF. Penurunan pemain yang tidak memenuhi syarat saat melawan Lesotho pada bulan September membuat mereka kehilangan tiga poin, sehingga mereka harus menang atas Rwanda di pertandingan terakhir mereka - serta membutuhkan bantuan dari Nigeria - untuk memastikan tempat mereka di musim panas mendatang.

    Perjalanan hingga semifinal Piala Afrika 2023 menunjukkan Bafana Bafana kembali ke jalur yang benar setelah sekitar satu dekade berada di luar sorotan, namun kegagalan di babak 16 besar tahun ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tentu saja, manajer Hugo Broos tak banyak bisa berbuat terkait masalah struktural yang menjadi topik perdebatan di Afrika Selatan, sehingga ia tetap fokus sepenuhnya pada "persiapan untuk tujuan masa depan, dengan Piala Dunia kini menjadi target utama kami."

    Undian grup relatif menguntungkan bagi tim yang sangat bergantung pada klub raksasa domestik Mamelodi Sundowns. Seperti 16 tahun lalu, Afrika Selatan akan membuka turnamen melawan Meksiko, sebelum menghadapi Ceko, dan menutup fase grup melawan Korea Selatan. Ini bukanlah jadwal terburuk, tetapi mengingat kekalahan di AFCON melawan Mesir dan Kamerun, serta kegagalan mereka untuk memenangkan salah satu dari dua pertandingan persahabatan bulan lalu melawan Panama, hal ini mungkin akan terlalu sulit bagi Bafana Bafana untuk melewatinya dengan sukses. 

  • FBL-WC-2026-NZL-CHIAFP

    37Selandia Baru ↔️

    Keputusan FIFA untuk memberikan Oceania satu slot terjamin di Piala Dunia 2026 membuat lolosnya Selandia Baru ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 2010 menjadi hal yang sudah pasti, karena mereka tidak memiliki lawan yang layak di OFC. Seperti yang dikatakan bek Michael Boxall setelah All Whites lolos dengan kemenangan 3-0 atas Kaledonia Baru, "Kami telah mengalami kekecewaan di [kampanye sebelumnya], tetapi begitu turnamen diperluas, kami mengharapkan hal ini dari diri kami sendiri."

    Pertanyaannya kini adalah apakah mereka bisa memberikan dampak apa pun di Amerika Utara tahun depan. Hasil imbang baru-baru ini melawan Norwegia memberikan sedikit alasan untuk optimisme—tetapi sulit untuk yakin dengan prospek tim yang kini telah merosot ke peringkat 85 dunia.

    Kemenangan 4-1 atas Chile pada bulan Maret setidaknya mengakhiri rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan yang mematahkan semangat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyerang Nottingham Forest, Chris Wood, adalah satu-satunya pemain kelas atas sejati dalam skuad Selandia Baru. Oleh karena itu, kemenangan atas Iran dalam pertandingan pembuka All Whites terasa sangat penting bagi peluang mereka untuk lolos dari grup yang juga berisi Mesir dan Belgia.

  • FBL-TUNISIA-COACHAFP

    36Tunisia ⬇️

    Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa Tunisia akan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Namun, perjalanan mereka saat ini diselimuti ketidakpastian setelah penampilan mengecewakan di Piala Afrika yang berujung pada pemecatan Sami Trabelsi sebagai pelatih dan digantikan oleh Sabri Lamouchi.

    Mantan bek tengah Trabelsi baru kembali ke jabatan tersebut pada Februari tahun lalu dan membantu The Eagles of Carthage lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa kebobolan satu gol pun. Sayangnya bagi Trabelsi, Piala Afrika menjadi bencana bagi Tunisia, yang kalah melalui adu penalti dari Mali di babak 16 besar meskipun bermain melawan 10 pemain selama lebih dari 90 menit pertandingan di Casablanca.

    Lamouchi setidaknya telah memulai masa jabatannya tanpa kekalahan, dengan memimpin kemenangan 1-0 atas Haiti dan hasil imbang tanpa gol melawan Kanada, tetapi jelas akan sangat sulit baginya untuk membawa Tunisia lolos dari grup Piala Dunia yang juga berisi Belanda dan Jepang, terutama karena skuad ini sangat kekurangan pemain berkualitas kelas dunia.

  • FBL-WC-2026-AUS-CURAFP

    35Australia ⬇️

    Australia memastikan partisipasinya di Piala Dunia 2026 dengan cara yang meyakinkan melalui kemenangan tandang atas Arab Saudi pada 10 Juni (padahal cukup dengan menghindari kekalahan dengan selisih lima gol saja) — namun justru kemenangan 1-0 atas Jepang lima hari sebelumnya lah yang secara efektif memastikan kelolosan mereka.

    Tim Socceroos kini menantikan penampilan keenam berturut-turut di putaran final, namun, dengan kondisi saat ini, skuad yang minim bintang ini tampaknya tidak mampu menandingi pencapaian babak 16 besar yang diraih pada 2006 dan 2022. Penampilan tim jelas membaik sejak Popovic menggantikan Graham Arnold sebagai pelatih pada September 2024, dan munculnya pemain mudaberbakat seperti Mohamed Toure, Nestory Irankunda, dan Alessandro Circati tentu menandakan masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola 'Down Under'.

    Fakta bahwa mereka terhindar dari tim-tim besar di babak penyisihan grup memberi mereka peluang untuk lolos ke babak 32 besar, setidaknya, karena kemenangan pada bulan Maret atas Kamerun dan Curacao menunjukkan bahwa Australia mampu mengumpulkan poin yang cukup dari pertandingan melawan Turki, AS, dan Paraguay untuk lolos ke babak gugur.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    34Uzbekistan ⬇️

    Setelah berkali-kali nyaris lolos dan tak sedikit kekecewaan, Uzbekistan akhirnya akan tampil untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia musim panas ini. Proses kualifikasi sama sekali tidak mudah, dengan Srecko Katanec terpaksa mundur sebagai pelatih pada Januari karena sakit, dan mantan gelandang Timur Kapadze menyelesaikan tugas yang dimulai oleh pelatih asal Slovenia itu dengan memastikan hasil imbang 0-0 yang menegangkan melawan Uni Emirat Arab pada 5 Juni, yang menjamin posisi dua besar di Grup A AFC. 

    Namun, legenda Italia Fabio Cannavaro akan memimpin kampanye Piala Dunia perdana negara Asia ini, dengan Kapadze bertindak sebagai asistennya. Masa jabatan pemenang Piala Dunia ini dimulai dengan menjanjikan, di mana The White Wolves memenangkan Al Ain International Cup (turnamen persahabatan) pada November dengan mengalahkan Mesir di semifinal dan mengalahkan Iran melalui adu penalti di final, sebelum kemudian mengalahkan Gabon dan Venezuela di 2026 FIFA Series. 

    Yang jelas, harapan Uzbekistan yang tak terbantahkan tipis untuk lolos ke babak gugur di Piala Dunia akan bergantung pada pertahanan kokoh yang dipimpin oleh bek tengah Manchester City, Abdukodir Khusanov, yang akan bertugas meredam pemain seperti Luis Diaz dan Cristiano Ronaldo dalam dua pertandingan grup pertama mereka, masing-masing melawan Kolombia dan Portugal, sebelum pertandingan yang harus dimenangkan melawan DR Kongo.

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    33Bosnia dan Herzegovina 🆕

    Bosnia dan Herzegovina adalah penyebab Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah mereka gagal lolos secara otomatis dari Grup H dengan cara yang menyakitkan, akibat gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari Austria pada pertandingan kualifikasi terakhir mereka, hanya sedikit orang yang akan mendukung tim Bosnia untuk lolos ke turnamen utama setelah mereka tergabung di babak play-off yang sama dengan Azzurri, juara empat kali — namun mereka justru menciptakan kejutan yang luar biasa.

    Mereka membutuhkan adu penalti untuk mengalahkan Wales di semifinal setelah Edin Dzeko yang tak pernah padam kembali mencetak gol penyeimbang pada menit ke-86 untuk negaranya, dan hanya empat hari kemudian mereka kembali berjuang hingga akhir, menghancurkan hati Italia dalam adu penalti setelah kartu merah Alessandro Bastoni di babak pertama memberi mereka peluang untuk kembali ke pertandingan yang saat itu mereka ketinggalan 1-0.

    Meskipun mereka hanya akan merasa senang bisa berada di sana dalam situasi seperti ini, Bosnia akan mengincar peluang mereka untuk lolos dari grup Piala Dunia yang terdiri dari tuan rumah bersama Kanada, Swiss, dan Qatar dalam apa yang akan menjadi penampilan terakhir yang menggembirakan bagi Dzeko yang berusia 40 tahun.

  • FBL-WC 2026-QUALIFIER-CZE-DENAFP

    32Republik Ceko 🆕

    Republik Ceko akhirnya mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke panggung Piala Dunia, dengan merasakan euforia tambahan karena berhasil lolos melalui babak play-off untuk merebut tempat mereka setelah finis di posisi kedua jauh di bawah Kroasia di grup kualifikasi mereka.

    Mereka memang harus melalui jalan yang sulit di babak semifinal dan final; Ceko tertinggal 2-0 dari Irlandia hanya dalam waktu 23 menit di Praha sebelum melakukan comeback dramatis di semifinal, saat gol penyama kedudukan Ladislav Krejci pada menit ke-86 memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu sebelum pemain Wolves itu mencetak gol penalti kemenangan dalam adu penalti. Drama juga tak kalah seru dalam laga mereka melawan Denmark, di mana kedua tim tak terpisahkan setelah sama-sama mencetak gol di perpanjangan waktu. Denmark gagal mengeksekusi tiga dari empat tendangan penalti mereka, sehingga Ceko meraih kemenangan, meski Denmark mendominasi statistik sepanjang 120 menit.

    Akibatnya, mereka berada di Grup A Piala Dunia bersama tuan rumah bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Meskipun mereka memiliki pemain penyerang yang handal seperti Pavel Sulc dan Patrik Schick serta pertahanan yang solid, akan menjadi kejutan besar jika mereka mampu melaju jauh.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    31Ghana ⬇️

    Saat artikel ini ditulis, Ghana masih belum memiliki pelatih kurang dari tiga bulan menjelang dimulainya Piala Dunia. Pelatih sebelumnya, Otto Addo, mendapat tekanan hebat setelah kampanye kualifikasi Piala Afrika yang berantakan, dan meskipun ia berhasil mengamankan tempat bagi The Black Stars di Piala Dunia, ia dipecat setelah mengalami empat kekalahan berturut-turut dalam laga persahabatan, termasuk kekalahan memalukan 5-1 dari Austria pada 27 Maret.

    Czeslaw Michniewicz kini dikabarkan akan mengambil alih, dan meskipun mantan pelatih Polandia itu akan menantikan untuk bekerja sama dengan pemain seperti Antoine Semenyo dan Mohammed Kudus, tim yang kurang percaya diri ini akan menghadapi tantangan berat di grup Piala Dunia yang berisi Inggris, Kroasia, dan Panama.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Kanada ⬇️

    Kanada jelas telah menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Jesse Marsch — hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa mereka kini menduduki peringkat ke-30 dalam daftar peringkat dunia. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus sejak pelatih asal Amerika Serikat itu mengambil alih. Kekalahan di perempat final CONCACAF Gold Cup bulan Juni lalu dari Guatemala merupakan hal yang sangat memalukan - dan kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Australia juga bukanlah pertanda baik. Namun, hasil imbang baru-baru ini dengan sesama tim kualifikasi Piala Dunia, Kolombia, Ekuador, dan Tunisia, membuktikan bahwa Kanada mampu bersaing di level tertinggi.

    Memang, tidak boleh dilupakan bahwa tak lama setelah mengambil alih pada Mei tahun lalu, Marsch membawa Kanada finis di peringkat keempat di Copa America 2024 - yang bisa dibilang merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Tantangan sekarang, tentu saja, adalah membuat dampak yang lebih besar di Piala Dunia. Kanada hanya pernah lolos ke putaran final dua kali sebelumnya (1986 dan 2022), kalah dalam ketiga pertandingan grup pada kedua kesempatan tersebut, namun harapan mereka untuk melaju ke babak gugur tentu saja meningkat karena mereka akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka turnamen alih-alih Italia, sebelum kemudian berhadapan dengan Qatar dan Swiss.

    Kondisi fisik kapten Alphonso Davies, yang telah diganggu oleh masalah cedera selama setahun terakhir, jelas akan menjadi kunci - tetapi bisa dibilang yang lebih penting lagi adalah striker bintang Jonathan David menemukan kembali sentuhan mencetak golnya, yang telah hilang sejak ia bergabung dengan Juventus pada musim panas lalu. 

  • Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    29Aljazair ⬇️

    Setelah absen selama 12 tahun, Aljazair akan kembali berlaga di putaran final Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiketnya dengan satu pertandingan tersisa di kualifikasi CAF. Periode di antara keduanya merupakan masa yang penuh pasang surut bagi "Rubah Gurun", yang pernah menjuarai Piala Afrika 2019 namun tersingkir di babak penyisihan grup pada turnamen yang sama tanpa meraih satu kemenangan pun dalam tiga kesempatan lainnya. Sementara itu, pada edisi tahun ini, mereka mengalahkan DR Kongo di babak 16 besar, hanya untuk menderita kekalahan 2-0 dari Nigeria yang menurut Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) telah dipengaruhi secara tidak semestinya oleh keputusan wasit yang "menimbulkan pertanyaan dan kemarahan luas".

    Sejujurnya, hal itu terasa seperti upaya mengalihkan perhatian, mengingat penampilan yang sangat buruk, dan hal itu menunjukkan bahwa meskipun menyerang para wasit, FAF juga menyerukan kepada para penggemar untuk tetap bersatu dalam mendukung Vladimir Petkovic dan para pemainnya menjelang Piala Dunia. Tim nasional jelas sedang "melalui fase rekonstruksi" dan masih sangat bergantung pada Riyad Mahrez yang berusia 35 tahun, meskipun Mohamed Amoura benar-benar tampil gemilang di babak kualifikasi dengan mencetak 10 gol.

    Meskipun Aljazair tidak memiliki peluang untuk memuncaki grup Piala Dunia yang berisi juara bertahan Argentina, mereka yakin mampu finis di atas tidak hanya Yordania tetapi juga Austria setelah jeda internasional Maret yang positif, di mana mereka menghancurkan Guatemala 7-0 sebelum menahan Uruguay imbang tanpa gol.

