Peringkat Kekuatan NWSL yang Terlalu Dini: Trinity Rodman dan Sophia Wilson memimpin liga, sementara Kansas City Current menduduki peringkat pertama

Siapa yang sedang naik daun? Siapa yang tidak? GOAL menilai setiap dari 16 tim Liga Sepak Bola Wanita Nasional saat ini.

Musim Liga Sepak Bola Wanita Nasional (NWSL) belum resmi dimulai, jadi peringkat kekuatan pertama untuk musim ini didasarkan sepenuhnya pada perkembangan di luar musim, hasil musim lalu, dan transfer serta penandatanganan pemain terbaru.

Meskipun semua tim NWSL telah memainkan pertandingan pra-musim, musim secara resmi dimulai pada 13 Maret dengan pertandingan pembuka yang sangat dinantikan antara Trinity Rodman dan Washington Spirit serta Sophia Wilson dan Portland Thorns. NWSL memasuki musim ke-14 dengan 16 tim, setelah Denver Summit FC dan Boston Legacy FC bergabung melalui ekspansi. Musim ini mencakup jadwal 248 pertandingan, playoff delapan tim, dan NWSL Challenge Cup 2026.

Tahun lalu, Gotham FC memenangkan Kejuaraan NWSL 2025, sementara Kansas City Current meraih NWSL Shield, mendominasi liga dan mempertahankan posisi teratas sepanjang musim dengan rekor impresif 21-3-2.

Penyerang Washington Spirit, Temwa Chawinga, dinobatkan sebagai MVP NWSL untuk musim kedua berturut-turut, dan Washington Spirit mencapai final Kejuaraan NWSL untuk tahun kedua berturut-turut.

Musim offseason kali ini lebih sibuk dari biasanya.

Rodman menandatangani kontrak baru dengan Spirit, menjadikannya pemain sepak bola wanita dengan gaji tertinggi di dunia. Lindsey Heaps mengumumkan akan bergabung dengan Denver Summit FC. Sophia Wilson memperbarui kontraknya dengan Portland dan secara resmi kembali dari cuti melahirkan — dan itu hanya sebagian dari apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Menjelang musim NWSL 2026, GOAL menyajikan peringkat kekuatan yang terlalu dini.

  • utah royalsGetty Images

    16Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ke-12, 25 poin

    Dampak: Semua orang mendukung Utah, tetapi selain penandatanganan besar Liga MX Femenil Kiana Palacios, tidak banyak pergerakan di luar musim yang dapat memberikan dorongan yang dibutuhkan oleh The Royals. Mandy McGlynn, kiper, memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kiper yang dipertimbangkan untuk tim nasional wanita AS saat mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

  • Boston Legacy GFXGOAL

    15Boston Legacy FC

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: N/A

    Dampak: Boston memiliki potensi, tetapi sulit untuk mengetahui bagaimana klub ini akan tampil tanpa pemain bintang yang memimpin. Mereka memiliki Nichelle Prince dan Casey Murphy, yang keduanya sudah mapan di bidangnya masing-masing, tetapi sisanya dari skuad — dan susunan pemain secara keseluruhan — relatif tenang. Boston juga akan membagi pertandingan di dua stadion dan akan memulai pertandingan NWSL pertamanya melawan juara bertahan, Gotham FC.

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    14Bintang Chicago

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ke-14, 20 poin

    Dampak: Chicago Stars mengalami musim yang sulit tahun lalu, finis di posisi terbawah klasemen dengan rekor 3-12-11. Mereka merekrut bek Houston Dash, Michelle Alozie, dan Mallory Swanson diharapkan kembali dari cuti melahirkan, yang seharusnya membantu Stars. Ada juga Alyssa Naeher, yang terus menjadi andalan tim di posisi kiper.

