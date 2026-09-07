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Denver Summit FCScoreplay

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Peringkat Kekuatan NWSL: Ashley Sanchez yang memecahkan rekor mengantar North Carolina Courage ke No. 1 saat Denver Summit mengejutkan Gotham FC

NWSL
A. Sanchez
Gotham FC
Washington Spirit
Denver Summit FC

Ashley Sanchez memecahkan rekor gol semusim NWSL Amerika saat North Carolina merebut posisi teratas dalam peringkat kami, sementara Denver mengakhiri rangkaian 10 laga tak terkalahkan Gotham.

Rentetan tanpa kekalahan terhenti, rekor gol pecah, dan persaingan di papan atas makin ketat dari pekan ke pekan. Pekan ke-20 menghadirkan banyak hiburan di seluruh NWSL.

Pendatang baru Denver Summit FC mengakhiri rentetan 10 pertandingan tanpa kekalahan milik Gotham FC, sementara North Carolina Courage tampil menggila dengan mencetak enam gol ke gawang Chicago Stars. Ashley Sanchez menjadi sorotan dengan hat-trick, memperlebar keunggulannya dalam perebutan Sepatu Emas dan mencetak rekor gol semusim NWSL untuk pemain Amerika dengan 18 gol dalam 23 pertandingan.

Di Providence Park, dua anggota ‘Triple Espresso’ kembali bertemu, tetapi hanya satu yang pulang dengan tiga poin. Trinity Rodman dan Washington Spirit menaklukkan Sophia Wilson dan Portland Thorns 2-1 untuk memangkas jarak menjadi dua poin dari pemuncak klasemen, Gotham.

Di tempat lain, Boston Legacy membuat kejutan dengan mengalahkan Utah Royals 2-1, sementara Seattle Reign mengejutkan San Diego Wave lewat kemenangan 1-0. Hasil-hasil itu membuat Royals, Courage, dan Wave sama-sama menempati posisi ketiga dengan 39 poin, menambah daya tarik dalam perburuan di papan atas.

Dari hat-trick Sanchez untuk Courage hingga dua gol Evelyn Shores bagi Angel City, tidak ada kekurangan gol yang layak untuk disimak kembali. Namun, siapa yang sedang naik, dan siapa yang sedang menurun? Berikut posisi semua 16 tim dalam Power Rankings NWSL terbaru versi GOAL.

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 6-0 dari North Carolina Courage

    Dampak: Akhir pekan lain, kebobolan enam gol lagi. Chicago Stars tetap terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 16 poin, dan harapan mereka yang memang sudah tipis untuk lolos ke playoff kian memudar.

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  • Bay FCScoreplay

    15Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Kalah 2-1 dari Kansas City Current

    Dampak:Bay FC turun ke posisi kedua dari bawah setelah kehilangan tiga poin melawan Kansas City Current pada akhir pekan. Penyerang Karlie Lema mencetak satu-satunya gol timnya untuk menyamakan kedudukan beberapa menit setelah turun minum, tetapi Bay FC tidak mampu membendung Current dari papan skor saat tim tamu merebut keunggulan sesaat sebelum menit ke-90.

  • Boston LegacyScoreplay

    14Boston Legacy

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Menang 2-1 atas Utah Royals

    Dampak: Kemenangan impresif atas tim kuat Utah memberi Boston Legacy sesuatu untuk dijadikan pijakan pada musim perdana mereka. Namun, dengan selisih 23 poin dan enam posisi dari batas playoff, mereka masih punya banyak hal yang harus dikejar.

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    13Racing Louisville

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Kalah 2-0 dari Angel City

    Dampak: Racing Louisville sempat menunjukkan momen-momen gemilang, tetapi sayangnya tidak mampu mencetak gol maupun mencegah Angel City mencetak gol. Racing Louisville berada di posisi ketiga dari bawah dengan 23 poin dan catatan keseluruhan 7-14-2.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Kalah 3-1 dari Orlando Pride

    Dampak: Dash berada di peringkat ke-12 klasemen liga dan kehilangan tiga poin dari Pride dalam laga yang sebenarnya bisa berakhir ke arah mana pun. Dash baru mengoleksi 26 poin dan tertinggal tiga poin dari Pride.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Menang 3-1 vs Houston Dash

    Dampak: Tiga gol ke gawang Dash menjadi hasil yang kuat bagi Pride, dan tentu saja salah satu gol mereka dicetak oleh Barbra Banda. Banda masih dalam persaingan Sepatu Emas dengan 14 gol dari 19 pertandingan yang dimainkan.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    10Kansas City

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Menang 2-1 vs Bay FC

    Dampak: The Current mengalahkan Bay FC 2-1, berkat gol dari Izzy Rodriguez dan Rocky Rodriguez. The Current mengoleksi 37 poin dan berada di peringkat ketujuh klasemen liga.