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Korea Selatan ⬇️

    Kehadiran Korea Selatan di Piala Dunia musim panas mendatang tentu tidak akan mengejutkan siapa pun, mengingat Tim Taeguk Warriors telah tampil di 10 turnamen terakhir. Kali ini, tiket ke Piala Dunia mereka amankan melalui perjalanan kualifikasi tanpa kekalahan, yang ditutup dengan kemenangan telak 4-0 atas Kuwait pada laga terakhir mereka.

    Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus, karena mereka sempat tertahan imbang dalam tiga pertandingan berturut-turut sebelum akhirnya berhasil mengalahkan Irak, sementara beberapa pemain kunci sudah mulai menua, termasuk kapten legendaris Son Heung-min. Meski demikian, manajer Hong Myung-bo berhasil mengembalikan Korea Selatan ke jalur yang benar setelah kekalahan mengejutkan di semifinal Piala Asia 2023 melawan Yordania, yang mengakibatkan pemecatan Jurgen Klinsmann sebagai pelatih, dan manajer baru ini telah mulai berusaha memperbarui skuad menjelang Piala Dunia.

    Namun, kekalahan telak dari Brasil dan Pantai Gading dalam beberapa bulan terakhir berarti tak ada yang akan memprediksi Korea Selatan bisa mendekati pencapaian peringkat keempat mereka di Piala Dunia 2002, meskipun hasil undian tidak terlalu buruk bagi mereka, dengan Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko sebagai lawan mereka di Grup A yang cukup seimbang.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    27Skotlandia ⬇️

    Skotlandia akan berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun setelah lolos dengan cara yang paling dramatis, dengan pasukan asuhan Steve Clarke mencetak dua gol di masa tambahan waktu dalam laga yang harus dimenangkan melawan Denmark di Hampden Park. Sejujurnya, Denmark adalah tim yang lebih unggul - meski hanya bermain dengan 10 orang - namun Skotlandia menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan kualitas yang tak ada habisnya. Memang, gol-gol yang dicetak oleh Scott McTominay, Kieran Tierney, dan Kenny McLean dalam kemenangan 4-2 yang sudah terkenal itu semuanya sangat sensasional.

    Namun, apakah Skotlandia benar-benar memiliki kualitas yang cukup untuk lolos dari fase grup di Piala Dunia untuk pertama kalinya masih menjadi perdebatan - dan semakin dipertanyakan setelah kekalahan berturut-turut dalam laga persahabatan bulan Maret melawan Jepang dan Pantai Gading. Ingat, tim ini tampil mengesankan saat kualifikasi Euro 2024 namun tampil buruk di Jerman, dan tugas mereka di Amerika Utara tidak menjadi lebih mudah karena undian yang sulit yang menempatkan tim asuhan Clarke di grup yang sama dengan Brasil dan Maroko.

    Namun, mereka seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Haiti, dan dengan dukungan Tartan Army, mereka memiliki peluang untuk meraih satu poin lagi yang mereka butuhkan untuk setidaknya mengamankan posisi ketiga di grup mereka.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Meksiko ↔️

    Jaime Lozano membawa Meksiko meraih gelar juara Gold Cup pada tahun 2023, namun ia dipecat setelah penampilan buruk di Copa America tahun lalu, di mana El Tri gagal total lolos dari fase grup yang semula diperkirakan akan sangat mudah, yang berisi Jamaika, Venezuela, dan Ekuador. Akibatnya, Javier Aguirre kembali memimpin tim dan, kali ini, ia dibantu oleh legenda Rafael Marquez, yang telah ditunjuk untuk mengambil alih posisi pelatih kepala setelah Piala Dunia.

    Masa jabatan ketiga Aguirre sejauh ini penuh dengan peristiwa, dengan Meksiko bangkit dari kekalahan mengejutkan di leg pertama melawan Honduras (selama pertandingan tersebut, pelatih terkena kaleng bir yang dilemparkan oleh seorang suporter tuan rumah!) untuk kemudian memenangkan Nations League pada Maret lalu - sebelum meraih trofi lain pada Juni dengan kemenangan 2-1 atas AS di final Gold Cup di Houston. 

    Tim Meksiko yang sangat tidak terduga itu gagal memenangkan pertandingan lain pada tahun 2025, tetapi mereka mengawali tahun 2026 dengan tiga kemenangan beruntun sebelum menahan tim-tim kuat Eropa, Portugal dan Belgia, dengan hasil imbang, sehingga membangkitkan harapan El Tri untuk mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1986.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    25Mesir ↔️

    Bagi tim seberhasil Mesir dalam sepak bola Afrika, rekor mereka dalam lolos ke Piala Dunia cukup memprihatinkan. The Pharaohs telah tampil di lima dari 11 final AFCON terakhir, dengan meraih tiga gelar juara, namun tahun 2026 akan menjadi kali kedua mereka berlaga di panggung dunia sejak 1990. Kampanye mereka sebelumnya juga jauh dari harapan, karena mereka kalah dalam ketiga pertandingan di grup yang tampaknya tidak terlalu menakutkan pada 2018, sehingga para pemain senior Mesir akan bertekad untuk memberikan dampak besar di Piala Dunia - dan tak ada yang lebih bertekad daripada Mohamed Salah. 

    Karier Mohamed Salah di Liverpool mungkin akan berakhir dengan catatan yang kurang memuaskan, namun ia tetap menjadi ikon timnas Mesir, mencetak sembilan gol dalam perjalanan menuju Amerika Utara, dan didampingi oleh penyerang serba bisa Manchester City, Omar Marmoush, di lini depan yang menakutkan. Pelatih Hossam Hassan juga memiliki barisan pertahanan yang terorganisir dengan baik, yang hanya kebobolan dua kali dalam 10 laga kualifikasi. 

    Seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan mereka ke semifinal AFCON tahun ini, skuad Mesir yang hanya memiliki tiga pemain yang berbasis di Eropa sangat bergantung pada Salah, tetapi kemenangan telak atas Arab Saudi dan hasil imbang melawan Spanyol bulan lalu membuktikan bahwa kekuatan skuad secara keseluruhan tidak boleh diremehkan. Salah tak diragukan lagi akan menjadi kunci, dan jika ia dalam kondisi prima dan tampil maksimal, ia seharusnya mampu membawa negaranya lolos dari grup yang berisi Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ⬇️

    Paraguay telah menempuh perjalanan yang sangat panjang selama sekitar satu tahun terakhir ini — dan pelatih Gustavo Alfaro adalah alasan utamanya. La Albirroja tersingkir di babak penyisihan grup Copa America 2024, kalah dalam ketiga pertandingan grup mereka, yang berujung pada pemecatan Daniel Garnero. Alfaro telah melakukan keajaiban sejak mengambil alih, dengan Paraguay memastikan lolos ke Piala Dunia terutama berkat peningkatan performa yang langsung terlihat, di mana mereka mengalahkan Brasil, Argentina, dan Uruguay selama rentetan 10 pertandingan tanpa kekalahan.

    Kemajuan mereka terhenti akibat kekalahan 1-0 dari Brasil di Sao Paulo pada Juni, namun Paraguay memastikan tempat di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2010 berkat hasil imbang tanpa gol melawan Ekuador pada September. Jadi, meski Alfaro tidak memiliki penyerang kelas dunia, ia memiliki barisan belakang yang brilian dipimpin oleh bek tengah veteran Palmeiras, Gustavo Gomez, yang sangat sulit ditembus - setidaknya dalam pertandingan kompetitif.

