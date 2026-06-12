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Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi, Michael Olise, dan semua favorit diprediksi akan bersaing untuk memenangkan penghargaan FIFA

World Cup
Argentina
England
FEATURES
France
Portugal
Spain
Brazil

Piala Dunia 2026 akhirnya dimulai, dengan ke-48 tim bersaing memperebutkan trofi yang didambakan seluruh dunia. Meskipun trofi tersebut menjadi tujuan utama bagi semua peserta, beberapa pemain sudah mulai menonjol sebagai kandidat pemain terbaik sepanjang turnamen. Lionel Messi saat ini menjadi kandidat terkuat setelah mencetak hat-trick yang luar biasa melawan Aljazair, namun pemain seperti Kylian Mbappe dan Michael Olise pun tak ketinggalan dan terus membayangi posisinya setelah pekan pertama.

Penghargaan Bola Emas yang bergengsi ini bukan sekadar soal gol. Dipilih melalui pemungutan suara oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh serta pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun selama bertahun-tahun penghargaan ini sebagian besar diraih oleh para penyerang, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif—Lionel Messi dan Luka Modric—juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali melalui kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain-pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih penghargaan tersebut.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo berupaya melengkapi koleksinya dengan membawa Portugal melaju jauh di turnamen ini, sementara Vinicius Junior dan Raphinha memiliki potensi untuk mengantarkan Brasil meraih gelar juara keenam.

Dengan 48 tim yang berlaga, ada banyak potensi bagi pesaing tak terduga untuk muncul, mengingat kualitas pemain tersebar merata di seluruh kompetisi.

Di sini, Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026 dari GOAL memantau para kandidat teratas untuk penghargaan tersebut setelah putaran pertama pertandingan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | Swedia

    Viktor Gyokeres dan Alexander Isak memang menjadi sorotan utama, namun justru gelandang Yasin Ayari-lah yang membuka keunggulan Swedia atas Tunisia lewat tendangan sensasional dari luar kotak penalti. Gol tersebut memicu hujan gol bagi timnya, dan ia pun berhasil menutup pertandingan di detik-detik terakhir dengan tendangan keras lainnya yang tak mampu dihentikan kiper lawan.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Jerman

    Kai Havertz menampilkan performa gemilang dalam kemenangan Jerman 7-1 atas Curacao. Tendangan penalti yang dilakukannya untuk mengubah skor menjadi 3-1 berhasil menguasai sepenuhnya jalannya pertandingan menjelang akhir babak pertama. Jerman terus menekan Curacao di babak kedua dan Havertz tak mengendurkan serangannya, mencetak gol lagi pada menit ke-88 untuk menutup skor.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Jerman

    Setelah awal yang gemilang Jerman melawan Curaçao diimbangi oleh gol mengejutkan dari negara kepulauan tersebut, Nico Schlotterbeck-lah yang mengembalikan timnya ke jalur kemenangan lewat sundulan yang apik.

    Tidak hanya itu, bek tengah Borussia Dortmund ini tampil luar biasa di segala aspek lainnya. Ia terus-menerus menggagalkan serangan-serangan terbaik Curacao berkat dominasi di darat maupun di udara, melakukan beberapa sapuan, dan menjadi pengumpan yang andal sepanjang pertandingan.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | Swedia

    Alexander Isak dan Viktor Gyokeres membuktikan bahwa Swedia memiliki duet penyerang yang solid. Isak berperan penting, mencetak gol pertamanya pada menit ke-30 dalam laga melawan Tunisia sebelum memberikan dua assist dalam kemenangan 5-1 yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi prima menjelang pertandingan melawan Belanda dan Jepang.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Kepulauan Cape Verde

    Sebagai kiper Cape Verde, Vozinho kemungkinan tidak akan bertahan lama dalam daftar ini, namun penampilannya di Piala Dunia pertamanya menjadikannya fenomena global.

