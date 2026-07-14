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Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lionel Messi masih memimpin menjelang laga penentuan setelah Kylian Mbappé dan Harry Kane tersingkir

World Cup
Argentina
England
FEATURES
France
Spain
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Morocco
L. Yamal
I. Saibari
O. Dembele
M. Oyarzabal

Piala Dunia 2026 kini telah memasuki tahap akhir, dengan hanya empat tim yang tersisa bersaing memperebutkan trofi yang didambakan semua orang. Meskipun gelar juara tim menjadi tujuan utama, beberapa pemain menunjukkan performa yang meyakinkan sebagai kandidat pemain terbaik sepanjang turnamen. Lionel Messi dan Kylian Mbappé saat ini menjadi kandidat terkuat menjelang pertandingan final.

Penghargaan Bola Emas yang bergengsi ini bukan sekadar soal gol. Dipilih melalui pemungutan suara oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi penyelenggara turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh serta pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun selama bertahun-tahun penghargaan ini sebagian besar diraih oleh para penyerang, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif – Lionel Messi dan Luka Modric – juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali melalui kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain-pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih kehormatan tersebut.

Menjelang pertandingan final antara Spanyol dan Argentina, daftar kandidat telah menyempit secara signifikan. Di sini, Peringkat Kekuatan Golden Ball Piala Dunia 2026 dari GOAL memantau para kandidat teratas untuk penghargaan tersebut.

  • dembele(C)Getty Images

    10Ousmane Dembele | Prancis

    Prestasi gemilang Ousmane Dembele dalam dua gelar Liga Champions berturut-turut bersama Paris Saint-Germain telah membawanya meraih gelar Ballon d’Or. Ia juga turut membantu Prancis meraih kejayaan dunia pada tahun 2018. Namun, baru pada tahun 2026 inilah ia benar-benar bersinar di panggung internasional paling bergengsi.

    Meskipun sebelumnya belum pernah mencetak gol di ajang andalan FIFA ini, penyerang serba bisa PSG ini akhirnya mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-0 atas Irak. Ia kemudian berhasil membawa pulang bola pertandingan saat menghadapi Norwegia berkat hat-trick di babak pertama yang membawa Les Bleus melaju ke babak 32 besar, di mana ia memberikan umpan kepada Mbappe untuk mencetak gol pertamanya melawan Swedia.

    Dembele tampil dinamis saat timnya menekan Paraguay, menemukan ruang di kotak penalti sepanjang pertandingan, dan kembali menjadi penentu kemenangan di babak perempat final. Mantan pemain Barcelona ini mencetak gol solo yang luar biasa untuk mengunci kemenangan Prancis 2-0 atas Maroko, berlari dari dekat lingkaran tengah sebelum melepaskan tendangan akurat ke sudut jauh gawang. Ia hanya mampu melepaskan dua tendangan lemah saat melawan Spanyol, gagal menembus pertahanan kokoh La Roja sehingga Les Bleus tersingkir di babak semifinal.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Pedro Porro | Spanyol

    Bukan hanya dua gol penting yang membuat Pedro Porro masuk dalam perbincangan sebagai salah satu pemain terbaik Spanyol; ia selalu tampil gemilang setiap kali diturunkan. Ia menjadi ancaman nyata dalam serangan sekaligus kokoh di lini pertahanan di setiap pertandingan, dan mengukir penampilannya yang solid dengan mencetak gol-gol penentu di babak gugur melawan Austria dan Prancis.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland | Norwegia

    Erling Haaland mencatatkan debut yang luar biasa di Piala Dunia. Puncaknya adalah penampilan memukau saat Norwegia mengalahkan Brasil 2-1 untuk menciptakan kejutan besar di babak 16 besar. Penyerang tangguh ini memilih momen dengan sempurna saat ia melompat untuk menyundul gol pembuka di akhir babak kedua, sebelum menciptakan peluang dari situasi yang tak terduga dan melepaskan tendangan keras ke sudut bawah gawang, sehingga penalti Neymar di detik-detik terakhir menjadi tak berarti.

    Sebenarnya, Haaland sudah tampil fantastis sejak awal turnamen. Namanya sudah tercatat di papan skor dalam 30 menit pertama pertandingan pembuka timnya melawan Irak, lalu ia muncul kembali untuk mengembalikan keunggulan timnya tepat sebelum jeda babak pertama dalam laga sengit melawan negara Timur Tengah tersebut.

    Norwegia akhirnya menang 4-1, dengan penyerang Manchester City itu membawa pulang penghargaan Man of the Match, dan insting golnya kembali terlihat saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Senegal. Ia kembali mencetak gol penentu kemenangan saat Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 untuk lolos dari babak 32 besar, dan meskipun mereka akhirnya tersingkir oleh Inggris di perempat final, Haaland telah menunjukkan performa yang lebih dari cukup secara keseluruhan untuk masuk dalam perbincangan perebutan Bola Emas.

