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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Para penyerang Prancis yang tangguh terus tampil gemilang sementara kelemahan Jerman terungkap - namun, adakah yang mampu menghentikan Argentina saat babak gugur dimulai bagi Lionel Messi dan kawan-kawan?

Power rankings
World Cup
England
USA
Brazil
Spain
Argentina
Portugal
France
Germany
Netherlands
Mexico
Norway
Belgium
Canada
Australia
Ecuador
Japan
Colombia
Paraguay
Morocco
Senegal
Egypt
Algeria
Ghana
Ivory Coast
South Africa
Croatia
Cape Verde
Switzerland
Austria
Sweden
Bosnia and Herzegovina
DR Congo
FEATURES

Babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 telah usai setelah dua pekan pertandingan yang mendebarkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Meskipun secara teori tidak ada pertandingan yang terlalu menarik dalam format baru yang diperluas ini, drama tetap berlimpah, dengan semua pemain bintang tampil membela negara masing-masing di panggung terbesar sepak bola.

Para pemain seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland telah tampil menonjol bersama tim nasional masing-masing, yang berarti kita akan disuguhi serangkaian pertandingan sistem gugur yang dipenuhi bintang-bintang, di mana beberapa pemain terbaik di dunia akan saling berhadapan.

Namun, tim mana yang paling berpeluang mengangkat trofi sepak bola paling bergengsi di dunia di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat peluang ke-32 tim yang masih memiliki harapan di Amerika Utara...

Pembaruan sebelumnya: 24 Juni 2026. Tim-tim yang tersingkir pada Matchday 3: Ceko, Qatar, Curacao, Irak, Uruguay, Arab Saudi, Selandia Baru, Skotlandia, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Kap Verde ⬆️

    Kisah menginspirasi dalam turnamen sejauh ini datang dari Cape Verde, yang awalnya dianggap sebagai tim underdog di Grup H, namun berhasil merebut poin dari Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi sehingga secara mengejutkan finis bukan di posisi ketiga, melainkan kedua di klasemen dan memastikan tempat mereka di babak 32 besar. Beberapa penampilan sepak bola yang mereka tunjukkan sangat memukau, dan mereka telah mencuri hati para penggemar di seluruh dunia.

    Dalam laga terakhir fase grup melawan Arab Saudi, Blue Sharks tampil lebih dominan dengan melepaskan 15 tembakan ke gawang. Mereka pun benar-benar layak lolos ke babak gugur berkat penampilan heroik yang berhasil membawa mereka lolos dari grup ini melawan segala rintangan dan logika, dan hadiahnya adalah pertandingan melawan Argentina, juara bertahan yang dipimpin Lionel Messi, pada hari Jumat.

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  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Republik Demokratik Kongo ⬆️

    Republik Demokratik Kongo menyadari bahwa, setelah meraih hasil imbang yang memuaskan melawan Portugal dan kekalahan tipis dari Kolombia, sebuah kemenangan atas Uzbekistan akan memastikan tempat mereka di babak gugur. Namun, ketika mereka tertinggal 1-0 saat jeda babak pertama pada hari Sabtu, tampaknya impian negara Afrika itu akan berakhir dengan cara yang memilukan.

    Dengan harapan mereka di turnamen ini di ujung tanduk, Yoane Wissa kembali tampil gemilang, mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan 3-1 setelah sempat tertinggal, yang akan mempertemukan mereka dengan Inggris di babak 32 besar di Atlanta. Republik Demokratik Kongo akan menjadi tim yang sangat diunggulkan melawan The Three Lions, tetapi mereka yakin bahwa setelah membuat Portugal kewalahan, mereka mampu bersaing secara seimbang dengan salah satu favorit turnamen lainnya.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Swedia ⬇️

    Apa sih yang harus kita pikirkan tentang Swedia?! Tim yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur alternatif ini memulai kampanye mereka di putaran final dengan kemenangan mengesankan 5-1 atas Tunisia, hanya untuk kemudian dikalahkan dengan skor yang sama oleh Belanda pada pertandingan kedua.

