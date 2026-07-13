Peringkat Kekuatan NWSL: Angel City mengejutkan San Diego Wave yang memimpin klasemen, Trinity Rodman mengantarkan Washington Spirit ke peringkat pertama, dan Racing Louisville terpuruk ke posisi terbawah

Ini adalah Pekan Persaingan di Liga Sepak Bola Wanita Nasional, dan antara Cascadia Classic dan SoCal Showdown, taruhannya sangat tinggi di seluruh liga.

Cascadia Classic menampilkan Portland Thorns dan Seattle Reign, dengan Reign meraih kemenangan telak 2-0 berkat gol dari Ryanne Brown dan Maddie Mercado. SoCal Showdown menghadirkan kejutan terbesar akhir pekan itu, saat Angel City mengejutkan San Diego Wave, pemuncak klasemen, dengan skor 2-0.

Angel City memasuki Pekan ke-11 dengan salah satu rekor terburuk di liga, yakni 5-6-1. Sebut saja sebagai “efek Ally Sentnor” atau sekadar energi baru di lini tengah, namun tim asal Los Angeles ini menampilkan babak pertama yang nyaris sempurna, mencetak dua gol sebelum bertahan kokoh untuk mengamankan tiga poin penuh di Snapdragon Stadium.

Meskipun mengalami kekalahan, Wave tetap berada di puncak klasemen NWSL dengan 28 poin. Washington Spirit naik ke peringkat kedua menyusul kekalahan Portland dari Seattle, sekaligus mengumpulkan tiga poin mereka sendiri berkat kemenangan tandang atas North Carolina Courage pada hari Sabtu.

Bukan hanya pertandingan rivalitas yang menghadirkan drama. Pertandingan terakhir akhir pekan pada hari Minggu mempertemukan Denver Summit dan Houston Dash yang berakhir imbang 2-2 dengan beberapa gol spektakuler.

Yazmeen Ryan dari Denver membuka skor pada menit ke-14, menggiring bola melewati beberapa pemain bertahan sebelum menemukan ruang kosong di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung dari jarak jauh ke sudut kanan atas gawang.

Dash membalas hanya satu menit kemudian. Houston melancarkan serangan balik cepat dan mengirim umpan terukur yang melewati barisan pertahanan Denver, memungkinkan Kat Rader mencetak gol sehingga kedua tim memasuki babak pertama dengan skor imbang 1-1.

Saat ini, hanya selisih satu poin yang memisahkan tiga tim teratas. The Wave memimpin klasemen dengan 28 poin, sementara Spirit dan Thorns berada tepat di belakang mereka dengan 27 poin. Tiga tim lainnya sama-sama mengoleksi 24 poin: Gotham FC di peringkat keempat, Utah Royals di peringkat kelima, dan Kansas City Current di peringkat keenam.

Dengan berakhirnya NWSL Rivalry Week, GOAL menyusun peringkat ke-16 tim...