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  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    7Michael Olise | Prancis

    Kane mungkin mencetak sebagian besar gol dalam musim gemilang Bayern Munich, tetapi justru Michael Olise-lah yang berhasil mencuri hati banyak penggemar. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang mumpuni, dan kemampuan penyelesaian akhir yang fantastis dari Pemain Terbaik Bundesliga ini membawanya mencetak 20 gol dan mencatatkan 25 assist di liga utama Jerman serta Liga Champions, di mana Bayern berhasil mencapai babak semifinal.

    Dinamika serupa juga terlihat di skuad Prancis, di mana Mbappé dipuji karena gol-golnya, sementara Olise mendapat pujian atas permainannya yang memukau di sekitar kotak penalti. Umpan akuratnya membantu Mbappé membuka skor saat melawan Senegal di pertandingan pertama, dan penguasaan bolanya yang luar biasa membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan versi FIFA dalam kemenangan 3-1 tersebut.

    Mantan playmaker Crystal Palace ini kini memimpin daftar assist di turnamen ini dengan lima assist, setelah sebelumnya memberikan dua assist untuk Mbappe serta masing-masing satu assist untuk Ousmane Dembele dan Bradley Barcola. Namun, Spanyol berhasil membungkamnya sepenuhnya, sehingga mengakhiri penampilannya yang gemilang.

  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | Spanyol

    Bisa dikatakan bahwa Yamal belum memenuhi ekspektasi di Piala Dunia kali ini. Namun, hal itu hanya karena ekspektasi tersebut sama sekali tidak realistis. Bintang muda Barcelona ini baru saja genap berusia 19 tahun minggu ini, dan ia mengikuti turnamen ini sambil masih mengalami cedera yang memaksa musim klubnya berakhir lebih awal.

    Fakta bahwa ia dipandang sebagai ikon tak terbantahkan baik bagi klub maupun negaranya menjadi bukti betapa banyak yang telah ia raih di usia yang begitu muda. Yamal mungkin adalah remaja terhebat yang pernah bermain sepak bola, dengan tiga gelar La Liga, satu medali juara Kejuaraan Eropa, dan predikat runner-up Ballon d'Or yang sudah ia raih, dan meskipun ia harus secara bertahap menemukan ritmenya musim panas ini, Spanyol tetap dapat mengandalkan keajaibannya untuk membongkar pertahanan lawan.

    Yamal tampil memukau pada pertandingan kedua saat Spanyol menghancurkan Arab Saudi 4-0, mencetak gol pembuka dan membuat para bek kebingungan setiap kali ia menguasai bola. Ia gagal mencetak gol dalam empat pertandingan Spanyol berikutnya, namun pengaruhnya di sepertiga akhir lapangan tidak berkurang, dan ia tampil sangat mengesankan dalam kemenangan perempat final atas Belgia, dengan mencatat 80 sentuhan bola, empat dribel sukses, enam tembakan, dan sembilan kemenangan dalam duel di lapangan.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | Inggris

    Dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich musim lalu, pemenang Sepatu Emas Eropa Harry Kane telah menakuti setiap barisan pertahanan yang dihadapinya di Amerika Utara.

    Kane sering kali dituduh tidak mampu tampil maksimal di momen-momen penting bersama Inggris, namun ia telah membuktikan bahwa ia memang ditakdirkan untuk tugas ini di Piala Dunia kali ini. Dua golnya melawan Kroasia sangat krusial bagi kemenangan 4-2 Inggris, dan ia mengunci kemenangan penting atas Panama, sebelum menyelamatkan The Three Lions dari eliminasi di babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo dengan dua gol fantastis dalam 15 menit terakhir.

    Inggris harus menghadapi perubahan ketinggian dan sorakan penonton tuan rumah yang memekakkan telinga saat menghadapi Meksiko di Stadion Azteca pada babak 16 besar, dan Kane sekali lagi menjadi pemain kunci. Ia memberikan umpan kepada Jude Bellingham untuk mencetak gol kedua dari dua golnya yang tercipta dalam waktu singkat, sebelum membawa tim asuhan Tuchel unggul 3-1 melalui tendangan penalti, namun ia tidak mampu menginspirasi timnya meraih kemenangan saat mereka tumbang di tangan Argentina.


  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    4Mikel Oyarzabal | Spanyol

    Mikel Oyarzabal telah menjadi pahlawan tak terduga bagi Spanyol di Piala Dunia 2026, memimpin perjuangan timnya menuju kejayaan dengan mencetak empat gol dalam enam penampilan pertamanya. Bintang Real Sociedad ini sangat jago dalam menentukan waktu yang tepat untuk menerobos ke kotak penalti, dan penyelesaian akhir yang tajamnya sangat krusial terutama di babak 32 besar, saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Austria.

    Bagi sebagian orang luar, performa Oyarzabal di panggung dunia memang cukup mengejutkan, namun tidak bagi para penggemar Spanyol dan La Liga. Ia mencetak enam gol untuk La Roja di kualifikasi Piala Dunia, dan mencatatkan 15 gol dalam 34 penampilan di kasta tertinggi bersama Real Sociedad musim lalu, yang membuatnya dikaitkan dengan Barcelona.