    Pertandingan ketiga mereka tidak benar-benar memberikan petunjuk lebih lanjut, tetapi pelatih Graham Potter pasti sangat puas dengan hasilnya. Tim Skandinavia ini berhasil membalikkan keadaan dan menahan Jepang dengan skor imbang 1-1, berkat umpan silang sekaligus tendangan Anthony Elanga yang melesat ke gawang tak lama setelah pertandingan memasuki satu jam. Satu poin ini berarti Swedia lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan akan menghadapi Prancis.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Bosnia dan Herzegovina ⬆️

    Sebelum kemenangan 3-1 atas Qatar pada Rabu lalu, Bosnia dan Herzegovina belum pernah memenangkan pertandingan dalam waktu 90 menit sejak November lalu. Namun, negara kecil di kawasan Balkan yang berhasil mengalahkan Wales dan Italia melalui adu penalti di babak play-off Piala Dunia ini kini lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

    Tentu saja, mereka akan menghadapi tantangan berat di babak 32 besar, di mana mereka akan berhadapan dengan tuan rumah bersama yang sedang bersemangat, Amerika Serikat, tetapi tim asuhan Sergej Barbarez ini tidak diragukan lagi mampu menyulitkan tim-tim yang lebih kuat dan dengan pemain sayap berusia 18 tahun, Kerim Alajbegovic, mereka memiliki kartu as yang sesungguhnya, seperti yang ia buktikan dengan gol solo yang luar biasa saat melawan Qatar.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Paraguay ⬇️

    Berlaga di Piala Dunia pertama mereka sejak 2010, perjalanan Paraguay di turnamen ini seolah akan berakhir sebelum benar-benar dimulai setelah kekalahan telak yang mereka derita di tangan tuan rumah bersama, Amerika Serikat, namun mereka bangkit dengan mengesankan untuk mencetak gol cepat melawan Turkiye dan kemudian mempertahankan keunggulan tipis mereka meskipun Miguel Almiron diusir dari lapangan sesaat sebelum babak pertama berakhir dalam keadaan yang aneh.

    Posisi kedua masih bisa diraih dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Australia, namun hasil imbang tanpa gol yang tak berkesan itu membuat Paraguay terpaksa puas finis di posisi ketiga dan harus menghadapi Jerman, juara empat kali, di babak 32 besar. Cedera yang dialami bek tengah andalan Omar Alderete akan menjadi kekhawatiran besar.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Afrika Selatan ⬆️

    Afrika Selatan tampak sudah tak berdaya setelah pertandingan pertama. Selain dikalahkan 2-0 oleh Meksiko, tim asuhan Hugo Broos juga kehilangan dua pemainnya akibat kartu merah langsung di Stadion Azteca, yaitu Yaya Sithole dan Themba Zwane. Namun, Bafana Bafana menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan meraih satu poin dari Ceko pada pertandingan berikutnya, berkat tendangan penalti Teboho Mokoena pada menit ke-83, sebelum mengejutkan Korea Selatan di Monterrey lewat satu gol tunggal di babak kedua yang dicetak oleh Thapelo Maseko.

    Akibatnya, Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dan kini memiliki peluang nyata untuk mencapai babak 16 besar karena mereka akan menghadapi tim Kanada yang sama sekali tidak menakutkan di Los Angeles pada babak 32 besar.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Austria ⬇️

    Benar-benar sampai menit-menit akhir! Siapa pun yang mengira Austria dan Aljazair akan bermain imbang demi kepentingan bersama pada pertandingan terakhir Grup J ternyata salah besar, karena kedua tim justru menyuguhkan pertandingan terbaik di turnamen ini sejauh ini—yang nyaris berujung bencana bagi tim asuhan Ralf Rangnick. Austria dua kali memimpin di Kansas City, namun justru tertinggal 3-2 pada masa tambahan waktu babak kedua, dan membutuhkan gol penyeimbang di detik-detik terakhir dari Sasa Kalajdzic untuk lolos.

