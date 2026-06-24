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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Inggris dan Spanyol bergerak ke arah yang berlawanan, sementara Lionel Messi yang memecahkan rekor memastikan upaya Argentina mempertahankan gelar tetap di jalur yang tepat

Power rankings
World Cup
England
USA
Brazil
Spain
Argentina
Portugal
France
Germany
Netherlands
Mexico
Norway
Scotland
Belgium
Canada
Australia
Uzbekistan
Ecuador
South Korea
Japan
New Zealand
Iran
Colombia
Paraguay
Uruguay
Morocco
Senegal
Egypt
Algeria
Ghana
Ivory Coast
South Africa
Saudi Arabia
Qatar
Croatia
Cape Verde
Switzerland
Austria
Curacao
Sweden
Czechia
Bosnia and Herzegovina
DR Congo
Iraq
FEATURES

Dua putaran pertama pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 telah usai, dan turnamen ini terus menghadirkan banyak momen mendebarkan. Meskipun secara teori tidak ada pertandingan yang terlalu menarik dalam format baru yang diperluas ini, drama tetap berlimpah, dengan semua bintang besar tampil membela negara masing-masing di panggung terbesar sepak bola.

Empat tim — Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan Argentina — telah memastikan posisi teratas di grup masing-masing, sementara 14 tim lainnya telah mengumpulkan setidaknya empat poin, yang berarti lebih dari separuh tempat di babak gugur kini telah dipastikan. Namun, masih banyak yang dipertaruhkan di putaran ketiga pertandingan ini, dengan persaingan sengit yang akan terjadi untuk memperebutkan tempat terakhir di babak 32 besar, sementara pemain seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland terus memburu gelar Sepatu Emas.

Namun, siapa yang tampaknya paling berpeluang mengangkat trofi sepak bola paling terkenal di dunia di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat peluang ke-43 tim yang masih memiliki harapan di Amerika Utara...

Pembaruan sebelumnya: 18 Juni 2026. Tim-tim yang tersingkir pada MD2: Haiti, Turkiye, Tunisia, Yordania, dan Panama.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Irak ⬆️

    Irak memang sudah diprediksi akan menghadapi tantangan berat dalam laga Senin malam melawan Prancis, namun keadaan tak bisa lebih buruk lagi bagi Graham Arnold dan para pemainnya. Memang, skor 3-0 itu sama sekali tidak memalukan, tetapi sangat membuat frustrasi, mengingat mereka sebenarnya bermain bagus ketika kesalahan koordinasi pertahanan yang mengejutkan saat tendangan gawang justru membuat Kylian Mbappé menggandakan keunggulan Prancis.

    Yang lebih parah lagi, Irak tampaknya harus bermain tanpa kapten Aymen Hussein dalam laga yang wajib dimenangkan melawan Senegal, setelah striker andalan mereka terpaksa ditarik keluar akibat cedera pada babak pertama pertandingan di Philadelphia. Dengan demikian, sulit melihat ada jalan keluar bagi tim asuhan Arnold saat ini.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Uzbekistan ⬇️

    Tim Uzbekistan asuhan Fabio Cannavaro tampil mengesankan dalam debut turnamen yang telah lama dinantikan melawan Kolombia, meski harus menelan kekalahan 3-1. Namun, mereka gagal memanfaatkan momentum tersebut saat menghadapi Portugal pada Selasa, dan justru dihancurkan habis-habisan dengan kebobolan lima gol di Houston.

    Meskipun secara matematis mereka belum tersingkir, selisih gol "Serigala Putih" ini berarti mereka harus menghajar DR Kongo habis-habisan jika ingin memiliki harapan sekecil apa pun untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Qatar ⬇️

    Setelah euforia meraih satu poin dari Swiss dalam laga pembuka Piala Dunia, muncullah kekecewaan akibat kekalahan telak dari Kanada dalam laga kualifikasi Piala Dunia Qatar. Tuan rumah Piala Dunia 2022 itu tampil sangat buruk saat menelan kekalahan memalukan 6-0 di Vancouver, namun reaksi mereka terhadap insiden yang dilakukan Assim Madibo yang mematahkan kaki Ismael Kone bahkan lebih buruk lagi, dengan beberapa pemain yang bahkan tidak berada di lapangan berusaha membela tindakan yang tak bisa dibenarkan. Pelatih Julen Lopetegui bahkan berselisih dengan rekan sejawatnya dari Kanada, Jess Marsch, setelah peluit akhir dibunyikan.

    Yang mengejutkan, Qatar masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar, namun bahkan mengalahkan Bosnia & Herzegovina pun tampaknya di luar jangkauan tim yang sangat terbatas ini, yang kini kehilangan dua pemain inti, Madibo dan Homam Ahmed—yang juga diusir dari lapangan saat melawan Kanada karena melakukan pelanggaran profesional—

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curacao ⬆️

    Sebagai negara terkecil—baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk—yang pernah lolos ke Piala Dunia, Curacao memang sudah diprediksi akan menghadapi tantangan berat, dan hal itu terbukti dalam laga pembuka mereka melawan Jerman, juara empat kali, saat tim asuhan Dick Advocaat dihancurkan tanpa ampun dan kebobolan tujuh gol di Houston.

