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Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lamine Yamal, Michael Olise, dan semua favorit diprediksi akan bersaing untuk memenangkan penghargaan FIFA

World Cup
Argentina
England
FEATURES
France
Portugal
Spain
Brazil

Piala Dunia 2026 akhirnya dimulai, dengan ke-48 tim bersaing memperebutkan trofi yang didambakan oleh semua orang. Meskipun trofi tersebut menjadi tujuan utama bagi semua peserta, ada pula yang berharap dapat membuktikan diri sebagai pemain terbaik sepanjang turnamen. Namun, siapa saja kandidat terkuatnya dan siapa yang memimpin perburuan trofi Bergengsi Bola Emas?

Penghargaan Ballon d'Or yang prestisius ini bukan sekadar soal jumlah gol. Dipilih oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi panitia turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh dan pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun penghargaan ini sebagian besar jatuh ke tangan para penyerang selama bertahun-tahun, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif - Lionel Messi dan Luka Modric - juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali berkat kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih kehormatan ini.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo berupaya melengkapi koleksinya dengan membawa Portugal melaju jauh di turnamen ini, sementara Vinicius Junior dan Raphinha memiliki potensi untuk mengantarkan Brasil meraih gelar juara keenam.

Dengan 48 tim yang berpartisipasi, ada banyak potensi bagi pesaing tak terduga untuk muncul, mengingat kualitas yang tersebar merata di seluruh kompetisi. Di sini, Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026 dari GOAL menelusuri kandidat teratas untuk penghargaan tersebut.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Spanyol

    Baru saja meraih gelar juara La Liga bersama Barcelona—yang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik liga tersebut—Lamine Yamal, runner-up Ballon d'Or, menjadi kunci harapan Spanyol di Amerika Utara. Ia telah membuktikan kemampuannya bersinar di panggung internasional berkat perannya yang menentukan dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024, tepat saat ia genap berusia 17 tahun.

    Kini, dua tahun lebih tua dan telah mapan sebagai salah satu pemain terbaik dunia, ia akan menjadi remaja pertama yang dinobatkan sebagai pemenang Golden Ball Piala Dunia jika ia berhasil meraihnya tahun ini.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inggris

    Dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich musim lalu, pemenang Sepatu Emas Eropa Harry Kane akan menjadi momok menakutkan bagi setiap barisan pertahanan yang dihadapinya di kompetisi ini.

    Dia telah mencetak 11 gol dalam 12 pertandingan terakhirnya bersama Inggris dan dengan dukungan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Marcus Rashford, dia mengharapkan umpan-umpan yang sangat baik saat Three Lions asuhan Thomas Tuchel bertekad untuk menjuarai turnamen ini pada tahun 2026.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | Prancis

    Mungkin masih terlalu dini untuk menyebut Kylian Mbappe (27 tahun) sebagai legenda Piala Dunia sekilas saja, tetapi mengingat ia telah mengoleksi medali emas dan perak serta memiliki rekor gol yang sama dengan ikon Brasil, Pele (12 gol dalam 14 pertandingan), statusnya tak terbantahkan.

    Meskipun musim keduanya di Real Madrid berakhir tanpa gelar besar, pemain Prancis ini menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions dan La Liga. Memimpin tim Prancis yang dipenuhi pemain berkualitas, kecenderungan Mbappe untuk menciptakan peluang serta menyelesaikannya akan memberinya peluang bagus untuk memenangkan penghargaan ini.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    Kini dia benar-benar tak kenal puas! Lionel Messi telah meraih segalanya dalam kariernya—kebanyakan di antaranya lebih dari sekali—dan sangat paham apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Bola Emas. Dia sudah memiliki dua trofi tersebut di lemari pialanya, dan dengan ulang tahun ke-39 yang akan jatuh pada masa Piala Dunia, fakta bahwa dia kembali menjadi favorit menjelang turnamen ini menjadi bukti ketahanannya.

