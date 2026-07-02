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Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi masih memimpin, namun Kylian Mbappé dan Erling Haaland masih bersaing

World Cup
Argentina
England
FEATURES
France
Portugal
Spain
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, di mana tim-tim yang masih bersaing berjuang memperebutkan trofi yang didambakan semua orang. Meskipun trofi tersebut menjadi tujuan utama bagi semua peserta, beberapa pemain menunjukkan performa yang meyakinkan sebagai pemain terbaik di seluruh turnamen ini. Lionel Messi dan Kylian Mbappé saat ini menjadi kandidat terkuat, namun mereka menghadapi persaingan yang ketat seiring dimulainya babak perempat final.

Penghargaan Bola Emas yang bergengsi ini bukan sekadar soal gol. Dipilih melalui pemungutan suara oleh perwakilan media, penghargaan ini memberi kesempatan kepada panitia turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh serta pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun selama bertahun-tahun penghargaan ini sebagian besar diraih oleh para penyerang, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif—Lionel Messi dan Luka Modric—juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali melalui kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain-pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih penghargaan tersebut.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo berupaya melengkapi koleksinya dengan membawa Portugal melaju jauh di turnamen ini, sementara Vinicius Junior dan Raphinha memiliki potensi untuk mengantarkan Brasil meraih gelar juara keenam.

Kini, seiring dimulainya babak perempat final, persaingan mulai memanas. Di sini, Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026 dari GOAL memantau para kandidat teratas untuk penghargaan tersebut, seiring berlangsungnya putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi | Maroko

    Achraf Hakimi tampil konsisten sepanjang perjalanan Maroko menuju perempat final. Setelah penampilan yang solid melawan Brasil, bek sayap Paris Saint-Germain ini menjadi bintang utama dalam laga melawan Haiti, mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sebelum kembali menunjukkan performa pertahanan yang tangguh saat melawan Kanada, termasuk memberikan assist untuk gol pertama dari tiga gol yang dicetak timnya.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Leandro Trossard | Belgia

    Sama seperti Belgia, Leandro Trossard mengalami awal yang tersendat di Piala Dunia dengan penampilan yang kurang memuaskan saat melawan Mesir dan Iran. Ia tampil gemilang dalam laga hidup-mati Rode Duivels melawan Selandia Baru, mencetak dua gol saat timnya menang 5-1 untuk memastikan lolos dari babak penyisihan grup. Ia kemudian memberikan umpan kepada Youri Tielemans untuk gol penyama kedudukan pada menit ke-89 saat tim asuhan Rudi Garcia bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Senegal, serta memberikan umpan kepada Charles De Ketelaere untuk mengembalikan keunggulan mereka saat melawan Amerika Serikat, yang akhirnya dimenangkan dengan skor 4-1.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Maroko

    Bayern Munich patut bersyukur karena mereka telah menyelesaikan kesepakatan senilai €50 juta untuk mendatangkan Ismael Saibari dari PSV sebelum Piala Dunia dimulai. Pemain timnas Maroko ini jelas telah menambah nilai pasarnya beberapa juta euro berkat penampilannya yang gemilang di setiap pertandingan. Pemain berusia 25 tahun itulah yang menerobos ke arah gawang sebelum melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan Alisson untuk membuka skor melawan Brasil; dialah yang menghancurkan pertahanan Skotlandia hanya dalam waktu dua menit untuk memastikan timnya lolos; dialah yang menyamakan kedudukan untuk kedua kalinya dan membawa timnya menuju kemenangan atas Haiti; dan dialah yang mencetak gol penalti penentu saat mereka menyingkirkan Belanda setelah semua harapan tampaknya telah sirna. Siapa yang bisa menyangkalnya? Bayern telah mendapatkan pemain berbakat.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembele | Prancis

    Prestasi gemilang Ousmane Dembele dalam dua gelar Liga Champions berturut-turut bersama Paris Saint-Germain telah membawanya meraih gelar Ballon d’Or. Ia juga turut membantu Prancis meraih kejayaan dunia pada tahun 2018. Namun, baru pada tahun 2026 inilah ia benar-benar bersinar di panggung internasional paling bergengsi.

