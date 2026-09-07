Rentetan tanpa kekalahan terhenti, rekor gol pecah, dan persaingan di papan atas makin ketat dari pekan ke pekan. Pekan ke-20 menghadirkan banyak hiburan di seluruh NWSL.

Pendatang baru Denver Summit FC mengakhiri rentetan 10 pertandingan tanpa kekalahan milik Gotham FC, sementara North Carolina Courage tampil menggila dengan mencetak enam gol ke gawang Chicago Stars. Ashley Sanchez menjadi sorotan dengan hat-trick, memperlebar keunggulannya dalam perebutan Sepatu Emas dan mencetak rekor gol semusim NWSL untuk pemain Amerika dengan 18 gol dalam 23 pertandingan.

Di Providence Park, dua anggota ‘Triple Espresso’ kembali bertemu, tetapi hanya satu yang pulang dengan tiga poin. Trinity Rodman dan Washington Spirit menaklukkan Sophia Wilson dan Portland Thorns 2-1 untuk memangkas jarak menjadi dua poin dari pemuncak klasemen, Gotham.

Di tempat lain, Boston Legacy membuat kejutan dengan mengalahkan Utah Royals 2-1, sementara Seattle Reign mengejutkan San Diego Wave lewat kemenangan 1-0. Hasil-hasil itu membuat Royals, Courage, dan Wave sama-sama menempati posisi ketiga dengan 39 poin, menambah daya tarik dalam perburuan di papan atas.

Dari hat-trick Sanchez untuk Courage hingga dua gol Evelyn Shores bagi Angel City, tidak ada kekurangan gol yang layak untuk disimak kembali. Namun, siapa yang sedang naik, dan siapa yang sedang menurun? Berikut posisi semua 16 tim dalam Power Rankings NWSL terbaru versi GOAL.