    Bintang Argentina ini menampilkan performa yang luar biasa, mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist, untuk mengalahkan Mbappe dalam perebutan penghargaan tersebut di Qatar empat tahun lalu. Bisakah dia melakukannya lagi?

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    Ousmane Dembélé | Prancis

    Dia adalah pemegang Ballon d'Or saat ini, juara Eropa dua kali berturut-turut bersama PSG, dan pemain kunci di salah satu tim nasional terkuat di dunia; jadi, siapa yang berani meragukan peluang Ousmane Dembélé untuk membawa pulang Ballon d'Or?

    Sebagian besar karier penyerang ini di timnas Prancis diwarnai oleh cedera dan kesulitan di level klub, namun kebangkitannya dalam beberapa tahun terakhir membuatnya masuk dalam perbincangan.

  • Raphinha | Brasil

    Raphinha memang sering mengalami cedera sepanjang musim ini, namun ia memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan demi keunggulan Brasil. Pemain sayap yang penuh percaya diri ini pun menyadari hal itu, bahkan sampai-sampai ia yakin bahwa dirinya atau rekan setimnya, Vinicius Junior, akan memberikan kontribusi yang menentukan dalam perjuangan Selecao untuk meraih gelar Piala Dunia keenam yang selama ini sulit diraih.

    "Dalam hal menyerang ruang kosong, saya pikir dia adalah pemain terbaik di dunia," kata Carlo Ancelotti, dan sang pelatih berharap dapat memaksimalkan potensinya di Amerika Utara.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Vinicius Junior | Brasil

    Meskipun menjalani musim yang penuh gejolak bersama Real Madrid, kualitas Vinicius Junior tetap bersinar dengan catatan 21 gol dan 10 assist di La Liga dan Liga Champions.

    Ia telah menjadi andalan Brasil selama lima tahun terakhir dan memiliki sejarah panjang bersama pelatih Ancelotti. Siapa lagi yang lebih tepat untuk tampil dan memimpin Selecao meraih kesuksesan di kancah global di tengah absennya Neymar yang sering cedera?

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Pedri | Spanyol

    Dia menjadi motor penggerak Barcelona saat mereka meraih gelar La Liga kedua berturut-turut di bawah asuhan Hansi Flick, dan perannya yang sangat penting bagi tim nasional tak bisa diremehkan.

    Bermain di lini tengah yang diisi oleh pemain seperti Rodri, Fabian Ruiz, Gavi, dan Mikel Merino, kualitas pemain berusia 23 tahun ini sangat jelas terlihat saat dia mengatur tempo permainan timnya dan menembus pertahanan lawan melalui umpan-umpannya, menjadikannya kunci dalam gaya permainan pelatih Spanyol, Luis de la Fuente.

  • Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | Portugal

    Manchester United mungkin mengalami musim yang sulit, namun penampilan Bruno Fernandes sepanjang musim ini membuat banyak orang terkesan. Ia memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Premier dan meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini, sekaligus membantu mengantarkan Setan Merah meraih posisi ketiga yang semula tampak mustahil.

    Ia akan bersemangat untuk berduet dengan Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, dan kawan-kawan dalam upaya memperbaiki hasil perempat final yang mereka raih pada 2022.

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    Michael Olise | Prancis

    Harry Kane mungkin mencetak sebagian besar gol dalam musim gemilang Bayern Munich, namun justru Michael Olise yang berhasil mencuri hati banyak penggemar. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang mumpuni, dan kemampuan penyelesaian akhir yang fantastis dari Pemain Terbaik Bundesliga ini membawanya mencetak 20 gol dan mencatatkan 25 assist di liga utama Jerman dan Liga Champions, di mana Bayern berhasil mencapai babak semifinal.

    Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat menjelang kompetisi ini - meskipun jadwal yang baru saja dia lalui sangat padat - dengan membawa Prancis meraih kemenangan 3-1 melalui hat-trick saat melawan Irlandia Utara dalam laga persahabatan terakhir mereka.