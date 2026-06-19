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Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi Melonjak ke Peringkat 1 Setelah Menorehkan Hat-trick, Sementara Harry Kane & Kylian Mbappé Mulai Menunjukkan Performa Awal

World Cup
Argentina
England
FEATURES
France
Portugal
Spain
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, di mana tim-tim yang masih bersaing berjuang memperebutkan trofi yang didambakan semua orang. Meskipun trofi tersebut menjadi tujuan utama bagi semua peserta, beberapa pemain sudah mulai menonjol sebagai kandidat pemain terbaik sepanjang turnamen. Lionel Messi saat ini menjadi kandidat terkuat berkat kelima gol yang dicetaknya untuk Argentina, namun Kylian Mbappe dan Michael Olise terus menguntitnya dari belakang.

Penghargaan Bola Emas yang bergengsi ini bukan sekadar soal gol. Dipilih melalui pemungutan suara oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh serta pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun selama bertahun-tahun penghargaan ini sebagian besar diraih oleh para penyerang, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif—Lionel Messi dan Luka Modric—juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali melalui kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain-pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih penghargaan tersebut.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo berupaya melengkapi koleksinya dengan membawa Portugal melaju jauh di turnamen ini, sementara Vinicius Junior dan Raphinha memiliki potensi untuk mengantarkan Brasil meraih gelar juara keenam.

Dengan 48 tim yang berlaga, ada banyak potensi bagi pesaing tak terduga untuk muncul, mengingat kualitas pemain tersebar merata di seluruh kompetisi.

Di sini, Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026 dari GOAL memantau para kandidat teratas untuk penghargaan tersebut seiring dengan berlangsungnya putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Belanda

    Cody Gakpo mungkin mengalami musim yang sulit bersama Liverpool, tetapi ia telah membuktikan diri sebagai pemain paling andal dalam lini serang asuhan Ronald Koeman. Gakpo tampil dinamis, meski belum membuahkan gol, dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya saat Belanda bermain imbang melawan Jepang, namun ia menjadi motor kemenangan meyakinkan Oranje atas Swedia. Ia memberikan umpan kepada Brian Brobbey untuk gol pembuka hanya lima menit setelah kick-off, lalu memastikan tiga poin menjadi milik Belanda dengan mencetak dua gol dalam 10 menit pertama babak kedua.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | Spanyol

    Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, Mikel Oyarzabal tak mampu menembus tembok pertahanan yang diperankan oleh Vozinha dan mencegah Spanyol mengawali Piala Dunia dengan hasil mengejutkan saat menghadapi Cape Verde. Namun, lima upayanya—empat di antaranya sundulan—dari dalam kotak penalti menunjukkan bahwa ia siap bertarung. Ia tampil jauh lebih gemilang saat melawan Arab Saudi, pertama kali melepaskan tendangan keras melintasi mulut gawang untuk memberikan umpan kepada Lamine Yamal yang mencetak gol pertama La Roja di turnamen ini. Ia kemudian bereaksi cepat memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan untuk menggandakan keunggulan timnya, sebelum mencetak gol lagi tiga menit kemudian.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Swedia

    Alexander Isak dan Viktor Gyokeres membuktikan bahwa Swedia memiliki duet penyerang yang solid. Isak berperan penting, mencetak gol pertamanya pada menit ke-30 dalam laga melawan Tunisia sebelum memberikan dua assist dalam kemenangan 5-1 tersebut. Swedia tampil buruk pada pertandingan berikutnya, kali ini harus menelan kekalahan dengan skor yang sama saat menghadapi Belanda, namun umpan Isak yang tepat itulah yang memungkinkan Anthony Elanga mencetak gol hiburan.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Inggris

    Dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich musim lalu, pemenang Sepatu Emas Eropa Harry Kane akan menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan mana pun yang dihadapinya dalam kompetisi ini.