    Setelah lika-liku yang menegangkan itu, pertemuan yang menantang melawan Spanyol kini menanti Rangnick dan para pemainnya di babak 32 besar, dan jika mereka tidak memperbaiki pertahanan, maka sulit membayangkan mereka bisa melangkah lebih jauh musim panas ini.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Ekuador ⬆️

    Ekuador memasuki turnamen ini sebagai kuda hitam berkat pertahanan kokoh yang mengesankan, meskipun ada keraguan mengenai kemampuan mereka mencetak gol setelah lima dari enam laga kualifikasi terakhir mereka berakhir imbang 0-0. Dan kekhawatiran tersebut terbukti benar, karena setelah kekalahan di masa tambahan waktu melawan Pantai Gading, La Tri gagal menemukan cara untuk menembus pertahanan Curacao.

    Namun, yang cukup luar biasa, Ekuador akhirnya bangkit dan meraih kemenangan monumental dalam pertandingan terakhir Grup E melawan raksasa Eropa, Jerman, sehingga mengumpulkan empat poin — cukup untuk mengamankan tempat di babak 32 besar. Gonzalo Plata dari Flamengo menjadi pahlawan, mencetak gol penentu kemenangan yang tak terduga 13 menit menjelang akhir pertandingan untuk memastikan pertemuan dengan tuan rumah bersama, Meksiko.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Ghana ⬇️

    Carlos Queiroz baru saja mengambil alih jabatan sebagai pelatih Ghana pada bulan April, namun mantan pelatih Portugal dan Iran ini telah menciptakan keajaiban bersama Black Stars; mereka berhasil mengukuhkan kemenangan dramatis atas Panama dengan hasil imbang 0-0 yang sangat memuaskan melawan Inggris, yang memastikan tempat mereka di babak gugur dengan satu pertandingan tersisa.

    Kekalahan dari Kroasia pada pertandingan terakhir fase grup membuat Ghana akhirnya finis di posisi ketiga Grup L, dan mereka harus tampil dengan performa terbaik dan penuh keteguhan jika ingin mengalahkan Kolombiapada hari Jumat.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Australia ⬆️

    Australia kembali lolos ke babak gugur meskipun menampilkan performa yang mengecewakan saat kalah dari Amerika Serikat pada pertandingan kedua. Tim Socceroos nyaris tak mampu mengancam tuan rumah bersama tersebut, setelah kembali ke realitas pasca kemenangan mengejutkan mereka atas Turkiye.

    Hasil imbang melawan Paraguay pada pertandingan terakhir Grup D kemungkinan besar sudah cukup bagi kedua tim untuk lolos, dengan posisi kedua masih diperebutkan. Hasil imbang tanpa gol di San Francisco berarti Australia-lah yang seharusnya memiliki jalan yang lebih mudah, yang dimulai dengan menghadapi Mesir di babak 32 besar.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Aljazair ↔️

    Aljazair telah menunjukkan tekad yang luar biasa untuk bangkit kembali setelah menjadi korban Lionel Messi pada putaran pertama pertandingan; mereka kemudian berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Yordania sebelum bermain imbang 3-3 yang mendebarkan melawan Austria untuk menutup babak penyisihan grup.

    Riyad Mahrez mengira ia telah memastikan kemenangan bagi "Desert Foxes" di Kansas City saat ia membawa timnya unggul pada menit ketiga tambahan waktu babak kedua, namun pada akhirnya, tim asuhan Vladimir Petkovic mungkin justru bersyukur karena disamakan oleh gol penyeimbang Sasa Kalajdzic di detik-detik terakhir; alih-alih menghadapi Spanyol di babak 32 besar, seperti yang akan terjadi seandainya mereka menang pada hari Sabtu, Aljazair justru akan menghadapi Swiss, dengan Kolombia atau Ghana yang berpotensi menjadi lawan berikutnya di babak 16 besar.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kanada ⬇️

    Pertama, kabar buruknya: Kanada tidak akan lagi bertanding di Piala Dunia 2026 di kandang sendiri setelah kalah 2-1 dari Swiss di Vancouver. Tim Kanada hanya membutuhkan hasil imbang untuk finis di posisi pertama Grup B, tetapi mereka menunggu terlalu lama untuk benar-benar menekan tim Swiss yang solid namun tidak terlalu menonjol.

    Namun, inilah kabar baiknya. Meskipun Kanada kini harus bertandang ke AS untuk babak 32 besar, lawan mereka di Los Angeles adalah Afrika Selatan, runner-up yang mengejutkan di Grup A, dan tim yang seharusnya bisa dikalahkan dengan percaya diri oleh pasukan Jesse Marsch — terutama jika Alphonso Davies akhirnya pulih dan siap tampil di putaran final.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mesir ⬇️

    Mesir telah lama menanti kemenangan pertama mereka di Piala Dunia, sehingga kegembiraan yang menyambut kemenangan mereka atas Selandia Baru di Vancouver pun dapat dimengerti. Tak mengherankan, Mohamed Salah menjadi tokoh sentral dalam pertandingan tersebut; ikon sepak bola negara itu tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberikan assist selama comeback timnya di babak kedua.

    Hasil imbang The Pharoahs melawan Iran selanjutnya menjadi kenyataan pahit, namun mereka tetap lolos sebagai runner-up dari Grup G dan mencapai babak gugur turnamen untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, di mana mereka optimis menghadapi Australia dalam laga babak 32 besar.

  • FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP

    19Senegal ⬆️

    Senegal menyadari bahwa mereka mendapat undian yang berat ketika ditempatkan di Grup I bersama Prancis dan Norwegia, dan hal itu terbukti bagi tim asuhan Pape Thiaw setelah menelan dua kekalahan beruntun di New Jersey. Dalam kedua pertandingan tersebut, Singa Teranga menyia-nyiakan peluang untuk mengubah jalannya pertandingan, namun pada akhirnya harus takluk di tangan Kylian Mbappé dan Erling Haaland, masing-masing.

    Untungnya, Senegal berhasil meraih kemenangan besar yang sangat mereka butuhkan saat menghadapi Irak dalam pertandingan terakhir fase grup, sehingga memberi mereka peluang terbaik untuk lolos. Dibantu oleh kartu merah yang diterima Irak pada menit ke-13, tim kuat asal Afrika ini meningkatkan selisih gol mereka dengan kemenangan telak 5-0, yang terbukti cukup untuk memastikan pertemuan dengan Belgia di babak berikutnya.

  • belgium(C)Getty Images

    18Belgia ⬆️

    Pemain sayap Manchester City, Jeremy Doku, mengakui pada bulan November lalu bahwa Belgia “tidak cukup bagus dalam banyak pertandingan” di babak kualifikasi, sehingga penampilan mereka yang tidak konsisten di Piala Dunia sejauh ini tidaklah mengejutkan. Tim Setan Merah tampil sangat buruk di babak pertama saat melawan Mesir sebelum akhirnya bangkit dan meraih hasil imbang, dan mereka pun tidak jauh lebih baik saat bermain imbang tanpa gol melawan Iran.

    Tim asuhan Rudi Garcia akhirnya tampak menemukan ritme permainan mereka dalam pertandingan yang harus dimenangkan melawan Selandia Baru, meskipun All Whites adalah tim dengan peringkat terendah di turnamen tersebut. Kemenangan 5-1 itu sebenarnya membuat Belgia memuncaki Grup G berdasarkan selisih gol di atas Mesir, dan Garcia pasti sangat senang melihat Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, dan Leandro Trossard mencetak gol saat ia mempersiapkan timnya untuk menghadapi Senegal.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Kroasia ⬆️

    Setelah menelan kekalahan di babak penyisihan grup pertama melawan Inggris, Kroasia bangkit kembali dengan kemenangan yang kurang meyakinkan atas Panama, sebelum menampilkan penampilan terbaik mereka di turnamen ini sejauh ini untuk mengamankan kemenangan atas Ghana dan lolos ke babak gugur sebagai runner-up Grup L.

