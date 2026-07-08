Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Prancis tetap memimpin di puncak, sementara Inggris membuktikan ketangguhannya dan Argentina terus menunjukkan kelemahan dalam pertandingan seru lainnya

Baik itu kemenangan Inggris yang menegangkan atas Meksiko, comeback epik Argentina untuk mengalahkan Mesir, maupun kemenangan telak Belgia atas Amerika Serikat, babak 16 besar ini menyuguhkan sesuatu untuk semua orang. Erling Haaland terus mendominasi penampilan perdananya di Piala Dunia dengan mencetak kedua gol Norwegia untuk mengalahkan Brasil, namun kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada ikon sepak bola lainnya saat impian Cristiano Ronaldo untuk mengangkat trofi Piala Dunia berakhir akibat kekalahan tipis Portugal dari Spanyol.

Jadi, sekarang saatnya memasuki fase penentuan, siapa yang paling berpeluang mengangkat trofi paling bergengsi dalam sepak bola di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat delapan tim yang tersisa di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 4 Juli 2026. Tim yang tersingkir di babak 16 besar: Kanada, Paraguay, Brasil, Meksiko, Portugal, Amerika Serikat, Mesir, dan Kolombia.