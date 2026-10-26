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Kansas City CurrentGetty Images
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Peringkat kekuatan NWSL: Drama hari penentuan! Tiket playoff masih diperebutkan dan gelar Shield belum dipastikan menjelang akhir pekan terakhir

Analysis
NWSL
Gotham FC
San Diego Wave FC
Kansas City Current

Belum ada tim yang memastikan gelar Shield ataupun mengamankan tiket terakhir ke babak play-off. Musim NWSL pun akan ditentukan pada Decision Day, saat penghuni delapan tempat di babak pascamusim dipastikan.

Penentuan gelar National Women's Soccer League (NWSL) Shield dan posisi akhir di zona playoff bergantung pada Decision Day. Hari penentuan itu berlangsung pada Minggu, 1 November, dengan seluruh 16 klub NWSL bertanding.

Memasuki salah satu akhir pekan terakhir kompetisi NWSL, sejumlah tempat di playoff masih diperebutkan. Angel City dan Kansas City tampil mengesankan pada saat yang paling menentukan. Klub asal Los Angeles itu mengalahkan Bay FC 2-0 untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi sembilan pertandingan. Kansas City Current juga sedang mencapai performa terbaik pada waktu yang tepat. Mereka mengalahkan Washington Spirit 2-1 di kandang untuk naik ke peringkat keempat klasemen, posisi tertinggi mereka sejak pekan pertama kompetisi NWSL.

Gotham FC berada dalam posisi untuk merebut Shield, tetapi hasil pertandingan lain di liga membuat mereka harus menunggu hingga Decision Day. Kemenangan atau hasil imbang melawan Utah Royals akan memastikan Shield menjadi milik mereka. Sementara itu, Utah memastikan tempat di playoff untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah bermain imbang 0-0 melawan Seattle Reign FC.

San Diego Wave bisa saja mempersulit langkah Gotham dalam perebutan Shield, tetapi mereka hanya bermain imbang 2-2 melawan Boston Legacy. San Diego masih bisa merebut Shield, tetapi untuk itu Gotham harus kalah dan San Diego harus memiliki selisih gol yang lebih baik. Pertandingan paling mencolok adalah kemenangan telak Denver Summit 6-1 atas Racing Louisville, dengan Natasha Flint mencetak dua gol. Denver juga masih berpeluang lolos ke playoff dan telah mencetak 53 gol, terbanyak di liga, pada musim perdana mereka.

Akhir pekan itu kembali diwarnai perubahan posisi, gol-gol menarik, dan hasil mengejutkan. Berikut peringkat seluruh 16 tim versi GOAL menjelang Decision Day...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Racing Louisville

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Kalah 6-1 dari Denver Summit

    Dampak: Racing Louisville tidak akan mendapat kesempatan berlaga di babak playoff. Akhir pekan lalu, mereka kalah dalam permainan, jumlah gol, dan kegigihan dari Denver Summit. Racing kebobolan enam gol dan menelan kekalahan ke-19 musim ini.

  • Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 3-1 dari Houston Dash

    Dampaknya: Chicago Stars sudah tersingkir dari persaingan memperebutkan tiket playoff pada pekan pertandingan ke-21. Jadi, apakah semua pertandingan setelah itu hanya bagian dari proses? Stars kehilangan tiga poin dari Houston Dash, sekaligus menelan kekalahan kelima berturut-turut musim ini.

  • Bay FCGetty Images

    14Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Kalah 2-0 dari Angel City

    Dampak: Bay FC memiliki fondasi yang kuat, tetapi kesulitan meraih hasil saat benar-benar dibutuhkan. Bay FC kehilangan tiga poin dari Angel City dan, meski beberapa kali bertahan dengan baik, kalah jumlah tembakan 15 berbanding lima.


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  • Orlando PrideGetty Images

    13Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Kalah 2-1 dari Gotham FC

    Dampak: Orlando Pride kehilangan tiga poin saat menghadapi Gotham di Orlando. Sebelumnya sudah jelas, tetapi kini semakin jelas, betapa mereka merindukan kehadiran Barbra Banda di lini serang. Solai Washington tampil seperti biasanya dan mencetak satu-satunya gol Orlando Pride.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Menang 3-1 atas Chicago Stars

    Dampak: Houston berhasil mencetak tiga gol ke gawang Chicago, yang mendongkrak moral mereka, tetapi tidak banyak membantu peluang mereka untuk melaju ke fase pascamusim. Dash sudah tidak berpeluang lolos ke playoff, tetapi bisa cukup puas karena mencetak tiga gol.

  • Boston LegacyGetty Images

    11Boston Legacy

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Imbang 2-2 melawan San Diego Wave

    Dampak: Meski tidak lolos ke babak play-off, Boston tahu cara bersaing dengan pemuncak klasemen liga. Boston memberikan perlawanan sengit kepada San Diego Wave dan berhasil meraih satu poin dalam pertandingan itu. Penampilan Boston terus membaik dari pertandingan ke pertandingan musim ini, sehingga ada harapan besar untuk tahun depan.

