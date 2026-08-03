Tepat ketika NWSL tampak mulai membentuk hierarki yang jelas, pekan ke-15 kembali mengguncang klasemen. Laga tengah pekan selalu menghadirkan sedikit kekacauan, dan Kansas City Current merasakan kedua sisinya. Mereka mencetak lima gol ke gawang Racing Louisville sebelum harus puas dengan satu poin dalam hasil imbang 1-1 melawan Angel City pada laga kedua mereka pekan ini.

Washington terus terlihat layaknya favorit juara Shield, terutama saat menang 1-0 atas Utah Royals di tengah pekan. Bahkan setelah kekalahan dari San Diego pada Minggu, Spirit tetap menjadi salah satu tim paling komplet di liga. Trinity Rodman juga mulai mendekati salah satu performa terbaik yang pernah kita lihat dari penyerang bintang itu, dengan delapan gol yang membawanya masuk dalam persaingan Golden Boot. Penyerang Orlando Pride, Barbra Banda, masih memimpin perlombaan dengan 12 gol meski sedang membela Zambia di Women’s Africa Cup of Nations.

Ini menjadi pekan dengan banyak gol di seluruh liga. Utah bangkit dari kekalahan mereka atas Washington dengan mengejutkan Portland 5-1 pada Minggu, sementara North Carolina Courage juga mengirim pesan mereka sendiri lewat pembantaian 5-0 atas Orlando pada Jumat.

Gotham FC juga terus menemukan cara untuk menang meski daftar cedera mereka terus bertambah, yang kini mencakup Emily Sonnett setelah ia dipastikan absen hingga sisa musim ini karena cedera lutut. Bahkan tanpa Sonnett, Gotham mengalahkan Bay FC 1-0 pada Rabu sebelum menundukkan Houston Dash tipis pada Sabtu berkat Sam Kerr.

Power Rankings pekan ini membutuhkan banyak perubahan, jadi inilah posisi seluruh 16 klub menjelang pekan penting lainnya...