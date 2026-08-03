Goal.com
LiveTiket
North Carolina CourageGetty Images

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan NWSL: Utah Royals dan North Carolina Courage banjir gol, Gotham FC pertahankan posisi puncak

NWSL

Sam Kerr dan Gotham tampil dua kali, Utah mencetak lima gol ke gawang Portland, dan Courage kembali masuk dalam perbincangan lewat kemenangan telak 5-0 atas Orlando.

Tepat ketika NWSL tampak mulai membentuk hierarki yang jelas, pekan ke-15 kembali mengguncang klasemen. Laga tengah pekan selalu menghadirkan sedikit kekacauan, dan Kansas City Current merasakan kedua sisinya. Mereka mencetak lima gol ke gawang Racing Louisville sebelum harus puas dengan satu poin dalam hasil imbang 1-1 melawan Angel City pada laga kedua mereka pekan ini.

Washington terus terlihat layaknya favorit juara Shield, terutama saat menang 1-0 atas Utah Royals di tengah pekan. Bahkan setelah kekalahan dari San Diego pada Minggu, Spirit tetap menjadi salah satu tim paling komplet di liga. Trinity Rodman juga mulai mendekati salah satu performa terbaik yang pernah kita lihat dari penyerang bintang itu, dengan delapan gol yang membawanya masuk dalam persaingan Golden Boot. Penyerang Orlando Pride, Barbra Banda, masih memimpin perlombaan dengan 12 gol meski sedang membela Zambia di Women’s Africa Cup of Nations.

Ini menjadi pekan dengan banyak gol di seluruh liga. Utah bangkit dari kekalahan mereka atas Washington dengan mengejutkan Portland 5-1 pada Minggu, sementara North Carolina Courage juga mengirim pesan mereka sendiri lewat pembantaian 5-0 atas Orlando pada Jumat.

Gotham FC juga terus menemukan cara untuk menang meski daftar cedera mereka terus bertambah, yang kini mencakup Emily Sonnett setelah ia dipastikan absen hingga sisa musim ini karena cedera lutut. Bahkan tanpa Sonnett, Gotham mengalahkan Bay FC 1-0 pada Rabu sebelum menundukkan Houston Dash tipis pada Sabtu berkat Sam Kerr.

Power Rankings pekan ini membutuhkan banyak perubahan, jadi inilah posisi seluruh 16 klub menjelang pekan penting lainnya...

  • Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 2-1 dari Racing Louisville

    Dampak: The Stars terus mencari konsistensi, dan meski penampilan mereka melawan Racing menunjukkan sejumlah kilasan positif, kekalahan tipis lainnya membuat peluang mereka untuk naik di klasemen kian menipis.

    • Iklan
  • Racing LouisvilleGetty Images

    15Racing Louisville

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Menang 2-1 vs Chicago Stars

    Dampak: Louisville sangat membutuhkan respons, dan mereka mendapatkannya. Klub itu masih berada di posisi kedua dari bawah di klasemen, tetapi kini mengoleksi 14 poin setelah meraih tiga poin yang sangat dibutuhkan pada akhir pekan.

  • Boston LegacyGetty Images

    14Boston Legacy

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Imbang 1-1 vs Denver Summit

    Dampak:Boston mencetak gol lebih dulu, dan tampak akan mengamankan tiga poin melawan sesama tim ekspansi. Sayangnya, Summit mendapatkan penalti pada menit ke-72 dan sukses menuntaskannya dari titik putih. Boston berada tepat di belakang Summit dalam klasemen liga, di peringkat ke-12.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Denver Summit FCGetty Images

    13KTT Denver

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Imbang 1-1 vs Boston Legacy

    Dampak: Denver Summit membuat beberapa keputusan bertahan yang dipertanyakan dan itu membuat Boston tetap berada dalam pertandingan. Namun, mereka mampu mengonversi tendangan penalti untuk menyamakan skor. Mereka masih harus meraih lebih banyak hasil, dan dengan cepat, untuk mengunci tempat di postseason, dan Lindsey Heaps harus mulai menyumbang beberapa gol untuk membantu mereka mencapainya.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    12Kansas City Current

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Imbang 1-1 vs Angel City

    Dampak: Kansas City kemungkinan akan meninggalkan laga ini dengan perasaan kehilangan dua poin. Meski meraih hasil tetap bukan hal sepele di NWSL, Current punya peluang untuk membangun momentum dan terus naik di klasemen, tetapi justru harus puas dengan hasil imbang melawan tim Angel City yang bertekad merusak rencana mereka.

  • Orlando prideGetty Images

    11Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Kalah 5-0 dari North Carolina Courage

    Dampak: Orlando benar-benar kalah kelas di kedua sisi lapangan, memunculkan pertanyaan tentang tim yang dalam beberapa pekan terakhir sedang membangun momentum. Pride memiliki cukup talenta untuk bangkit, tetapi kekalahan dengan selisih sebesar ini kemungkinan akan membuat mereka merosot...

