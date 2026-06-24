Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Inggris dan Spanyol bergerak ke arah yang berlawanan, sementara Lionel Messi yang memecahkan rekor memastikan upaya Argentina mempertahankan gelar tetap di jalur yang tepat

Empat tim — Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan Argentina — telah memastikan posisi teratas di grup masing-masing, sementara 14 tim lainnya telah mengumpulkan setidaknya empat poin, yang berarti lebih dari separuh tempat di babak gugur kini telah dipastikan. Namun, masih banyak yang dipertaruhkan di putaran ketiga pertandingan ini, dengan persaingan sengit yang akan terjadi untuk memperebutkan tempat terakhir di babak 32 besar, sementara pemain seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland terus memburu gelar Sepatu Emas.

Namun, siapa yang tampaknya paling berpeluang mengangkat trofi sepak bola paling terkenal di dunia di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat peluang ke-43 tim yang masih memiliki harapan di Amerika Utara...

Pembaruan sebelumnya: 18 Juni 2026. Tim-tim yang tersingkir pada MD2: Haiti, Turkiye, Tunisia, Yordania, dan Panama.