    Namun, negara kecil di Karibia ini menunjukkan tekad yang luar biasa untuk bangkit dan meraih satu poin melawan Ekuador, dengan penampilan kiper Eloy Room yang menjadi salah satu yang paling heroik dalam sejarah turnamen terkini. Peluang untuk lolos melalui kemenangan atas Pantai Gading memang sangat tipis, tetapi Curacao sudah bisa sangat bangga dengan usaha yang telah mereka tunjukkan.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Afrika Selatan ⬆️

    Afrika Selatan tampak sudah tak berdaya setelah pertandingan hari pertama. Selain dikalahkan 2-0 oleh Meksiko, tim asuhan Hugo Broos juga kehilangan dua pemainnya akibat kartu merah langsung di Stadion Azteca, yakni Yaya Sithole dan Themba Zwane.

    Namun, tim Afrika Selatan menunjukkan semangat juang yang luar biasa untuk meraih satu poin dari Republik Ceko pada pertandingan berikutnya, berkat tendangan penalti Teboho Mokoena pada menit ke-83, sebelum mengejutkan Korea Selatan di Guadalupe dengan satu-satunya gol di babak kedua yang dicetak oleh Thapelo Maseko.

    Hasilnya, Bafana Bafana lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dan kini memiliki peluang nyata untuk mencapai babak 16 besar, karena mereka akan menghadapi tim Kanada yang sama sekali tidak menakutkan di Inglewood pada babak 32 besar.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Selandia Baru ⬆️

    Sebagai tim dengan peringkat terendah di Piala Dunia menurut FIFA, Selandia Baru sejauh ini telah menunjukkan performa yang lebih dari memuaskan, dan pasti merasa frustrasi karena hanya berhasil mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan pembuka mereka. Mereka dua kali membuang keunggulan hingga akhirnya bermain imbang dengan Iran pada laga pembuka, sebelum kembali unggul atas Mesir, namun akhirnya ambruk di babak kedua dan kalah 3-1.

    Oleh karena itu, The All Whites kini berada dalam posisi yang sulit untuk lolos ke babak gugur, meskipun tim asuhan Darren Bazeley yakin mereka mampu mengalahkan Belgia yang sedang tidak dalam performa terbaiknya pada pertandingan terakhir mereka dan lolos ke babak 32 besar.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Arab Saudi ⬇️

    Selama sebagian besar pertandingan melawan Uruguay, Arab Saudi tampak akan kembali mencetak kemenangan mengejutkan dalam laga pembuka Piala Dunia mereka, namun keunggulan itu sirna 10 menit menjelang akhir pertandingan. Meski demikian, tim asuhan Georgios Donis seharusnya bisa membawa kepercayaan diri yang besar ke laga melawan Spanyol, namun mereka justru dihancurkan habis-habisan, kebobolan tiga gol dalam waktu 24 menit hingga akhirnya menelan kekalahan 4-0 dari La Roja.

    Meski demikian, posisi pertama di babak penyisihan grup masih dalam jangkauan mereka, karena kemenangan atas Cape Verde pada pertandingan ketiga kemungkinan besar sudah cukup untuk memastikan tempat di babak 32 besar. Donis berharap timnya bisa menampilkan performa yang lebih mirip dengan yang mereka tunjukkan saat melawan Uruguay, bukan seperti kekalahan mengejutkan dari Spanyol tadi.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Ekuador ⬇️

    Ekuador memasuki turnamen ini sebagai kuda hitam berkat pertahanan mereka yang sangat kokoh, meskipun ada keraguan mengenai kemampuan mereka mencetak gol setelah lima dari enam laga kualifikasi terakhir mereka berakhir imbang 0-0. Dan kekhawatiran tersebut terbukti benar, karena setelah kekalahan di masa tambahan waktu melawan Pantai Gading, La Tri gagal menemukan cara untuk menembus pertahanan Curacao dan akibatnya hanya mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan pembuka mereka.

    Semua belum berakhir, karena kemenangan atas Jerman masih bisa mengantarkan Ekuador ke babak gugur. Meskipun hal itu mungkin tampak tidak mungkin mengingat apa yang telah kita saksikan sejauh ini, tim asuhan Julian Nagelsmann tidak memiliki motivasi lagi setelah memastikan posisi teratas di Grup E, sehingga mereka mungkin akan mengistirahatkan pemain-pemain andalan mereka, yang berpotensi memberi kesempatan kepada lawan mereka dari Amerika Selatan untuk lolos.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguay ⬇️

    Sebagaimana biasanya terjadi dalam berbagai karier kepelatihannya, masa jabatan Marcelo Bielsa sebagai pelatih kepala Uruguay mungkin akan segera berakhir dengan cara yang tragis setelah timnya gagal mengalahkan Arab Saudi maupun Tanjung Verde dalam dua pertandingan pembuka mereka. Dalam kedua pertandingan tersebut, La Celeste memiliki peluang untuk mengubah hasil imbang menjadi kemenangan, namun kurangnya ketenangan dan beberapa kesalahan individu terbukti sangat merugikan.