    Kane sering kali dituduh tidak mampu tampil maksimal saat membela Inggris dalam pertandingan-pertandingan besar, namun ia membuktikan bahwa ia memang layak untuk tugas tersebut dengan mencetak dua gol saat melawan Kroasia di pertandingan pertama. Ia menjadi ancaman langsung dan membantu menciptakan beberapa peluang, yang semakin menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi tim asuhan Thomas Tuchel. Namun, ia mendapat kritikan setelah hasil imbang 0-0 melawan Ghana, karena ia membiarkan peluang emas melambung di atas mistar gawang pada menit-menit akhir pertandingan.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Denis Undav | Jerman

    Setelah masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan dua assist serta mencetak satu gol dalam waktu kurang lebih 20 menit saat melawan Curacao, Deniz Undav memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading yang memastikan Jerman menjadi juara grup. Delapan menit setelah masuk ke lapangan, ia menyamakan kedudukan untuk Jerman sebelum mencetak gol penentu kemenangan pada masa tambahan waktu.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brasil

    Dengan Neymar yang sedang berupaya kembali ke kondisi prima dan Raphinha yang harus absen akibat cedera parah, Brasil membutuhkan Vinicius Junior untuk tampil lebih menonjol dan memimpin upaya Selecao mengakhiri penantian selama 24 tahun untuk meraih trofi Piala Dunia. Penyerang Real Madrid ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam ketiga pertandingan fase grup, dengan mencetak gol-gol penting melawan Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norwegia

    Erling Haaland tampil gemilang dalam debutnya di panggung Piala Dunia. Penyerang Norwegia ini mencetak gol dalam waktu 30 menit pertama pada laga pembuka timnya melawan Irak, lalu kembali mencetak gol untuk mengembalikan keunggulan timnya sesaat sebelum babak pertama berakhir dalam laga sengit melawan negara dari Timur Tengah tersebut.

    Norwegia akhirnya menang 4-1, dengan penyerang Manchester City itu membawa pulang penghargaan Man of the Match. Ketajamannya di depan gawang kembali terlihat saat melawan Senegal, di mana ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2, yang memicu pertarungan sengit melawan Kylian Mbappe dan Prancis untuk menentukan juara grup.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Prancis

    Kane mungkin mencetak sebagian besar gol dalam musim gemilang Bayern Munich, tetapi justru Michael Olise-lah yang berhasil mencuri hati banyak penggemar. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang mumpuni, dan kemampuan penyelesaian akhir yang fantastis dari Pemain Terbaik Bundesliga ini membuatnya mencetak 20 gol dan mencatatkan 25 assist di liga utama Jerman serta Liga Champions, di mana Bayern berhasil mencapai babak semifinal.

    Dinamika serupa juga terlihat di skuad Prancis, di mana Mbappé dipuji berkat gol-golnya, sementara Olise mendapat pujian atas permainannya yang memukau di sekitar kotak penalti. Umpan akuratnya membantu Mbappé membuka skor saat melawan Senegal di pertandingan pertama, dan penguasaan bolanya yang luar biasa membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA dalam kemenangan 3-1 tersebut. Pada pertandingan berikutnya, ia mengoper bola kepada Mbappe untuk membuka skor melawan Irak dan memberikan umpan kepada Ousmane Dembele untuk gol ketiga Les Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Prancis

    Jika kita mempertimbangkan bahwa Kylian Mbappe yang berusia 27 tahun telah mengoleksi medali emas dan perak serta memiliki rekor gol yang sama dengan ikon Brasil, Pelé (12 gol dalam 14 pertandingan), menjelang turnamen ini, statusnya sebagai salah satu legenda Piala Dunia sudah tak terbantahkan.

    Namun, Mbappe tampaknya bertekad untuk menjadi pemain terbaik sepanjang masa di panggung ini, setelah berhasil melampaui ikon Brasil tersebut dalam pertandingan pertamanya di Amerika Serikat, dengan mencetak dua gol yang membantu Les Bleus meraih kemenangan 3-1.

    Ia tampil mematikan saat melawan Senegal berkat koneksi yang sangat padu dengan Olise, yang kembali terlihat saat ia mencetak gol pertamanya dari dua gol yang dicetaknya melawan Irak.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Kini dia benar-benar mulai serakah! Lionel Messi telah meraih segalanya dalam kariernya — sebagian besar di antaranya lebih dari sekali — dan sangat menyadari apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Bola Emas. Dia sudah memiliki dua trofi tersebut di lemari pialanya, dan dengan ulang tahun ke-39-nya yang akan jatuh pada masa Piala Dunia, fakta bahwa dia kembali menjadi favorit merupakan bukti ketahanannya.

    Bintang Argentina yang empat tahun lalu mengalahkan Mbappe dalam perebutan penghargaan tersebut, memulai edisi 2026 dengan mencetak hat-trick saat Argentina menang 3-0 atas Aljazair dalam pertandingan pertama mereka.

    Hattrick tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bersama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, dan ia mencetak rekor baru dengan dua golnya saat melawan Austria.