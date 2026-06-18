Jika melihat dari pertandingan-pertandingan pembuka, musim panas ini akan menjadi sajian yang menarik. Kita telah menyaksikan tuan rumah bersama Meksiko dan Amerika Serikat meraih kemenangan telak, Brasil ditahan imbang oleh Maroko, Jerman menghancurkan tim underdog Curacao, Belanda dan Jepang menyuguhkan pertandingan klasik, serta Cape Verde dan Republik Demokratik Kongo masing-masing berhasil menahan Spanyol dan Portugal yang tangguh dengan hasil imbang yang luar biasa.

Dari sudut pandang individu, para bintang top seperti Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane membuktikan reputasi mereka dengan masing-masing mencetak dua gol, namun Lionel Messi sekali lagi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick untuk Argentina sebagai juara bertahan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengalami pertandingan pembuka yang sebaiknya dilupakan.

Jadi, tolong lebih banyak lagi yang seperti ini. Dengan satu putaran telah berlalu dan masih banyak yang akan datang, GOAL merangkum peluang ke-48 tim di Amerika Utara...

Pembaruan sebelumnya: 9 Juni 2026.