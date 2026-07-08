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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Prancis tetap memimpin di puncak, sementara Inggris membuktikan ketangguhannya dan Argentina terus menunjukkan kelemahan dalam pertandingan seru lainnya

Power rankings
World Cup
England
Spain
Argentina
France
Norway
Belgium
Morocco
Switzerland
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Kita kini sudah memasuki fase penentuan! Dengan hanya tersisa delapan tim, Piala Dunia 2026 akan segera mencapai puncak ketegangan, di mana taruhannya sangat tinggi bagi setiap tim yang lolos ke perempat final. Babak berikutnya pun diprediksi akan sangat dinanti, setelah turnamen yang mendebarkan ini terus menghadirkan momen-momen ajaib hampir setiap hari.

Baik itu kemenangan Inggris yang menegangkan atas Meksiko, comeback epik Argentina untuk mengalahkan Mesir, maupun kemenangan telak Belgia atas Amerika Serikat, babak 16 besar ini menyuguhkan sesuatu untuk semua orang. Erling Haaland terus mendominasi penampilan perdananya di Piala Dunia dengan mencetak kedua gol Norwegia untuk mengalahkan Brasil, namun kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada ikon sepak bola lainnya saat impian Cristiano Ronaldo untuk mengangkat trofi Piala Dunia berakhir akibat kekalahan tipis Portugal dari Spanyol.

Jadi, sekarang saatnya memasuki fase penentuan, siapa yang paling berpeluang mengangkat trofi paling bergengsi dalam sepak bola di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat delapan tim yang tersisa di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 4 Juli 2026. Tim yang tersingkir di babak 16 besar: Kanada, Paraguay, Brasil, Meksiko, Portugal, Amerika Serikat, Mesir, dan Kolombia.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Belgia ⬆️

    Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa di turnamen ini! Setelah terseok-seok di babak penyisihan grup dan tertinggal 2-0 dari Senegal dengan sisa empat menit di laga babak 32 besar, Belgia entah bagaimana berhasil melaju ke perempat final setelah kembali menemukan performa terbaiknya tepat pada saat-saat terakhir.

    "Setan Merah" mengukuhkan kemenangan comeback mereka atas Senegal dengan penampilan terbaik mereka sepanjang musim panas ini untuk menyingkirkan Amerika Serikat, sementara manajer Rudi Garcia mendapat imbalan atas keberaniannya dengan menempatkan Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku di bangku cadangan. Sementara itu, Charles De Ketelaere akhirnya membuktikan bahwa ia mampu memimpin lini depan, sementara Romelu Lukaku masih terbatas pada penampilan singkat dari bangku cadangan.

    Belgia harus meningkatkan performa mereka lebih jauh lagi jika ingin memiliki harapan untuk mengalahkan Spanyol di perempat final, tetapi setidaknya harapan akan masa depan sepak bola negara ini telah pulih.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Swiss ⬆️

    Ya, pertandingan ini memang jauh dari kata indah—tapi memang tak ada yang mengira laga babak 16 besar antara Swiss dan Kolombia akan menjadi tontonan yang memuaskan bagi para penggemar sepak bola sejati. Kedua tim tampil solid, bukan spektakuler, dalam perjalanan mereka menuju Vancouver, jadi sama sekali tidak mengejutkan bahwa pertandingan yang buruk ini harus ditentukan melalui adu penalti.

    Tim Swiss juga layak mendapat pujian karena berhasil menemukan cara untuk menang tanpa Johan Manzambi yang cedera, salah satu pemain yang tampil menonjol di Piala Dunia sejauh ini, sementara pahlawan adu penalti Ruben Vargas hanya cukup fit untuk masuk sebagai pemain pengganti. Jadi, meskipun Swiss tentu saja akan menjadi tim yang sangat diunggulkan dalam pertandingan perempat final melawan Argentina, mereka akan mendapat dorongan besar dari performa buruk sang juara dalam dua pertandingan terakhirnya.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Maroko ⬇️

    Jesse Marsch mungkin berpikir bahwa Kanada adalah tim yang lebih unggul dalam laga babak 16 besar melawan Maroko, tetapi pelatih asal Amerika Serikat itu benar-benar mengoceh omong kosong, seperti yang sering dilakukannya. Tim Kanada memang tak diragukan lagi menyulitkan The Atlas Lions, tetapi Maroko pantas menjadi pemenang—meski skor akhir 3-0 sedikit melebih-lebihkan keunggulan mereka.

    Selanjutnya, bagi tim yang finis di peringkat keempat pada Piala Dunia terakhir ini, lawan mereka adalah tim yang menghentikan rentetan kemenangan mereka di Qatar, Prancis, yang kini tampak lebih kuat daripada saat itu. Meski demikian, Maroko juga telah meningkat, setidaknya dari segi serangan, dan akan menantikan kesempatan balas dendam ini, karena mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk dikhawatirkan.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Norwegia ⬆️

    Adakah tim yang tampil lebih baik di Piala Dunia 2026 daripada Norwegia?! Kami pernah mengatakan menjelang laga babak 16 besar melawan Brasil bahwa tim Skandinavia ini merupakan lawan yang menakutkan bagi Selecao karena mereka bermain dengan sangat bebas, setelah berhasil mencapai target utama mereka di Piala Dunia pertama negara itu sejak 1998: lolos dari babak penyisihan grup.