    Tim asuhan Zlatko Dalic masih harus meningkatkan performa mereka secara signifikan jika ingin mencapai setidaknya babak semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut di Piala Dunia, dengan Portugal sebagai lawan yang menakutkan di babak 32 besar pada hari Kamis.

  • Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Pantai Gading ↔️

    Pantai Gading tak mungkin merasakan emosi yang lebih kontras di akhir dua pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Tim "The Elephants" mencetak gol penentu kemenangan yang spektakuler pada menit ke-90 dalam laga pembuka turnamen melawan Ekuador, namun harus menelan kekecewaan mendalam setelah gol Deniz Undav di masa tambahan waktu untuk Jerman di Houston.

    Meski demikian, mereka selalu yakin bahwa mereka berada dalam posisi yang menguntungkan untuk meraih poin yang dibutuhkan guna lolos ke babak selanjutnya dalam pertandingan ketiga melawan tim underdog Curacao, dan berhasil menyelesaikan tugas tersebut berkat dua gol yang dicetak dengan apik oleh mantan pemain Arsenal yang gagal bersinar, Nicolas Pepe. Hasil tersebut memastikan mereka finis di posisi kedua, dan mereka akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar.

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jepang ⬇️

    Meskipun beberapa pemain kunci mengalami cedera, Jepang tetap menjadi favorit menjelang turnamen, dan mereka membuktikan hal itu dengan dua kali bangkit untuk meraih satu poin melawan Belanda sebelum menghancurkan Tunisia pada pertandingan kedua, yang hampir memastikan tempat mereka di babak 32 besar.

    Namun, Blue Samurai melewatkan kesempatan untuk menantang Belanda memperebutkan posisi teratas setelah ditahan imbang oleh Swedia dalam laga terakhir Grup F, yang berarti kini mereka akan menghadapi Brasil pada babak 32 besar pada hari Senin. Mereka yakin bisa menciptakan kejutan.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Swiss ⬆️

    Setelah hasil imbang yang memalukan di laga pembuka melawan Qatar—di mana Swiss harus membayar mahal akibat pemborosan peluang mereka—gol-gol akhirnya mulai mengalir bagi pasukan Murat Yakin pada menit-menit akhir kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan kedua, berkat kontribusi pemain pengganti Johan Manzambi dan Ruben Vargas.

    Tak mengherankan, keduanya dipromosikan ke susunan pemain inti untuk laga krusial melawan Kanada pada Rabu, dan keduanya kembali mencetak gol saat Swiss mengalahkan tuan rumah bersama tersebut untuk mengamankan posisi teratas di Grup B dan, dengan demikian, memastikan pertemuan dengan Aljazair di Vancouver yang seharusnya bisa mereka menangkan.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    13Norwegia ⬇️

    Norwegia memang selalu berpeluang melaju sejauh yang bisa dibawa oleh Erling Haaland di turnamen ini, dan jika dua pertandingan pembuka mereka bisa dijadikan patokan, maka mereka berpotensi melaju cukup jauh ke babak gugur. Haaland mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini, menyusul dua golnya melawan Irak dengan dua gol lagi melawan Senegal untuk memastikan lolos dari Grup I.

    Namun, keputusan pelatih Stale Solbakken untuk melakukan rotasi besar-besaran dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Prancis, meskipun posisi teratas masih diperebutkan, tidak membuahkan hasil, karena Les Bleus tampil dominan sementara Haaland dan Martin Odegaard termasuk di antara pemain yang ditinggalkan di bangku cadangan. Akibatnya, mereka akan menghadapi Pantai Gading di babak 32 besar.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Kolombia ⬆️

    Tujuan Kolombia menjelang turnamen ini sangat jelas: memenangkan dua pertandingan pembuka untuk memastikan tiket lolos sudah di tangan sebelum mereka menghadapi favorit juara Grup K, Portugal. Pasukan asuhan Nestor Lorenzo berhasil mewujudkan tujuan tersebut dengan mengalahkan Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo, dan meskipun mereka kurang beruntung karena gagal meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan melawan Selecção, hasil imbang 0-0 setidaknya memastikan posisi pertama di grup.

