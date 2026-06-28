Para pemain seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland telah tampil menonjol bersama tim nasional masing-masing, yang berarti kita akan disuguhi serangkaian pertandingan sistem gugur yang dipenuhi bintang-bintang, di mana beberapa pemain terbaik di dunia akan saling berhadapan.

Namun, tim mana yang paling berpeluang mengangkat trofi sepak bola paling bergengsi di dunia di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat peluang ke-32 tim yang masih memiliki harapan di Amerika Utara...

Pembaruan sebelumnya: 24 Juni 2026. Tim-tim yang tersingkir pada Matchday 3: Ceko, Qatar, Curacao, Irak, Uruguay, Arab Saudi, Selandia Baru, Skotlandia, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran.