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Ary Borges, Angel CityGetty

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan NWSL: Angel City mengejutkan San Diego Wave yang memimpin klasemen, Trinity Rodman mengantarkan Washington Spirit ke peringkat pertama, dan Racing Louisville terpuruk ke posisi terbawah

NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
T. Rodman

Angel City mengejutkan San Diego, Seattle merebut gelar juara Cascadia, dan Washington naik ke puncak peringkat terbaru GOAL yang mencakup seluruh 16 tim NWSL.

Ini adalah Pekan Persaingan di Liga Sepak Bola Wanita Nasional, dan antara Cascadia Classic dan SoCal Showdown, taruhannya sangat tinggi di seluruh liga.

Cascadia Classic menampilkan Portland Thorns dan Seattle Reign, dengan Reign meraih kemenangan telak 2-0 berkat gol dari Ryanne Brown dan Maddie Mercado. SoCal Showdown menghadirkan kejutan terbesar akhir pekan itu, saat Angel City mengejutkan San Diego Wave, pemuncak klasemen, dengan skor 2-0.

Angel City memasuki Pekan ke-11 dengan salah satu rekor terburuk di liga, yakni 5-6-1. Sebut saja sebagai “efek Ally Sentnor” atau sekadar energi baru di lini tengah, namun tim asal Los Angeles ini menampilkan babak pertama yang nyaris sempurna, mencetak dua gol sebelum bertahan kokoh untuk mengamankan tiga poin penuh di Snapdragon Stadium.

Meskipun mengalami kekalahan, Wave tetap berada di puncak klasemen NWSL dengan 28 poin. Washington Spirit naik ke peringkat kedua menyusul kekalahan Portland dari Seattle, sekaligus mengumpulkan tiga poin mereka sendiri berkat kemenangan tandang atas North Carolina Courage pada hari Sabtu.

Bukan hanya pertandingan rivalitas yang menghadirkan drama. Pertandingan terakhir akhir pekan pada hari Minggu mempertemukan Denver Summit dan Houston Dash yang berakhir imbang 2-2 dengan beberapa gol spektakuler.

Yazmeen Ryan dari Denver membuka skor pada menit ke-14, menggiring bola melewati beberapa pemain bertahan sebelum menemukan ruang kosong di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung dari jarak jauh ke sudut kanan atas gawang.

Dash membalas hanya satu menit kemudian. Houston melancarkan serangan balik cepat dan mengirim umpan terukur yang melewati barisan pertahanan Denver, memungkinkan Kat Rader mencetak gol sehingga kedua tim memasuki babak pertama dengan skor imbang 1-1.

Saat ini, hanya selisih satu poin yang memisahkan tiga tim teratas. The Wave memimpin klasemen dengan 28 poin, sementara Spirit dan Thorns berada tepat di belakang mereka dengan 27 poin. Tiga tim lainnya sama-sama mengoleksi 24 poin: Gotham FC di peringkat keempat, Utah Royals di peringkat kelima, dan Kansas City Current di peringkat keenam.

Dengan berakhirnya NWSL Rivalry Week, GOAL menyusun peringkat ke-16 tim...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Balapan di Louisville

    Peringkat sebelumnya: 16

    Hasil: Kalah 2-0 melawan Bay FC

    Dampak: Penurunan performa Racing Louisville terus berlanjut di kandang sendiri, di mana Bay FC membuat mereka menelan kekalahan ke-10 dalam 13 pertandingan. Dengan hanya mengumpulkan tujuh poin, Racing tetap terpuruk di dasar klasemen dan mulai tertinggal jauh dari tim-tim di atasnya.

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  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Peringkat sebelumnya: 14

    Hasil: Kalah 2-0 melawan Boston Legacy

    Dampak: Chicago tidak mampu mencetak gol sama sekali dalam kekalahan tandang 2-0 dari Boston dan tetap berada di posisi kedua dari bawah dengan rekor 4-10-0. Dengan tim-tim di sekitarnya mulai mengumpulkan poin, Stars berisiko semakin tertinggal.

  • Boston Legacy FCGetty

    14Warisan Boston

    Peringkat sebelumnya: 15

    Hasil: Menang 2-0 atas Chicago Stars

    Implikasi: Boston memenangkan pertarungan antara dua tim papan bawah liga, mengumpulkan tiga poin berharga melawan Chicago. Hal ini mungkin tidak akan mengubah musim mereka secara drastis, tetapi tidak kebobolan dan kemenangan atas rival langsung merupakan kemajuan yang berarti bagi tim ekspansi ini.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13KTT Denver

    Peringkat sebelumnya: 13

    Hasil: Imbang 2-2 melawan Houston Dash

    Dampak: Bukan hanya pertandingan rivalitas yang menghadirkan drama. Pertandingan terakhir hari Minggu menampilkan Denver Summit dan Houston Dash yang bermain imbang 2-2 dalam laga yang menghibur, dengan sorotan utama berupa salah satu gol terbaik akhir pekan ini yang dicetak oleh Yazmeen Ryan.

    Ryan membuka skor pada menit ke-14, menggiring bola melewati beberapa pemain bertahan sebelum menemukan ruang kosong di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan melengkung dari jarak jauh ke sudut kanan atas gawang. Houston membalas hanya satu menit kemudian, dengan Kat Rader menyambar umpan terukur yang sempurna melewati barisan pertahanan Denver.

