Jaedyn Shaw mengubah apa yang tampak seperti akhir pekan rutin bagi Gotham FC menjadi tonggak lain. Menghadapi Chicago yang berada di posisi terakhir, Gotham FC melanjutkan musim dominan mereka berkat dwigol Shaw. Gol kedelapan dan kesembilannya musim ini membuatnya menjadi pemain termuda dalam sejarah NWSL yang mencapai 25 gol sepanjang karier.

Bagi Chicago, kekalahan ini secara resmi mengakhiri harapan mereka untuk lolos ke playoff. Racing Louisville dan Bay FC juga tersingkir pada akhir pekan ini.

North Carolina Courage kehilangan tiga poin dari Utah Royals, tetapi Ashley Sanchez tetap punya momen untuk dirayakan. Pemuncak perburuan Sepatu Emas itu mencetak gol ke-20 musim ini, menyamai rekor satu musim milik Temwa Chawinga.

Di laga lain, Angel City mengejutkan Washington Spirit, sementara dwigol Jess Fishlock membantu Seattle Reign melaju mulus melewati Boston Legacy. Kansas City Current mencetak empat gol ke gawang Denver Summit FC, dengan Haley Hopkins memborong hat-trick.

Pekan-pekan terus menipis, dan peta persaingan playoff semakin jelas. Setelah akhir pekan penuh peristiwa lainnya, GOAL memberi peringkat kepada semua 16 tim NWSL.