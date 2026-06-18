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Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Lionel Messi membawa Argentina ke posisi teratas sementara Spanyol dan Portugal merosot setelah mengawali babak penyisihan grup dengan hasil imbang yang mengecewakan

Power rankings
World Cup
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Austria
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DR Congo
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FEATURES

Babak pertama pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai, dan turnamen ini dimulai dengan sangat gemilang. Meskipun secara teori tidak ada pertandingan yang terlalu menarik dalam format baru yang diperluas ini, namun banyak momen mendebarkan dan tak terduga yang terjadi, dengan semua pemain bintang tampil membela negara masing-masing di panggung terbesar sepak bola. Yah, hampir semuanya.

Jika melihat dari pertandingan-pertandingan pembuka, musim panas ini akan menjadi sajian yang menarik. Kita telah menyaksikan tuan rumah bersama Meksiko dan Amerika Serikat meraih kemenangan telak, Brasil ditahan imbang oleh Maroko, Jerman menghancurkan tim underdog Curacao, Belanda dan Jepang menyuguhkan pertandingan klasik, serta Cape Verde dan Republik Demokratik Kongo masing-masing berhasil menahan Spanyol dan Portugal yang tangguh dengan hasil imbang yang luar biasa.

Dari sudut pandang individu, para bintang top seperti Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane membuktikan reputasi mereka dengan masing-masing mencetak dua gol, namun Lionel Messi sekali lagi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick untuk Argentina sebagai juara bertahan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengalami pertandingan pembuka yang sebaiknya dilupakan.

Jadi, tolong lebih banyak lagi yang seperti ini. Dengan satu putaran telah berlalu dan masih banyak yang akan datang, GOAL merangkum peluang ke-48 tim di Amerika Utara...

Pembaruan sebelumnya: 9 Juni 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curacao ↔️

    Sebagai negara terkecil—baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk—yang pernah lolos ke Piala Dunia, Curacao memang sudah diprediksi akan menghadapi tantangan berat setelah diundi untuk berhadapan dengan Jerman, juara empat kali, pada laga pembuka mereka, dan hal itu terbukti benar, karena tim asuhan Dick Advocaat dihancurkan tanpa ampun, kebobolan tujuh gol di Houston.

    Namun, negara kecil di Karibia ini akan selalu mengingat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano Comenencia dalam turnamen ini, terlepas dari hasil pertandingan mereka melawan Ekuador dan Pantai Gading nantinya.

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  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️

    Panama pasti akan menyesali diri setelah menyia-nyiakan peluang terbaik mereka untuk mengumpulkan poin yang dibutuhkan guna lolos ke babak 32 besar, setelah menelan kekalahan menyakitkan di menit-menit akhir dari Ghana pada laga pembuka mereka, meski sempat memiliki beberapa peluang yang cukup bagus.

    Akibatnya, tak bisa dipungkiri bahwa perjalanan "Red Tide" di turnamen ini tampaknya sudah berakhir, mengingat masih ada laga-laga yang jauh lebih berat melawan Kroasia dan Inggris di Grup L. Dilihat dari bahasa tubuh para pemain saat peluit akhir dibunyikan, mereka pun menyadari hal itu.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Irak ⬇️

    Sebagai tim ke-48 dan terakhir yang lolos ke turnamen ini, sudah 40 tahun lamanya sejak Irak terakhir kali berlaga di Piala Dunia, dan mereka berani bermimpi setelah Aymen Hussein—yang baru saja menjalani interogasi selama tujuh jam oleh petugas bea cukai AS—membawa timnya menyamakan kedudukan melawan Norwegia di Boston. Namun, mimpi itu hanya bertahan empat menit, karena Erling Haaland memanfaatkan kesalahan kiper untuk mengembalikan keunggulan tim Skandinavia tersebut.

    Pada akhirnya, tim asuhan Graham Arnold kurang beruntung karena harus menelan kekalahan 4-1 dalam laga pembuka Grup I mereka, dan segalanya tampaknya tidak akan menjadi lebih mudah, mengingat Prancis akan menjadi lawan berikutnya. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunisia ⬇️

    Tunisia mungkin saja menduduki peringkat teratas sebagai tim paling kacau di babak pembuka turnamen ini. Di lapangan, mereka mengawali pertandingan dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan, yakni menelan kekalahan memalukan 5-1 dari Swedia di Monterrey. Mereka membiarkan lawan menjauh setelah sempat memperkecil ketertinggalan saat tertinggal dua gol, dan harus menanggung akibat dari beberapa kesalahan fatal.

    Reaksinya cepat dan tegas; pelatih kepala Sabri Lamouchi dipecat keesokan harinya di tengah pertanyaan mengenai kemampuan kepemimpinannya. Ia mencatatkan sejarah yang tidak diinginkan sebagai manajer pertama yang dipecat begitu awal dalam turnamen ini, dan telah digantikan di bangku cadangan oleh pelatih veteran asal Prancis, Herve Renard.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    Kualifikasi Haiti ke Piala Dunia untuk kedua kalinya, 52 tahun setelah penampilan perdana mereka di putaran final, benar-benar sebuah keajaiban, dan mereka tampil cukup baik meskipun harus menelan kekalahan tipis dari Skotlandia dalam laga pembuka Grup C.