    Belum semuanya hilang, dan bahkan hasil imbang melawan Spanyol di pertandingan terakhir fase grup mungkin cukup untuk membawa Uruguay lolos ke babak 32 besar. Namun, mengingat lawan-lawan yang telah mereka hadapi sejauh ini, wajar jika muncul pertanyaan mengapa Bielsa dan para pemainnya belum menyelesaikan tugas tersebut sebelum menghadapi juara Eropa.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Republik Ceko ⬇️

    Piala Dunia ini berubah menjadi ajang yang sangat mengecewakan bagi Ceko, yang menyia-nyiakan peluang mereka meski baru kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya setelah 20 tahun lamanya. Mereka gagal mempertahankan keunggulan untuk kedua kalinya dalam dua pertandingan berturut-turut saat bermain imbang melawan Afrika Selatan, dan hal itu kemungkinan besar akan menjadi penyebab kegagalan mereka.

    Kekalahan 2-1 dari Korea Selatan pada pertandingan sebelumnya membuat mereka sudah berada dalam posisi terdesak, dan setelah gagal mengalahkan Bafana Bafana dalam pertandingan yang wajib dimenangkan, kini mereka dihadapkan pada tugas berat untuk mengalahkan Meksiko yang sedang dalam performa terbaiknya di kandang lawan agar masih memiliki peluang lolos ke babak 32 besar.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Kap Verde ⬆️

    Kisah menginspirasi dalam turnamen sejauh ini datang dari Cape Verde, yang awalnya dianggap sebagai tim underdog di Grup H, namun kini berhasil merebut poin dari Spanyol dan Uruguay berkat dua penampilan heroik dari negara Afrika kecil tersebut. Beberapa aksi sepak bola yang mereka tunjukkan di Miami pada hari Minggu sangat memukau, dan mereka telah mencuri hati para penggemar di seluruh dunia.

    Kini mereka berada dalam posisi di mana bahkan hasil imbang melawan Arab Saudi pun bisa cukup untuk membawa mereka lolos ke babak gugur, sementara kemenangan tentu saja akan memastikan hal itu — dan bukan sekadar sebagai salah satu tim peringkat ketiga yang beruntung. Melihat perkembangan saat ini, hanya sedikit orang yang akan bertaruh melawan Cape Verde sekarang.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32Republik Demokratik Kongo ↔️

    Republik Demokratik Kongo, wajar saja, merasa kecewa setelah kalah 1-0 dari Kolombia di Guadalajara. Sama seperti saat mereka secara mengejutkan bermain imbang melawan Portugal di babak pembuka, tim “Leopards” ini mengerahkan upaya luar biasa untuk mengganggu permainan lawan, dan mereka hanya tinggal kurang dari 15 menit lagi untuk meraih satu poin berharga lainnya ketika Lionel Mpasi tak mampu menahan tendangan Daniel Munoz yang membelok.

    Namun, sejujurnya, kekalahan ini tidak banyak mengubah situasi bagi DR Kongo. Mencapai babak 32 besar selalu menjadi target mereka, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mengalahkan Uzbekistan dalam pertandingan terakhir fase grup. Tidak ada yang bisa dianggap remeh, karena pasukan Fabio Cannavaro masih bisa finis di posisi ketiga, tetapi bisa dipastikan bahwa tim Kongo pasti akan menerima skenario ini sebelum Piala Dunia dimulai.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia dan Herzegovina ↔️

    Sebelum kemenangan 3-1 atas Qatar pada Rabu lalu, Bosnia dan Herzegovina belum pernah memenangkan pertandingan dalam waktu 90 menit sejak November lalu. Namun, negara kecil di kawasan Balkan yang berhasil mengalahkan Wales dan Italia melalui adu penalti di babak play-off Piala Dunia ini kini lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

    Tentu saja, mereka akan menghadapi tantangan berat di babak 32 besar, di mana mereka akan berhadapan dengan XXX, tetapi tim asuhan Sergej Barbarez ini tak diragukan lagi mampu menyulitkan tim-tim yang lebih kuat. Selain itu, mereka memiliki kartu as yang sesungguhnya dalam diri pemain sayap berusia 18 tahun, Kerim Alajbegovic, seperti yang ia buktikan melalui gol solo yang luar biasa saat melawan Qatar.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Senegal ⬇️

    Senegal menyadari bahwa mereka mendapat undian yang berat ketika ditempatkan di Grup I bersama Prancis dan Norwegia, dan hal itu terbukti bagi tim asuhan Pape Thiaw setelah menelan dua kekalahan beruntun di New Jersey. Dalam kedua pertandingan tersebut, Singa Teranga telah menyia-nyiakan peluang untuk mengubah jalannya pertandingan, namun pada akhirnya harus takluk di tangan Kylian Mbappé dan Erling Haaland, masing-masing.

    Belum semuanya berakhir, dan kemenangan telak atas Irak masih bisa mengantarkan Senegal ke babak gugur, meskipun ada kemungkinan mereka akan tersingkir bahkan sebelum bertanding di Toronto jika hasil di grup lain tidak menguntungkan mereka.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Iran ⬆️

    Perlakuan yang diterima Iran di Piala Dunia kali ini—yang dipicu oleh pengaruh mengejutkan yang diizinkan diberikan oleh tuan rumah bersama, Amerika Serikat, terhadap tim yang berasal dari negara yang baru saja mereka hentikan pemboman—sungguh memalukan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, hasil imbang yang diraih Iran melawan Selandia Baru dan, terutama, Belgia harus dipuji sebagai salah satu pencapaian terbaik di seluruh turnamen ini.

