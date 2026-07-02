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Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi memimpin klasemen sementara Kylian Mbappé dan Michael Olise menjadi bintang utama bagi Prancis

World Cup
Argentina
England
FEATURES
France
Portugal
Spain
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, di mana tim-tim yang masih bersaing berjuang memperebutkan trofi yang didambakan oleh semua orang. Meskipun trofi tersebut merupakan tujuan utama bagi semua peserta, beberapa pemain sudah mulai menonjol sebagai kandidat pemain terbaik sepanjang turnamen. Lionel Messi dan Kylian Mbappé saat ini menjadi kandidat terkuat, namun mereka menghadapi persaingan yang ketat seiring berlanjutnya babak gugur.

Penghargaan Bola Emas yang bergengsi ini bukan sekadar soal gol. Dipilih melalui pemungutan suara oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh serta pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun selama bertahun-tahun penghargaan ini sebagian besar diraih oleh para penyerang, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif—Lionel Messi dan Luka Modric—juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali melalui kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain-pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih penghargaan tersebut.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo berupaya melengkapi koleksinya dengan membawa Portugal melaju jauh di turnamen ini, sementara Vinicius Junior dan Raphinha memiliki potensi untuk mengantarkan Brasil meraih gelar juara keenam.

Kini, saat babak 32 besar telah memasuki fase krusial, persaingan mulai memanas. Di sini, Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026 dari GOAL memantau para kandidat teratas untuk penghargaan tersebut seiring dengan berlangsungnya putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    10Jude Bellingham | Inggris

    Jude Bellingham terkenal karena berteriak, “siapa lagi?” saat membantu Inggris tetap dalam perburuan gelar juara Eropa di Euro 2024. Meskipun sesekali muncul pertanyaan mengenai posisinya sebagai pemain inti dalam skema Thomas Tuchel, gelandang Real Madrid ini tetap menjadi sosok yang bisa diandalkan di momen-momen penting.

    Hal itu ia buktikan saat membawa “Three Lions” kembali unggul dalam laga pembuka Piala Dunia yang penuh tantangan melawan Kroasia, sebelum memecah kebuntuan melawan Panama di New Jersey untuk membantu mengamankan posisi teratas di Grup L.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | Meksiko

    Gelandang Meksiko, Julian Quinones, telah menjadi motor utama perjalanan El Tri menuju babak 16 besar Piala Dunia. Dialah yang membuka jalan bagi timnya dengan mencetak gol pada menit kesembilan dalam laga pembuka melawan Afrika Selatan. Ia kemudian menambah satu gol lagi saat melawan Republik Ceko, yang membantu Meksiko keluar sebagai juara grup, namun penampilan terbaiknya terjadi di babak berikutnya ketika ia mencetak gol pembuka dan kemudian memberikan assist untuk gol lainnya, sehingga Meksiko berhasil mengalahkan Ekuador 2-0 di babak 32 besar.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Maroko

    Bayern Munich patut bersyukur karena mereka telah menyelesaikan kesepakatan senilai €50 juta untuk mendatangkan Ismael Saibari dari PSV sebelum Piala Dunia dimulai. Pemain timnas Maroko ini tentu saja telah menambah nilai sebenarnya sebesar beberapa juta euro berkat penampilannya yang gemilang di setiap pertandingan. Pemain berusia 25 tahun itulah yang menerobos ke arah gawang sebelum melepaskan tendangan keras yang melewati Alisson untuk membuka skor melawan Brasil; dialah yang menghancurkan pertahanan Skotlandia hanya dalam waktu dua menit untuk memastikan timnya lolos; dialah yang menyamakan kedudukan untuk kedua kalinya dan membawa timnya menuju kemenangan atas Haiti; dan dialah yang mencetak gol penalti penentu saat mereka menyingkirkan Belanda setelah semua harapan tampaknya telah sirna. Siapa yang bisa menyangkalnya? Bayern telah mendapatkan pemain yang sangat berharga.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Vinicius Jr | Brasil

    Dengan Neymar yang sedang berupaya kembali ke kondisi prima dan Raphinha yang harus absen akibat cedera parah, Brasil membutuhkan Vinicius Junior untuk tampil lebih menonjol dan memimpin upaya Selecao mengakhiri penantian selama 24 tahun untuk meraih trofi Piala Dunia. Penyerang Real Madrid ini dinobatkan sebagai Man of the Match dalam ketiga pertandingan fase grup, mencetak gol-gol krusial melawan Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Ia memang gagal mencetak gol dalam kemenangan tipis di babak berikutnya, namun tetap menjadi ancaman di kotak penalti Jepang, melepaskan dua tembakan tepat sasaran dan menciptakan dua peluang saat Selecao membuat lawan mereka kewalahan di babak kedua sebelum akhirnya memastikan kemenangan di menit-menit akhir.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Norwegia

    Erling Haaland tampil gemilang dalam debutnya di panggung Piala Dunia. Penyerang Norwegia ini mencetak gol dalam waktu 30 menit pertama pada laga pembuka timnya melawan Irak, lalu kembali mencetak gol untuk mengembalikan keunggulan timnya sesaat sebelum babak pertama berakhir dalam laga sengit melawan negara dari Timur Tengah tersebut.