    Sayangnya bagi mereka, itu kemungkinan besar merupakan pertandingan termudah yang harus mereka hadapi, karena Haiti selanjutnya akan berhadapan dengan Brasil sebelum menutup rangkaian pertandingan fase grup mereka melawan Maroko.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Yordania ⬆️

    Dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia, Yordania tampil mengesankan saat menghadapi Austria, dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ali Olwan—meski pada akhirnya kebobolan dua kali dalam 15 menit terakhir sehingga harus menelan kekalahan pada laga debut mereka. Ada banyak hal positif yang bisa diapresiasi dari tim asuhan Jamal Sellami, dan mereka seharusnya percaya diri untuk meraih hasil positif saat menghadapi Aljazair pada pertandingan kedua.

    Masalahnya, bahkan kemenangan atas tim dari Afrika Utara itu mungkin tidak cukup untuk lolos dari fase grup, mengingat Yordania masih harus menghadapi Argentina pada laga terakhir Grup J.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42Afrika Selatan ⬇️

    Sebagai pertandingan pembuka, penampilan Afrika Selatan hampir tak bisa lebih buruk lagi. Meskipun memperkenalkan formasi baru 5-3-2 yang diharapkan dapat mengejutkan lawan mereka, Meksiko, Bafana Bafana benar-benar kalah kelas dan kalah permainan dari tuan rumah bersama tersebut, dan sejujurnya mereka beruntung hanya kalah 2-0.

    Tim asuhan Hugo Broos terkadang menjadi penyebab kekalahan mereka sendiri akibat umpan-umpan bunuh diri dari lini belakang, sementara dua kartu merah yang mereka terima di babak kedua hanya akan melemahkan skuad yang memang sudah termasuk salah satu yang paling kurang berbakat di turnamen ini. Perbaikan besar-besaran harus dilakukan jika mereka ingin memiliki harapan untuk lolos ke babak gugur.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Uzbekistan ⬇️

    Tim Uzbekistan asuhan Fabio Cannavaro tampil mengesankan dalam debut turnamen yang telah lama dinantikan, namun pada akhirnya hal itu tak cukup untuk mengimbangi tim Kolombia yang dipimpin oleh Luis Diaz.

    Setidaknya, Abbosbek Fayzullaev berhasil mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol pertama Uzbekistan di Piala Dunia, namun kekalahan 3-1 ini berarti "Serigala Putih" kemungkinan besar harus meraih kemenangan besar atas Kongo DR dalam laga terakhir fase grup untuk memiliki peluang lolos, dengan Portugal sebagai lawan berikutnya.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    Berlaga di Piala Dunia pertama mereka sejak 2010, perjalanan Paraguay di turnamen ini mungkin sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai, setelah menelan kekalahan telak 4-1 dari tuan rumah bersama Amerika Serikat dalam laga pembuka Grup D. Segalanya mulai berantakan hanya tujuh menit setelah kick-off ketika Damian Bobadilla mencetak gol bunuh diri, dan sejak saat itu segalanya semakin memburuk.

    Turki dan Australia menjadi lawan berikutnya bagi tim Amerika Selatan ini, namun jika penampilan mereka melawan AS menjadi patokan, peluang Paraguay untuk lolos ke babak selanjutnya sangat tipis.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Selandia Baru ⬆️

    Pelatih Selandia Baru, Darren Bazeley, mengakui bahwa ia dan para pemainnya sangat kecewa karena gagal memenangkan pertandingan pembuka melawan Iran, mengingat mereka sempat dua kali memimpin dalam laga yang berakhir imbang 2-2 di Los Angeles. "Kami mungkin sudah sedekat ini dengan kemenangan dalam sebuah pertandingan di Piala Dunia," katanya, "namun kami belum bisa mewujudkannya hari ini."

    Bazeley memang berhak bangga dengan penampilan timnya. Mereka melakukan umpan-umpan yang baik dan Elijah Just, pencetak dua gol, berkolaborasi dengan brilian bersama Chris Wood sepanjang pertandingan. Namun, harapan All Whites untuk lolos ke babak 32 besar masih sangat tidak pasti karena lawan mereka berikutnya, Mesir, tampil sangat baik dalam pertandingan pembuka mereka yang berakhir imbang melawan Belgia, favorit Grup G.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Qatar ⬆️

    Setelah mengecewakan semua orang pada debut mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar berharap dapat menunjukkan peningkatan signifikan empat tahun kemudian. Meskipun mereka terkadang mengandalkan keberuntungan saat melawan Swiss, hasil imbang 1-1 yang mereka raih tetap pantas, yang tercipta ketika Boualem Khoukhi memaksa Miro Muheim mencetak gol bunuh diri pada masa tambahan waktu babak kedua.

    Tim asuhan Julen Lopetegui tampak jauh lebih terorganisir dibandingkan saat bertanding di kandang sendiri pada turnamen sebelumnya, dan kini memiliki peluang nyata untuk memperebutkan tempat di babak gugur saat mereka bersiap menghadapi Kanada dan Bosnia & Herzegovina.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Aljazair ⬇️

    Setelah absen selama 12 tahun, Aljazair kembali ke Piala Dunia dengan semangat tinggi usai mengalahkan Belanda dalam salah satu laga persahabatan prakompetisi mereka. Namun, mereka kembali ke kenyataan pada hari Selasa ketika menjadi korban terbaru Lionel Messi, sang maestro Argentina yang mencetak hat-trick tak terlupakan untuk memastikan kemenangan bagi sang juara bertahan.