    Meskipun mungkin ada sedikit kekecewaan karena mereka tidak bisa memanfaatkan sepenuhnya fakta bahwa Belgia bermain dengan 10 pemain pada seperempat terakhir pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol itu, namun Iran masih sangat berpeluang di Grup G, dan mereka tahu bahwa kemenangan atas Mesir akan membawa mereka secara ajaib ke babak gugur. Betapa indahnya dongeng itu!

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28Skotlandia ↔️

    Seberapa besar penyesalan Skotlandia karena hanya mampu mengalahkan Haiti dengan selisih satu gol? Meskipun Tartan Army berhasil merayakan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia setelah 36 tahun, selisih skor tersebut membuat mereka terancam tersingkir setelah kekalahan berikutnya dari Maroko pada pertandingan kedua.

    Maka, meskipun tim asuhan Steve Clarke masih bisa lolos dari babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka bahkan jika mereka kalah dari Brasil, hanya kekalahan tipis dari Selecao yang akan cukup. Tentu saja, mereka bisa meraih satu poin yang kemungkinan besar mereka butuhkan, tetapi perbedaan kualitas membuat skenario tersebut tampak tidak mungkin.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Swedia ⬇️

    Apa sih yang harus kita pikirkan tentang Swedia sekarang?! Tim yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur alternatif ini memulai kampanye mereka di putaran final dengan kemenangan mengesankan 5-1 atas Tunisia, hanya untuk kemudian dikalahkan dengan skor yang sama oleh Belanda pada hari Sabtu.

    Pelatih Graham Potter merasa hasil tersebut tidak mencerminkan jalannya pertandingan di Houston secara adil, dan tim Skandinavia itu jelas kurang beruntung karena tertinggal dua gol saat jeda paruh waktu, padahal mereka tampil lebih baik di 'kuarter' kedua. Namun, meski Alexander Isak kembali tampil lincah dan berkolaborasi dengan baik bersama Viktor Gyokeres, pertahanan Swedia yang rapuh berisiko kembali diekspos oleh tim Jepang yang tangguh, sehingga peluang lolos ke babak selanjutnya masih sangat tidak pasti.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Australia ⬇️

    Australia secara mengejutkan berhasil lolos ke babak 16 besar pada tahun 2022, dan Socceroos masih memiliki peluang yang cukup bagus untuk kembali lolos ke babak gugur meskipun penampilan mereka mengecewakan saat kalah dari Amerika Serikat di Seattle pada hari Jumat. Socceroos nyaris tak mampu mengancam tuan rumah bersama tersebut, seiring mereka kembali ke realitas setelah kemenangan mengejutkan atas Turkiye.

    Tiga poin tersebut berarti hasil imbang melawan Paraguay kemungkinan besar akan memastikan tim asuhan Tony Popovic lolos, dan mengingat lawan mereka berada dalam situasi yang sama, mungkin tidak akan ada banyak aksi menarik saat keduanya bertemu di San Francisco pada hari Kamis!...

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguay ⬆️

    Berlaga di Piala Dunia pertama mereka sejak 2010, perjalanan Paraguay di turnamen ini seolah akan berakhir sebelum benar-benar dimulai setelah mereka menderita kekalahan telak dari tuan rumah bersama, Amerika Serikat. Namun, mereka bangkit dengan mengesankan dengan mencetak gol cepat ke gawang Turkiye dan kemudian mempertahankan keunggulan tipis mereka meskipun Miguel Almiron diusir dari lapangan sesaat sebelum babak pertama berakhir dalam keadaan yang aneh.

    Almiron tentu akan sangat dirindukan dalam laga terakhir Paraguay di fase grup melawan Australia, tetapi mengingat kedua tim tahu bahwa hasil imbang kemungkinan besar akan membuat mereka lolos, negara Amerika Selatan ini mungkin tidak perlu tampil dalam performa terbaiknya untuk menyelesaikan tugas tersebut, jika Anda mengerti maksud kami...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Korea Selatan ⬇️

    Korea Selatan sebenarnya bisa—dan memang seharusnya—meraih setidaknya satu poin dari laga hari kedua melawan Meksiko. Mereka tampil sedikit lebih baik dalam pertandingan yang cukup buruk di Guadalajara, namun pulang tanpa poin akibat kesalahan penanganan bola yang sangat fatal dari Kim Seung-Gyu, yang kegagalannya membuat Luis Romo berhadapan langsung dengan gawang kosong.

    Tim Korea Selatan juga melewatkan peluang emas untuk meraih hasil imbang di menit-menit akhir ketika Cho Gue-Sung menyundul bola langsung ke arah Raul Rangel dari dalam kotak enam yard. Meski demikian, tiket ke babak gugur masih bisa diraih oleh pasukan Hong Myung-bo, yang seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan Afrika Selatan dalam pertandingan terakhir fase grup mereka.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Belgia ⬇️

    Pemain sayap Manchester City, Jeremy Doku, mengakui pada bulan November lalu bahwa Belgia “tidak cukup bagus dalam banyak pertandingan” di babak kualifikasi, sehingga penampilan mereka yang tidak konsisten di Piala Dunia sejauh ini tidaklah mengejutkan. Setan Merah tampil sangat buruk di babak pertama saat melawan Mesir sebelum berhasil bangkit dan meraih hasil imbang, dan mereka pun tidak jauh lebih baik saat bermain imbang tanpa gol melawan Iran pada hari Minggu.