    Paraguay telah kebobolan sembilan gol dalam enam pertandingan yang mereka mainkan sejak lolos ke Piala Dunia, dan kalah tiga kali dalam prosesnya. Oleh karena itu, mereka mungkin akan kesulitan untuk lolos dari grup yang juga diisi oleh AS, Turki, dan Australia. 

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    23Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa akan membawa Uruguay ke Piala Dunia, dan itu adalah kabar gembira bagi siapa pun yang menyukai tokoh-tokoh unik dan sepak bola menyerang. 'El Loco' adalah salah satu pelatih paling ikonik dalam sejarah sepak bola, dan tak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya!

    Selain mengalahkan Brasil dalam perjalanan mereka menuju semifinal Copa America 2024, Uruguay juga merebut empat poin dari Selecao selama kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka - dan bahkan mengalahkan Argentina di Buenos Aires. Namun, juara dunia dua kali ini kesulitan menjaga konsistensi dan kelancaran permainan pada 2025, dan kekalahan telak 5-1 dari AS memicu kekhawatiran serius serta mendorong Bielsa untuk merefleksikan karakter dan metodenya dalam konferensi pers luar biasa yang diadakan hanya beberapa hari kemudian.

    Situasi tampaknya telah sedikit mereda sejak saat itu, dan dua hasil imbang selama jeda internasional Maret, melawan Inggris dan Aljazair, sepertinya menunjukkan bahwa Bielsa setidaknya masih akan memimpin tim saat Piala Dunia dimulai. Tentu saja akan sangat disayangkan jika mereka hancur sendiri di putaran final, karena tempat di babak 32 besar sudah ada di depan mata bagi tim yang akan menghadapi Spanyol, Cape Verde, dan Arab Saudi di babak penyisihan grup.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    22Amerika Serikat ⬇️

    Penunjukan Mauricio Pochettino yang telah lama dinantikan sebagai pelatih baru Timnas AS diumumkan pada September 2024 dengan meriah, dan sejauh ini perjalanan kariernya benar-benar seperti naik rollercoaster. 

    Setelah beberapa kekalahan yang sangat menyakitkan, terutama dari Panama dan Kanada di Nations League, serta Meksiko di final Gold Cup tahun lalu, AS telah membangun momentum yang kuat pada akhir 2025 berkat lima pertandingan tanpa kekalahan, yang puncaknya adalah kemenangan telak 5-1 atas Uruguay. Namun, tim Amerika mendapat kenyataan pahit dari Belgia bulan lalu, saat Red Devils menang telak 5-2 di Atlanta, sebelum Portugal membuat Amerika menelan kekalahan beruntun.

    Bintang tim Christian Pulisic tetap optimis, dan tuan rumah bersama seharusnya bisa lolos dari grup yang lemah yang berisi Paraguay, Australia, dan Turki, tetapi 18 bulan setelah Pochettino mengambil alih, masih sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang bisa diharapkan dari timnya pada hari tertentu.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POLAFP

    21Swedia 🆕

    Bicara soal lolos lewat pintu belakang! Swedia tak memenangkan satu pertandingan pun dalam kampanye kualifikasi yang berantakan, hingga harus menelan malu finis di posisi terbawah grup mereka (di bawah Swiss, Kosovo, dan Slovenia, tak kurang!), dengan empat kekalahan dan dua hasil imbang.

    Lalu, bagaimana mereka bisa lolos ke Piala Dunia, Anda bertanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mundur jauh ke November 2024, saat Swedia secara mengejutkan merebut tempat di babak play-off berkat posisi teratas di grup Nations League C yang terdiri dari Azerbaijan, Estonia, dan Slovakia — dan mereka bahkan telah terdegradasi dari Liga B untuk mendapatkan kesempatan itu.

    Namun demikian, keputusan untuk memecat Jon Dahl Tomasson dan menunjuk mantan manajer West Ham, Chelsea, dan Brighton, Graham Potter, menjelang babak play-off musim semi telah membuahkan hasil yang signifikan, karena sang manajer asal Inggris itu berhasil menyelesaikan tugasnya dalam situasi yang sangat dramatis. Swedia dengan mudah mengalahkan Ukraina di semifinal, dibantu oleh fakta bahwa pertandingan tersebut digelar di tempat netral alih-alih di negara yang dilanda perang, sebelum gol Viktor Gyokeres pada menit ke-88 memastikan kemenangan 3-2 atas Polandia di kandang sendiri.

    Meskipun perjalanan mereka menuju turnamen ini sangat tidak konvensional, Swedia tetap bisa menjadi ancaman di Amerika Utara dengan Gyokeres dan Alexander Isak (jika ia dalam kondisi fit sepenuhnya) di barisan penyerang mereka. Secara teori, ini adalah skuad muda yang menjanjikan secara keseluruhan, dengan pemain seperti Lucas Bergvall, Roony Bardghji, Yasin Ayari, dan Williot Swedberg yang semuanya dianggap memiliki potensi besar. Namun, kesulitan mereka dalam kualifikasi menunjukkan bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk menciptakan kejutan di Piala Dunia sesungguhnya saat mereka bergabung di Grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia.

  • Kosovo v Türkiye - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    20Turki 🆕

    Turki akhirnya mengakhiri penantian selama 24 tahun untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia, dengan lolos ke Piala Dunia melalui jalur play-off. Mereka mungkin merasa hal itu memang pantas, mengingat mereka hanya kehilangan empat poin selama babak kualifikasi (semua melawan Spanyol) dan finis hanya tiga poin di belakang juara Eropa di Grup E.

    Tim Turki sepertinya jarang melakukan sesuatu dengan cara yang mudah; meskipun menjadi favorit kuat, mereka hanya menang tipis atas Rumania dan kemudian Kosovo di babak play-off untuk mencapai turnamen utama, dengan angka 53 terbukti menjadi angka keberuntungan mereka karena secara aneh mereka mencetak gol kemenangan pada menit tersebut baik di semifinal maupun final.

    Selalu menjadi kuda hitam pilihan semua orang, Turkiye menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dengan mencapai perempat final Euro 2024, dan dengan komposisi grup yang sebagian besar masih sama, pengalaman itu akan sangat krusial di Amerika Utara. Skuad ini memadukan pemain muda dan berpengalaman, dengan Arda Guler dari Real Madrid dan Kenan Yildiz dari Juventus yang sama-sama menjadi ancaman serius, serta Hakan Calhanoglu yang cerdik beroperasi di belakang mereka. Mereka berpeluang untuk memuncaki grup yang juga berisi tuan rumah bersama AS, Australia, dan Paraguay.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    19Ekuador ↔️

    Ekuador terbukti menjadi lawan yang sangat menakutkan di kualifikasi Amerika Selatan — yang mungkin tidak terlalu mengejutkan mengingat lini pertahanan mereka dipimpin oleh bek tengah Paris Saint-Germain, Willian Pacho, dan dilindungi oleh mesin peraih bola Chelsea, Moises Caicedo. Tidak ada tim di CONMEBOL yang kebobolan lebih sedikit (hanya lima gol dalam 18 pertandingan), sementara mereka juga mencatatkan 12 clean sheet yang mengesankan, dengan dua kekalahan mereka terjadi saat bertandang ke Brasil dan Argentina, yang terakhir di antaranya dikalahkan Ekuador di kandang sendiri pada pertandingan kualifikasi terakhir untuk mengamankan posisi kedua di klasemen Amerika Selatan. 

