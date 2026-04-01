Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Prancis yang sedang dalam performa terbaiknya menunjukkan dominasinya, namun Inggris dan Timnas AS menunjukkan kelemahan, sementara Swedia yang kembali bangkit merebut salah satu dari enam slot kualifikasi terakhir

Di Eropa, berita utama adalah Bosnia dan Herzegovina yang mengalahkan Italia lewat adu penalti, yang berarti Azzurri tidak akan tampil di turnamen ketiga berturut-turut. Sementara itu, bintang Barcelona Robert Lewandowski juga tidak akan bermain di Piala Dunia, karena tim Polandia yang dibelanya kalah 3-2 dari Swedia di Solna. Dalam dua pertandingan play-off UEFA lainnya, Turki mengakhiri impian Kosovo, sementara Ceko mengungguli Denmark dalam adu penalti. Sementara itu di Meksiko, Irak mengejutkan Bolivia dalam pertandingan play-off antar-konfederasi, sedangkan Kongo Demokratik berhasil mengalahkan Jamaika setelah perpanjangan waktu.
Jadi, sekarang setelah kita akhirnya mengetahui semua 48 tim yang lolos, siapa yang tampaknya bisa melaju jauh di Amerika Utara musim panas ini dan negara mana yang masih harus bekerja keras antara sekarang dan pertandingan pembuka di Mexico City pada 11 Juni? Di bawah ini, GOAL menganalisis prospek ketiga tuan rumah bersama (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) serta peserta lain dalam Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah...
Pembaruan sebelumnya:19 Januari 2026.