    Norwegia akhirnya menang 4-1, dengan penyerang Manchester City itu meraih penghargaan Man of the Match, dan insting golnya kembali terlihat saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Senegal. Ia kembali mencetak gol penentu kemenangan saat Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 untuk lolos dari babak 32 besar.

  • dembele(C)Getty Images

    5Ousmane Dembele | Prancis

    Prestasi gemilang Ousmane Dembélé dalam dua gelar Liga Champions berturut-turut bersama Paris Saint-Germain telah membawanya meraih gelar Ballon d’Or. Ia juga turut membantu Prancis meraih kejayaan dunia pada tahun 2018. Namun, baru pada tahun 2026 inilah ia benar-benar bersinar di panggung internasional paling bergengsi.

    Setelah sebelumnya belum pernah mencetak gol di ajang unggulan FIFA, penyerang serba bisa PSG ini akhirnya mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-0 atas Irak. Ia kemudian berhasil membawa pulang bola pertandingan dalam laga melawan Norwegia berkat hat-trick di babak pertama yang mengantarkan Les Bleus melaju ke babak 32 besar, di mana ia memberikan umpan kepada Kylian Mbappe untuk mencetak gol pertamanya melawan Swedia.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inggris

    Dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich musim lalu, pemenang Sepatu Emas Eropa Harry Kane akan menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan mana pun yang dihadapinya dalam kompetisi ini.

    Kane sering kali dituduh tidak mampu tampil maksimal di momen-momen penting bersama timnas Inggris, namun ia telah membuktikan bahwa ia memang ditakdirkan untuk tugas ini di kompetisi ini. Dua golnya melawan Kroasia sangat krusial bagi kemenangan 4-2 Inggris, dan golnya melawan Panama memastikan kemenangan penting sebelum ia menyelamatkan The Three Lions dari eliminasi di babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo dengan dua gol fantastis dalam 15 menit terakhir.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Prancis

    Kane mungkin mencetak sebagian besar gol dalam musim gemilang Bayern Munich, tetapi justru Michael Olise-lah yang berhasil mencuri hati banyak penggemar. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang mumpuni, dan kemampuan penyelesaian akhir yang fantastis dari Pemain Terbaik Bundesliga ini membuatnya mencetak 20 gol dan mencatatkan 25 assist di liga utama Jerman serta Liga Champions, di mana Bayern berhasil mencapai babak semifinal.

    Dinamika serupa juga terlihat di skuad Prancis, di mana Mbappé dipuji berkat gol-golnya, sementara Olise mendapat pujian atas permainannya yang memukau di sekitar kotak penalti. Umpan akuratnya membantu Mbappé membuka skor saat melawan Senegal di pertandingan pertama, dan penguasaan bolanya yang luar biasa membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA dalam kemenangan 3-1 tersebut.

    Kini ia telah mencatatkan lima assist di Piala Dunia ini, setelah sebelumnya memberikan dua assist untuk Mbappe serta masing-masing satu assist untuk Ousmane Dembele dan Bradley Barcola.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Prancis

    Jika kita mempertimbangkan bahwa Kylian Mbappe yang berusia 27 tahun telah mengoleksi medali emas dan perak serta memiliki rekor gol yang sama dengan ikon Brasil, Pelé (12 gol dalam 14 pertandingan), menjelang turnamen ini, statusnya sebagai salah satu legenda Piala Dunia sudah tak terbantahkan.

    Namun, Mbappe tampaknya bertekad untuk menjadi pemain terbaik sepanjang masa di panggung ini, setelah berhasil melampaui ikon Brasil tersebut dalam pertandingan pertamanya di Amerika Serikat, dengan mencetak dua gol yang membantu Les Bleus meraih kemenangan 3-1.

    Ia tampil mematikan saat melawan Senegal berkat koneksi yang seolah-olah telepati dengan Olise, yang kembali terlihat saat ia mencetak gol pertamanya dari dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Irak, sebelum membantu Ousmane Dembele mencetak hat-trick yang tak terlupakan dalam kemenangan telak 4-1 atas Norwegia.

    Prancis berhadapan dengan Swedia di babak 32 besar dan Mbappé-lah yang membawa timnya melaju ke babak berikutnya. Setelah gol pembuka di awal pertandingan dianulir, ia mencetak gol pertama dan ketiga untuk memastikan Les Bleus lolos.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Kini dia benar-benar mulai serakah! Lionel Messi telah meraih segalanya dalam kariernya — sebagian besar di antaranya lebih dari sekali — dan sangat menyadari apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Bola Emas. Dia sudah memiliki dua trofi tersebut di lemari pialanya, dan dengan ulang tahun ke-39-nya yang akan jatuh pada masa Piala Dunia, fakta bahwa dia kembali menjadi favorit merupakan bukti ketahanannya.

    Bintang Argentina yang empat tahun lalu mengalahkan Mbappe dalam perebutan penghargaan ini, memulai edisi 2026 dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair saat Argentina menang 3-0 di pertandingan pertama mereka.

    Hattrick tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bersama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, dan ia melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak dua gol melawan Austria pada pertandingan kedua, sekaligus mencatatkan rekor baru. Pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan ini kemudian masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol melalui tendangan bebas melawan Yordania, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia berturut-turut.