    Hal itu juga berarti Kolombia akan menghadapi undian yang lebih mudah di babak gugur, dengan Ghana sebagai lawan mereka di babak 32 besar sebelum kemungkinan bertemu Swiss atau Aljazair di babak 16 besar. Dengan demikian, Los Cafeteros kini seharusnya menargetkan perempat final sebagai target minimal.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Meksiko ⬆️

    Perjalanan Meksiko di turnamen ini benar-benar tak bisa lebih baik lagi. Setelah memastikan posisi teratas di Grup A dengan memenangkan dua pertandingan pertamanya, melawan Afrika Selatan dan Korea Selatan, pelatih Javier Aguirre pun bisa merotasi skuadnya untuk laga terakhir El Tri, melawan Ceko.

    Meskipun ada pergantian pemain, Meksiko tetap berhasil mempertahankan rekor 100 persen kemenangan mereka—serta mencatatkan clean sheet ketiga berturut-turut—dalam malam yang meriah di Azteca, di mana Mateo Chavez mencetak gol internasional pertamanya, remaja Gilberto Mora tampil mengesankan di lini tengah, dan kiper veteran Guillermo Ochoa mencatatkan penampilan bersejarah di Piala Dunia keenamnya.

    Kesimpulannya: Meksiko telah membangun momentum yang kuat menjelang babak gugur dan memiliki peluang nyata untuk mencapai perempat final, mengingat mereka juga akan memainkan pertandingan babak 16 besar di Azteca jika berhasil mengalahkan Ekuador di babak 32 besar.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Amerika Serikat ⬆️

    Ini merupakan awal yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Sebagai salah satu tuan rumah, mereka mungkin tak bisa berharap hasil yang lebih baik dari pertandingan pembuka mereka saat mengalahkan Paraguay dengan telak di Los Angeles, dan mereka melanjutkannya dengan kemenangan dominan—meski sedikit kurang meyakinkan—atas Australia di Seattle, yang memastikan mereka menjadi juara Grup D dengan satu pertandingan tersisa.

    Namun, ekspektasi yang tinggi itu sedikit meredup setelah tim asuhan Mauricio Pochettino yang menurunkan susunan pemain rotasi mengalami kekalahan di menit-menit akhir dari Turkiye—yang sudah tersingkir—di Los Angeles pada Kamis dalam laga ketiga grup yang sudah tak berpengaruh, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai kedalaman skuad USMNT. Meski demikian, mereka akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, di mana mereka diunggulkan untuk melaju ke babak selanjutnya.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Maroko ⬇️

    Sebagaimana diakui oleh gelandang Bilal El Khannouss, Maroko nyaris harus membayar mahal akibat kurangnya “kerendahan hati” dalam kemenangan 4-2 mereka atas Haiti pada Rabu lalu. Singa Atlas sempat tertinggal dua kali di babak pertama dalam pertandingan yang semula diharapkan bisa mereka menangkan dengan mudah, sehingga memberi mereka peluang untuk menggeser Brasil dari puncak Grup C berdasarkan selisih gol. Namun, pada akhirnya, Maroko hanya merasa lega bisa pulang dari Atlanta dengan membawa kemenangan.

