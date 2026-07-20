Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Rodri mengungguli Lionel Messi dan Kylian Mbappé untuk meraih gelar pemain terbaik usai kemenangan epik Spanyol

Penghargaan Bola Emas yang bergengsi ini bukan sekadar soal gol. Dipilih melalui pemungutan suara oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh serta pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun selama bertahun-tahun penghargaan ini sebagian besar diraih oleh para penyerang, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif – Lionel Messi dan Luka Modric – juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali melalui kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap bisa melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain-pemain seperti runner-up 2022 Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih penghargaan tersebut.

Pada akhirnya, penghargaan tersebut jatuh ke tangan pemain Spanyol, saat Rodri melesat ke posisi terdepan. Berikut ini, Peringkat Kekuatan Golden Ball Piala Dunia 2026 dari GOAL mengulas para pemain dengan performa terbaik.