  • Malia Berkely, Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Peringkat sebelumnya: 12

    Hasil: Imbang 2-2 melawan Denver Summit

    Implikasi: Houston langsung merespons setelah tertinggal dan berjuang keras untuk meraih satu poin di Denver. Dash menunjukkan ketangguhan saat bertanding di kandang lawan, namun mereka harus mulai mengubah hasil imbang menjadi kemenangan agar bisa naik ke zona playoff.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Peringkat sebelumnya: 10

    Hasil: Menang 2-0 atas Racing Louisville

    Dampak: Bay FC meraih tiga poin penuh dalam laga tandang melawan Racing Louisville, bangkit dari kekalahan pekan lalu dan kembali ke jalur yang benar.

  • Final Match - Teal Rising Cup 2025Getty Images Sport

    10Kansas City Current

    Peringkat sebelumnya: 7

    Hasil: Kalah 3-0 melawan Orlando Pride

    Dampak: Penurunan tiga peringkat yang dialami Kansas City mencerminkan betapa telak mereka dikalahkan oleh Orlando. Kekalahan 3-0 dari sesama pesaing ini memperlihatkan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara The Current dan salah satu tim terkuat di liga.

  • Angel CityGetty Images

    9Kota Malaikat

    Peringkat sebelumnya: 11

    Hasil: Menang 2-0 atas San Diego Wave

    Dampak: Angel City meraih kemenangan telak 2-0 atas San Diego dalam laga rivalitas, menunjukkan bahwa mereka mampu menyulitkan salah satu tim terbaik di liga sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Kemenangan ini memberi mereka momentum dan dorongan berharga dalam perebutan tiket playoff.

  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    8Seattle Reign

    Peringkat sebelumnya: 9

    Hasil: Menang 2-0 atas Portland Thorns

    Dampak: Seattle berhasil mengukir prestasi gemilang dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Portland dalam rivalitas Cascadia. Tidak kebobolan dan penampilan yang solid ini memberikan dorongan kepercayaan diri yang besar untuk langkah selanjutnya.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    7Orlando Pride

    Peringkat sebelumnya: 8

    Hasil: Menang 3-0 atas Kansas City Current

    Dampak: Orlando meraih kemenangan gemilang atas Kansas City, yang memperkuat posisinya di jajaran elit liga. Barbra Banda masih memimpin dalam perebutan Sepatu Emas dengan 12 gol dari 13 pertandingan yang telah dimainkan.

  • Angel City FC v Portland Thorns FCGetty Images Sport

    6Portland Thorns

    Peringkat sebelumnya: 4

    Hasil: Kalah 2-0 melawan Seattle Reign

    Dampak: Portland kalah 2-0 dalam pertandingan rivalitas melawan Seattle dan tidak pernah menemukan ritme serangan yang konsisten. Kekalahan ini menjadi hambatan dalam persaingan playoff yang ketat dan membuat beberapa pertandingan berikutnya menjadi semakin penting.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Peringkat sebelumnya: 6

    Hasil: Kalah 2-0 melawan Washington Spirit

    Dampak: The Courage dikalahkan 2-0 oleh Washington dan kesulitan menembus pertahanan Spirit. Mereka perlu menemukan kembali ritme serangan mereka agar tidak semakin tertinggal dalam perebutan tiket playoff.

  • Utah RoyalsGetty Images

    4Utah Royals

    Peringkat sebelumnya: 2

    Hasil: Kalah 3-1 melawan Gotham FC

    Dampak: Utah sempat memimpin, namun akhirnya kalah 3-1 dari Gotham setelah sang juara mengambil alih kendali. The Royals sempat menunjukkan performa gemilang, namun tidak mampu mempertahankan penampilan mereka saat menghadapi salah satu tim terkuat di liga.

  • Gotham FCGetty Images

    3Gotham FC

    Peringkat sebelumnya: 5

    Hasil: Menang 3-1 atas Utah Royals

    Implikasi: Gotham mengalahkan Utah 3-1 berkat penampilan gemilang Esther González. Juara bertahan ini terus tampil sebagai salah satu tim paling lengkap di liga menjelang periode padat berikutnya.

  • Makenzy Robbe, San Diego WaveGetty Images

    2Gelombang San Diego

    Peringkat sebelumnya: 1

    Hasil: Kalah 2-0 melawan Angel City FC

    Dampak: San Diego mengalami kekalahan mengejutkan 2-0 di kandang sendiri dari Angel City pada pekan rivalitas. The Wave tetap berada di dekat puncak klasemen, namun akan berusaha segera bangkit setelah penampilan serangan yang tidak seperti biasanya.

  • Washington SpiritScoreplay

    1Washington Spirit

    Peringkat sebelumnya: 3

    Hasil: Menang 2-0 atas North Carolina Courage

    Dampak: Washington meraih kemenangan tandang yang mengesankan 2-0 atas North Carolina berkat gol dari Leicy Santos dan Trinity Rodman. The Spirit terus menunjukkan diri sebagai pesaing yang patut diperhitungkan dengan para bintang yang tampil gemilang di momen-momen penting.