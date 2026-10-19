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San Diego WaveGetty Images
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Peringkat kekuatan NWSL: San Diego Wave melesat ke posisi pertama, Washington Spirit tunda pesta Shield Gotham dan Seattle Reign perbesar peluang lolos ke playoff

NWSL

NWSL Shield masih diperebutkan. Rangkaian pertandingan NWSL pada akhir pekan kembali memastikan sejumlah tim lolos ke babak playoff, tetapi juga menyingkirkan beberapa tim lainnya.

Seattle Reign FC memperbesar peluang lolos ke play-off setelah menang 3-1 atas Chicago Stars. Hasil itu membawa mereka naik ke posisi terakhir zona play-off NWSL saat musim reguler mendekati akhir.

Setelah jeda internasional singkat, kompetisi kembali bergulir. Sejumlah tim makin mengukuhkan posisi di zona play-off, sementara peluang tim lain kian menipis. Washington Spirit memastikan tempat di play-off lewat kemenangan meyakinkan atas Gotham FC. Meski diperkuat Ashley Sanchez, pemimpin perburuan Sepatu Emas, North Carolina Courage kalah 2-1 dari San Diego dan terlempar dari zona play-off.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC, dan Chicago Stars dipastikan tidak lagi berpeluang lolos ke play-off. Namun, gelar NWSL Shield belum diraih tim mana pun. Dengan tiket play-off yang masih diperebutkan, masih banyak yang bisa diperjuangkan.

Setelah akhir pekan yang kembali diwarnai banyak peristiwa, GOAL menyusun peringkat seluruh 16 tim...

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 1-3 dari Seattle Reign

    Dampak: Chicago kembali menelan kekalahan. Meski hasil itu tidak banyak berarti bagi Stars, yang sudah cukup lama tersingkir dari persaingan memperebutkan tempat di babak play-off, kemenangan tersebut membantu Seattle merebut posisi kedelapan. Chicago mencetak satu gol berkat gol perdana Simone Charley bersama Stars.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    15Racing Louisville

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Kalah 2-1 dari Boston Legacy

    Dampak: Racing Louisville tampaknya sudah kehilangan motivasi. Harapan mereka untuk lolos ke babak play-off mungkin sudah pupus, tetapi masih ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Kayla Fischer membawa Racing unggul pada menit ke-22, tetapi setelah itu mereka menghabiskan sisa pertandingan untuk mengejar Boston, yang mencetak dua gol pada babak kedua untuk membalikkan keadaan.

  • Bay FCScoreplay

    14Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Imbang 2-2 melawan Portland Thorns

    Dampak: Duel Bay FC melawan Portland Thorns menjadi pertandingan yang paling layak disaksikan akhir pekan ini. Meski telah tersingkir pada pekan ke-23, Bay bermain seolah peluang mereka lolos ke babak play-off masih dipertaruhkan. Caroline Conti dan Kennedy Fuller masing-masing mencetak gol untuk membantu Bay meraih satu poin.

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  • imago-sport-1075445294.jpgZUMA Press Wire

    13Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Kalah 2-1 dari Orlando Pride

    Dampak: Houston Dash gagal meraih tiga poin saat menghadapi Orlando Pride, setelah sebelumnya tersingkir dari persaingan menuju babak play-off pada pekan ke-24. Danielle Colaprico mencetak gol bagi Houston, tetapi golnya tidak cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan.

  • Boston Legacy celebrateGetty

    12Boston Legacy

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Menang 2-1 atas Racing Louisville

    Dampak: Boston Legacy dan Racing Louisville sama-sama tidak memiliki peluang lolos ke babak playoff, sehingga pertandingan ini hanya soal siapa yang lebih ingin bersaing. Kali ini, Boston yang lebih bersemangat. Amanda Gutierres dan Deja Davis mencetak gol untuk Boston.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Menang 2-1 atas Houston Dash

    Dampak: Orlando Pride membutuhkan kemenangan, dan penalti Luana serta gol pertama Solai Washington di NWSL memastikan mereka meraihnya. Namun, meski mendapat tiga poin, Orlando Pride sudah tidak berpeluang lolos ke babak play-off.