    Vladimir Petkovic dan para pemainnya kini harus menata kembali diri dan bangkit kembali saat menghadapi Yordania dalam pertandingan yang kini menjadi laga yang wajib dimenangkan melawan tim debutan turnamen tersebut. Jika hasil kurang dari itu, dan dengan Austria yang akan menjadi lawan berikutnya, maka tim Fennecs kemungkinan besar akan pulang lebih awal.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Kap Verde ⬆️

    Sungguh. Hasil. yang. Luar Biasa. Dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka sepanjang sejarah, Cape Verde berhasil menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0 — dan hasil itu memang pantas mereka dapatkan. Ferran Torres memang sempat membentur mistar gawang saat peluang mencetak gol tampak lebih mudah, sementara kiper berusia 40 tahun, Vozinha, melakukan beberapa penyelamatan gemilang, namun seluruh tim tampil luar biasa hingga membuat Spanyol terlihat biasa-biasa saja dan mudah ditebak sepanjang sebagian besar pertandingan.

    Setelah melewati ujian terberat mereka di Grup H, Cape Verde kini berada dalam posisi yang nyaris tak terbayangkan: mereka tahu bahwa jika berhasil mengalahkan Uruguay atau Arab Saudi, mereka hampir pasti akan lolos ke babak 32 besar. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Arab Saudi ⬆️

    Untuk waktu yang cukup lama di Miami, sepertinya Arab Saudi akan kembali mencetak kemenangan mengejutkan dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Tentu saja, mengalahkan Uruguay tidak akan menjadi berita utama sebesar saat mereka mengalahkan Argentina di Qatar empat tahun lalu, tetapi itu akan menjadi prestasi yang patut dicatat bagi tim yang performa-nya cukup buruk sejak memastikan tempat di putaran final. Mereka memang sepenuhnya layak mendapatkan keunggulan pada menit ke-41 yang dicetak oleh Abdulelah Al-Amri, namun tim Saudi tidak bisa mengeluh atas hasil imbang 1-1 yang diraih Uruguay, karena La Celeste benar-benar mendominasi paruh kedua pertandingan. 

    Mendapatkan satu poin dari Spanyol masih terlihat sebagai tugas yang sangat berat bagi The Green Falcons, tetapi mereka seharusnya mendapatkan banyak motivasi dari cara mereka bertahan melawan Uruguay — serta fakta bahwa La Roja tampak jauh dari kata tajam dalam hasil imbang mengejutkan mereka melawan Cape Verde. Selain itu, yang terpenting saat ini adalah bahwa kemenangan atas Cape Verde dalam pertandingan terakhir fase grup kemungkinan besar akan mengantarkan tim Saudi lolos ke babak 32 besar — dan itu adalah skenario yang pasti akan mereka setujui sebelum turnamen dimulai.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Iran ⬆️

    Jika kita melihatnya dari sudut pandang olahraga murni, hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru mungkin merupakan hasil yang kurang memuaskan bagi Iran, yang saat ini berada 59 peringkat di atas All Whites dalam peringkat dunia. Namun, tidak ada sedikit pun unsur sportif dalam perlakuan yang diterima Iran di Piala Dunia ini akibat pengaruh mengejutkan yang diizinkan diberikan oleh tuan rumah bersama, Amerika Serikat, terhadap tim yang berasal dari negara yang baru saja mereka hentikan pemboman terhadapnya.

    Dalam keadaan seperti itu, Iran yang berhasil meraih satu poin—meski sempat dua kali tertinggal—merupakan pencapaian paling mengagumkan di babak penyisihan grup sejauh ini. Tentu saja, peluang lolos ke babak 32 besar kini tampak sangat tipis, mengingat masih ada pertandingan melawan Belgia dan Mesir yang akan datang, tetapi Tim Melli pasti akan terus membanggakan diri mereka sendiri apa pun yang terjadi selanjutnya.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Republik Ceko ⬇️

    Setelah mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke panggung Piala Dunia, Ceko tampak mengalami rasa kurang percaya diri dalam pertandingan pembuka mereka melawan Korea Selatan. Mereka terdesak sejak awal, sementara lawan mereka yang sudah berpengalaman di turnamen ini beberapa kali nyaris mencetak gol.

    Mereka sebenarnya sempat memimpin lewat sundulan kapten Ladislav Krejci, namun Ceko tak mampu mempertahankan keunggulan tersebut saat Korea Selatan bangkit dari ketertinggalan dan menang 2-1. Hal ini berarti mereka sudah dihadapkan pada perjuangan berat dalam perebutan posisi kedua, mengingat negara Asia tersebut diperkirakan juga akan mengalahkan tim Afrika Selatan yang tampil kurang meyakinkan. Bahkan jika mereka lolos ke babak 32 besar, Ceko tampaknya tidak akan bisa melangkah lebih jauh.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Republik Demokratik Kongo ⬆️

    Ketika Republik Demokratik Kongo tertinggal dari Portugal pada menit keenam pertandingan pembuka Grup K, banyak yang khawatir hal terburuk akan menimpa negara Afrika tersebut saat mereka kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974. Namun, meski jarang menguasai bola, tim asuhan Sebastien Desabre mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan baik dan meraih satu poin berkat sundulan Yoane Wissa.

