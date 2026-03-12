Musim Liga Sepak Bola Wanita Nasional (NWSL) belum resmi dimulai, jadi peringkat kekuatan pertama untuk musim ini didasarkan sepenuhnya pada perkembangan di luar musim, hasil musim lalu, dan transfer serta penandatanganan pemain terbaru.

Meskipun semua tim NWSL telah memainkan pertandingan pra-musim, musim secara resmi dimulai pada 13 Maret dengan pertandingan pembuka yang sangat dinantikan antara Trinity Rodman dan Washington Spirit serta Sophia Wilson dan Portland Thorns. NWSL memasuki musim ke-14 dengan 16 tim, setelah Denver Summit FC dan Boston Legacy FC bergabung melalui ekspansi. Musim ini mencakup jadwal 248 pertandingan, playoff delapan tim, dan NWSL Challenge Cup 2026.

Tahun lalu, Gotham FC memenangkan Kejuaraan NWSL 2025, sementara Kansas City Current meraih NWSL Shield, mendominasi liga dan mempertahankan posisi teratas sepanjang musim dengan rekor impresif 21-3-2.

Penyerang Washington Spirit, Temwa Chawinga, dinobatkan sebagai MVP NWSL untuk musim kedua berturut-turut, dan Washington Spirit mencapai final Kejuaraan NWSL untuk tahun kedua berturut-turut.

Musim offseason kali ini lebih sibuk dari biasanya.

Rodman menandatangani kontrak baru dengan Spirit, menjadikannya pemain sepak bola wanita dengan gaji tertinggi di dunia. Lindsey Heaps mengumumkan akan bergabung dengan Denver Summit FC. Sophia Wilson memperbarui kontraknya dengan Portland dan secara resmi kembali dari cuti melahirkan — dan itu hanya sebagian dari apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Menjelang musim NWSL 2026, GOAL menyajikan peringkat kekuatan yang terlalu dini.