Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Peringkat Kekuatan Liga Champions 2025-26: Bayern Munich, PSG, dan Real Madrid mengirimkan pesan kepada tim-tim Premier League yang gagal setelah pekan yang penuh drama di babak 16 besar

Meskipun fase liga yang berlangsung lama dan melelahkan selama lima bulan pertama musim ini serta babak play-off yang menyajikan beberapa drama, bagi banyak orang, Liga Champions baru benar-benar dimulai ketika babak 16 besar dimulai. Dan setelah seminggu yang penuh gejolak dengan pertandingan leg pertama di seluruh Eropa, gambaran mengenai calon pemenang turnamen ini telah berubah secara drastis.

Klub-klub Premier League diperkirakan akan mempertahankan dominasi mereka setelah keenam tim lolos ke babak 16 besar, namun tidak satu pun berhasil meraih kemenangan pada Selasa atau Rabu malam, sementara beberapa klub legendaris di benua Eropa mencatatkan hasil yang mengejutkan. Sementara itu, kisah dongeng Bodo/Glimt tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Setelah delapan pertandingan yang penuh aksi, siapa yang kini paling berpeluang untuk mengangkat trofi di Budapest pada 30 Mei? GOAL merangkum semua kandidat di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 27 Februari 2026.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    16Atalanta ⬇️

    Sangat sulit untuk tidak merasa simpati yang mendalam terhadap Atalanta. Mereka adalah salah satu tim yang paling menonjol dalam kompetisi ini, sebuah klub yang dikelola dengan sangat baik, dan mereka telah membanggakan Italia di Liga Champions musim ini sebagai satu-satunya tim Serie A yang lolos ke babak 16 besar.

    Namun, turnamen mereka sudah berakhir setelah kekalahan telak 6-1 di kandang melawan Bayern Munich pada Selasa lalu, yang membuat leg kedua di Allianz Arena pekan depan hanyalah upaya untuk meminimalkan kerugian. Memang, fokus utama Atalanta kini adalah berusaha lolos ke Liga Champions musim depan, mengingat mereka saat ini berada di peringkat ketujuh Serie A, lima poin di bawah peringkat keempat.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    15Tottenham ⬇️

    Dalam kondisi normal, defisit 5-2 tidak akan dianggap tak teratasi. Sulit untuk dibalikkan, tentu saja, tapi tidak mustahil. Namun, hanya orang yang sangat berani - atau bodoh - yang akan mendukung Tottenham untuk melakukan salah satu comeback besar Liga Champions di London Utara pekan depan.

    Kekalahan pada Selasa melawan Atletico Madrid merupakan kekalahan keenam berturut-turut dalam semua kompetisi—dan kekalahan keempat berturut-turut di bawah pelatih baru Igor Tudor, yang sebenarnya melakukan pekerjaan yang lebih buruk daripada pendahulunya, Thomas Frank.

    Ketika juga mempertimbangkan bahwa skuad yang sama sekali kehilangan kepercayaan diri telah semakin melemah akibat cedera setelah kekalahan telak di Metropolitano, kami yakin Spurs akan tersingkir dari Liga Champions pekan depan, terutama karena tujuan utama kini haruslah bertahan di Premier League.

  • FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-SPORTINGAFP

    14Sporting CP ⬇️

    Sporting CP mengalahkan Paris Saint-Germain dan Athletic Club dalam dua pertandingan terakhir fase liga mereka untuk menghindari babak playoff dan lolos secara otomatis ke babak 16 besar, dengan hadiahnya adalah pertemuan dengan tim kecil Bodo/Glimt yang memberikan tim Rui Borges peluang fantastis untuk tampil di perempat final untuk pertama kalinya sejak 1983.

    Namun, juara Portugal itu terdiam di Lingkar Arktik, karena kekalahan 3-0 di Norwegia membuat mereka harus menghadapi tantangan berat di leg kedua di Lisbon. Borges menyesali kegagalan timnya untuk siap secara fisik menghadapi Bodo yang sedang dalam performa terbaik, dan perjalanan Eropa mereka bisa saja berakhir akibat hal ini.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    13Bayer Leverkusen ⬆️

    Sedikit yang memprediksi Bayer Leverkusen bisa mengalahkan Arsenal saat mereka diundi untuk menghadapi pemimpin klasemen Premier League, namun tim Jerman itu tampil impresif dalam leg pertama di Jerman. Gol Robert Andrich tak lama setelah babak pertama berakhir adalah minimal yang pantas mereka dapatkan atas usaha mereka, sementara striker remaja Christian Kofane membuat William Saliba dan Gabriel Magalhaes kewalahan.