    Kami juga menyoroti bahwa dalam diri Erling Haaland, mereka memiliki “bola penghancur” yang mampu merobohkan salah satu pasangan bek tengah terkuat di dunia sepak bola — dan hal itu terbukti, dengan “pembunuh tersenyum” tersebut mencetak dua gol di East Rutherford. Norwegia akan kembali menjadi tim underdog saat menghadapi Inggris di perempat final, namun hal itu justru akan menguntungkan mereka. Semua tekanan kini berada di pundak lawan mereka — sekali lagi.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Argentina ⬇️

    Apakah Argentina beruntung atau tangguh? Mungkin keduanya, karena keberuntungan memang berpihak pada tim asuhan Lionel Scaloni saat melawan Mesir — namun mereka juga layak mendapat pujian besar atas cara mereka bangkit dari ketertinggalan 2-0 dengan hanya tersisa 11 menit pertandingan untuk mengalahkan tim Firaun 3-2 dalam laga babak 16 besar yang tak terlupakan di Atlanta.

    Tidak mengherankan jika Lionel Messi menjadi tokoh utama dalam kebangkitan tersebut; sang kapten menebus kegagalan penalti yang kembali ia lakukan dengan menciptakan satu gol untuk Cristian Romero dan kemudian mencetak satu gol sendiri, sebelum Enzo Fernandez menyundul bola menjadi gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu berkat umpan silang dari Lautaro Martinez.

    Argentina seharusnya bisa mengalahkan Swiss di perempat final, namun setelah lolos dengan susah payah dari Cape Verde dan Mesir, apakah ini akan menjadi “ketiga kalinya sial” bagi sang juara?...

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Inggris ⬆️

    Ujian terberat dalam perjalanan Inggris di Piala Dunia ini akhirnya berhasil memunculkan performa terbaik dari tim asuhan Thomas Tuchel, yang menunjukkan kualitas dan karakter yang cukup saat mengalahkan Meksiko di Stadion Azteca yang legendaris—sebuah bukti bahwa mereka memang mampu mengakhiri masa paceklik gelar besar yang bisa dibilang paling terkenal dalam sejarah sepak bola internasional.

    Jude Bellingham tampil cemerlang dalam kemenangan 3-2 yang sangat dramatis atas El Tri, namun Inggris menunjukkan permainan tim yang sesungguhnya di Mexico City, yang pasti akan sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka menjelang laga perempat final melawan Norwegia. Tentu saja, tak ada seorang pun di skuad Three Lions yang perlu diingatkan tentang ancaman yang ditimbulkan Erling Haaland terhadap harapan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya, tetapi Tuchel yakin bahwa jika Inggris mampu memutus jalur pasokan bola ke striker tersebut, Bellingham & Harry Kane akan mengurus sisanya.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2Spanyol ↔️

    Meskipun Spanyol tidak tampil sebaik saat menghadapi Austria di babak 32 besar, mereka tetap berhasil menyelesaikan tugasnya saat menghadapi ujian terberat mereka sejauh ini melawan Portugal pada hari Senin. Gol Mikel Merino di masa tambahan waktu memastikan La Roja mengungguli tetangga mereka dari Asturias itu, sehingga mereka tetap berada di jalur yang tepat untuk menambah gelar dunia ke dalam koleksi gelar Eropa yang mereka raih pada tahun 2024.

    Meskipun menampilkan beberapa momen menawan, Lamine Yamal belum mampu bersinar di turnamen ini seperti yang diharapkan banyak orang. Menghadapi tim Belgia yang telah menunjukkan peningkatan namun masih memiliki kelemahan di lini pertahanan bisa jadi merupakan apa yang dibutuhkan bintang remaja Spanyol ini, saat ia dan rekan-rekan setimnya menatap pertandingan perempat final pada hari Jumat.

  • mbappe(C)Getty Images

    1Prancis ↔️

    Paraguay berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Prancis dalam segala hal, namun Kylian Mbappé-lah yang akhirnya tertawa terakhir—secara harfiah—dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dari titik penalti. Seperti yang ditekankan Mbappé setelah pertandingan, Les Bleus sama sekali tidak terganggu oleh permainan kasar lawan mereka, karena mereka memang tim yang tangguh.

    Prancis tentu saja harus kembali ke performa terbaik mereka yang gemilang untuk mengalahkan Maroko di perempat final, namun pasukan Didier Deschamps telah membuktikan melawan Paraguay bahwa mereka juga tahu cara menang dengan cara yang tidak indah, itulah sebabnya mereka tetap menjadi favorit terkuat untuk menjuarai Piala Dunia.