  • Bay FCGetty Images

    13Bay FC

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ke-13, 20 poin

    Dampak: Bay FC akan memulai jadwal 2026 mereka di kandang melawan tim ekspansi Denver Summit FC. Semua mata akan tertuju pada Claire Hutton, yang bergabung dengan Bay FC dalam pertukaran besar-besaran dengan Kansas City Current. Bay FC tampaknya memiliki sebagian besar elemen yang dibutuhkan untuk bersaing dan akan diuntungkan dengan memulai musim di kandang.

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    12Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ke-10, 30 poin

    Dampak: Apakah ini tahunnya Houston Dash? Dash akan memulai musim di San Diego melawan Wave, dan meskipun mereka memiliki talenta terbaik seperti Avery Patterson dan Yazmeen Ryan, mereka kesulitan untuk menyusun musim yang lengkap dan dijalankan dengan baik.

  • North Carolina CourageGetty Images

    11North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat kesembilan, 35 poin

    Dampak: The Courage selalu berhasil mencapai babak playoff, yang telah menjadi bagian dari identitas klub. Tahun ini, mereka masih dapat mengandalkan gelandang Ashley Sanchez, yang menjadi pilar tim pada tahun 2025. Selama musim panas, The Courage merekrut kiper Kanada Kailen Sheridan dari Wave, penambahan penting bagi tim yang kehilangan kiper lama Casey Murphy ke Boston. The Courage akan memulai kampanye 2026 mereka di kandang melawan Racing Louisville.

  • Melanie Barcenas San Diego WaveGetty Images

    10Gelombang San Diego

    Peringkat Sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat keenam, 37 poin

    Dampak: Sekali lagi, The Wave menghadapi banyak pergantian pemain dalam skuad mereka, kali ini dengan kepergian kiper bintang Sheridan ke Courage, serta kehilangan Delphine Cascarino di lini tengah ke London City Lionesses. Beruntung bagi The Wave, mereka memiliki gaya bermain yang sudah mapan, berfokus pada penguasaan bola dan banyak kreativitas. The Wave akan menghadapi ujian menarik melawan Courage dalam laga tandang pembuka musim mereka, terutama karena mereka akan berhadapan dengan mantan kiper andalan mereka. 

  • Lindsey Horan, Denver SummitGOAL

    9KTT Denver

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: N/A

    Dampak: Berbeda dengan Boston, Denver Summit FC tampaknya mampu bersaing untuk mendapatkan tempat di babak playoff pada musim pertamanya. Optimisme tersebut mungkin berasal dari penambahan Lindsey Heaps, serta talenta muda yang menjanjikan seperti Jasmine Aikey, bek Paris Saint-Germain Eva Gaetino, dan mantan pemain Orlando Pride yang menonjol, Carson Pickett dan Ally Brazier. Dengan skuad yang kuat, Summit kini perlu membangun identitas mereka di lapangan, meskipun pelatih kepala Nick Cushing telah menyatakan bahwa tim berencana untuk bermain dengan gaya menyerang.

  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    8Balapan di Louisville

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ketujuh, 37 poin

    Dampak: Racing Louisville memiliki tim yang berbakat, kuat secara fisik, dan cepat. Klub ini memiliki Emma Sears yang mampu menciptakan peluang, bek muda berbakat Makenna Morris di posisi bek sayap, dan lini tengah yang mampu memenangkan hampir setiap bola 50-50 berkat Taylor Flint. Racing Louisville akan memulai musim dengan pertandingan tandang melawan North Carolina, sebuah pertandingan yang sering kali menguntungkan Louisville dalam pertemuan-pertemuan terakhir.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    7Kebanggaan Orlando

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Keempat, 40 poin

    Dampak: Orlando Pride finis di posisi keempat musim lalu setelah mengejutkan liga dengan memenangkan both the NWSL Shield dan NWSL Championship pada 2024. Setelah pergerakan signifikan di luar musim, Pride tampaknya sedikit kekurangan kedalaman menjelang musim ini. Namun, yang mereka miliki adalah Marta, yang terus membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Pride juga memiliki salah satu pencetak gol terbanyak di liga saat dalam kondisi sehat, Barbra Banda. 