    Setelah sebelumnya belum pernah mencetak gol di ajang unggulan FIFA ini, penyerang serba bisa PSG ini akhirnya mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-0 atas Irak. Ia kemudian membawa pulang bola pertandingan dalam laga melawan Norwegia berkat hat-trick di babak pertama yang mengantarkan Les Bleus melaju ke babak 32 besar, di mana ia memberikan umpan kepada Kylian Mbappe untuk mencetak gol pertamanya melawan Swedia.

    Dembele tampil sangat aktif saat timnya menekan Paraguay, menemukan ruang di kotak penalti sepanjang pertandingan, namun penalti Kylian Mbappe-lah yang menentukan hasil akhir.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6Jude Bellingham | Inggris

    Jude Bellingham terkenal karena berteriak, “siapa lagi?” saat membantu Inggris tetap dalam perburuan gelar juara Eropa di Euro 2024. Meskipun sesekali muncul pertanyaan mengenai posisinya sebagai pemain inti dalam skema Thomas Tuchel, gelandang Real Madrid ini tetap menjadi sosok yang diandalkan di momen-momen krusial.

    Hal itu ia buktikan saat membawa “Three Lions” kembali unggul dalam laga pembuka Piala Dunia yang penuh tantangan melawan Kroasia, sebelum memecah kebuntuan saat melawan Panama di New Jersey untuk membantu mengamankan posisi teratas di Grup L. Namun, pengaruhnya benar-benar terlihat saat melawan Meksiko. Gelandang ini menghukum Meksiko dengan dua gol berturut-turut yang membawa “Three Lions” unggul dan pada akhirnya memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-2.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Michael Olise | Prancis

    Kane mungkin mencetak sebagian besar gol dalam musim gemilang Bayern Munich, tetapi justru Michael Olise-lah yang berhasil merebut hati banyak penggemar. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang mumpuni, dan kemampuan penyelesaian akhir yang fantastis dari Pemain Terbaik Bundesliga tahun ini membuatnya mencetak 20 gol dan mencatatkan 25 assist di liga utama Jerman serta Liga Champions, di mana Bayern berhasil mencapai babak semifinal.

    Dinamika serupa juga terlihat di skuad Prancis, di mana Mbappé dipuji karena gol-golnya, sementara Olise mendapat pujian atas permainannya yang memukau di sekitar kotak penalti. Umpan akuratnya membantu Mbappé membuka skor saat melawan Senegal di pertandingan pertama, dan penguasaan bolanya yang luar biasa membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA dalam kemenangan 3-1 tersebut.

    Kini ia telah mencatatkan lima assist di Piala Dunia, setelah sebelumnya memberikan dua assist untuk Mbappe serta masing-masing satu assist untuk Ousmane Dembele dan Bradley Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inggris

    Dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich musim lalu, pemenang Sepatu Emas Eropa Harry Kane akan menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan mana pun yang dihadapinya dalam kompetisi ini.

    Kane sering kali dituduh tidak mampu tampil maksimal saat membela Inggris dalam pertandingan-pertandingan besar, namun ia telah membuktikan bahwa ia memang diciptakan untuk tugas ini di kompetisi ini. Dua golnya melawan Kroasia sangat krusial bagi kemenangan 4-2 Inggris, dan golnya melawan Panama memastikan kemenangan penting sebelum ia menyelamatkan The Three Lions dari eliminasi di babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo dengan dua gol fantastis dalam 15 menit terakhir.

    Inggris harus menghadapi perubahan ketinggian dan sorakan penonton tuan rumah yang memekakkan telinga saat mereka menghadapi Meksiko di Azteca pada babak 16 besar, dan Kane sekali lagi menjadi pemain kunci. Ia memberikan umpan kepada Jude Bellingham untuk mencetak gol kedua dari dua golnya yang tercipta dalam waktu singkat, sebelum membawa tim asuhan Tuchel unggul 3-1 melalui tendangan penalti.