    Jika mereka mampu mengukuhkan hasil tersebut dengan penampilan positif lainnya saat menghadapi Kolombia, maka kepercayaan diri mereka akan tinggi menjelang pertandingan yang kemungkinan besar harus dimenangkan melawan Uzbekistan dalam laga terakhir Kongo Demokratik di fase grup.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia dan Herzegovina ⬆️

    Sebagai tim dengan peringkat terendah di grupnya, Bosnia dan Herzegovina optimis bisa menciptakan kejutan, terutama setelah berhasil merebut satu poin dari tuan rumah bersama Kanada dalam laga pembuka grup di Toronto. Mereka sebenarnya bisa saja mengantongi kemenangan krusial, namun striker Ermedin Demirovic menyia-nyiakan peluang emas satu lawan satu saat skor masih 1-0, meskipun di sisi lain mereka juga membutuhkan aksi pertahanan heroik dari Sead Kolasinac.

    Grup B sangat seimbang, dan meskipun mereka diunggulkan, Anda tidak akan bertaruh melawan Bosnia dan Herzegovina untuk meraih hasil positif dari sisa pertandingan mereka melawan Swiss dan Qatar. Mereka kemungkinan besar telah menargetkan laga melawan Qatar sebagai pertandingan yang wajib dimenangkan, dan tiga poin pasti akan menjamin setidaknya tempat di babak 32 besar.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Kanada ⬆️

    Masih ada peluang besar bagi tuan rumah bersama Kanada setelah hari pertandingan pertama, meskipun mereka mungkin akan menyesali kegagalan mereka mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dalam laga yang berakhir imbang 1-1 setelah gol penyama kedudukan yang dieksekusi dengan apik oleh Cyle Larin. Di grup yang seimbang ini, hasil tersebut seharusnya memberi mereka keunggulan yang berpotensi krusial atas lawan-lawan pembuka mereka, Swiss dan Qatar.

    Meski demikian, tim asuhan Jesse Marsch masih optimis bisa mengumpulkan poin yang mereka butuhkan di sisa pertandingan, terutama saat bertanding di kandang sendiri. Namun, klasemen akhir bisa saja ditentukan oleh selisih gol, jika persaingan ternyata sesengit yang terlihat di atas kertas.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️

    Anda merasa bahwa Ghana harus mengalahkan Panama—yang sebenarnya berada 25 peringkat di atas mereka dalam peringkat FIFA—agar memiliki peluang menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik di fase grup, di grup yang juga dihuni oleh Inggris dan Kroasia. Dan meskipun gol penentu baru tercipta di menit-menit terakhir, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan tugas tersebut.

    Gelandang muda Caleb Yirenkyi berhasil mendorong bola melewati garis gawang pada menit ke-95 untuk merebut tiga poin yang mungkin sangat penting bagi Black Stars, yang akan menghadapi tugas berat melawan Three Lions pada pertandingan berikutnya. Secara realistis, mereka akan berharap bisa meraih hasil positif dari pertandingan terakhir fase grup melawan Kroasia untuk lolos ke babak gugur.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Skotlandia ↔️

    Skotlandia telah menunggu selama 28 tahun untuk kembali bertanding di Piala Dunia, dan meskipun kemenangan 1-0 mereka atas Haiti pada hari Sabtu itu jauh dari kata klasik, malam itu tetap menjadi malam yang penuh perayaan bagi Tartan Army di Boston karena mereka mencatatkan kemenangan pertama mereka di turnamen ini sejak 1990.

    Gol John McGinn yang terdefleksi membuat tim asuhan Steve Clarke memiliki peluang di Grup C, meskipun mereka mungkin masih membutuhkan satu poin lagi saat menghadapi Maroko atau Brasil untuk memastikan tempat di babak gugur.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Betapa Senegal pasti menyesali beberapa peluang yang mereka sia-siakan pada babak pertama saat kalah dari Prancis. Tim asuhan Pape Thiaw mampu menyaingi salah satu favorit turnamen ini selama 45 menit, namun begitu Les Bleus mulai tampil maksimal setelah jeda, Senegal tak mampu mengimbangi mereka dan akhirnya harus menelan kekalahan 3-1 di New Jersey.

    Gol menakjubkan Ibrahim Mbaye menunjukkan mengapa ada begitu banyak antusiasme seputar remaja Paris Saint-Germain ini, dan sikapnya yang tak kenal takut mungkin akan dibutuhkan sejak awal jika Singa Terranga ingin menghindari kekalahan melawan Norwegia dan menjaga harapan mereka tetap hidup menjelang pertemuan dengan Irak untuk menutup rangkaian pertandingan fase grup mereka.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Turki ⬇️

    Kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak finis di peringkat ketiga pada tahun 2002, Turkiye kembali disebut-sebut sebagai 'kuda hitam' oleh sejumlah pakar menjelang turnamen. Namun, tim asuhan Vincenzo Montella tampil mengecewakan di Vancouver karena terlalu boros dalam mencetak gol, sementara kelengahan di lini pertahanan dimanfaatkan dengan baik oleh Australia.

    Kekalahan pada pertandingan pembuka berarti Turki harus bekerja keras jika ingin menghindari tersingkir dini yang memalukan, sehingga kemenangan atas Paraguay pada pertandingan berikutnya kini menjadi hal yang mutlak.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ekuador ⬇️

    Ekuador pasti akan sangat menyesali kekalahan di laga pembuka melawan Pantai Gading yang kemungkinan besar akan sangat merugikan. La Tri menyia-nyiakan banyak peluang untuk unggul atas tim yang berada tepat satu peringkat di bawah mereka dalam peringkat dunia FIFA, dengan bola membentur tiang gawang sebanyak tiga kali, namun entah bagaimana mereka tak mampu mencetak gol. Pada akhirnya, mereka dihukum dengan kejam setelah kebobolan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-90.

