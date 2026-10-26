Penentuan gelar National Women's Soccer League (NWSL) Shield dan posisi akhir di zona playoff bergantung pada Decision Day. Hari penentuan itu berlangsung pada Minggu, 1 November, dengan seluruh 16 klub NWSL bertanding.

Memasuki salah satu akhir pekan terakhir kompetisi NWSL, sejumlah tempat di playoff masih diperebutkan. Angel City dan Kansas City tampil mengesankan pada saat yang paling menentukan. Klub asal Los Angeles itu mengalahkan Bay FC 2-0 untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi sembilan pertandingan. Kansas City Current juga sedang mencapai performa terbaik pada waktu yang tepat. Mereka mengalahkan Washington Spirit 2-1 di kandang untuk naik ke peringkat keempat klasemen, posisi tertinggi mereka sejak pekan pertama kompetisi NWSL.

Gotham FC berada dalam posisi untuk merebut Shield, tetapi hasil pertandingan lain di liga membuat mereka harus menunggu hingga Decision Day. Kemenangan atau hasil imbang melawan Utah Royals akan memastikan Shield menjadi milik mereka. Sementara itu, Utah memastikan tempat di playoff untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah bermain imbang 0-0 melawan Seattle Reign FC.

San Diego Wave bisa saja mempersulit langkah Gotham dalam perebutan Shield, tetapi mereka hanya bermain imbang 2-2 melawan Boston Legacy. San Diego masih bisa merebut Shield, tetapi untuk itu Gotham harus kalah dan San Diego harus memiliki selisih gol yang lebih baik. Pertandingan paling mencolok adalah kemenangan telak Denver Summit 6-1 atas Racing Louisville, dengan Natasha Flint mencetak dua gol. Denver juga masih berpeluang lolos ke playoff dan telah mencetak 53 gol, terbanyak di liga, pada musim perdana mereka.

Akhir pekan itu kembali diwarnai perubahan posisi, gol-gol menarik, dan hasil mengejutkan. Berikut peringkat seluruh 16 tim versi GOAL menjelang Decision Day...