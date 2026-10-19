Seattle Reign FC memperbesar peluang lolos ke play-off setelah menang 3-1 atas Chicago Stars. Hasil itu membawa mereka naik ke posisi terakhir zona play-off NWSL saat musim reguler mendekati akhir.

Setelah jeda internasional singkat, kompetisi kembali bergulir. Sejumlah tim makin mengukuhkan posisi di zona play-off, sementara peluang tim lain kian menipis. Washington Spirit memastikan tempat di play-off lewat kemenangan meyakinkan atas Gotham FC. Meski diperkuat Ashley Sanchez, pemimpin perburuan Sepatu Emas, North Carolina Courage kalah 2-1 dari San Diego dan terlempar dari zona play-off.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC, dan Chicago Stars dipastikan tidak lagi berpeluang lolos ke play-off. Namun, gelar NWSL Shield belum diraih tim mana pun. Dengan tiket play-off yang masih diperebutkan, masih banyak yang bisa diperjuangkan.

Setelah akhir pekan yang kembali diwarnai banyak peristiwa, GOAL menyusun peringkat seluruh 16 tim...