    Lolos ke babak 32 besar mungkin masih bisa terwujud sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga dengan peringkat terbaik, tetapi mereka harus memastikan mengalahkan tim underdog Curacao dengan selisih gol yang signifikan pada pertandingan berikutnya untuk memperbaiki selisih gol mereka; jika tidak, perjalanan mereka bisa berakhir di sini, dengan Jerman sudah menanti di pertandingan grup ketiga dan terakhir mereka.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australia ⬆️

    Australia secara mengejutkan berhasil lolos ke babak 16 besar pada tahun 2022, dan tim Socceroos kini sudah berada dalam posisi yang menguntungkan untuk kembali lolos ke babak gugur kali ini, menyusul kemenangan mengejutkan 2-0 atas Turkiye pada Sabtu lalu. Tim asuhan Tony Popovic harus menahan tekanan yang cukup besar di Vancouver, namun penyelesaian akhir yang luar biasa memastikan kemenangan besar di Grup D.

    Mereka perlu mengulangi performa tersebut jika ingin meraih hasil positif melawan Amerika Serikat pada laga grup kedua, namun tetap akan tampil percaya diri terlepas dari apakah mereka berhasil meraih poin yang dibutuhkan saat menghadapi Paraguay pada matchday ketiga.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Korea Selatan ⬆️

    Kemenangan dalam laga pembuka melawan Ceko tampaknya selalu menjadi kunci bagi Korea Selatan di Grup A yang cukup seimbang, yang juga dihuni oleh tuan rumah bersama Meksiko dan Afrika Selatan, dan mereka akhirnya berhasil meraihnya.

    Kebiasaan mereka yang boros dalam mencetak gol akan menjadi perhatian karena Taegeuk Warriors membuang sejumlah peluang sebelum kebobolan gol pembuka yang mengejutkan di luar alur permainan, namun mereka melakukan comeback yang menggetarkan di Guadalajara, dan Oh Hyeon-gyu mencetak gol penentu kemenangan dengan sisa waktu 10 menit. Meksiko akan menjadi ujian berat di kandang sendiri pada pertandingan kedua, namun Korea Selatan diharapkan bisa mengalahkan Afrika Selatan di laga terakhir mereka dan karenanya sudah berada dalam posisi yang baik untuk lolos sebagai juara grup atau runner-up.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    Kami menyaksikan dua sisi berbeda dari tim Uruguay asuhan Marcelo Bielsa dalam laga imbang 1-1 yang sangat mengecewakan melawan Arab Saudi pada Senin lalu. Tim Celeste tampil anehnya lesu di babak pertama laga pembuka Piala Dunia mereka dan pantas tertinggal saat jeda. Namun, Bielsa mengambil beberapa keputusan berani selama jeda, yang paling mencolok adalah menarik keluar Darwin Nunez, dan Uruguay tampil jauh lebih baik setelah babak kedua dimulai. Mereka pantas mendapatkan gol penyama kedudukan dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan tersebut. 

    Tentu saja, mencoba memprediksi apa yang akan dilakukan tim El Loco selanjutnya nyaris mustahil, tetapi jika mereka bisa bermain dengan intensitas yang sama seperti yang kita lihat di babak kedua dalam kondisi cuaca yang menyengat di Miami, mereka lebih dari mampu meraih kesuksesan di mana Spanyol gagal, yaitu dengan mengalahkan Cape Verde. Namun, fakta bahwa tidak ada pemain di skuad yang mencetak lebih banyak gol internasional daripada Nunez—yang tampil sangat buruk melawan Arab Saudi—tetap menjadi sumber kekhawatiran utama...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Mesir ↔️

    Perasaan yang paling mendominasi di kubu Mesir segera setelah hasil imbang 1-1 melawan Belgia adalah rasa frustrasi. Mereka tahu bahwa Red Devils sebenarnya bisa dikalahkan, terutama selama 45 menit pertama, dan mereka pasti sudah meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia seandainya bukan karena gol bunuh diri.

    Namun, penantian yang menyiksa itu seharusnya segera berakhir karena kerja sama apik antara pemain-pemain seperti Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko, dan Emam Ashour seharusnya memastikan Mesir mampu mengalahkan baik Selandia Baru maupun Iran.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kroasia ⬇️

    Setelah mencapai final pada 2018 dan semifinal empat tahun kemudian, Kroasia tiba di Amerika Utara dengan harapan realistis untuk kembali melaju jauh. Namun, mereka perlu mengevaluasi kembali strategi mereka setelah dihancurkan di babak kedua saat kalah 4-2 dari Inggris di Dallas.