  • Bay FCGetty Images

    10Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Kalah 3-2 dari Seattle Reign

    Dampak: Mencetak dua gol ke gawang Seattle adalah pertanda positif, tetapi kelengahan di lini belakang terus menghapus terlalu banyak dari progres tersebut. Bay tetap kompetitif, tetapi ketika poin semakin berharga, margin untuk kesalahan makin sulit dibenarkan. Namun, kembalinya Abby Dahlkemper ke lapangan juga menjadi hal yang menggembirakan setelah ia absen karena cuti melahirkan.

  • Houston DashGetty Images

    9Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Kalah 1-0 dari Gotham FC

    Dampak: Kekalahan Houston lebih terasa membuat frustrasi ketimbang mematahkan semangat. Dash mampu meredam salah satu lini serang paling bertalenta di liga dalam periode-periode panjang, tetapi pertandingan lain tanpa gol menyoroti masalah yang terus berlanjut. Dash perlu menciptakan ancaman yang cukup konsisten di sepertiga akhir.

  • Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Imbang 1-1 vs Kansas City Current

    Dampaknya: Angel City membutuhkan konsistensi yang lebih baik dalam menyerang jika ingin benar-benar naik di peringkat. Satu poin tetap menjadi tanda positif, tetapi ini adalah tim yang seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, terutama dengan beberapa pemain menyerang terbaik di dunia dalam skuad mereka, dari Ally Sentnor hingga Sveindís Jane Jónsdóttir.

  • Seattle ReignGetty Images

    7Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Menang 3-2 vs Bay FC

    Dampak: Reign terus menguatkan statusnya sebagai salah satu tim elite liga. Kemenangan 3-2 atas Bay FC tidak selalu diraih dengan nyaman, tetapi Seattle menunjukkan daya gedor dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk mengamankan tiga poin penuh. Gol-gol dari Mia Fishel, Jess Fishlock, dan Maddie Dahlien semakin menambah keseruan.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Kalah 5-1 dari Utah Royals

    Dampak: Ini adalah hasil yang ingin segera dilupakan Portland. Thorns kewalahan sejak sepak mula, dan kekalahan dengan selisih lima gol menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas pertahanan mereka serta kemampuan mereka untuk merespons ketika pertandingan mulai lepas dari kendali. Portland belum kebobolan lima gol dalam satu pertandingan sejak kalah 5-4 dari Kansas City pada 16 Maret 2024.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Menang 5-0 atas Orlando Pride

    Dampak: North Carolina Courage menampilkan performa pernyataan yang bisa sepenuhnya mengubah pembicaraan seputar tim ini. Kemenangan telak lima gol atas Orlando bukan sekadar tiga poin; ini menjadi pengingat bahwa Ashley Sanchez dan serangan North Carolina bisa membuat kewalahan siapa pun, dengan cepat. Setelah melewati periode yang inkonsisten, hasil ini memberi dorongan kepercayaan diri yang besar dan bisa membawa Courage kembali ke persaingan playoff.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Peringkat sebelumnya: 5

    Hasil: Menang 1-0 vs Washington Spirit

    Dampak: San Diego tidak sekadar meraih tiga poin; mereka mengirimkan pesan dengan meredam salah satu tim paling berbahaya di liga dan membuktikan bahwa mereka bisa memenangi laga-laga terbesar. Lia Godfrey menjadi satu-satunya yang dibutuhkan Wave untuk mengamankan kemenangan.

  • Washington SpiritGetty Images

    3Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 1

    Hasil: Kalah 1-0 vs San Diego Wave

    Dampak:Status pemuncak klasemen Spirit sedikit terpukul setelah malam yang jarang terjadi di bawah performa terbaik saat menghadapi salah satu tim dengan pertahanan terkuat di liga. Washington kesulitan menembus lini belakang San Diego dan tidak mampu menemukan momen di akhir laga yang musim ini membedakannya dari tim-tim lain di liga. Spirit masih berada dalam posisi yang menjanjikan, saat ini di peringkat kedua dengan 36 poin, hanya terpaut satu poin dari Gotham dalam perburuan gelar.

  • Utah RoyalsGetty Images

    2Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Menang 5-1 vs Portland Thorns

    Dampak:Utah baru saja mengirimkan salah satu pesan terkuat musim ini. Ledakan lima gol melawan tim yang secara konsisten menjadi penantang bukan sekadar kemenangan, itu adalah pernyataan bahwa Utah pantas berada di level teratas liga, yang masih menjadi sesuatu yang belum pernah benar-benar dikatakan sebelumnya. Utah berada di peringkat ketiga klasemen liga dengan 33 poin.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Menang 1-0 vs Houston Dash

    Dampak:Gotham terus terlihat seperti tim juara, bahkan ketika marginnya tipis dan cedera terus menghantam skuad. Kemenangan 1-0 atas Houston bukan kemenangan yang benar-benar mencolok di papan skor, tetapi itu kembali menjadi contoh kemampuan Gotham untuk mengendalikan pertandingan, tetap terorganisasi, dan menemukan satu momen penentu pada saat krusial.