    Menempati posisi kedua berarti tim semifinalis yang mencetak sejarah empat tahun lalu ini kini harus menghadapi XXX di babak 32 besar, dan itu akan menjadi rintangan yang sulit untuk dilewati. Namun, penampilan Maroko dalam hasil imbang 1-1 melawan Brasil pada pertandingan pertama menunjukkan bahwa semakin besar pertandingannya, semakin baik pula permainan mereka, dan dengan Achraf Hakimi serta Ismael Saibari yang sama-sama dalam performa terbaik, tim dari Afrika Utara ini akan menanti-nantikan pertandingan di Monterrey.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Belanda ⬆️

    Belanda akhirnya menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia. Setelah menampilkan permainan yang tidak konsisten dalam laga imbang 2-2 melawan Jepang—yang membuat Ronald Koeman dikritik karena dianggap terlalu defensif—tim Oranje tampil gemilang saat menghadapi Swedia di Houston dan menang 5-1. 

    Keputusan sang pelatih untuk memasukkan Brian Brobbey ke dalam susunan pemain inti membuahkan hasil yang spektakuler, dan ia berhasil mencetak tiga gol dalam dua pertandingan setelah kembali mencetak gol saat melawan Tunisia. Namun, format turnamen ini berarti mereka akan menghadapi runner-up Grup C, Maroko, di babak gugur pertama, yang akan menjadi ujian berat bagi mereka.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Portugal ⬇️

    Portugal datang sebagai tim yang diunggulkan banyak orang untuk melaju hingga akhir di Amerika Utara, namun sejauh ini mereka tampak jauh dari status sebagai salah satu favorit setelah gagal memenangkan dua dari tiga pertandingan fase grup mereka. Hasil imbang Selecção melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka mereka sangat merugikan karena mereka kehilangan posisi teratas di grup, sementara pertanyaan tetap muncul mengenai kemampuan Cristiano Ronaldo di usia 41 tahun meskipun ia mencetak dua gol melawan Uzbekistan.

    Tim asuhan Roberto Martinez kini menghadapi undian yang menantang di babak gugur, di mana mereka harus mengalahkan Kroasia dan kemungkinan besar Spanyol hanya untuk lolos ke perempat final.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    6Jerman ⬇️

    Setelah kemenangan telak 7-1 atas Curacao yang sebenarnya tidak banyak memberi gambaran tentang kekuatan sesungguhnya Jerman, pasukan Julian Nagelsmann diuji secara serius dalam hal kelayakan mereka di Piala Dunia oleh Pantai Gading yang dipimpin oleh Yann Diomande. Mereka lolos dari ujian itu, namun hanya dengan selisih tipis—berhasil membalikkan keadaan berkat penampilan gemilang pemain pengganti andalan Deniz Undav yang menyelamatkan tim dengan gol penentu di masa injury time, sekaligus melengkapi dua golnya dalam pertandingan tersebut.

    Namun, tim asuhan Nagelsmann belum tampil meyakinkan di lini pertahanan dan akhirnya menuai akibatnya pada pertandingan terakhir fase grup, saat Die Mannschaft menderita kekalahan yang mengkhawatirkan dari Ekuador akibat kesalahan Manuel Neuer di menit-menit akhir, meskipun Grup E sudah dipastikan mereka menangkan. Paraguay kini menanti mereka di babak 32 besar, dengan Prancis sebagai lawan potensial yang menakutkan di babak 16 besar.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasil ⬆️

    Mengingat hasil imbang yang kurang memuaskan pada laga pembuka Brasil melawan Maroko, penilaian terhadap tim asuhan Carlo Ancelotti masih belum pasti. Namun, Selecao tak diragukan lagi mulai membangun momentum, setelah meraih dua kemenangan beruntun dengan skor 3-0 atas Haiti dan Skotlandia.

    Memang, kualitas lawan mereka tergolong lemah, tetapi ada banyak hal positif yang bisa dipetik Ancelotti dari kedua pertandingan tersebut. Pertama-tama, Vinicius Jr tak henti-hentinya mencetak gol, Matheus Cunha tampak seperti jawaban potensial untuk posisi penyerang Brasil yang selama ini menjadi masalah, sementara Neymar yang telah pulih kembali tampil mengesankan saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Skotlandia.