    Luka Modric ditarik keluar sebelum pertandingan genap satu jam, sementara tim asuhan Zlatko Dalic harus berterima kasih kepada penyelamatan-penyelamatan Dominik Livakovic yang membuat skor akhir tetap terhormat. Mereka akan mengambil hal positif dari dua gol luar biasa yang mereka cetak pada Rabu lalu, dan seharusnya tetap percaya diri untuk bangkit kembali dengan meraih kemenangan atas Panama pada pertandingan kedua.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Austria ⬇️

    Austria menyadari bahwa jika mereka ingin lolos dari Grup J, mereka harus mengalahkan Yordania pada pertandingan pembuka mereka, dan meskipun tim asuhan Ralf Rangnick baru bisa menyelesaikan tugas tersebut di menit-menit akhir, kemenangan 3-1 mereka pada hari Selasa ini memberi mereka peluang bagus untuk menghadapi Argentina pada pertandingan kedua.

    Setelah cedera yang memilukan menimpa penyerang andalan Christoph Baumgartner pada malam sebelum turnamen dimulai, Austria masih mencari-cari formula yang tepat di lini serang, namun mereka tetap harus optimis bisa melaju ke babak gugur.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Swedia ⬆️

    Swedia mungkin saja lolos ke Piala Dunia lewat jalan pintas, secara mengejutkan merebut tiket babak play-off berkat keberhasilan mereka memuncaki grup Nations League yang terdiri dari Azerbaijan, Estonia, dan Slovakia, tetapi kini setelah berhasil lolos, mereka jelas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.

    Mereka memulai dengan sempurna di grup yang sulit yang juga berisi Belanda dan Jepang, saat manajer asal Inggris, Graham Potter, memimpin mereka meraih kemenangan telak 5-1 atas Tunisia dalam laga pembuka turnamen. Tampaknya di mana ada Alexander Isak dan Viktor Gyokeres, di situ ada harapan, dengan kedua striker Liga Premier itu sama-sama mencetak gol. Namun, gelandang Brighton Yasin Ayari mungkin punya pendapat lain mengenai hal itu, setelah mencetak dua gol spektakuler di Monterrey.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Swiss ⬇️

    Mengingat undian fase grup yang menguntungkan, Swiss sempat digadang-gadang sebagai tim yang berpotensi melaju jauh secara mengejutkan di Piala Dunia kali ini. Namun, ekspektasi tersebut kini sedikit meredup setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Qatar di San Francisco pada hari Sabtu.

    Breel Embolo memang berhasil mencetak gol pertamanya di turnamen internasional lainnya, namun tim asuhan Murat Yakin kurang tajam di depan gawang dan harus membayar mahal akibat pemborosan peluang mereka ketika Qatar menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu babak kedua. Bosnia dan Herzegovina akan menjadi lawan berikutnya di Grup B sebelum bertanding melawan tuan rumah bersama Kanada untuk menutup babak penyisihan grup.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Pantai Gading ↔️

    Pantai Gading kembali berlaga di Piala Dunia setelah absen dalam dua turnamen terakhir, dan mereka mengawali turnamen ini dengan sempurna dengan merebut kemenangan krusial di menit-menit akhir melawan Ekuador — memanfaatkan kegagalan lawan yang membuang begitu banyak peluang. Saat waktu pertandingan menunjukkan 90 menit, Amad Diallo dari Manchester United dengan cermat menyambar umpan silang dan mencetak gol, yang memicu perayaan meriah.

    Tiga poin tersebut langsung menempatkan negara Afrika ini pada posisi yang sangat menguntungkan untuk lolos, memberi mereka semacam “kesempatan bebas” saat menghadapi Jerman di laga berikutnya sebelum mereka diharapkan mengalahkan tim underdog Curacao di pertandingan terakhir fase grup. Oleh karena itu, “The Elephants” akan mengincar posisi kedua, atau bahkan pertama, di grup ini serta jalur yang lebih mudah di babak gugur.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Kolombia ⬇️

    Kolombia menyadari bahwa mereka akan berada dalam posisi yang sangat menguntungkan jika berhasil memenangkan dua pertandingan grup pertama mereka melawan Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo sebelum harus menghadapi Portugal yang diunggulkan, dan mereka memulai turnamen ini dengan sempurna.

    Melawan tim Uzbekistan yang gigih, Luis Diaz menjadi nama besar terbaru yang tampil gemilang di Piala Dunia ini, memberikan umpan matang kepada Daniel Munoz sebelum mencetak gol yang terbukti menjadi penentu kemenangan setelah jeda, saat tim Amerika Selatan ini memanfaatkan hasil imbang yang berpotensi merugikan bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan melawan Republik Demokratik Kongo.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Meksiko ⬆️

    Ribuan penggemar berdatangan ke Estadio Azteca pada hari Kamis dengan harapan Meksiko akan tampil gemilang untuk membuka turnamen ini, dan El Tri memang tidak mengecewakan dengan mengalahkan Afrika Selatan secara meyakinkan. Julian Quinones tampaknya telah membawa performa terbaiknya sebagai peraih Sepatu Emas musim lalu di Arab Saudi ke ajang musim panas ini, sementara dengan beban mental karena belum pernah mencetak gol di Piala Dunia kini telah terlepas, Raul Jimenez mungkin siap untuk menjalani sebulan yang tak terlupakan di usia 35 tahun.

    Kartu merah yang diterima kapten Cesar Montes di akhir pertandingan tentu saja mengecewakan, namun tuan rumah bersama ini seharusnya masih memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk lolos dari Grup A dan memastikan keunggulan sebagai tuan rumah di babak gugur awal.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Amerika Serikat ⬆️

    Awal yang luar biasa bagi Amerika Serikat! Sebagai tuan rumah bersama, mereka mungkin tak bisa mengharapkan hasil yang lebih baik dari pertandingan pembuka ini, saat mereka menghancurkan Paraguay di Los Angeles. Penyerang Folarin Balogun berhasil membangun kepercayaan diri yang sangat penting berkat dua gol yang dicetaknya dengan apik dalam kemenangan telak 4-1 tersebut. Gol keduanya sangat mengesankan, saat ia melepaskan tendangan kaki kiri yang melesat ke sudut atas gawang.