    Sayangnya, pelatih Sebastian Beccacece tidak memiliki banyak talenta di lini depan (Enner Valencia yang berusia 35 tahun tetap menjadi sumber gol utama mereka) dan Ekuador terlalu sering bermain imbang akibatnya. Memang, mereka bermain imbang dengan Maroko dan Belanda yang bermain dengan 10 orang selama jeda internasional Maret. 

    Namun, mereka sangat siap untuk membuat frustrasi rival-rival mereka di Grup E Piala Dunia, Jerman dan Pantai Gading, karena mereka tahu bahwa meskipun hanya meraih satu poin dari salah satu dari dua pertandingan tersebut, itu mungkin sudah cukup bagi mereka untuk menebus kegagalan mereka di babak penyisihan grup 2022, mengingat kemenangan atas Curacao seharusnya sudah pasti. 

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    18Pantai Gading ⬆️

    Pantai Gading kembali berlaga di Piala Dunia setelah absen pada dua turnamen terakhir — dan mereka lolos dengan cara yang mengesankan. The Elephants tidak kebobolan satu gol pun di Grup F CAF dan memenangkan delapan dari 10 pertandingan mereka, dengan dua sisanya berakhir imbang, melawan Gabon dan Kenya. Dipimpin oleh Emerse Fae, yang secara mengesankan mengambil alih jabatan manajer di tengah-tengah kampanye Piala Afrika 2023 yang gemilang, skuad Pantai Gading dipenuhi pemain berpengalaman, seperti Franck Kessie, Nicolas Pepe, Jean Michael Serie, Sebastien Haller, dan Ibrahim Sangare.

    Namun, mereka juga tidak kekurangan talenta muda yang menjanjikan. Penyerang remaja Bazoumana Toure dan Yan Diomande keduanya menunjukkan selama perjalanan mereka ke perempat final AFCON tahun ini bahwa mereka adalah pemain yang sangat menjanjikan - sementara Amad Diallo yang berusia 23 tahun kini tampaknya berada dalam posisi yang tepat untuk mewujudkan potensi penuhnya, setelah mencetak tiga gol dalam lima penampilan di Maroko.

    Jadi, meski The Elephants mungkin tidak memiliki banyak nama besar seperti saat mereka lolos ke tiga Piala Dunia berturut-turut antara 2006 dan 2014, mereka memiliki kombinasi serangan yang tak terduga dan pertahanan yang terorganisir, yang membantu mereka meraih kemenangan persahabatan yang mengesankan atas sesama finalis Korea Selatan dan Skotlandia bulan lalu. Jangan salah: Pantai Gading bisa menimbulkan banyak masalah bagi Jerman, dan terutama Curacao serta Ekuador, musim panas ini.

  • FBL-FRIENDLY-AUT-KORAFP

    17Austria ⬆️

    Siapa pun yang mengikuti Euro 2024 pasti akan sangat gembira karena Austria berhasil lolos ke Piala Dunia, mengingat tim asuhan Ralf Rangnick ini merupakan salah satu tim paling menarik untuk ditonton di Jerman berkat gaya permainan yang sangat positif dan dinamis, yang membuat mereka memuncaki salah satu grup terberat di turnamen tersebut. Sejak saat itu, mereka mengalami beberapa hasil yang mengecewakan - terutama kekalahan 1-0 pada bulan Oktober di Rumania yang merusak rekor tak terkalahkan mereka di Grup H UEFA - tetapi mereka memastikan posisi teratas pada hari pertandingan terakhir dengan bangkit dari ketertinggalan untuk bermain imbang dengan Bosnia dan Herzegovina yang berada di posisi kedua.

    Austria memiliki pemain-pemain berkualitas, seperti Christoph Baumgartner dan Konrad Laimer, namun kekhawatiran utama terhadap tim Rangnick adalah bahwa Marko Arnautovic (36 tahun) tetap menjadi ancaman gol utama, sementara Marcel Sabitzer dan Michael Gregoritsch juga sudah melewati usia 30 tahun - yang mungkin membuat mereka kesulitan untuk menekan dengan intensitas biasa di Amerika Utara musim panas mendatang.

    Namun, mereka menunjukkan kemampuan mereka saat menghancurkan Ghana 5-1 bulan lalu, dan meskipun kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertandingan penting fase grup melawan Argentina, Austria akan mengincar peluang untuk mengalahkan Aljazair dan Yordania agar lolos ke babak 32 besar.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    16Kroasia ↔️

    Kami mengira kami sudah tidak akan melihat lagi penampilan Luka Modric di kancah internasional setelah Kroasia tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup Euro, tetapi pemenang Ballon d'Or ini kini siap memimpin timnas negaranya sebagai kapten di Piala Dunia pada usia 40 tahun. Tim asuhan Zlatko Dalic ini melaju dengan mulus melalui babak kualifikasi, memastikan tempat mereka dengan satu putaran tersisa berkat kemenangan 3-1 atas Kepulauan Faroe di Rijeka, tetapi, seperti yang selalu terjadi pada Kroasia, kami bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat memberikan dampak besar di turnamen ini sambil terus mengandalkan begitu banyak bintang tua yang sama. 

    Lagi pula, Modric bukanlah satu-satunya pemain senior yang menantang usia; Ivan Perisic (36) dan Andrej Kramaric (34) juga memberikan kontribusi krusial dalam kampanye kualifikasi mereka. Menariknya, Petar Sucic dan Franjo Ivanovic (keduanya berusia 22 tahun) muncul sebagai prospek yang menjanjikan, namun lini pertahanan sangat membutuhkan Josko Gvardiol (23) untuk memenangkan perlombaan melawan waktu agar bisa fit untuk babak final, setelah mengalami patah tulang tibia pada Januari.

    Penampilan buruk dalam kekalahan hari Selasa melawan Brasil bukanlah pertanda baik bagi Kroasia, tetapi, seperti yang kita semua tahu, Modric & kawan-kawan gemar membalikkan prediksi pra-turnamen. Mereka akan memulai perjalanan mereka bersama Inggris, Ghana, dan Panama di Grup L dan niscaya akan merasa cukup percaya diri untuk setidaknya lolos ke babak 32 besar.

  • FBL-FRIENDLY-COL-CROAFP

    15Kolombia ⬇️

    Nestor Lorenzo telah menunjukkan kinerja yang memuaskan sejak mengambil alih timnas Kolombia pada Juni 2022, membawa Los Cafeteros ke final Copa America 2024 sebelum memastikan tiket ke Piala Dunia dengan satu pertandingan tersisa. James Rodriguez menjadi kunci kualifikasi mereka, dengan bintang yang menonjol di Piala Dunia 2014 itu secara tepat membuka skor dalam kemenangan 3-0 atas Bolivia yang memastikan negaranya finis di enam besar CONMEBOL, namun bintang Bayern Munich, Luis Diaz, juga tampil luar biasa.

    Di sisi positifnya, Kolombia tampaknya tidak akan kesulitan mencetak gol di Piala Dunia: Jhon Arias, Richard Rios, dan Daniel Munoz adalah pemain-pemain berbakat, sementara Jhon Duran adalah kartu as yang sesungguhnya. Namun, para petaruh akan waspada mendukung tim yang performanya naik-turun ini, yang tidak pernah menang dalam enam pertandingan sebelum akhirnya lolos dari Bolivia, dan kalah dari Kroasia serta Prancis bulan lalu, yang menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kualitas pertahanan yang cukup untuk bersaing dengan tim-tim besar.

