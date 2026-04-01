Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Prancis yang sedang dalam performa terbaiknya menunjukkan dominasinya, namun Inggris dan Timnas AS menunjukkan kelemahan, sementara Swedia yang kembali bangkit merebut salah satu dari enam slot kualifikasi terakhir

Curacao telah mengalami peningkatan pesat selama 10 tahun terakhir, naik dari peringkat ke-150 menjadi ke-82 dalam peringkat dunia, namun keberhasilan mereka lolos ke putaran final tetaplah mengejutkan. Memang, hal itu masih tampak mustahil selama pertandingan penentu fase grup melawan tim Jamaika yang sangat diunggulkan, yang tiga kali membentur tiang gawang dalam laga di Kingston pada bulan November dan juga memiliki tendangan penalti di masa tambahan waktu yang dibatalkan oleh Video Assistant Referee (VAR).

Namun, meskipun juga kehilangan jasa pelatih Dick Advocaat, yang absen dalam pertandingan tersebut karena alasan pribadi sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Februari, Curacao tetap teguh dan berhasil meraih satu poin yang mereka butuhkan untuk menjadi negara terkecil—baik dari segi luas wilayah maupun populasi—yang pernah lolos ke Piala Dunia.

Jadi, meskipun kekalahan dalam laga persahabatan bulan lalu melawan China dan Australia menunjukkan bahwa The Blue Wave kemungkinan besar tidak akan membuat dampak besar di Amerika Utara dengan skuad yang kurang dikenal (Tahith Chong, lulusan akademi Manchester United, akan menjadi wajah paling familiar bagi penggemar Liga Premier), hal itu tidak terlalu penting. Curacao telah menorehkan sejarah, dan hadiah mereka—jika boleh disebut demikian—adalah pertandingan pembuka melawan raksasa sepak bola Jerman, sebelum bertanding melawan Ekuador dan Pantai Gading.