    Ia melakukan tujuh penyelamatan luar biasa dan menguasai area gawangnya dengan sempurna saat Cape Verde berhasil meraih hasil imbang 0-0 yang heroik melawan Spanyol, juara Euro 2024. Pemain berusia 40 tahun ini menjadi sorotan utama di berbagai media di seluruh dunia dan berharap dapat menampilkan performa serupa saat menghadapi Uruguay.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Inggris

    Dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich musim lalu, pemenang Sepatu Emas Eropa Harry Kane akan menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan mana pun yang dihadapinya dalam kompetisi ini.

    Kane sering kali dituduh tidak mampu tampil maksimal saat membela Inggris dalam pertandingan-pertandingan besar, namun ia membuktikan bahwa ia memang siap menghadapi tantangan tersebut dengan mencetak dua gol saat melawan Kroasia di pertandingan pertama. Ia menjadi ancaman langsung dan membantu menciptakan beberapa peluang, yang semakin menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi tim asuhan Thomas Tuchel.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Portugal

    Erling Haaland tampil gemilang di panggung Piala Dunia. Penyerang Norwegia ini mencetak gol dalam waktu 30 menit pertama pada laga pembuka timnya melawan Irak, lalu kembali mencetak gol untuk mengembalikan keunggulan timnya sesaat sebelum babak pertama berakhir dalam laga sengit melawan negara dari Timur Tengah tersebut.

    Norwegia akhirnya menang 4-1, dengan penyerang Manchester City tersebut meraih penghargaan Man of the Match. Penampilan serupa melawan Senegal dan Prancis akan sangat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan penghargaan individu tertinggi.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Prancis

    Kane mungkin mencetak sebagian besar gol dalam musim gemilang Bayern Munich, tetapi justru Michael Olise-lah yang berhasil mencuri hati banyak penggemar. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang mumpuni, dan kemampuan penyelesaian akhir yang fantastis dari Pemain Terbaik Bundesliga ini membuatnya mencetak 20 gol dan mencatatkan 25 assist di liga utama Jerman serta Liga Champions, di mana Bayern berhasil mencapai babak semifinal.

    Dinamika serupa juga terlihat di skuad Prancis, di mana Mbappé dipuji karena gol-golnya, sementara Olise mendapat pujian atas permainan memukau di sekitar kotak penalti. Umpan akuratnya membantu Mbappé membuka skor saat melawan Senegal di pertandingan pertama, dan kemampuan mengolah bola yang luar biasa membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA dalam kemenangan 3-1 tersebut.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Prancis

    Jika kita mempertimbangkan bahwa Kylian Mbappe yang berusia 27 tahun telah mengoleksi medali emas dan perak serta memiliki rekor gol yang sama dengan ikon Brasil, Pelé (12 gol dalam 14 pertandingan), menjelang turnamen ini, statusnya sebagai salah satu legenda Piala Dunia sudah tak terbantahkan.

    Namun, Mbappe tampaknya bertekad untuk menjadi pemain terbaik sepanjang masa di panggung ini, setelah berhasil melampaui rekor ikon Brasil tersebut dalam pertandingan pertamanya di Amerika Serikat, dengan mencetak dua gol yang membantu Les Bleus meraih kemenangan 3-1. Ia tampil mematikan saat melawan Senegal berkat koneksi yang sangat padu dengan Olise, dan pasti masih akan ada lebih banyak momen ajaib yang akan datang.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Kini dia benar-benar mulai serakah! Lionel Messi telah meraih segalanya dalam kariernya — sebagian besar di antaranya lebih dari sekali — dan sangat memahami apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Bola Emas. Dia sudah memiliki dua trofi tersebut di lemari pialanya, dan dengan ulang tahun ke-39 yang akan jatuh pada masa Piala Dunia, fakta bahwa dia kembali menjadi favorit merupakan bukti ketahanannya.

    Bintang Argentina ini, yang mengalahkan Mbappe dalam perebutan penghargaan tersebut empat tahun lalu, mengawali edisi 2026 dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair saat Argentina menang 3-0 dalam pertandingan pertama mereka. Hat-trick tersebut menjadikannya pencetak gol terbanyak bersama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk kembali memimpin Argentina hingga akhir turnamen.