    Namun, mereka tidak bisa mempertahankan keunggulan, karena pengganti Malik Tillman melakukan pelanggaran yang berujung pada penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh mantan pemain favorit Leverkusen, Kai Havertz. Akibatnya, tim Kasper Hjulmand harus menampilkan performa terbaik mereka di Emirates Stadium untuk lolos ke perempat final.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    12Newcastle ⬆️

    Begitu dekat namun begitu jauh. Para pendukung Newcastle berhak bermimpi untuk lolos ke perempat final Liga Champions setelah tim mereka memimpin di menit-menit akhir pada leg pertama babak 16 besar melawan Barcelona di St. James' Park melalui gol Harvey Barnes.

    Namun, penalti Lamine Yamal di detik-detik akhir mengubah seluruh jalannya pertandingan. Newcastle kini harus menang di Camp Nou untuk lolos - atau setidaknya memaksa adu penalti - dan itu akan menjadi tugas yang berat melawan tim yang hanya kalah satu kali di kandang sepanjang musim ini, dan bahkan itu pun melawan PSG di Montjuic.

    Eddie Howe dapat mengambil semangat dari fakta bahwa timnya meraih satu poin di Paris pada fase grup, membuktikan bahwa mereka dapat menyulitkan tim-tim papan atas di kandang lawan. Namun, secara umum, The Magpies lemah saat bermain tandang, jadi kami tidak melihat mereka lolos setelah drama dramatis di Tyneside pada Selasa malam.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    11Chelsea ⬇️

    Selama 75 menit di Parc des Princes pada Rabu malam, Chelsea pantas mendapatkan hasil imbang 2-2. Mereka dua kali menyamakan kedudukan melalui gol dari Malo Gusto dan Enzo Fernandez, dan secara argumen bermain lebih baik dalam pertandingan yang hingga saat itu berlangsung dengan kualitas tinggi.

    Dan kemudian hal itu terjadi. Setelah bermain dengan risiko sepanjang malam dengan bola di kakinya, umpan yang coba dilakukan kiper Filip Jorgensen diblok oleh Bradley Barcola, dan Vitinha memanfaatkannya sepenuhnya. Kalah dengan selisih satu gol masih bisa diterima bagi The Blues, tetapi dua gol terakhir Khvicha Kvaratskhelia membuat juara Piala Dunia Klub harus bekerja keras di Stamford Bridge.

    Liam Rosenior dengan benar mengambil tanggung jawab atas upayanya mengejar skor di menit-menit akhir, mengingat kekalahan tipis tidak akan menjadi akhir dunia, dan ketidakpengalamannya dalam sepak bola Eropa sistem gugur mungkin akan menjadi perbedaan antara timnya dan tim Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    10Galatasaray ⬆️

    Galatasaray adalah tim yang sangat tidak konsisten, seperti yang kita lihat di babak playoff, di mana mereka menghancurkan Juventus di kandang sendiri tetapi akhirnya membutuhkan perpanjangan waktu untuk lolos ke babak 16 besar setelah dihancurkan oleh Bianconeri yang bermain dengan 10 orang di Turin. Oleh karena itu, kami ragu untuk mendukung juara Turki ini untuk menyelesaikan tugas melawan Liverpool, meskipun mereka pantas mengalahkan The Reds 1-0 di leg pertama pada Selasa di RAMS Park.

    Mereka tentu mampu mencetak gol di Anfield, dengan Victor Osimhen menjadi ancaman serius bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan, sementara tim asuhan Okan Buruk sangat mahir dalam menghentikan alur permainan dan mengganggu lawan dengan taktik mengulur waktu. Namun, kami masih ragu dengan pertahanan yang hanya mampu menjaga gawang tak kebobolan sekali di laga tandang dalam Liga Champions musim ini.

  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    9Bodo/Glimt ⬆️

    Bodo/Glimt hampir memastikan tempat di perempat final Liga Champions. Bodo/Glimt. Tim Norwegia dari kota kecil di pinggiran Lingkar Arktik yang gagal memenangkan salah satu dari enam pertandingan Liga Champions pertama yang mereka mainkan di kompetisi musim ini hampir memastikan tempat di antara delapan tim terbaik Eropa.