    Kurangnya kebugaran Romelu Lukaku membuatnya tidak bisa diandalkan untuk tampil maksimal kecuali dalam waktu singkat, sementara kurangnya pemain berkualitas di sekitar Kevin De Bruyne membuat mantan pemain Manchester City itu terpaksa mencoba melakukan segalanya sendirian. Tim asuhan Rudi Garcia seharusnya masih bisa lolos ke babak gugur saat mereka bersiap menghadapi pertandingan yang harus dimenangkan melawan Selandia Baru, tetapi untuk melangkah lebih jauh setelah itu tampaknya tidak mungkin pada saat ini.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Aljazair ⬆️

    Setelah absen selama 12 tahun, Aljazair kembali ke Piala Dunia dengan semangat tinggi usai mengalahkan Belanda dalam salah satu laga persahabatan prakompetisi, namun harus kembali ke kenyataan dalam laga pembuka mereka melawan Argentina. Namun, tim asuhan Vladimir Petkovic mampu bangkit kembali setelah sempat tertinggal dari Yordania, lalu membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan 2-1 yang menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak gugur tetap hidup.

    Pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Austria akan menjadi laga penentu, meskipun hasil imbang pun bisa saja cukup untuk membawa kedua tim lolos ke babak 32 besar. Mengingat mereka berada di grup terakhir yang akan menyelesaikan babak penyisihan grup, "Desert Foxes" akan tahu persis apa yang mereka butuhkan saat kick-off dimulai di Kansas City pada hari Sabtu.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ghana ⬆️

    Carlos Queiroz baru saja mengambil alih jabatan sebagai pelatih Ghana pada bulan April, namun mantan pelatih Portugal dan Iran ini telah menciptakan keajaiban bersama Black Stars, yang berhasil mengukuhkan kemenangan dramatis mereka atas Panama dengan hasil imbang 0-0 yang sangat memuaskan melawan Inggris. Belum pernah kebobolan gol, tim asuhan Queiroz terbukti sangat sulit ditembus dan hampir dipastikan lolos ke babak gugur.

    Mereka bahkan berpotensi memuncaki Grup L jika mampu meraih kemenangan atas Kroasia pada pertandingan ketiga, dan mengingat ketangguhan mereka sejauh ini, Ghana patut optimis bisa kembali menciptakan kejutan.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Austria ⬇️

    Austria memang kalah dari Argentina pada hari Senin, tetapi ada banyak hal positif yang bisa dipetik Ralf Rangnick dari pertandingan di Dallas tersebut. Timnya bermain dengan agresivitas tinggi dan terus berupaya mencetak gol penyama kedudukan hingga detik-detik terakhir waktu tambahan.

    Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa tim Austria akan meraih hasil yang mereka butuhkan dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Aljazair, untuk lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup J — meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kurangnya ketajaman di lini depan.

  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Kroasia ⬆️

    Kroasia memang harus mengalahkan Panama untuk mengembalikan performa mereka di Piala Dunia ke jalur yang benar setelah kekalahan di laga pembuka melawan Inggris. Dan mereka berhasil melakukannya berkat gol di babak kedua yang dicetak oleh pemain pengganti Ante Budimir. Namun, cara mereka meraih kemenangan 1-0 di Toronto sama sekali tidak mampu menghilangkan kekhawatiran bahwa turnamen ini mungkin sudah terlalu berat bagi Luka Modric dan rekan-rekan veteran lainnya.

    Gelandang legendaris tersebut tampil cukup baik dalam penampilannya yang ke-200 di kancah internasional. Namun, Kroasia secara keseluruhan tampil buruk dan membutuhkan beberapa penyelamatan gemilang dari Dominik Livakovic untuk lolos dari ancaman kekalahan melawan salah satu tim terlemah di turnamen ini. Akibatnya, perbaikan besar-besaran diperlukan saat menghadapi Ghana jika tim yang finis di posisi ketiga di Qatar 2022 ini ingin menghindari tersingkirnya yang memalukan di babak penyisihan grup kali ini.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Mesir ⬆️

    Mesir telah lama menanti kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia, sehingga kegembiraan yang menyambut kemenangan mereka atas Selandia Baru di Vancouver pun dapat dimengerti. Tak mengherankan, Mohamed Salah menjadi tokoh sentral dalam pertandingan tersebut; ikon sepak bola negara itu tidak hanya mencetak gol, tetapi juga memberikan assist selama comeback timnya di babak kedua.

    Tim "The Pharoahs" kini juga bermimpi untuk melaju jauh di turnamen ini. Kemenangan atas Iran pada pertandingan ketiga akan memastikan mereka sebagai juara Grup G, sementara hasil imbang pun mungkin sudah cukup untuk membantu mereka merencanakan jalur yang lebih mudah menuju babak gugur.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Kanada ⬆️

    Pertama, kabar buruknya: Kanada tidak akan lagi bertanding di Piala Dunia 2026 di kandang sendiri setelah kalah 2-1 dari Swiss di Vancouver. Tim Kanada hanya membutuhkan hasil imbang untuk finis di posisi pertama Grup B, tetapi mereka menunggu terlalu lama untuk benar-benar menekan tim Swiss yang solid namun tidak terlalu menonjol.

