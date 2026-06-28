Kap Verde berhasil memaksa juara dunia bertahan Argentina bermain hingga babak perpanjangan waktu di Miami, sehingga Lionel Messi dkk. merasa lebih dari sekadar beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Hal yang sama juga terjadi pada Inggris, yang sempat tertinggal 15 menit menjelang akhir pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo hingga bintang andalan mereka, Harry Kane, muncul dengan mencetak dua gol penentu.

Namun, Prancis dan Spanyol menunjukkan niat serius mereka, sementara Belgia berhasil melakukan comeback luar biasa melawan Senegal untuk menjaga harapan mereka tetap hidup. Dan jangan lupakan tuan rumah bersama, yang ketiganya lolos: Amerika Serikat yang bermain dengan 10 orang berhasil mengalahkan Bosnia dan Herzegovina, Meksiko kembali menang tanpa kebobolan, kali ini melawan Ekuador, serta Kanada yang mencetak gol penentu di menit terakhir yang memukau melawan Afrika Selatan.

Jadi, sekarang saatnya memasuki fase krusial, siapa yang paling berpeluang mengangkat trofi paling bergengsi dalam sepak bola di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat 16 tim yang tersisa di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 28 Juni 2026. Tim yang tersingkir di babak 32 besar: Afrika Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, Republik Demokratik Kongo, Senegal, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Aljazair, Tanjung Verde, Austria, Australia, Ghana.