  • Mia Fishel, Seattle ReignImagn

    6Seattle Reign FC

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat kelima, 39 poin

    Dampak: Seattle Reign mungkin menjadi tim yang harus dikalahkan musim ini, dipimpin oleh bek tengah muda dan berbakat Jordyn Bugg, yang kini telah memiliki pengalaman satu musim di NWSL. Dari segi pertahanan, Reign juga menyambut kembali Sofia Huerta setelah ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Lyon. Lini tengah adalah area di mana Seattle benar-benar unggul, dengan pemain senior Jess Fishlock bersama Sam Meza dan Sally Menti. Reign akan memulai musim dengan dua pertandingan tandang berturut-turut, pertama melawan Orlando dan kemudian melawan rival Portland di Pekan 2.

  • Portland ThornsGetty Images

    5Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ketiga, 40 poin

    Dampak: Ketika Sam Coffey meninggalkan Portland, banyak pertanyaan muncul tentang bagaimana Thorns akan merespons. Dengan kembalinya Sophia Wilson dan Olivia Moultrie yang lebih berpengalaman di lini tengah, jawabannya mungkin akan baik-baik saja. Portland akan membuka musim mereka di Audi Field melawan Washington Spirit. Meskipun Spirit masuk sebagai favorit berdasarkan hasil musim lalu, ini bisa menjadi ajang perkenalan kembali yang menyenangkan bagi Wilson jika dia memutuskan untuk memimpin tim.

  • Angel CityGetty Images

    4Kota Malaikat

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat ke-11, 27 poin

    Dampak: Ini bisa menjadi tahunnya Angel City. Mereka adalah salah satu tim yang selalu tampak mampu melakukan lebih, namun berulang kali gagal lolos ke playoff. Musim ini, however, mungkin ada perubahan. Klub ini memiliki penyerang gol seperti Riley Tiernan, Sydney Leroux yang kembali, dan Claire Emslie. Secara defensif, sedikit pemain yang bisa melewati Sarah Gorden. Pertandingan pembuka musim melawan Chicago Stars seharusnya menguntungkan Angel City.

  • Rose Lavelle, Gotham FCGetty

    3Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat kedelapan, 36 poin

    Dampak: Sulit membayangkan skenario di mana Gotham tidak kembali mendominasi musim ini. Satu-satunya kepergian besar klub adalah Nealy Martin, yang pindah ke Angel City. Selebihnya, inti tim tetap utuh, dengan Emily Sonnett, Rose Lavelle, dan penyerang Jaedyn Shaw semua masih bersama Gotham.

  • Washington Spirit v NJ/NY Gotham FC - NWSL Championship 2025 Presented by Google PixelGetty Images Sport

    2Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat kedua, 44 poin

    Dampak: The Spirit jarang mengecewakan di Audi Field, terutama dalam pertandingan pembuka kandang. Pertanyaan terbesar adalah bagaimana tim mengatasi absennya kiper Aubrey Kingsbury, yang mengumumkan kehamilannya selama masa istirahat musim. Melawan Portland, Trinity Rodman kemungkinan akan memimpin serangan, Hal Hershfelt akan membangkitkan semangat penonton, dan Tara Rudd akan bertugas melindungi gawang.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    1Kansas City Saat Ini

    Peringkat sebelumnya: N/A

    Hasil: N/A

    Posisi akhir musim lalu: Peringkat 1, 65 poin

    Dampak: Setelah musim lalu, sepertinya Current akan menjadi juara sebelum tersingkir di semifinal. Kini, lini tengah baru yang menampilkan Croix Bethune, Ally Sentnor, Debinha, dan Lo’eau LaBonta membuat Kansas City menjadi salah satu tim terkuat di liga. Dan ancaman terbesar dari semuanya: Temwa Chawinga. The Current akan membuka musim 2026 di kandang melawan Utah Royals, pertandingan yang tampaknya sangat menguntungkan bagi Kansas City.