    Namun, inilah kabar baiknya. Meskipun Kanada kini harus bertandang ke Amerika Serikat untuk babak 32 besar, lawan mereka di Inglewood adalah Afrika Selatan, runner-up yang mengejutkan di Grup A, dan tim yang seharusnya bisa dikalahkan dengan percaya diri oleh pasukan Jesse Marsch — terutama jika Alphonso Davies akhirnya pulih dan siap tampil di putaran final.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Pantai Gading ↔️

    Pantai Gading tak mungkin merasakan emosi yang lebih kontras di akhir dua pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Tim "The Elephants" mencetak gol penentu kemenangan yang spektakuler pada menit ke-90 dalam laga pembuka turnamen melawan Ekuador, namun harus menelan kekecewaan mendalam setelah gol Deniz Undav di masa tambahan waktu untuk Jerman di Houston.

    Kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi tim Pantai Gading, karena mereka telah menyia-nyiakan beberapa peluang bagus untuk meraih tiga poin sebelum akhirnya pulang dengan tangan hampa. Meski demikian, kemenangan atas Curacao akan memastikan tim asuhan Emerse Fae lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Swiss ⬆️

    Setelah hasil imbang yang memalukan di laga pembuka melawan Qatar—di mana Swiss harus membayar mahal akibat pemborosan peluang—gol-gol akhirnya mulai mengalir bagi pasukan Murat Yakin pada menit-menit akhir kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan kedua, berkat kontribusi pemain pengganti Johan Manzambi dan Ruben Vargas.

    Tak mengherankan, keduanya dipromosikan ke susunan pemain inti untuk laga krusial melawan Kanada pada Rabu, dan keduanya kembali mencetak gol saat Swiss mengalahkan tuan rumah bersama tersebut untuk mengamankan posisi teratas di Grup B, serta memastikan pertemuan dengan XXX di Vancouver yang seharusnya bisa mereka menangkan.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kolombia ⬆️

    Tujuan Kolombia menjelang turnamen ini sangat jelas: memenangkan dua pertandingan pembuka untuk memastikan tiket lolos sudah di tangan sebelum mereka menghadapi Portugal, yang menjadi favorit untuk memenangkan Grup K. Pasukan Nestor Lorenzo telah mewujudkan tujuan tersebut dengan melengkapi kemenangan 3-1 atas Uzbekistan melalui kemenangan 1-0 atas Republik Demokratik Kongo berkat satu-satunya gol yang dicetak oleh bek sayap Daniel Munoz, yang secara mengejutkan menjadi pemain penyerang terbaik mereka di turnamen ini sejauh ini.

    Akibatnya, Kolombia kini berada dalam posisi yang bahkan lebih baik dari yang diperkirakan, karena mereka hanya perlu menghindari kekalahan melawan Portugal untuk lolos sebagai juara grup. Tentu saja, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan saat menghadapi Cristiano Ronaldo dkk., yang telah menemukan performa terbaiknya dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan. Namun, tekanan sudah jauh berkurang bagi Luis Diaz dkk., dan mereka memiliki bakat yang lebih dari cukup untuk memanfaatkan peluang serangan balik yang kemungkinan besar akan diberikan oleh Selecao yang sedang putus asa di Miami. 

  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    13Meksiko ⬆️

    Perjalanan Meksiko di turnamen ini benar-benar tak bisa lebih baik lagi. Setelah memastikan posisi teratas di Grup A dengan memenangkan dua pertandingan pertamanya, melawan Afrika Selatan dan Korea Selatan, pelatih Javier Aguirre dapat melakukan rotasi skuadnya untuk laga terakhir El Tri, melawan Republik Ceko.

    Meskipun ada pergantian pemain, Meksiko tetap berhasil mempertahankan rekor 100 persen kemenangan mereka—serta mencatatkan clean sheet ketiga berturut-turut—dalam malam yang meriah di Azteca, di mana Mateo Chavez mencetak gol internasional pertamanya, remaja Gilberto Mora tampil mengesankan di lini tengah, dan kiper veteran Guillermo Ochoa mencatatkan penampilan keenamnya yang bersejarah di putaran final Piala Dunia.

    Kesimpulannya: Meksiko telah membangun momentum yang kuat menjelang babak gugur dan memiliki peluang nyata untuk mencapai perempat final, mengingat mereka juga akan memainkan pertandingan babak 16 besar di Azteca jika berhasil mengalahkan XXX di babak 32 besar.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Amerika Serikat ⬆️

    Awal yang luar biasa bagi Amerika Serikat! Sebagai tuan rumah bersama, mereka mungkin tak bisa berharap hasil yang lebih baik dari pertandingan pembuka mereka saat mereka mengalahkan Paraguay dengan telak di Los Angeles, dan mereka melanjutkan dengan kemenangan dominan—meski sedikit kurang meyakinkan—atas Australia di Seattle.

    Kondisi fisik Christian Pulisic akan tetap menjadi perhatian hingga ia kembali bergabung, namun Mauricio Pochettino kini memiliki keuntungan berupa pertandingan persahabatan di tengah turnamen melawan Turkiye yang sudah tersingkir pada hari Kamis, setelah AS memastikan posisi teratas di Grup D dengan satu pertandingan tersisa. Oleh karena itu, rotasi pemain diperkirakan akan dilakukan, karena beberapa bintang akan mendapatkan istirahat yang memang layak mereka dapatkan menjelang babak gugur.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jepang ↔️

    Meskipun beberapa pemain kunci mengalami cedera, Jepang tetap menjadi favorit menjelang turnamen, dan mereka membuktikan hal itu dengan dua kali bangkit untuk meraih satu poin melawan Belanda sebelum menghancurkan Tunisia pada pertandingan kedua, sehingga hampir memastikan tempat mereka di babak 32 besar.

    Kemenangan telak atas Swedia kemungkinan masih diperlukan jika mereka ingin memuncaki Grup F, namun mengingat momentum mereka saat ini, tidak mustahil bagi Blue Samurai untuk meraih hasil yang mereka butuhkan.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Belanda ↔️

    Belanda akhirnya menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia. Setelah menampilkan permainan yang tidak konsisten dalam laga imbang 2-2 melawan Jepang—yang membuat Ronald Koeman dikritik karena dianggap terlalu defensif—tim Oranje tampil gemilang saat menghadapi Swedia di Houston. 

    Keputusan sang pelatih untuk memasukkan Brian Brobbey ke dalam susunan pemain inti membuahkan hasil yang spektakuler, dengan striker Sunderland tersebut mencetak dua gol dalam 17 menit pertama. Denzel Dumfries menunjukkan dengan tepat mengapa Real Madrid merekrutnya melalui penampilan dinamis dan menentukan di sayap kanan, sementara Cody Gakpo membungkam para pengkritiknya dengan dua gol dan satu assist. Tiba-tiba saja, Belanda tampak seperti tim yang tidak hanya akan memuncaki grup mereka dengan mengalahkan Ekuador di pertandingan terakhir, tetapi juga mampu memberikan ancaman serius di babak gugur. 

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norwegia ↔️

    Norwegia memang selalu berpeluang melaju sejauh yang bisa dibawa oleh Erling Haaland di turnamen ini, dan jika dua pertandingan pembuka mereka bisa dijadikan acuan, maka mereka berpotensi melaju cukup jauh ke babak gugur. Haaland telah mencetak empat gol dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini, menyusul dua golnya melawan Irak dengan dua gol lagi melawan Senegal untuk memastikan lolos dari Grup I.

    Tim Skandinavia ini perlu meningkatkan performa mereka jika ingin mengalahkan Prancis dan lolos sebagai juara grup, meskipun berdasarkan hasil undian, menghadapi runner-up dari Grup E — kemungkinan besar Pantai Gading — bukanlah skenario terburuk jika mereka harus puas menjadi runner-up di belakang Les Bleus.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Maroko ↔️

    Sebagaimana diakui oleh gelandang Bilal El Khannouss, Maroko nyaris harus membayar mahal akibat kurangnya "kerendahan hati" dalam kemenangan 4-2 mereka atas Haiti pada Rabu lalu. Tim Atlas Lions sempat tertinggal dua kali di babak pertama dalam pertandingan yang seharusnya bisa mereka menangkan dengan mudah, sehingga memberi mereka peluang untuk menggeser Brasil dari puncak Grup C berdasarkan selisih gol. Namun, pada akhirnya, Maroko hanya merasa lega bisa pulang dari Atlanta dengan membawa kemenangan.

    Menempati posisi kedua berarti tim semifinalis yang mencetak sejarah empat tahun lalu ini kini harus menghadapi XXX di babak 32 besar, dan itu akan menjadi rintangan yang sulit untuk dilewati. Namun, penampilan Maroko dalam hasil imbang 1-1 melawan Brasil pada pertandingan pertama menunjukkan bahwa semakin besar pertandingannya, semakin baik pula permainan mereka, dan dengan Achraf Hakimi serta Ismael Saibari yang sama-sama dalam performa terbaik, tim dari Afrika Utara ini akan menantikan pertandingan di Guadalupe.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    7Brasil ↔️

    Mengingat hasil imbang yang kurang memuaskan pada laga pembuka Brasil melawan Maroko, penilaian terhadap tim asuhan Carlo Ancelotti masih belum pasti. Namun, Selecao tak diragukan lagi mulai membangun momentum, setelah meraih dua kemenangan beruntun dengan skor 3-0 atas Haiti dan Skotlandia.

    Memang, kualitas lawan mereka tergolong lemah, tetapi ada banyak hal positif yang bisa dipetik Ancelotti dari kedua pertandingan tersebut. Pertama-tama, Vinicius Junior tak henti-hentinya mencetak gol, Matheus Cunha tampak seperti jawaban potensial untuk posisi penyerang Brasil yang selama ini menjadi masalah, sementara Neymar yang telah pulih kembali tampil mengesankan saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Skotlandia.

    XXX bisa menjadi lawan yang sulit di babak 32 besar, tetapi setelah semua prediksi suram yang menyelimuti Brasil di awal turnamen, segalanya kini tampak lebih cerah bagi juara lima kali tersebut.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portugal ↔️

    Setelah hasil imbang yang mengecewakan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka Grup K, pertanyaan itu kembali muncul: Apakah Selecção akan lebih baik tanpa Cristiano Ronaldo? Nah, saat melawan Uzbekistan, mereka tentu saja sangat gembira memiliki pemain berusia 41 tahun itu sebagai ujung tombak, karena Ronaldo mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 pada Selasa atas tim yang baru pertama kali berlaga di turnamen ini.

    Ujian yang lebih berat akan menanti, dimulai dengan pertandingan melawan Kolombia pada Sabtu nanti, namun dengan Ronaldo yang sudah kembali tampil prima, Portugal yakin mereka memiliki momentum yang dapat mereka manfaatkan untuk melangkah ke babak gugur.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Inggris ⬇️

    Untuk keempat kalinya berturut-turut, Inggris menyusul kemenangan pembuka dengan hasil imbang yang mengecewakan setelah ditahan imbang oleh Ghana pada Selasa, dalam penampilan yang mengindikasikan bahwa tim asuhan Thomas Tuchel mungkin akan kesulitan menembus pertahanan lawan yang bermain sangat dalam musim panas ini. Kegembiraan yang muncul setelah kemenangan atas Kroasia segera sirna, sementara The Three Lions berupaya meningkatkan performa mereka di sepertiga akhir lapangan.

    Mereka seharusnya masih bisa memuncaki Grup L dengan mengalahkan Panama pada Sabtu nanti, namun hanya sedikit tim yang akan gemetar ketakutan menghadapi Inggris di babak selanjutnya dalam turnamen ini.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Jerman ⬆️

    Setelah kemenangan telak 7-1 atas Curacao yang sebenarnya tidak banyak memberi gambaran tentang kekuatan sesungguhnya Jerman, pasukan Julian Nagelsmann menghadapi ujian serius atas kemampuan mereka di Piala Dunia saat berhadapan dengan Pantai Gading yang dipimpin Yann Diomande pada Sabtu lalu. Mereka lolos dari ujian itu—namun hanya dengan selisih tipis.

    Juara empat kali itu tertinggal satu gol saat jeda di Houston, tetapi pergantian pemain yang dilakukan Nagelsmann membalikkan keadaan, dengan pemain pengganti andalan Deniz Undav mencetak dua gol, termasuk gol penentu kemenangan di masa injury time yang membuat Jerman menguasai Grup E sepenuhnya.

    Namun, Nagelsmann pasti khawatir dengan ketidakmampuan timnya menjaga gawang tetap bersih, mengingat ujian yang lebih berat menanti di babak gugur. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia akan menurunkan Undav sebagai starter saat melawan Ekuador, mengingat striker tersebut kini telah mencetak tiga gol hanya dalam 56 menit waktu bermain di Amerika Utara.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Spanyol ⬆️

    Setelah kekecewaan—yang nyaris memalukan—akibat hasil imbang 0-0 Spanyol melawan Cape Verde pada laga pembuka turnamen La Roja, mereka tampil jauh lebih meyakinkan saat menghancurkan Arab Saudi, seiring kembalinya Lamine Yamal ke susunan pemain setelah pulih dari cedera dan berhasil mencetak gol. Mikel Oyarzabal juga membungkam para pengkritiknya dengan membawa juara Eropa itu ke jalur yang tepat menuju babak gugur.

    Siapa yang akan mereka hadapi di babak 32 besar akan bergantung pada hasil pertandingan terakhir fase grup melawan Uruguay, karena kemenangan kemungkinan besar akan membuat mereka terhindar dari Argentina di babak 16 besar.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Prancis ↔️

    Kylian Mbappe jelas serius dalam Piala Dunia 2026. Bintang Real Madrid ini mencetak dua gol berturut-turut dalam kemenangan 3-0 atas Irak pada Senin lalu, sehingga tetap menempel ketat di belakang Lionel Messi dalam perburuan Sepatu Emas, sementara Ousmane Dembele akhirnya mencetak gol di turnamen internasional besar—tak lepas dari peran besar Michael Olise, yang kini telah mengoleksi tiga assist di Amerika Utara.

    Namun, meski lini serang Prancis sangat tangguh, tim asuhan Didier Deschamps sebenarnya tidak terlalu mengesankan di Philadelphia, bahkan sebelum penundaan selama dua jam akibat badai. Meski demikian, pertandingan penentu grup yang sangat dinanti melawan Norwegia pada Jumat nanti seharusnya memberi gambaran lengkap tentang Les Bleus — serta peluang mereka untuk mencapai final ketiga berturut-turut.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    1Argentina ↔️

    Kabar baiknya bagi Argentina adalah Lionel Messi tampaknya mampu membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia kedua berturut-turut sendirian. Kabar buruknya, ia mungkin harus melakukannya sendirian!

    Lionel Scaloni jelas telah menyusun timnya untuk memaksimalkan kehadiran pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, yang hari ini genap berusia 39 tahun. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika Messi sudah mencetak lima gol setelah mencetak dua gol saat melawan Austria. 

    Namun, kekhawatirannya adalah tidak ada pemain lain yang berhasil mencetak satu gol pun. Meskipun demikian, masih ada banyak waktu bagi pemain seperti Lautaro Martinez atau Julian Alvarez untuk tampil gemilang, dan jika salah satu dari mereka melakukannya, sang juara bertahan akan sulit dihentikan, mengingat betapa gigihnya mereka di lini pertahanan dan lini tengah.