    Memang, masih akan ada ujian yang lebih berat di depan, tetapi kemenangan ini memberikan landasan yang sempurna bagi tim asuhan Mauricio Pochettino untuk terus berkembang. Tiga poin kemungkinan besar sudah cukup untuk mengamankan tempat di babak 32 besar, dan kemenangan telak ini akan membantu selisih gol mereka. AS masih akan menghadapi Australia dan Turkiye, dan kini mereka yakin dapat mengumpulkan poin yang dibutuhkan untuk finis di dua besar Grup D.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgia ⬇️

    Pemain sayap Manchester City, Jeremy Doku, mengakui pada bulan November lalu bahwa Belgia “tidak cukup bagus dalam banyak pertandingan” di babak kualifikasi, sehingga penampilan mereka yang tidak konsisten pada laga pembuka Piala Dunia melawan Mesir tidaklah mengejutkan. The Red Devils tampil sangat buruk pada babak pertama pertandingan di Seattle, gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang, dan beruntung tidak tertinggal lebih dari satu gol saat jeda. 

    Butuh masuknya Romelu Lukaku yang belum pulih sepenuhnya untuk memaksa terjadinya gol bunuh diri yang membuat mereka meraih hasil imbang. Jadi, meskipun Belgia masih bisa memuncaki grup yang juga berisi Iran dan Selandia Baru, kami tetap pada pendapat kami bahwa tim asuhan Rudi Garcia ini tidak akan mendekati peluang untuk memenangkan turnamen ini. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jepang ⬆️

    Meskipun beberapa pemain kunci mengalami cedera, Jepang tetap menjadi favorit menjelang turnamen, dan mereka membuktikan hal itu dengan dua kali bangkit untuk meraih satu poin melawan Belanda di Dallas. Pelatih Hajime Moriyasu mendapat hasil positif berkat pergantian pemain yang tepat di babak kedua, di mana gol penyama kedudukan Daichi Kamada pada menit ke-89 membawa Samurai Blue meraih hasil imbang 2-2.

    Dengan pertandingan-pertandingan berikutnya melawan Tunisia dan Swedia di Grup F, Jepang menyadari bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk meraih kemenangan yang mereka butuhkan guna melaju ke babak gugur.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Belanda ⬇️

    Belanda tidak selalu tampil meyakinkan di bawah asuhan Ronald Koeman, dan hal serupa kembali terulang pada hari Minggu: setelah babak pertama yang membosankan, mereka dua kali unggul atas Jepang, namun setiap kali keunggulan itu dibalas sehingga harus kehilangan dua poin dalam laga pembuka Grup F.

    Pemilihan Crysencio Summerville membuahkan hasil yang memuaskan, namun kurangnya inisiatif yang ditunjukkan oleh Oranje menjadi hal yang mengkhawatirkan menjelang pertandingan-pertandingan yang kini wajib dimenangkan melawan Swedia dan Tunisia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norwegia ⬆️

    Norwegia akan menghadapi ujian yang lebih berat daripada yang mereka alami saat melawan Irak pada pertandingan pertama, namun kemenangan 4-1 mereka tetap menandai awal yang menjanjikan bagi tim Skandinavia ini dalam upaya mereka membuktikan predikat 'kuda hitam' dan menandai penampilan perdana mereka di Piala Dunia sejak 1998 dengan melaju jauh hingga babak gugur.

    Dua gol yang dicetak Erling Haaland di babak pertama berarti ia tidak lagi memiliki beban yang harus dihilangkan saat menghadapi Senegal dan Prancis, dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa tim asuhan Stale Solbakken tidak bisa memuncaki Grup I jika penyerang andalan mereka ini terus mencetak gol dalam beberapa pertandingan berikutnya.

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    8Maroko ⬆️

    Selain Lionel Messi yang membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia, Maroko menjadi sorotan utama di Qatar 2022, dengan The Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke semifinal dalam sejarah turnamen tersebut. Dan jika penampilan mereka melawan Brasil bisa dijadikan patokan, maka juara Piala Afrika (untuk saat ini!) ini tampaknya siap melangkah jauh lagi pada edisi kali ini.

    Tendangan chip indah Ismael Saibari yang melewati Alisson merupakan salah satu penyelesaian terbaik di seluruh babak penyisihan grup, dan meskipun mereka hanya bisa pulang dari New Jersey dengan hasil imbang 1-1, Maroko kini seharusnya percaya diri untuk meraih kemenangan atas Skotlandia dan Haiti guna lolos dari Grup C.

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    7Brasil ↔️

    Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) akhirnya berhasil meyakinkan Carlo Ancelotti untuk mengambil alih tim nasional pada Mei lalu, tetapi jika pelatih asal Italia itu sebelumnya tidak menyadari bahwa ia dihadapkan pada tugas berat untuk mengantarkan Selecao meraih gelar Piala Dunia keenam sebelum laga melawan Maroko pada Sabtu nanti, kini ia pasti sudah menyadarinya.