    XXX bisa menjadi lawan yang sulit di babak 32 besar, tetapi setelah semua prediksi suram yang menyelimuti Brasil di awal turnamen, segalanya kini tampak lebih cerah bagi juara lima kali tersebut.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    4Inggris ⬆️

    Penampilan Inggris saat mengalahkan Kroasia terasa sudah lama berlalu, karena disusul oleh dua penampilan yang kurang memuaskan melawan Ghana dan Panama. The Three Lions berhasil memenangkan pertandingan terakhir pada Sabtu lalu untuk mengamankan posisi teratas di Grup L, namun mereka sangat bergantung pada Jude Bellingham dan membutuhkan pemain lain untuk tampil lebih baik di sekitar gelandang Real Madrid tersebut jika ingin melaju jauh di turnamen ini.

    Tim asuhan Thomas Tuchel akan percaya diri bisa melewati DR Kongo di babak 32 besar, namun segalanya kemungkinan akan semakin sulit setelah itu, terutama jika mereka harus menghadapi Meksiko di kandang lawan, Estadio Azteca, pada babak 16 besar.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Spanyol ↔️

    Setelah kekecewaan—yang nyaris memalukan—akibat hasil imbang 0-0 Spanyol melawan Cape Verde pada laga pembuka turnamen La Roja, mereka tampil jauh lebih meyakinkan saat menghancurkan Arab Saudi, seiring kembalinya Lamine Yamal ke susunan pemain setelah pulih dari cedera dan berhasil mencetak gol.

    Meskipun mereka memenangkan pertandingan sengit melawan Uruguay di laga terakhir fase grup untuk memuncaki klasemen, penampilan mereka sekali lagi tidak sepenuhnya meyakinkan, dengan hanya melepaskan satu tembakan tepat sasaran — namun kesalahan fatal Fernando Muslera di bawah mistar gawang membuat tendangan Alex Baena bergulir masuk ke gawang. Lawan berikutnya bagi tim asuhan Luis de la Fuente adalah Austria pada hari Kamis.

  • France Dembele HIC 2-1Getty/ GOAL

    2Prancis ↔️

    Prancis memasuki turnamen ini dengan lini serang paling menakutkan di dunia, dan sejauh ini mereka telah membuktikan predikat tersebut. Baik Kylian Mbappe maupun Ousmane Dembele berada di posisi terdepan dalam perebutan Sepatu Emas dengan masing-masing mencetak empat gol, sementara Michael Olise telah membuktikan diri sebagai motor kreativitas yang sama seperti yang ia tunjukkan sepanjang musim lalu bersama Bayern Munich.

    Tak ada tim yang ingin berhadapan dengan tim asuhan Didier Deschamps, dan Anda bisa mengharapkan mereka mengalahkan Swedia dengan mudah di babak 32 besar. Les Bleus mungkin berharap mendapat undian yang lebih mudah setelah itu, dengan Jerman sebagai lawan potensial di babak 16 besar, namun mereka tidak akan gentar menghadapi siapa pun setelah lolos dari fase grup dengan rekor sempurna.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ↔️

    Sejauh ini, segalanya berjalan sesuai keinginan Argentina, mulai dari performa Lionel Messi yang luar biasa hingga undian yang sangat menguntungkan bagi mereka sehingga bisa melaju dengan mulus ke babak-babak selanjutnya. Dengan demikian, sang juara bertahan menutup babak penyisihan grup sebagai tim yang harus dikalahkan.

    Messi menambah jumlah golnya di turnamen ini menjadi enam berkat tendangan bebasnya yang luar biasa saat melawan Yordania, dan ia seharusnya memiliki banyak peluang untuk menambah jumlah golnya saat menghadapi Cape Verde di babak 32 besar, serta kemungkinan besar saat melawan Australia atau Mesir di babak 16 besar. Mereka juga diprediksi akan terhindar dari semua tim unggulan di perempat final jika berhasil melaju ke sana, dengan Kolombia atau Swiss sebagai lawan yang paling mungkin mereka hadapi.