  • North Carolina CourageScoreplay

    10North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Kalah 1-0 dari Portland Thorns

    Dampak: Mengherankan bahwa North Carolina Courage memiliki pemain seperti Ashley Sanchez, yang telah mencetak 20 gol musim ini, tetapi belum juga dipastikan lolos ke babak playoff. Courage kalah 1-0 dari Portland, dan Sanchez gagal memanfaatkan dua peluang Courage ke gawang. Courage masih bisa lolos ke playoff, tetapi kepastiannya baru akan ditentukan pada Hari Penentuan.

  • Utah RoyalsScoreplay

    9Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Imbang 0-0 melawan Seattle Reign

    Dampak: Meski gagal meraih tiga poin atas Reign FC, hasil imbang ini memastikan Utah lolos ke babak playoff NWSL untuk pertama kalinya. Utah saat ini berada di peringkat keenam klasemen liga dengan 47 poin, sama dengan Portland.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Denver Summit

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Menang 6-1 atas Racing Louisville

    Implikasi: Denver Summit mencetak gol terbanyak di antara seluruh tim NWSL, dan mereka menunjukkan alasannya pada akhir pekan dengan membobol gawang Racing Louisville enam kali. Flint mencetak dua gol, sementara empat pemain Summit lainnya turut berkontribusi dalam kemenangan itu. Denver masih berpeluang meraih tempat di babak play-off, dan semuanya akan ditentukan pada hari terakhir.

  • Portland ThornsGetty Images

    7Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Menang 1-0 atas North Carolina Courage

    Dampak: Portland Thorns lolos ke babak play-off berkat kemenangan meyakinkan 1-0 atas North Carolina Courage. Portland Thorns menjalani musim yang sulit akibat cedera dan Sophia Wilson yang saat ini menjalani skorsing karena kartu merah, tetapi mereka mampu meraih hasil saat paling dibutuhkan. Gol indah Marie Müller menjadi pembeda. Portland Thorns selanjutnya menghadapi Houston Dash pada Minggu.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    6Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 5

    Hasil: Imbang 0-0 melawan Utah Royals

    Dampak: Seattle Reign bermain imbang 0-0 melawan Utah, hasil yang membuat mereka tetap menempati posisi terakhir dalam persaingan menuju playoff. Seattle Reign bersaing dengan North Carolina dan Denver untuk memperebutkan tiket playoff terakhir. Mereka akan menghadapi Orlando pada hari penentuan, dengan tiket terakhir ke playoff atau ucapan “semoga lebih beruntung tahun depan” sebagai taruhannya.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    5Kansas City Current

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Menang 2-1 atas Washington Spirit

    Dampak: Kansas City Current tampil kuat menghadapi Washington Spirit yang masih berpeluang meraih Shield yang didambakan. Kansas City Current tampil gemilang berkat gol Lo'eau LaBonta dan penyelesaian Vanessa DiBernardo hanya beberapa menit kemudian. Croix Bethune juga mencetak rekor baru untuk assist terbanyak dalam satu musim (11).

  • Washington SpiritGetty Images

    4Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Kalah 2-1 dari Kansas City Current

    Dampak: Washington Spirit secara resmi tersingkir dari persaingan memperebutkan Shield setelah kehilangan tiga poin saat menghadapi Kansas City Current. Pertandingan berlangsung keras, dan Spirit harus mengejar ketertinggalan hampir sepanjang laga. Clara Luvanga mencetak satu-satunya gol Spirit, yang juga menjadi gol pertama pertandingan, pada menit ke-12.

  • Angel City FCGetty Images

    3Angel City

    Peringkat sebelumnya: 7

    Hasil: Menang 2-0 atas Bay FC

    Dampak: Angel City melaju mulus, meraih kemenangan kelima beruntun dan resmi lolos ke babak playoff. Gisele Thompson mencetak gol spektakuler, sementara Riley Tiernan memastikan Angel City meraih tiga poin atas Bay FC.

  • San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Peringkat sebelumnya: 1

    Hasil: Imbang 2-2 melawan Boston Legacy

    Dampak: San Diego Wave secara matematis masih bisa memenangi Shield dan, seperti hampir semua hal lainnya, semuanya akan ditentukan pada Hari Penentuan. Wave bermain imbang 2-2 melawan Boston dan berada di bawah tekanan saat bertahan hampir sepanjang pertandingan. Meski kebobolan lebih dulu, Gia Corely mencetak gol penyama kedudukan untuk Wave sesaat setelah turun minum.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Menang 2-1 atas Orlando Pride

    Dampak: Gotham FC nyaris meraih Shield, tetapi kini harus menunggu hingga pertandingan Minggu depan melawan Utah. Gotham tetap berhasil mengalahkan Orlando, meski tampil relatif goyah. Midge Purce dan Tierna Davidson mencetak dua gol yang mengantar tim asal New York/New Jersey itu meraih tiga poin.