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norwegia

    Erling Haaland mencatatkan debut yang luar biasa di Piala Dunia. Puncaknya (setidaknya sejauh ini) adalah aksi gemilangnya saat Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 untuk melaju ke babak perempat final melawan Inggris. Penyerang tangguh ini memilih momen dengan sempurna saat ia melompat untuk menyundul gol pembuka di akhir babak kedua, sebelum menciptakan peluang dari situasi yang tak terduga dan melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang, sehingga penalti Neymar di detik-detik terakhir menjadi tak berarti.

    Haaland tampil fantastis sejak awal. Namanya sudah tercatat di papan skor dalam 30 menit pertama pertandingan pembuka timnya melawan Irak, lalu muncul kembali untuk mengembalikan keunggulan timnya tepat sebelum jeda babak pertama dalam laga sengit melawan negara Timur Tengah tersebut.

    Norwegia akhirnya menang 4-1, dengan penyerang Manchester City itu membawa pulang penghargaan Man of the Match, dan insting golnya kembali terlihat saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Senegal. Ia kembali muncul dengan gol penentu kemenangan saat Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 untuk lolos dari babak 32 besar.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Prancis

    Jika kita mempertimbangkan bahwa Kylian Mbappé yang berusia 27 tahun telah mengoleksi medali emas dan perak serta memiliki rekor gol yang sama dengan ikon Brasil, Pelé (12 gol dalam 14 pertandingan), menjelang turnamen ini, statusnya sebagai salah satu legenda Piala Dunia sudah tak terbantahkan.

    Namun, Mbappe tampaknya bertekad untuk menjadi pemain terbaik sepanjang masa di panggung ini, setelah berhasil melampaui ikon Brasil tersebut dalam pertandingan pertamanya di Amerika Serikat, dengan mencetak dua gol yang membantu Les Bleus meraih kemenangan 3-1. Ia melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak dua gol lagi melawan Irak, lalu berperan sebagai pemberi umpan dengan dua assist saat Prancis memastikan diri sebagai juara grup.

    Les Bleus berhadapan dengan Swedia di babak 32 besar dan Mbappe-lah yang membawa mereka melaju ke babak berikutnya. Setelah gol pembuka di awal pertandingan dianulir, ia mencetak gol pertama dan ketiga untuk memastikan pertarungan sengit melawan Paraguay, di mana ia menjadi penentu kemenangan melalui tendangan penalti.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    Kini dia benar-benar mulai serakah! Lionel Messi telah meraih segalanya dalam kariernya — sebagian besar di antaranya lebih dari sekali — dan sangat memahami apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Bola Emas. Dia sudah memiliki dua trofi di lemari pialanya, dan setelah genap berusia 39 tahun selama turnamen ini, fakta bahwa dia kembali memimpin serangan menjadi bukti ketahanannya.

    Bintang Argentina yang empat tahun lalu mengalahkan Mbappe dalam perebutan penghargaan ini, memulai edisi 2026 dengan mencetak hat-trick saat Argentina menang 3-0 atas Aljazair di laga pembuka.

    Hattrick tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bersama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, dan ia melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak dua gol melawan Austria pada pertandingan kedua, sekaligus memecahkan rekor baru. Legenda Amerika Selatan ini kemudian masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol melalui tendangan bebas melawan Yordania, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia berturut-turut.

    Setelah Argentina akhirnya meraih kemenangan tipis atas Cape Verde dalam salah satu pertandingan terhebat dalam sejarah turnamen tersebut — Messi mencetak satu gol — dunia diingatkan kembali bahwa ia memang manusia biasa ketika ia gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Mesir. Tim Afrika itu sempat unggul 2-0, tetapi Messi berhasil mencetak gol penyama kedudukan sebelum Mesir mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu.