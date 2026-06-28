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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Piala Dunia 2026: Argentina Kehilangan Posisi Teratas Setelah Mengalami Momen Menegangkan Luar Biasa Melawan Cape Verde, Namun Prancis dan Spanyol Menunjukkan Tekad Kuat

Power rankings
World Cup
England
USA
Brazil
Spain
Argentina
Portugal
France
Mexico
Norway
Belgium
Canada
Australia
Colombia
Paraguay
Morocco
Egypt
Algeria
Ghana
Croatia
Cape Verde
Switzerland
Austria
FEATURES

Piala Dunia yang sesungguhnya akhirnya dimulai! Setelah babak penyisihan grup yang nyaris sama sekali tidak menegangkan akibat format turnamen yang konyol, babak gugur pertama menyuguhkan drama yang sudah lama dinantikan, dengan Jerman dan Belanda termasuk di antara tim-tim besar yang tersingkir di babak 32 besar. Namun, beberapa tim unggulan lainnya sebenarnya juga bisa saja tersingkir.

Kap Verde berhasil memaksa juara dunia bertahan Argentina bermain hingga babak perpanjangan waktu di Miami, sehingga Lionel Messi dkk. merasa lebih dari sekadar beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Hal yang sama juga terjadi pada Inggris, yang sempat tertinggal 15 menit menjelang akhir pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo hingga bintang andalan mereka, Harry Kane, muncul dengan mencetak dua gol penentu.

Namun, Prancis dan Spanyol menunjukkan niat serius mereka, sementara Belgia berhasil melakukan comeback luar biasa melawan Senegal untuk menjaga harapan mereka tetap hidup. Dan jangan lupakan tuan rumah bersama, yang ketiganya lolos: Amerika Serikat yang bermain dengan 10 orang berhasil mengalahkan Bosnia dan Herzegovina, Meksiko kembali menang tanpa kebobolan, kali ini melawan Ekuador, serta Kanada yang mencetak gol penentu di menit terakhir yang memukau melawan Afrika Selatan.

Jadi, sekarang saatnya memasuki fase krusial, siapa yang paling berpeluang mengangkat trofi paling bergengsi dalam sepak bola di New Jersey pada 19 Juli? GOAL menyusun peringkat 16 tim yang tersisa di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 28 Juni 2026. Tim yang tersingkir di babak 32 besar: Afrika Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, Republik Demokratik Kongo, Senegal, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Aljazair, Tanjung Verde, Austria, Australia, Ghana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Paraguay sama sekali tidak terlihat mampu lolos ke babak 16 besar setelah dihajar 4-1 oleh Amerika Serikat dalam laga pembuka fase grup mereka. Namun, pasukan asuhan Gustavo Alfaro justru terbukti sangat sulit ditembus sejak saat itu dan, setelah mengalahkan Turkiye serta bermain imbang yang saling menguntungkan dengan Australia untuk lolos ke babak gugur, Paraguay berhasil mencetak kemenangan mengejutkan yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah mereka dengan mengalahkan juara empat kali, Jerman, melalui adu penalti, setelah bermain imbang 1-1 di Boston. 

    Kabar buruknya, tentu saja, adalah bahwa Jose Canale dkk. kini harus mengalahkan Prancis jika ingin menyamai pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia (perempat final, Afrika Selatan 2010), dan itu mungkin merupakan tugas tersulit di turnamen ini. Namun, Paraguay sudah tampil luar biasa hanya dengan berhasil melaju sejauh ini setelah kekalahan telak yang mereka alami pada hari pertandingan pertama dari tuan rumah bersama asuhan Mauricio Pochettino.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mesir ⬆️

    Jika kita jujur sepenuhnya, Mesir belum bermain dengan baik sejak tampil mengesankan dalam laga imbang babak penyisihan grup melawan Belgia. Mereka sangat beruntung bisa meraih satu poin yang mereka butuhkan saat melawan Iran untuk finis di posisi kedua grup, dan menampilkan performa yang tidak konsisten saat menghadapi Australia.

    Namun, semua itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Mesir tiba di Amerika Utara tanpa pernah sekali pun memenangkan pertandingan di Piala Dunia. Kini mereka lolos ke babak 16 besar setelah menunjukkan ketenangan luar biasa untuk mengalahkan Australia melalui adu penalti, membawa negara berpenduduk 120 juta orang itu ke dalam mimpi indah—dan menjadwalkan pertandingan impian melawan Argentina di Atlanta.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kanada ⬆️

    Sama seperti dua tuan rumah lainnya, Kanada sejauh ini diuntungkan oleh undian yang sangat mudah. Pada dasarnya, mereka lolos ke babak gugur hanya karena berada satu grup dengan Qatar, dan meskipun finis sebagai runner-up di bawah Swiss, mereka dipasangkan dengan tim Afrika Selatan yang sangat biasa-biasa saja di babak 32 besar. 

    Namun, pujian tetap layak diberikan. Meskipun Jesse Marsch mungkin bukan pilihan semua orang, pelatih asal Amerika Serikat ini berhasil membawa negara yang sebelumnya belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di Piala Dunia ke babak 16 besar, dan tim Kanada yang mencetak sejarah ini kini tidak memiliki apa-apa lagi yang harus dikhawatirkan menjelang pertemuan mereka dengan tim Maroko yang diunggulkan di Houston. Tentu saja, cara mereka terus berjuang hingga akhir saat menang 1-0 atas Afrika Selatan menunjukkan bahwa Kanada, setidaknya, mampu menciptakan kejutan.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Belgia ⬆️

    Bagaimana Belgia masih bisa bertahan di turnamen ini memang menjadi teka-teki bagi semua orang. Setelah melewati babak penyisihan grup dengan terseok-seok, mereka tertinggal 2-0 dari Senegal dengan sisa empat menit di pertandingan babak gugur pertama mereka di Seattle. The Red Devils tampil sangat buruk, sementara manajer Rudi Garcia tampak kebingungan setelah mengganti dua pemain paling berbakat di timnya, Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku, sebelum pertandingan memasuki menit ke-60.

    Namun, entah dari mana, Belgia berhasil bangkit, berkat gol-gol dari Romelu Lukaku dan Youri Tielemans yang secara ajaib membawa pertandingan ini ke babak perpanjangan waktu, sebelum penalti yang kontroversial—yang dimenangkan dan dieksekusi sendiri oleh Tielemans—membawa mereka lolos. Keberuntungan mereka pasti akan habis pada suatu saat, mungkin saat menghadapi AS di babak 16 besar, tetapi jika para bintang Belgia dapat kembali menemukan performa terbaik mereka, maka mereka masih bisa menjadi lawan yang tangguh bagi hampir siapa pun.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Swiss ⬆️

    Tak ada yang terlalu memperhatikannya, namun Swiss tampaknya sama sekali tidak mempermasalahkannya. Meskipun mengawali turnamen dengan cara yang memalukan—dihentikan imbang oleh Qatar—pasukan Murat Yakin tetap tenang, terus bekerja keras, dan kini mereka lolos ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Kanada—yang memastikan posisi teratas di grup mereka—dilanjutkan dengan kemenangan 2-1 yang jauh lebih mudah atas Aljazair di babak 32 besar.

    Swiss belum pernah mencapai perempat final Piala Dunia sejak mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1954, namun mereka memiliki peluang besar untuk mengulangi prestasi tersebut di Amerika Utara, karena Kolombia bukanlah lawan terberat yang bisa mereka hadapi untuk memperebutkan tempat di delapan besar. Terlebih lagi, dengan kehadiran Johan Manzambi, mereka memiliki salah satu pemain yang paling menonjol musim panas ini, seorang pemain berusia 20 tahun yang sangat berbakat dan mampu menyulitkan tim mana pun dengan kecepatan dan kekuatannya.

  • HaalandGetty Images

    11Norwegia ⬆️

    Pasti dia. Saat Norwegia bersiap menghadapi perpanjangan waktu melawan Pantai Gading, Erling Haaland menjadi penentu akhir dari serangan tim yang apik untuk membawa negaranya melaju ke babak 16 besar. Sejujurnya, itu bukanlah penyelesaian akhir yang luar biasa, seperti yang secara tidak langsung diakui Haaland melalui senyum sinisnya, tetapi ia sepertinya selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

    Apakah striker Manchester City ini kini mampu mengalahkan Brasil masih bisa diperdebatkan, tetapi tekanan sudah benar-benar hilang dari pundak semua “kuda hitam” ini, yang tampaknya sedang menikmati permainan mereka saat ini — dan hal itu membuat Norwegia bahkan lebih berbahaya daripada saat turnamen dimulai.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Meksiko ⬆️

    Meksiko belum pernah lolos ke perempat final Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1986, namun kini mereka memiliki peluang nyata untuk mengulangi prestasi tersebut. Memang, Inggris merupakan lawan yang sangat tangguh, terutama bagi negara yang mulai merasa terkutuk setelah tujuh kali berturut-turut tersingkir di babak 16 besar. Namun, Meksiko telah membangun momentum yang kuat di kandang sendiri. 

    Mereka memenangkan ketiga pertandingan fase grup sebelum dengan mudah mengalahkan Ekuador di babak 32 besar — dan mereka masih belum kebobolan satu gol pun. Jika ditambah dengan fakta bahwa pertandingan melawan Inggris akan digelar di Stadion Azteca yang legendaris, sebuah venue yang terletak lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut di mana Meksiko belum pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia, El Tri memiliki semua alasan untuk yakin bahwa laju luar biasa mereka dapat berlanjut.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Amerika Serikat ⬆️

    Momentum timnas AS terus berlanjut setelah tuan rumah bersama itu mengalahkan lawan mereka di babak 32 besar, Bosnia dan Herzegovina, di San Francisco dengan penampilan yang profesional. Folarin Balogun mempertahankan performa apiknya di depan gawang sebelum Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas yang cermat, sehingga mengamankan kemenangan kedua dalam babak gugur dalam sejarah AS di turnamen ini.

    Satu hal negatif yang perlu diperhatikan dari kemenangan tersebut adalah kartu merah yang diterima Balogun, yang membuatnya absen dalam laga babak 16 besar melawan Belgia pada hari Senin. Tim asuhan Mauricio Pochettino seharusnya masih optimis dengan peluang mereka mengingat momentum yang mereka miliki serta performa Red Devils di turnamen ini sejauh ini, meskipun perlu dicatat bahwa AS pernah dikalahkan 5-2 oleh tim asuhan Rudi Garcia dalam pertandingan persahabatan pada bulan Maret lalu.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portugal ⬇️

    Roberto Martinez dan Cristiano Ronaldo adalah dua pria yang sangat beruntung. Setelah 45 menit pertama yang menjanjikan melawan Kroasia, Portugal tertekan sepanjang sebagian besar babak kedua dan membutuhkan tendangan penalti Ronaldo untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Ivan Perisic, sebelum akhirnya meraih kemenangan tipis 2-1 berkat tidak hanya sundulan spektakuler dari Goncalo Ramos (yang jelas-jelas seharusnya menjadi starter di lini depan) — tetapi juga gol yang dianulir secara kontroversial dari Josko Gvardiol pada tendangan terakhir pertandingan. 

    Jadi, meskipun Seleccao jelas memiliki pemain, dan yang terpenting gelandang, untuk mengalahkan Spanyol, seperti yang mereka lakukan melalui adu penalti di final Nations League tahun lalu, kami sama sekali tidak yakin bahwa mereka akan melakukannya. Portugal tidak tampil mengesankan di babak penyisihan grup, di mana mereka finis di posisi kedua di bawah Kolombia, dan cara mereka berulang kali dibobol oleh Kroasia sama sekali bukan pertanda baik.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Kolombia ⬆️

    Perjalanan Kolombia di Piala Dunia memang lebih solid daripada spektakuler, namun mereka berhasil mencapai tujuannya. Ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan peluang memang tak dapat dipungkiri menjadi sumber kekhawatiran. Setelah melepaskan 24 tembakan dalam hasil imbang tanpa gol melawan Portugal, mereka hanya berhasil mencetak satu gol dari 20 upaya ke gawang dalam kemenangan babak 32 besar atas Ghana pada Jumat malam. Namun, Anda merasa bahwa Kolombia — dan khususnya Luis Diaz — akan segera menemukan ritme permainan mereka.

    Nestor Lorenzo juga akan merasa lega karena lini pertahanan timnya tampil sangat baik; kemenangan 1-0 atas Ghana berarti timnya kini telah mencatatkan tiga clean sheet berturut-turut. Jadi, meskipun Swiss bisa menjadi lawan yang sulit ditaklukkan, Los Cafeteros memiliki peluang emas di sini untuk menyamai pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah Piala Dunia—yaitu lolos ke perempat final Piala Dunia Brasil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6Inggris ⬇️

    Inggris tampil buruk di turnamen besar namun tetap lolos ke babak selanjutnya — hentikan kami jika Anda pernah mendengar cerita ini sebelumnya... The Three Lions sekali lagi tampil jauh di bawah level yang ditunjukkan oleh beberapa pesaing lain di turnamen musim panas ini saat melawan Republik Demokratik Kongo di Atlanta, namun mereka berhasil meraih kemenangan berkat kehebatan Harry Kane.

    Kapten Inggris itu mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan setelah sempat tertinggal, yang membuat mereka akan menghadapi pertandingan seru melawan tuan rumah bersama, Meksiko, pada hari Minggu. Tidak diragukan lagi bahwa tim asuhan Thomas Tuchel lebih unggul dari El Tri dalam hal bakat, tetapi sorakan penonton yang riuh yang menanti mereka di Estadio Azteca, serta tantangan bermain di ketinggian, membuat persaingan menjadi cukup seimbang.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasil ↔️

    Brasil berada dalam kesulitan besar saat menghadapi Jepang; mereka tertinggal 1-0 pada babak pertama—sebuah hasil yang pantas—karena kesulitan baik dalam menembus pertahanan maupun menahan serangan balik dinamis tim asuhan Hajime Moriyasu. Namun, Carlo Ancelotti bukanlah salah satu pelatih paling berprestasi dalam sejarah tanpa alasan. 