    Namun, mereka setidaknya seharusnya bisa lolos dari grup mereka. Portugal akan sulit dikalahkan, tetapi Kolombia seharusnya bisa mengatasi Uzbekistan dan Kongo DR dengan cukup mudah.

  • Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    14Maroko ↔️

    Selain Lionel Messi yang membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia, Maroko menjadi sorotan utama di Qatar 2022, dengan The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal dalam sejarah turnamen tersebut. Tim asuhan Walid Regragui tentu saja memiliki potensi untuk kembali membuat gebrakan besar di Amerika Utara musim panas ini, terutama karena grup mereka (Brasil, Skotlandia, dan Haiti) sama sekali tidak menakutkan. Namun, kini ada tanda tanya besar mengenai kondisi mental mereka, setelah kekalahan telak dari Senegal di final AFCON.

    Meskipun lawan mereka kuat, Maroko diunggulkan untuk menang di Rabat, mengingat mereka belum pernah kalah dalam pertandingan kompetitif di kandang sejak 2009. Namun, mereka kalah di babak perpanjangan waktu setelah pencetak gol terbanyak turnamen, Brahim Diaz, gagal mengeksekusi tendangan penalti di detik-detik akhir waktu normal dengan tendangan 'Panenka' yang sangat tidak bijaksana.

    Tentu saja, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah mencabut gelar juara dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko karena 'Singa Teranga' meninggalkan lapangan setelah penalti tuan rumah diberikan - namun masih harus dilihat apakah keputusan yang sangat kontroversial itu akan membantu menyembuhkan luka batin yang mereka alami pada malam 18 Januari. Mereka jelas tidak tampil maksimal dalam hasil imbang 1-1 melawan Ekuador pekan lalu, namun kemenangan 2-1 atas Paraguay yang terjadi setelahnya diharapkan dapat mengangkat semangat mereka.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    13Jepang ⬆️

    Jepang menjadi tim pertama yang benar-benar lolos ke Piala Dunia pada 20 Maret tahun lalu setelah mengalahkan Bahrain, dan target yang mereka tetapkan adalah mencapai perempat final untuk pertama kalinya. Namun, apakah mereka mampu melakukannya menjadi topik perdebatan yang intens di dalam negeri. Mereka pasti akan diuji di fase grup, setelah tergabung dalam grup bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia, sementara cedera yang dialami Wataru Endo menjelang akhir musim menjadi pukulan telak - meskipun gelandang Liverpool tersebut tampaknya belum menyerah untuk tampil di Piala Dunia.

    Namun, hal yang luar biasa adalah, Jepang berhasil mengatasi absennya Endo dengan mengalahkan Skotlandia dan Inggris di kandang lawan mereka sendiri selama jeda internasional bulan Maret, sehingga Samurai Biru mencatatkan lima kemenangan beruntun. Jadi, meskipun lolos dari grup mereka akan jauh dari mudah, tidak ada tim di babak 32 besar yang ingin berhadapan dengan tim dinamis dan seimbang yang mencetak 30 gol di babak kualifikasi sambil hanya kebobolan tiga gol.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    12Senegal ⬆️

    Senegal mendapat undian yang sangat tidak menguntungkan di Piala Dunia, dengan tim asuhan Pape Thiaw yang sayangnya harus berada di grup yang sama dengan Prancis dan Norwegia, serta Irak. Namun, berdasarkan apa yang telah kita saksikan dari The Lions of Teranga selama setahun terakhir, mereka berpotensi memberikan kejutan besar di Amerika Utara musim panas ini.

    Setelah mengalahkan Inggris dalam pertandingan persahabatan di City Ground pada bulan Juni, Senegal kemudian meraih gelar Piala Afrika kedua mereka dengan mengalahkan Maroko di kandang lawan. Thiaw dan para pemainnya memang mendapat banyak kritik atas insiden walk-off di Rabat, namun Sadio Mane terus memimpin dengan teladan di usia 33 tahun dan didukung dengan baik oleh sekelompok pemain yang seimbang, berpostur kokoh, dan berbakat secara teknis, termasuk Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, dan sensasi remaja Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, yang mencetak gol ketiganya untuk negaranya dalam kemenangan persahabatan atas Gambia pada Selasa lalu.

    Jangan salah paham: Senegal akan sangat menikmati kesempatan untuk meniru kemenangan mengejutkan mereka di babak pembuka tahun 2002 atas Prancis, dan jika mereka berhasil lolos dari Grup I, mereka akan sulit dihentikan dalam kondisi yang pasti akan menguntungkan mereka.

  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    11Brasil ⬆️

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) akhirnya berhasil mendatangkan Carlo Ancelotti untuk menangani tim nasional pada Mei lalu, namun keraguan tetap muncul mengenai apakah "pelatih terhebat dalam sejarah" itu benar-benar mampu mengubah Selecao menjadi juara dunia dalam waktu kurang dari setahun. 

    Brasil memang memiliki beberapa pemain ternama, termasuk Raphinha dan Vinicius Jr, tetapi mereka finis di peringkat kelima di CONMEBOL setelah kalah dalam sepertiga dari pertandingan mereka dan sudah lama ada kekhawatiran mengenai kurangnya kekompakan di tim Amerika Selatan ini, yang tersingkir di babak perempat final baik di Rusia 2018 maupun Qatar 2022.

    Fakta bahwa begitu banyak pendukung dan mantan pemain mendesak agar Neymar yang berusia 34 tahun dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia setelah kekalahan persahabatan yang mengecewakan melawan Prancis menunjukkan betapa minimnya kepercayaan terhadap para penyerang saat ini. Dalam konteks tersebut, Ancelotti sangat membutuhkan salah satu penyerang tengahnya tampil gemilang di putaran final, dengan Igor Thiago kini tampak sebagai kandidat terdepan setelah mencetak gol pertamanya di level internasional dalam kemenangan yang membangkitkan semangat melawan Kroasia pada Selasa lalu. 

    Brasil seharusnya memiliki kemampuan yang cukup untuk melewati fase grup yang sulit yang menampilkan Maroko, Skotlandia, dan Haiti, tetapi kecuali Ancelotti bisa membuat Vinicius meniru performa Real Madrid-nya di level internasional, atau Estevao memenuhi ekspektasi sebagai 'Neymar baru' di Amerika Utara, sulit melihat mereka melaju lebih jauh dari perempat final.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    10Belgia ↔️

    Kevin De Bruyne sudah mengakui sejak tahun 2022 bahwa peluang terbaik Belgia untuk meraih trofi internasional bergengsi bersama 'Generasi Emas' mereka telah berlalu — dan tak ada hal yang terjadi sejak saat itu yang mengubah pandangan tersebut. Euro 2024 menjadi bencana bagi Setan Merah, dengan De Bruyne terlibat perselisihan dengan para pendukung yang ikut serta dalam tur tim — dan itu terjadi sebelum mereka tersingkir di babak 16 besar. 

    Mereka setidaknya berhasil lolos ke Piala Dunia tanpa kalah satu pertandingan pun, tetapi grupnya lemah dan bahkan winger Manchester City, Jeremy Doku, mengakui setelah hasil imbang 1-1 melawan Kazakhstan pada November bahwa Belgia "kehilangan terlalu banyak poin" dan "tidak cukup baik dalam sejumlah besar pertandingan". 