    Brasil berhutang budi pada penampilan gemilang Vinicius Jr saat mereka berhasil menyelamatkan satu poin dari penampilan yang terkadang nyaris berantakan, terutama pada babak pertama. Pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia seharusnya memberi Ancelotti kesempatan untuk memperbaiki masalah-masalah utama, namun perbaikan harus sudah dilakukan sebelum babak gugur dimulai.

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    6Portugal ⬇️

    Begitu lagi... Setelah hasil imbang yang mengecewakan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K, pertanyaan ini harus kembali diajukan: Apakah Selecção akan lebih baik tanpa Cristiano Ronaldo? Ini adalah pertanyaan yang terus dihindari oleh Roberto Martinez, yang tetap memuja pemenang Ballon d'Or lima kali itu, namun Portugal sekali lagi tampil tidak efektif dalam serangan sementara kapten mereka yang berusia 41 tahun itu hanya berjalan-jalan di lini depan.

    Ronaldo ingin meninggalkan panggung Piala Dunia untuk terakhir kalinya setelah turnamen yang sesuai dengan status ikoniknya. Jika pertandingan Rabu lalu bisa dijadikan acuan, ada kemungkinan nyata bahwa ia akan semakin menodai warisannya dengan terbukti menjadi pengaruh negatif bagi salah satu skuad paling berbakat di turnamen ini.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jerman ⬆️

    Masih perlu dilihat seberapa besar makna yang bisa kita ambil dari kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curacao, mengingat kualitas lawan mereka, namun lini serang asuhan Julian Nagelsmann tampil sangat impresif saat mereka membuka Grup E dengan gemilang pada hari Minggu.

    Jamal Musiala dan Florian Wirtz tampil tajam, sementara Kai Havertz sudah mencetak gol, yang berarti kepercayaan diri tim akan tinggi menjelang pertandingan melawan Pantai Gading dan Ekuador dalam beberapa hari ke depan.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Spanyol ⬇️

    Spanyol memang menjadi favorit kami sebelum turnamen dimulai, tetapi ada dua hal yang menjadi kekhawatiran kami: ketergantungan mereka pada Lamine Yamal untuk menciptakan peluang; dan kurangnya penyerang tengah (No. 9) yang mumpuni. Kedua masalah tersebut terungkap jelas dalam hasil imbang 0-0 yang memalukan melawan Cape Verde di Atlanta.

    Setidaknya, Yamal berhasil bermain selama 20 menit sebagai pemain pengganti, dan kembalinya dia ke susunan pemain inti dalam waktu dekat akan sangat meningkatkan ancaman serangan Spanyol. Namun kini jelas bahwa tidak adanya pencetak gol yang andal bisa membuat La Roja membayar mahal di tahap-tahap akhir turnamen ini.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Inggris ⬆️

    Inggris memang tidak tampil sempurna saat mengalahkan Kroasia pada laga pembuka turnamen ini, jauh dari kata sempurna. Namun, cara Three Lions tampil setelah jeda babak pertama dan menghancurkan lawan mereka di Dallas menunjukkan betapa hebatnya tim yang dipenuhi bintang ini ketika mereka bermain kompak di bawah asuhan Thomas Tuchel.

    Harry Kane dan Jude Bellingham sama-sama sudah tajam di depan gawang, dan meskipun masih ada keraguan apakah pertahanan mereka cukup tangguh untuk melaju hingga akhir musim panas ini, lini serang Inggris merupakan salah satu yang paling menakutkan di seluruh turnamen ini.

  • Mbappe Torgetty

    2Prancis ⬆️

    Sebagai tim favorit bagi banyak penggemar, Prancis membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk benar-benar menemukan ritme permainan mereka saat menghadapi Senegal, dengan Kylian Mbappe khususnya yang tampak belum menemukan ritme terbaiknya. Namun, begitu penyerang Real Madrid itu berhasil menerima umpan terbalik yang luar biasa dari Michael Olise dan mencetak gol ke gawang Edouard Mendy, sesuatu seolah-olah “klik” bagi Les Bleus, dan mereka akhirnya menang dengan skor 3-1.

    Tendangan jarak jauh Mbappe yang menakjubkan untuk mengunci kemenangan itu menunjukkan kepercayaan diri yang dimilikinya saat ini. Mbappe cenderung menyimpan permainan terbaiknya untuk Piala Dunia, yang berarti ia mungkin akan menjalani musim panas yang sangat istimewa.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ⬆️

    Ayo, akui saja: Apakah Anda termasuk salah satu yang meragukan kemampuan Lionel Messi (38 tahun) untuk memberikan dampak di Piala Dunia keenamnya? Masa-masa sang peraih Ballon d'Or delapan kali di MLS tampaknya telah menimbulkan semacam “amnesia” di kalangan sepak bola Eropa, dan Messi tak membuang waktu untuk mengingatkan para penggemar akan kemampuannya melalui hat-trick brilian yang mengantarkan Argentina mengalahkan Aljazair.

    Messi tampil dalam performa terbaiknya di Kansas City, yang menjadi pertanda buruk bagi tim-tim favorit lainnya dalam perebutan gelar juara. Pelatih Lionel Scaloni belum pernah gagal memenangkan turnamen yang diikutinya sebagai pelatih Argentina, dan Abiceleste tampaknya tidak akan melepaskan rekor tersebut dalam beberapa pekan mendatang.