    Pelatih asal Italia yang terkenal tenang, sabar, dan terkendali ini beralih ke formasi yang secara efektif merupakan 4-2-4, dan setelah keputusannya untuk tetap mempercayai Casemiro dibalas dengan gol dari gelandang veteran tersebut, pemain pengganti Gabriel Martinelli mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time untuk memastikan laga babak 16 besar melawan Norwegia asuhan Erling Haaland. 

    Brasil tetap menjadi tim yang belum sempurna, dengan masalah besar di posisi bek sayap dan lini tengah, tetapi mereka memiliki para penyerang yang sangat berbakat, dan dengan Don Carlo di bangku cadangan, segalanya masih mungkin bagi juara lima kali ini. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Maroko ⬆️

    Maroko mungkin memang membutuhkan gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu dari Issa Diop untuk tetap bertahan di turnamen ini, tetapi jangan salah, Singa Atlas benar-benar layak memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dalam laga babak 32 besar melawan Belanda, sebelum akhirnya lolos melalui adu penalti. Pasukan Mohamed Ouahbi mendominasi sebagian besar pertandingan di Monterrey, namun berulang kali digagalkan oleh kombinasi nasib buruk, penyelesaian akhir yang kurang tajam, dan penampilan gemilang kiper Bart Verbruggen.

    Namun, setelah menemukan cara untuk menang, tim yang finis di peringkat keempat di Qatar 2022 ini kini memiliki peluang emas untuk setidaknya melaju ke perempat final karena mereka akan menghadapi tim Kanada yang sudah kehabisan tenaga di babak 16 besar. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentina ⬇️

    Apa sebenarnya yang harus kita simpulkan dari penampilan Argentina melawan Cape Verde? Juara bertahan seharusnya sudah tahu apa yang akan mereka hadapi setelah tim debutan Piala Dunia itu berhasil melewati fase grup tanpa terkalahkan—meski berada dalam grup yang juga dihuni Spanyol—namun mereka tampak terkejut oleh kualitas dan semangat juang Cape Verde.

    Argentina tampil ceroboh dan lesu sepanjang pertandingan dan hanya terhindar dari kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia berkat Lionel Messi serta beberapa gol dari situasi bola mati. Harapannya kini, tentu saja, adalah bahwa ketakutan yang luar biasa ini akan membuat para pemain Argentina kembali fokus menjelang pertandingan berikutnya yang seharusnya bisa mereka menangkan, melawan Mesir. Namun, Cape Verde telah mengungkap beberapa kelemahan serius dalam tim asuhan Lionel Scaloni — yang paling menonjol di antaranya adalah ketergantungan mereka yang hampir sepenuhnya pada Messi dalam hal kreativitas dan gol.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Spanyol ⬆️

    Selamat bergabung dalam pesta ini, Spanyol! Setelah penampilan yang kurang memukau dan tidak terlalu mencolok di babak penyisihan grup, juara Eropa bertahan ini akhirnya menunjukkan kehadiran mereka di panggung terbesar sepak bola dunia dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Austria, di mana Mikel Oyarzabal memberikan bukti paling meyakinkan hingga saat ini bahwa ia mampu mengantarkan negaranya meraih kejayaan di Piala Dunia.

    Hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak gol internasional daripada ikon Real Sociedad ini sejak awal 2025, namun ada tekanan besar pada penyerang asal Basque ini untuk membuktikan bahwa ia mampu melakukannya di babak gugur, di mana Spanyol belum pernah menang sejak mengangkat trofi pada 2010. Tentu saja, Portugal akan menjadi ujian yang lebih berat bagi ambisi gelar La Roja, tetapi jika mereka bermain dan menekan seperti yang mereka lakukan saat melawan Austria, mereka bisa sepenuhnya mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1Prancis ⬆️

    Adakah yang bisa menghentikan Prancis untuk mencapai final Piala Dunia ketiga berturut-turut? Berdasarkan apa yang telah kita saksikan sejauh ini dari Les Bleus, hal itu tampaknya sulit terjadi. Lini serang Prancis adalah yang terbaik di turnamen ini, bahkan begitu hebatnya hingga Didier Deschamps berada dalam posisi yang patut diidamkan karena bisa mencoret salah satu dari Desire Doue atau Bradley Barcola, sementara Rayan Cherki nyaris tak mendapat kesempatan bermain.

    Barcola diturunkan saat melawan Swedia dan mencetak gol keduanya di turnamen ini saat runner-up 2022 itu melaju ke babak 16 besar berkat permainan sensasional dari Michael Olise dan Kylian Mbappe. Oleh karena itu, Prancis seharusnya tidak akan menemui kesulitan berarti untuk mengalahkan Paraguay di Philadelphia pada hari Sabtu. 