    Jadi, meskipun tim asuhan Rudi Garcia memang tampil meyakinkan saat mengalahkan AS dalam laga persahabatan pada bulan Maret dan seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk memuncaki grup Piala Dunia yang berisi Mesir, Iran, dan Selandia Baru, sulit untuk meyakinkan bahwa Belgia akhirnya akan mengakhiri puasa gelar mereka musim panas ini.

  • Norway v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    9Norwegia ↔️

    Kehadiran Norwegia di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 secara efektif dipastikan berkat kemenangan 4-1 atas Estonia, yang berarti mereka bisa saja kalah 8-0 dari Italia di laga kualifikasi terakhir dan tetap finis di puncak grup. Namun, Norwegia tidak mengendurkan tekanan, dan justru bertandang ke Milan serta menunjukkan dominasinya dengan kemenangan tiga gol atas Italia untuk mengukuhkan kampanye kualifikasi yang sempurna. 

    Tak mengherankan, Erling Haaland turut mencetak gol, mencetak dua gol dalam penampilan sensasional di babak kedua di San Siro, namun tim asuhan Stale Solbakken memiliki lebih dari sekadar penyerang andalan mereka, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa Oscar Bobb dan Jorgen Strand Larsen keduanya memberikan dampak besar dari bangku cadangan melawan Azzurri.

    'Hadiah' mereka adalah grup Piala Dunia yang sulit bersama Prancis, Senegal, dan Irak, tetapi jika semua pemain dalam kondisi prima, terutama kapten Martin Odegaard, maka Norwegia bisa melaju jauh di Amerika Utara - meskipun kekalahan pada bulan Maret dari Belanda dan hasil imbang dengan Swiss telah sedikit meredam ekspektasi.

  • FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP

    8Swiss ↔️

    Swiss adalah ahli kualifikasi yang tak terlalu mencolok. Mereka tak pernah absen dari Piala Dunia sejak 2002 dan hampir selalu bisa diandalkan untuk lolos ke babak 16 besar. Kali ini, mereka harus menunggu hingga pekan terakhir untuk secara resmi memastikan tempat mereka di turnamen 2026 berkat hasil imbang 1-1 di Kosovo. Namun, Swiss sebenarnya sudah memastikan posisi teratas di Grup B UEFA berkat kemenangan telak 4-1 atas Swedia di Jenewa, yang dengan sempurna menggambarkan mengapa pasukan Murat Yakin menjadi lawan yang sulit dihadapi.

    Skuad ini mungkin tidak dipenuhi bintang-bintang besar, tetapi Breel Embolo adalah pencetak gol yang terbukti di level ini, Dan Ndoye adalah pemain yang sangat dinamis saat dalam performa terbaiknya, Johan Manzambi adalah prospek yang sangat menjanjikan, dan yang paling penting, gelandang senior Granit Xhaka sedang bermain sepak bola terbaik dalam kariernya.

    Pada dasarnya, Swiss - yang kalah 4-3 dari Jerman pada bulan Maret sebelum bermain imbang dengan Norwegia - tidak boleh diremehkan, dan mereka akan sangat percaya diri untuk lolos ke babak 32 besar, terutama sekarang karena mereka akan ditemani oleh Bosnia-Herzegovina, bukan Italia, di Grup B, bersama dengan Kanada dan Qatar.

  • Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    7Belanda ↔️

    Belanda adalah salah satu tim yang cukup unik dalam dunia sepak bola internasional. Misalnya, mereka tidak benar-benar tampil meyakinkan di Euro 2024, namun setelah finis di posisi ketiga di grupnya, mereka berhasil melaju ke semifinal, di mana mereka kalah tipis dari Inggris.

    Yang membuat frustrasi, masih sulit untuk menilai tim asuhan Ronald Koeman ini. Angka-angka dari kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka sangat mengesankan: enam kemenangan, dua kali seri, tanpa kekalahan, mencetak 27 gol, dan kebobolan empat gol. Namun, mereka gagal mengalahkan Polandia yang berada di posisi kedua baik di kandang maupun tandang. Namun, inilah yang bisa kami katakan tentang Belanda: mereka berbahaya. 

    Virgil van Dijk memimpin barisan pertahanan yang juga diperkuat Micky van de Ven dan Denzel Dumfries, lini tengah begitu kuat hingga Ryan Gravenberch belum tentu menjadi starter, dan bagaimanapun pendapat Anda tentang Memphis Depay, pria ini mampu mencetak gol di level internasional—terutama saat didukung oleh pemain seperti Tijjani Reijnders, Xavi Simons, dan Cody Gakpo. Intinya, Belanda adalah kuda hitam. Jika mereka berhasil lolos dari grup yang sulit yang mempertemukan mereka dengan Jepang, Tunisia, dan Swedia, Oranje akan menjadi ancaman bagi siapa pun yang mereka hadapi di babak gugur.

  • FBL-FRIENDLY-SUI-GERAFP

    6Jerman ↔️

    Kebanyakan orang sepakat bahwa Jerman cukup kurang beruntung harus berhadapan dengan Spanyol di perempat final Euro 2024, terutama karena tim asuhan Julian Nagelsmann tampil sangat baik dalam pertandingan epik di Stuttgart yang seharusnya layak menjadi final. Namun, kemampuan sang pelatih untuk memaksimalkan potensi para pemain berbakatnya dipertanyakan setelah kekalahan beruntun di kandang sendiri pada putaran final Nations League 2025, yang kemudian diikuti oleh kekalahan memalukan 2-0 dari Slovakia pada pertandingan pembuka kualifikasi Piala Dunia. 

    Nagelsmann telah membalikkan keadaan sejak saat itu. Jerman mengamankan posisi teratas di Grup A UEFA dengan kemenangan telak 6-0 atas Slovakia pada November lalu, dan mereka telah memperpanjang rekor kemenangan beruntun menjadi tujuh pertandingan berkat kemenangan persahabatan atas Swiss dan Ghana, dengan Florian Wirtz tampil luar biasa dalam kemenangan 4-3 atas Swiss di Basel. Tiba-tiba saja, sang juara empat kali itu tampak seperti tim yang patut ditakuti di Amerika Utara - terutama karena Kai Havertz sudah kembali beraksi dan Jamal Musiala kemungkinan besar akan kembali bugar dan tampil maksimal pada akhir musim. 

    Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador menanti di grup Piala Dunia yang relatif mudah bagi Jerman, meskipun potensi pertandingan perempat final melawan Prancis telah memicu kekhawatiran akan kekecewaan di babak delapan besar...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    5Inggris ⬇️

    Secara statistik, Sir Gareth Southgate adalah manajer Inggris paling sukses sejak Sir Alf Ramsey, namun ia gagal mengakhiri masa paceklik gelar terpanjang dalam sejarah sepak bola internasional, dengan The Three Lions sekali lagi gagal di Euro 2024, di mana mereka dikalahkan telak oleh Spanyol di final. Oleh karena itu, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menunjuk Thomas Tuchel untuk memimpin tim nasional di Piala Dunia 2026. Lalu, seberapa besar peluang pelatih asal Jerman ini untuk akhirnya membawa Inggris meraih gelar di turnamen besar? Sejujurnya, hal ini masih sulit untuk dipastikan.