    Mereka memperpanjang rekor kemenangan mereka di turnamen ini menjadi lima pertandingan berkat kemenangan 3-0 atas Sporting CP pada Rabu, menambah daftar korban mereka yang meliputi Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter (dua kali) sejak awal tahun. Mereka masih memiliki tugas yang harus diselesaikan di Lisbon pekan depan untuk lolos, tetapi baik Arsenal maupun Leverkusen tidak akan senang harus menghadapi tim kejutan turnamen ini di babak berikutnya mengingat performa luar biasa mereka saat ini.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    8Manchester City ⬇️

    Manchester City tiba di Bernabeu pada Rabu dengan banyak pengamat menjagokan mereka untuk mengalahkan Real Madrid dalam edisi terbaru yang dijuluki sebagai 'Clasico' modern Liga Champions. Namun, tim asuhan Pep Guardiola kini harus berjuang keras untuk lolos setelah kehilangan keunggulan tiga gol di leg pertama.

    Keputusan Guardiola untuk memainkan empat penyerang justru berbalik menjadi bumerang, karena timnya terus-menerus dibongkar di ibu kota Spanyol, dengan bek kiri Nico O'Reilly tak berdaya menghentikan Federico Valverde yang berlari liar. Situasi mungkin akan lebih buruk jika Gigi Donnarumma tidak menyelamatkan penalti Vinicius Jr, dan membalikkan keadaan bukanlah hal yang mustahil bagi tim seberbakat City. Namun, mereka harus menampilkan performa sempurna untuk melakukannya.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    7Liverpool ⬇️

    Pada laga awal Selasa, Liverpool menampilkan performa yang sangat kacau dan dipenuhi kesalahan dalam kekalahan 1-0 di RAMS Park untuk kedua kalinya musim ini. Perbedaannya adalah kali ini kekalahan tersebut berpotensi mengakhiri perjalanan mereka di turnamen. Meskipun The Reds berhasil bangkit dari kekalahan yang sangat mengecewakan di fase liga melawan Galatasaray untuk finis di posisi ketiga klasemen, mereka kini berisiko tersingkir di babak 16 besar untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

    Jangan salah paham: Liverpool seharusnya memiliki kualitas cukup untuk membalikkan keadaan di Anfield, mengingat mereka sudah mengalahkan kedua klub Madrid di kandang musim ini. Gala tentu saja tidak sebagus kedua tim tersebut. Namun, sangat sulit untuk percaya pada tim yang dipimpin oleh manajer Arne Slot yang belum mampu mengatasi ketidakpaduan timnya di setiap area lapangan - dan masih memilih Ibrahima Konate sebagai bek tengah.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    6Atletico Madrid ⬆️

    Jelas, kemenangan telak Atletico Madrid 5-2 atas Tottenham di Metropolitano harus dilihat dalam konteks yang tepat. Los Rojiblancos menghadapi salah satu tim terburuk di Premier League, sebuah klub yang dalam keadaan kacau balau, dan tim asal London Utara itu bertanggung jawab atas penampilan babak pertama yang paling konyol yang pernah dilihat stadion sejak Barcelona berkunjung bulan lalu. 

    Namun, pertandingan ini menunjukkan bahwa meskipun versi terbaru Atletico jauh dari sekuat tim-tim Diego Simeone di masa lalu, mereka tetap memiliki potensi mencetak gol - terutama sekarang Julian Alvarez mulai kembali ke performa terbaiknya. Jika Atleti lolos - dan mereka seharusnya lolos mengingat kualitas lawan mereka di babak 16 besar - mereka akan sangat menantikan kesempatan untuk menghadapi Newcastle atau Barcelona di perempat final.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    5Barcelona ⬇️

    Kami telah berulang kali mengatakan sepanjang musim ini bahwa kami benar-benar tidak yakin dengan Barcelona - dan hasil imbang 1-1 pada Selasa melawan Newcastle hanya semakin memperkuat keraguan kami tentang kemampuan mereka untuk melaju hingga akhir musim ini. Tim Hansi Flick tampil sangat buruk di Tyneside dan hanya berhasil meraih satu poin berkat penalti Lamine Yamal pada tendangan terakhir pertandingan.

