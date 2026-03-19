Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Champions League Power Rankings
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Liga Champions 2025-26: Arsenal kembali ke puncak klasemen, sementara Barcelona dan Liverpool kembali mengingatkan mengapa mereka tak boleh diremehkan menjelang babak perempat final

Meskipun fase liga yang terasa sangat berlarut-larut berlangsung selama lima bulan pertama musim ini dan babak play-off menghadirkan beberapa momen dramatis, bagi banyak orang Liga Champions baru benar-benar dimulai saat babak 16 besar dimulai. Jika Anda termasuk salah satu penggemar tersebut, maka Anda pasti sangat menikmati aksi-aksi di kompetisi Eropa selama sekitar seminggu terakhir ini.

Sebanyak 68 gol tercipta dalam delapan pertandingan, dengan rata-rata 4,25 gol per pertandingan, sehingga para pendukung di seluruh benua disuguhi hiburan yang nyaris tanpa henti. Liga Premier menjadi pihak yang paling dirugikan pada babak ini karena empat dari enam wakilnya tersingkir, sementara sejumlah juara sebelumnya menunjukkan niat mereka untuk melaju jauh lagi dengan penampilan-penampilan yang memukau.

Jadi, dengan babak 16 besar telah berlalu, siapa yang kini berada dalam posisi terbaik untuk melaju dan mengangkat trofi di Budapest pada 30 Mei? GOAL menyusun peringkat semua kontestan yang tersisa di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 12 Maret 2026. Tim yang tersingkir: Bodo/Glimt, Chelsea, Manchester City, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray & Tottenham.

  • Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8Sporting CP ⬆️

    Hanya empat tim yang pernah berhasil membalikkan ketertinggalan tiga gol atau lebih setelah leg pertama babak gugur Liga Champions untuk meraih kemenangan sebelum musim ini, namun Sporting berhasil menambah daftar itu menjadi lima setelah mereka langsung menekan Bodo/Glimt sejak menit pertama di Lisbon dan berhasil memastikan kemenangan di babak perpanjangan waktu, hingga akhirnya menang 5-0 pada malam itu dan mengakhiri perjalanan dongeng tim asal Norwegia tersebut.

    Tim asuhan Rui Borges memang sedikit beruntung mengingat keputusan handball yang cukup kontroversial yang menghasilkan penalti yang menyamakan kedudukan, namun mereka pada akhirnya pantas meraih margin kemenangan tersebut pada malam itu mengingat dominasi mereka di ibu kota Portugal. Namun, mereka harus meningkatkan performa mereka lagi jika ingin memiliki peluang mengalahkan Arsenal di perempat final.

    • Iklan
  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7Liverpool ↔️

    Rabu lalu terbukti menjadi "ketiga kalinya beruntung" bagi Liverpool. Setelah dua kali menelan kekalahan tandang dari Galatasaray di ajang Eropa musim ini, mereka akhirnya berhasil mengungguli raksasa Turki tersebut pada Rabu lalu, dengan menang telak 4-0 di Anfield dan memastikan tiket ke perempat final. Mohamed Salah berhasil melupakan kegagalan penalti di babak pertama dengan mencetak gol indah serta berperan dalam dua gol lainnya, dalam apa yang disebut Jamie Carragher sebagai "penampilan terbaik The Reds musim ini".

    Terlepas dari semua kesulitan yang mereka alami di Liga Premier musim ini, tim asuhan Arne Slot kini telah menunjukkan kemampuan mereka, meskipun Paris Saint-Germain akan menjadi ujian yang lebih berat di babak berikutnya. Liverpool tentu saja ingin membalas dendam setelah kekalahan musim lalu dari tim yang akhirnya menjadi juara di babak 16 besar, tetapi mereka harus meningkatkan permainan mereka sekali lagi jika ingin melaju lebih jauh di kompetisi musim ini.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    6Atletico Madrid ↔️

    Atletico Madrid telah bekerja keras untuk menyingkirkan Tottenham pada leg pertama babak 16 besar, dengan menang 5-2 dalam pertandingan yang sebagian besar dimudahkan oleh tim Premier League yang sedang terpuruk itu. Namun, hal itu mungkin tidak bisa dijadikan alasan atas kekalahan 3-2 mereka pada leg kedua, meskipun tim asuhan Ivan Tudor tampaknya mulai menunjukkan beberapa perbaikan dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi.

    Kabar baik bagi Diego Simeone adalah bahwa Julian Alvarez tampaknya telah kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami kemandulan gol di pertengahan musim, tetapi tim Atletico ini bukanlah tim tangguh yang sama yang membantu 'Cholismo' secara rutin membuat frustrasi raksasa-raksasa Eropa satu dekade lalu. Mereka tahu bahwa mereka dapat menyakiti lawan mereka di perempat final, Barcelona, dalam serangan, tetapi menahan mereka di ujung lapangan yang lain adalah masalah yang sama sekali berbeda.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5Barcelona ↔️

    Kami sudah berulang kali mengatakan musim ini bahwa kami sama sekali tidak yakin dengan performa Barcelona — dan bahkan saat menghancurkan Newcastle 7-2 pada Rabu lalu, terlihat tanda-tanda bahwa pertahanan mereka masih rapuh karena Hansi Flick tetap ngotot menerapkan formasi garis pertahanan tinggi, ditambah dengan sejumlah cedera yang dialami pemain kunci di lini belakang serta Frenkie de Jong di depan mereka.