    Inggris kadang-kadang kesulitan menghadapi lawan yang bermain bertahan dalam grup kualifikasi yang sangat lemah - pertandingan melawan Andorra khususnya sangat sulit untuk ditonton - namun tim Tuchel tetap menunjukkan niat serius dengan menjadi negara Eropa pertama yang pernah memenangkan semua pertandingan kualifikasi tanpa kebobolan satu gol pun. 

    Namun, Inggris gagal memenangkan kedua laga internasional mereka pada bulan Maret, dengan tidak ada pemain yang tampil mengesankan dalam pertandingan yang pada dasarnya merupakan uji coba melawan Uruguay, sebelum para penggemar disuguhi gambaran mengkhawatirkan tentang masa depan tanpa bintang andalan Harry Kane dalam kekalahan 1-0 dari Jepang. Jadi, meskipun Tuchel dapat mengandalkan banyak pemain ternama, ia masih harus mencari cara untuk memaksimalkan potensi pemain seperti Jude Bellingham, sementara memang terasa seolah-olah The Three Lions tidak akan memiliki peluang untuk melaju jauh jika terjadi sesuatu pada Kane.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Portugal ↔️

    Hanya sedikit penggemar yang menganggap Liga Bangsa-Bangsa sebagai hal yang penting, namun turnamen ini terbukti menjadi penyelamat bagi Cristiano Ronaldo dan Roberto Martinez. Keduanya berada di bawah tekanan yang sangat besar setelah penampilan Portugal yang sangat memalukan di Euro 2024. Namun, kemenangan di Nations League 2025 memperkuat posisi mereka masing-masing sebagai kapten dan pelatih, yang berarti Ronaldo, jika kebugarannya memungkinkan, hampir pasti akan memimpin Seleccao asuhan Martinez ke Piala Dunia 2026 pada usia 41 tahun - terutama karena striker superstar ini secara tak terduga namun tak terelakkan lolos dari skorsing tiga pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya saat negaranya kalah mengejutkan 2-0 dari Irlandia di babak kualifikasi.

    Kebijaksanaan untuk terus mengandalkan pemain yang gagal di dua turnamen internasional terakhirnya tetap menjadi topik perdebatan besar, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa Portugal memiliki talenta untuk mendukung Ronaldo - terutama karena mereka memiliki trio gelandang terbaik di dunia sepak bola, yakni Vitinha, Joao Neves, dan Bruno Fernandes. Tentu saja, Seleccao, yang bermain imbang dengan Meksiko dan mengalahkan AS selama jeda internasional bulan Maret, seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi grup Piala Dunia yang berisi DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    3Prancis ⬆️

    Katakan apa pun tentang Didier Deschamps, tapi pria ini memang tangguh. Pelatih Prancis yang sangat pragmatis itu tampak seperti sasaran empuk setelah perjalanan yang membosankan hingga babak semifinal Euro 2024. Namun, tidak ada yang membosankan dari perjalanan Les Bleus menuju empat besar Nations League 2025, di mana mereka dikalahkan 5-4 oleh Spanyol dalam pertandingan yang seru.

    Kembalinya Kylian Mbappe ke performa terbaiknya jelas menjadi kunci kebangkitan Prancis, tetapi mereka juga dibantu oleh Michael Olise yang menaikkan level permainannya sejak bergabung dengan Bayern Munich, Ousmane Dembele yang akhirnya tampil konsisten, serta munculnya Hugo Ekitike—yang mencetak gol kedua yang krusial dalam kemenangan persahabatan pekan lalu melawan Brasil—dan Desire Doue, bintang utama dalam kemenangan atas Kolombia pada Minggu lalu. 

    Akibatnya, Deschamps sebenarnya memiliki peluang bagus untuk mengakhiri masa jabatannya dengan gemilang musim panas mendatang, karena meskipun ada perasaan bahwa Prancis belum sebaik yang seharusnya akibat konservatisme sang pelatih, mereka mengumpulkan 16 dari 18 poin yang mungkin di kualifikasi sambil hanya kebobolan empat gol dalam enam pertandingan.

    Namun, kekhawatiran utama terletak pada kekuatan grup fase final Piala Dunia mereka, karena Les Bleus harus menghadapi Senegal (juara AFCON), Norwegia asuhan Erling Haaland, dan Irak, yang berarti mereka harus berjuang keras untuk finis di posisi pertama. Meski demikian, jika mereka berhasil melewati ujian-ujian tersebut tanpa cedera, mereka akan memiliki momentum dan keyakinan yang kuat saat memasuki babak gugur.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    2Argentina ↔️

    Akankah dia pensiun atau tidak? Lionel Messi sebenarnya bisa saja pensiun setelah membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022 dengan penampilannya yang magis dan mirip Diego Maradona di Qatar, namun karena dia masih sangat menikmati bermain bersama Albiceleste, dia tetap bertahan untuk memenangkan Copa America lainnya. Pertanyaannya tetap, apakah dia benar-benar akan terus bermain hingga turnamen musim panas ini di Amerika Utara. Pada tahap ini, akan menjadi kejutan yang lebih besar jika dia memutuskan untuk tidak bermain.

    Berita baiknya adalah skuad Lionel Scaloni semakin tidak bergantung pada Messi, seperti yang mereka tunjukkan dengan gemilang saat mengalahkan Brasil di kualifikasi tanpa kapten mereka yang cedera, dan, apapun keputusan talisman Argentina ini, tim tentu tidak akan kekurangan ancaman gol musim panas mendatang—terutama dengan adanya Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di lini depan.

    Faktanya tetap, bagaimanapun, bahwa jika Messi terus bermain, Argentina akan semakin percaya diri untuk mempertahankan gelar mereka. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi "beban", tetapi tampaknya kehadirannya saja sudah menjadi berkah bagi sekelompok pemain yang rela berjuang habis-habisan untuk kapten inspiratif mereka, yang bisa mendapatkan istirahat berharga di grup yang relatif lemah yang berisi Aljazair, Austria, dan Yordania.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    1Spanyol ↔️

    Spanyol tampil luar biasa di Euro 2024 — namun mereka bisa saja tampil lebih baik lagi di Piala Dunia 2026. Lamine Yamal terus menunjukkan peningkatan, begitu pula rekan setimnya di Barcelona, Pedri, sementara Dean Huijsen telah beradaptasi dengan mulus di lini belakang.

    Tentu saja, La Roja sama sekali tidak tak terkalahkan. Portugal membuktikannya dengan mengalahkan mereka lewat adu penalti di final Nations League pada Juni, sementara ada kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa Yamal berisiko mengalami kelelahan. Keraguan mengenai kurangnya penyerang tengah yang produktif muncul kembali selama hasil imbang tanpa gol melawan Mesir pada Selasa (pertandingan yang diwarnai oleh nyanyian rasis), namun secara umum, Spanyol tidak mengalami banyak masalah dalam mencetak gol, terutama berkat dua pemain bernama Mikel, Merino dan Oyarzabal, yang keduanya mencetak enam gol di babak kualifikasi - dan kabar baiknya adalah bahwa yang pertama diperkirakan akan berhasil pulih tepat waktu untuk Piala Dunia setelah patah kaki yang baru-baru ini dialaminya. 

    Grup Piala Dunia yang terdiri dari Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay seharusnya juga cukup mudah bagi pasukan Luis de la Fuente, yang akan sangat percaya diri untuk menambahkan gelar juara dunia ke dalam koleksi gelar juara Eropa mereka.