    Oyarzabal memang tidak mencetak gol dalam kemenangan Spanyol atas Portugal maupun Belgia di babak gugur, namun ia tetap menjadi ancaman yang konstan, dan mencetak gol penalti dalam kemenangan 2-0 atas Prancis, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai senjata paling berbahaya Luis de la Fuente setelah Yamal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Inggris

    Jude Bellingham terkenal karena berteriak “siapa lagi” saat membantu Inggris tetap dalam perburuan gelar juara Eropa di Euro 2024, dan gelandang Real Madrid ini telah membuktikan bahwa ia tetap menjadi pemain andalan di momen-momen penting musim panas ini, sekaligus membungkam para kritikus yang mengklaim ia tidak layak mendapat tempat di starting line-up di bawah asuhan Thomas Tuchel.

    Ia membawa The Three Lions kembali memimpin dalam laga pembuka Piala Dunia yang penuh tantangan melawan Kroasia, sebelum memecah kebuntuan melawan Panama di New Jersey untuk membantu mengamankan posisi teratas di Grup L. Namun, pengaruhnya benar-benar terlihat saat melawan Meksiko di babak 16 besar, ketika gelandang ini menghukum tuan rumah bersama turnamen tersebut dengan dua gol berturut-turut yang membawa Inggris unggul dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.

    Bellingham bahkan berhasil melampaui penampilan tersebut dengan mencetak dua gol lagi dalam kemenangan dramatis 2-1 di perempat final melawan Norwegia, yang membuat Gary Lineker berpendapat bahwa pemain berusia 23 tahun ini berpotensi menjadi pemain terbaik sepanjang sejarah Inggris. Namun, ia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penurunan performa Inggris di babak kedua saat melawan Argentina, sehingga timnya akhirnya kalah 2-1 dari Albiceleste di semifinal.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Prancis

    Jika kita mempertimbangkan bahwa Kylian Mbappe yang berusia 27 tahun telah mengoleksi medali emas dan perak serta memiliki rekor gol yang sama dengan ikon Brasil, Pelé (12 gol dalam 14 pertandingan), menjelang turnamen ini, statusnya sebagai salah satu legenda Piala Dunia sudah tak terbantahkan.

    Namun, Mbappe tampaknya bertekad untuk menjadi pemain terbaik sepanjang masa di panggung ini, setelah berhasil melampaui ikon Brasil tersebut dalam pertandingan pertamanya di Amerika Serikat, dengan mencetak dua gol yang membantu Les Bleus meraih kemenangan 3-1. Ia melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak dua gol lagi saat melawan Irak, lalu berperan sebagai pemberi umpan dengan dua assist saat melawan Norwegia, yang membawa Prancis menjadi juara grup.

    Les Bleus berhadapan dengan Swedia di babak 32 besar dan Mbappe-lah yang membawa timnya lolos. Setelah gol pembuka di awal pertandingan dianulir, ia mencetak gol pertama dan ketiga untuk memicu pertarungan sengit melawan Paraguay, di mana ia menjadi penentu kemenangan lewat tendangan penalti. Mbappé melanjutkan performa gemilangnya di babak perempat final, dengan melepaskan tendangan melengkung yang luar biasa untuk membawa Prancis meraih kemenangan 2-0 atas Maroko. Namun, perjalanan Mbappé dan Prancis di turnamen ini berakhir di babak semifinal, saat Spanyol membuatnya tak berdaya dalam kemenangan 2-0.

  • Lionel MessiGetty Images

    1Lionel Messi | Argentina

    Sungguh fenomenal. Bintang Argentina ini, yang empat tahun lalu mengalahkan Mbappé dalam perebutan gelar tersebut dan genap berusia 49 tahun selama turnamen berlangsung, telah menjadi jantung dan jiwa perjalanan negaranya menuju final kedua berturut-turut. Ia mengawali turnamen dengan mencetak hat-trick melawan Aljazair saat Argentina menang 3-0 dalam laga perdana mereka.

    Hattrick tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak bersama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, dan ia melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak dua gol melawan Austria pada pertandingan kedua, sekaligus memecahkan rekor baru. Legenda terbesar Amerika Selatan ini kemudian masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol melalui tendangan bebas melawan Yordania, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia berturut-turut.

    Setelah Argentina akhirnya meraih kemenangan 3-2 melalui perpanjangan waktu atas Cape Verde dalam salah satu pertandingan terhebat dalam sejarah turnamen ini — dengan Messi kembali mencetak gol — dunia diingatkan bahwa ia memang manusia biasa ketika ia gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Mesir di babak 16 besar. Tim Afrika itu sempat unggul 2-0, namun Messi berhasil menyamakan kedudukan sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan secara dramatis di masa tambahan waktu.

    Ia juga menjadi kunci saat melawan Swiss, dengan memberikan umpan untuk gol pembuka sebelum memimpin comeback yang mengesankan melawan Inggris, dengan memberikan umpan untuk gol-gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.