    Kami masih sangat yakin mereka akan mengalahkan Newcastle di leg kedua - terutama karena tidak mungkin Yamal, Pedri, Raphinha, dan lainnya bermain seburuk itu lagi. Namun, Barcelona terlihat rentan di lini belakang bahkan sebelum masalah cedera saat ini di posisi bek sayap, jadi meskipun segalanya sebenarnya sudah teratur dengan baik bagi mereka untuk mencapai semifinal lagi, dengan Robert Lewandowski kini setahun lebih tua, pertanyaan ini harus diajukan: apakah Blaugrana benar-benar lebih kuat dari musim lalu?...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ⬆️

    Apakah kita akan pernah belajar?! Real Madrid memasuki pertandingan babak 16 besar melawan Manchester City tanpa trio pemain yang cedera, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo. Sementara kekalahan baru-baru ini dari Osasuna dan Getafe masih segar dalam ingatan. Jadi tentu saja mereka tidak akan bisa menampilkan keajaiban Liga Champions mereka yang dulu, mengingat seberapa besar rintangan yang mereka hadapi?...

    Hat-trick luar biasa Fede Valverde di babak pertama telah membuat Madrid menguasai sepenuhnya pertandingan utama babak ini. Meskipun mereka waspada terhadap balasan City di Etihad pekan depan, pengalaman tim ini dalam menghadapi babak gugur Eropa memberikan mereka keunggulan yang jelas. Bahkan dengan manajer yang tampaknya tidak diunggulkan seperti Alvaro Arbeloa, keajaiban Madrid masih bisa membawa mereka melaju jauh sekali lagi.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    3Paris Saint-Germain ⬆️

    PSG masih belum menjadi tim yang tak terkalahkan seperti saat mereka mengalahkan semua lawan di jalan menuju kemenangan di kompetisi musim lalu, tetapi ada tanda-tanda dalam kemenangan 5-2 mereka atas Chelsea bahwa tim asuhan Luis Enrique bisa kembali ke performa terbaiknya. Ousmane Dembele tanpa diragukan lagi memberikan dinamika tambahan pada serangan mereka, sementara jika Khvicha Kvaratshkelia bisa kembali menghasilkan momen-momen magis seperti gol pertamanya dari dua gol yang dicetaknya secara teratur, maka juara bertahan akan sulit dihentikan.

    Tentu saja mereka akan percaya diri untuk menyelesaikan tugas di Stamford Bridge pada leg kedua, sementara pertandingan perempat final melawan Liverpool atau Galatasaray jauh dari menakutkan. Dengan demikian, penampilan mereka di Parc des Princes pada Rabu malam mungkin telah mempersiapkan mereka untuk setidaknya mendapatkan tempat di semifinal.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    2Arsenal ⬇️

    Arsenal mungkin berada di sisi 'mudah' undian, tetapi itu tidak berarti bahwa tempat di final akan diberikan kepada mereka dengan mudah. Sebaliknya, The Gunners harus bekerja keras untuk melaju melalui berbagai babak, seperti yang ditunjukkan oleh hasil imbang 1-1 mereka melawan Bayer Leverkusen dalam pertandingan awal pada Rabu.

    Tim asuhan Mikel Arteta memiliki banyak penguasaan bola di Jerman, tetapi kesulitan menciptakan banyak peluang dari permainan terbuka, sementara tuan rumah membatasi jumlah tendangan bebas yang bisa mereka dapatkan, sehingga menghilangkan ancaman gol terbesar The Gunners. Pada akhirnya, dibutuhkan pemain pengganti Noni Madueke untuk mencetak gol dan Kai Havertz untuk mencetak penalti di menit akhir untuk menyelamatkan hasil imbang yang seharusnya tetap menjadi landasan untuk lolos ke perempat final.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    1Bayern Munich ⬆️

    Kami tidak perlu melihat Bayern Munich menghancurkan Atalanta di Bergamo untuk menyadari bahwa tim Bavaria ini benar-benar menjadi pesaing serius untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Kami sudah tahu hal itu setelah mereka mengalahkan PSG di Parc des Princes dengan 10 pemain selama fase liga.

    Namun, kemenangan telak 6-1 atas juara Liga Europa 2024 di New Balance Arena pada Selasa lalu menjadi pengingat luar biasa akan kualitas skuad Vincent Kompany - terutama karena hal itu dicapai tanpa Harry Kane, yang menghabiskan seluruh 90 menit di bangku cadangan.

    Jadi, meskipun Bayern jelas berada di sisi yang kurang menguntungkan dalam undian, kami pikir adil untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya alasan untuk takut pada tim mana pun yang tersisa di kompetisi ini. 