  • Seattle ReignGetty Images

    9Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Menang 1-0 vs San Diego Wave

    Dampak: Seattle Reign menang tipis atas San Diego Wave, tetapi hasil ini cukup untuk mengamankan posisi kedelapan di klasemen liga dengan 34 poin. Berikutnya, Reign akan menghadapi Bay FC pada hari Sabtu.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8KTT Denver

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Menang 3-0 atas Gotham FC

    Dampak: Denver Summit mungkin menciptakan kejutan terbesar akhir pekan ini dengan mengalahkan juara bertahan bukan hanya dengan selisih satu atau dua gol, tetapi tiga gol. Tiga pemain berbeda Denver mencetak gol dan kemenangan ini membawa klub baru itu ke 30 poin serta peringkat ke-10 di klasemen liga.

  • Angel City FCScoreplay

    7Angel City

    Peringkat sebelumnya: 7

    Hasil: Menang 2-0 vs Racing Louisville

    Dampak: Angel City menemukan momentum mereka tepat pada waktunya dan kini hanya terpaut satu poin dari peringkat kedelapan, serta satu tempat playoff. Evelyn Shores mencetak dua gol untuk membawa Angel City meraih tiga poin tandang.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Kalah 2-1 dari Washington Spirit

    Dampak: Sophia Wilson mengeksekusi penalti lebih awal, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan Washington Spirit menyamakan kedudukan lalu berbalik unggul. Thorns berada di peringkat keenam klasemen liga dengan 38 poin. Thorns selanjutnya akan menghadapi Chicago Stars pada hari Minggu.

  • Utah RoyalsScoreplay

    5Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Kalah 1-2 vs Boston Legacy

    Dampak: Kekalahan dari pendatang baru Boston membuat langkah Utah untuk bersaing di papan atas sedikit terhambat dan membuat mereka turun tiga peringkat dalam ranking kami. Namun, Royals tetap kokoh dalam persaingan klasemen, dengan koleksi poin yang sama, 39, seperti North Carolina dan San Diego.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Peringkat sebelumnya: 5

    Hasil: Kalah 1-0 dari Seattle Reign

    Dampak: San Diego menguasai penguasaan bola tetapi tidak mampu menemukan gol pemecah kebuntuan saat Seattle memberikan kekalahan yang membuat frustrasi. Wave berada di peringkat kelima klasemen, dengan 39 poin yang sama dengan Utah dan North Carolina. Meski demikian, mereka naik satu tingkat dalam peringkat kami, dengan Royals turun di bawah mereka setelah kalah dari Boston.

  • Washington SpiritScoreplay

    3Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Menang 2-1 vs Portland Thorns

    Dampaknya: Washington terus memangkas jarak dengan Gotham, dengan kemenangan comeback di Portland membuat mereka kini hanya terpaut dua poin dari puncak. Penalti Tara Rudd pada menit ke-59 menyamakan kedudukan setelah gol penalti awal Sophia Wilson, sebelum Trinity Rodman memberi assist untuk gol penentu kemenangan Mélissa Bethi pada menit ke-80.

  • Gotham FCScoreplay

    2Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 1

    Hasil: Kalah 0-3 vs Denver Summit

    Dampak: Denver mengakhiri laju tak terkalahkan Gotham dalam 10 pertandingan dengan meyakinkan pada hari Minggu, mengejutkan sang juara bertahan. Gotham tetap berada di puncak klasemen, tetapi jarak mereka terus menipis, dengan Washington Spirit kini hanya tertinggal dua poin.

  • Ashley SanchezGetty Images

    1North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Menang 6-0 atas Chicago Stars

    Dampak: Dua kata: Ashley Sanchez. Hat-trick-nya membuat ia kini mengoleksi 18 gol dalam 23 penampilan, memperlebar keunggulan dalam perebutan Sepatu Emas dan mencetak rekor gol semusim NWSL untuk pemain Amerika. Chicago kesulitan sepanjang musim, tetapi mencetak enam gol ke gawang mereka menjadi cara yang sangat meyakinkan bagi Courage untuk mengambil alih posisi teratas kami.