  • Denver SummitGetty Images

    10Denver Summit

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Kalah 3-2 dari Angel City FC

    Dampak: Denver Summit menghadapi tugas berat mencari solusi di lini pertahanan untuk meredam Angel City yang tampil impresif. Meski Melissa Kössler dan Lindsey Heaps mencetak gol untuk tim asal Colorado tersebut, Denver Summit akhirnya kebobolan tiga gol secara beruntun dalam waktu singkat setelah unggul 1-0.

  • Croix BethuneGetty Images

    9Kansas City Current

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Menang 2-0 atas Utah Royals

    Dampak: Kansas City Current mulai menemukan performa terbaiknya tepat pada saat krusial. Dua gol Haley Hopkins menjadi penentu kemenangan atas Utah Royals, dan kini Kansas City Current tiba-tiba berada di posisi keempat klasemen dengan 47 poin.

  • Utah RoyalsGetty Images

    8Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Kalah 0-2 dari Kansas City Current

    Dampak: Utah Royals tampak terpukul oleh Current, yang tidak mampu membalas dua gol Hopkins. Royals masih berada di posisi aman dalam persaingan menuju playoff, saat ini menempati peringkat keenam dengan 46 poin.

  • Angel City FCGetty Images

    7Angel City

    Peringkat sebelumnya: 7

    Hasil: Menang 3-2 atas Denver Summit

    Dampak: Angel City termasuk tim yang diam-diam merangsek ke papan atas. Klub asal Los Angeles itu kini menempati peringkat kelima klasemen liga setelah mencetak tiga gol ke gawang Denver.  Sveindís Jónsdóttir, Taylor Suarez, dan Ally Sentnor mencetak gol dalam rentang 11 menit sebelum Denver membalas dengan gol kedua mereka.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Imbang 2-2 vs. Bay FC

    Dampak: Laga ini tampaknya menjadi awal sebuah rivalitas. Kedua tim dan kelompok pendukung mereka memenuhi stadion. Para pemain pun menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini, dengan tekel yang lebih keras dan upaya yang lebih gigih untuk mencetak gol. Morgan Weaver dari Thorns FC mencetak gol indah pada awal laga, tetapi Bay FC kemudian mencetak dua gol ke gawang mereka sebelum Caiya Hanks menyelamatkan Thorns dan mengamankan satu poin dalam laga tandang.

  • Seattle Reign FCGetty Images

    5Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Menang 3-1 atas Chicago Stars

    Dampak: Seattle Reign membutuhkan kemenangan, dan hasil ini sangat membantu mereka mengamankan posisi kedelapan di klasemen liga. Maddie Mercado dari Reign FC mencetak dua gol dalam kemenangan ini, sementara Nérilia Mondésir juga berhasil mencetak gol.

  • North Carolina CourageGetty Images

    4North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Kalah 2-1 dari San Diego Wave

    Dampak: North Carolina Courage telah berada di sekitar batas zona play-off selama berminggu-minggu, dan kini mereka berada di luar zona tersebut. Kekalahan 2-1 dari San Diego membuat mereka turun ke peringkat kesembilan, hanya satu pertandingan setelah kemenangan 1-0 atas Seattle mengangkat mereka ke posisi kedelapan. Menjelang akhir musim, waktu mereka untuk mewujudkan harapan lolos ke babak pascamusim semakin menipis.

  • Trinity RodmanGetty Images

    3Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Menang 1-0 atas Gotham FC

    Dampak: Washington Spirit memastikan tempat di babak play-off, dan kemenangan atas rival dari Pantai Timur, Gotham FC, membuatnya terasa lebih istimewa. Gol pertama Lucia Di Guglielmo di NWSL menjadi penentu kemenangan.

  • Gotham FCGetty Images

    2Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 1

    Hasil: Kalah 1-0 dari Washington Spirit

    Dampak: Gotham berpeluang memastikan gelar Shield, tetapi kehilangan bola yang berujung fatal membuat mereka pulang dari laga tandang tanpa poin dan harus menunda perayaan. Tempat mereka di playoff sudah aman, tetapi hasil ini mengecewakan ketika trofi sudah dalam jangkauan.

  • Melanie BarcenasGetty Images

    1San Diego Wave

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Menang 2-1 atas North Carolina Courage

    Dampak: San Diego Wave memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi empat pertandingan, berkat gol Melanie Barcenas dan Trinity Byars. Byars kini telah mencetak 11 gol musim ini, jumlah terbanyak oleh pemain Wave sejak Alex Morgan pada 2022.