    Dengan Lamine Yamal dan Raphinha, Barca masih memiliki dua penyerang paling menakutkan di Eropa, sementara Robert Lewandowski bahkan kembali menemukan sentuhan golnya melawan Newcastle dan mungkin ingin menampilkan penampilan gemilang terakhir di musim Liga Champions yang mungkin menjadi yang terakhir baginya. Ditambah dengan kehebatan Pedri, ada banyak hal yang menunjukkan bahwa, jika Blaugrana bisa memperketat pertahanan, mereka masih bisa melaju hingga akhir.

    Pertama-tama, mereka harus menghindari terulangnya kekalahan di semifinal Copa del Rey dari Atletico Madrid saat menghadapi tim asuhan Diego Simeone di perempat final, mengingat Rojiblancos telah menghancurkan Barca di Metripolitano selama pertandingan dua leg tersebut.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ↔️

    Apakah kita tak pernah belajar?! Real Madrid memasuki laga babak 16 besar melawan Manchester City tanpa trio pemain yang cedera, yakni Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo, di antara pemain lain, sementara kekalahan baru-baru ini dari Osasuna dan Getafe masih segar dalam ingatan. Jadi, tentu saja mereka tak mampu menampilkan kembali keajaiban Liga Champions mereka yang dulu, mengingat betapa beratnya rintangan yang harus mereka hadapi?...

    Hat-trick luar biasa Fede Valverde di leg pertama membuat Madrid menguasai sepenuhnya laga unggulan babak ini, dan meski mereka membutuhkan Thibaut Courtois tampil di puncak performanya serta Bernardo Silva yang diusir keluar lapangan di pertengahan babak pertama leg kedua untuk memastikan lolos dengan nyaman di Etihad, tim asuhan Alvaro Arbeloa berhasil menyelesaikan tugasnya berkat dua gol dari Vinicius Jr.

    Pemain Brasil ini bisa dibilang spesialis babak gugur, dan ia mengatakan bahwa ia kini menantikan "bagian terbaik musim ini", dengan Madrid tiba-tiba kembali terlihat seperti calon juara sekali lagi. Jika mereka mampu mengalahkan mesin Bayern Munich yang sangat kuat di perempat final, maka hanya sedikit orang yang akan bertaruh melawan Los Blancos untuk melaju hingga akhir.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    3Paris Saint-Germain ↔️

    PSG mungkin bukan lagi tim yang tak terkalahkan seperti saat mereka menyapu bersih semua lawan dalam perjalanan meraih gelar musim lalu, tetapi mereka tampak jauh lebih mendekati performa terbaiknya saat menghancurkan Chelsea pekan lalu, dan akhirnya menang dengan agregat 8-2 setelah memastikan kemenangan di leg kedua di Stamford Bridge.

    Khvicha Kvaratskhelia dan Bradley Barcola mulai kembali ke performa terbaiknya, sementara masalah kebugaran Ousmane Dembele hampir teratasi tepat saat juara Prancis ini memasuki bagian paling krusial dari musim ini. Tim asuhan Luis Enrique kemudian akan menjadi favorit untuk melaju melewati Liverpool di perempat final, yang berarti peluang mereka untuk mempertahankan gelar juara Eropa sangat terbuka lebar.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    2Bayern Munich ⬇️

    Kami tidak perlu menunggu Bayern Munich menghancurkan Atalanta dengan agregat 10-2 untuk menyadari bahwa tim asal Bavaria itu adalah pesaing serius untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Kami sudah tahu hal itu setelah mereka mengalahkan PSG di Parc des Princes dengan hanya 10 pemain selama fase grup.

    Namun, penghancuran yang dilakukan juara Bundesliga terhadap pemenang Liga Europa 2024 ini menjadi pengingat luar biasa akan kualitas skuad asuhan Vincent Kompany - terutama karena favorit Ballon d'Or, Harry Kane, hanya bermain pada leg kedua.

    Jadi, meskipun Bayern tak dapat dipungkiri berada di sisi undian yang kurang menguntungkan dan pasti berharap bisa menghindari Real Madrid pada tahap ini, kami rasa adil untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya alasan untuk takut pada tim mana pun yang tersisa di kompetisi ini.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    1Arsenal ⬆️

    Arsenal tidak tampil dalam performa terbaiknya di Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar, namun mereka mampu meningkatkan permainan mereka secara signifikan di Emirates hingga akhirnya lolos dengan nyaman. Seandainya bukan karena kiper Bayer, Janis Blaswich, The Gunners pasti akan menang dengan selisih skor yang jauh lebih besar, dan pada akhirnya mereka membutuhkan gol menakjubkan pertama Eberechi Eze di Liga Champions serta tendangan yang kurang memukau dari Declan Rice untuk memastikan kemenangan yang pantas.

    Lolosnya mereka dari sisi undian yang 'mudah' kini membawa Arsenal ke Lisbon untuk menghadapi Sporting CP, dan meskipun upaya mereka mengejar empat trofi mungkin berdampak negatif pada tingkat energi mereka saat memasuki fase akhir musim, The Gunners tetap menjadi finalis yang paling mungkin di antara delapan tim yang tersisa di kompetisi ini, dan karenanya harus kembali dianggap sebagai favorit.