Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026: Lamine Yamal, Michael Olise, dan semua favorit diprediksi akan bersaing untuk memenangkan penghargaan FIFA

Penghargaan Ballon d'Or yang prestisius ini bukan sekadar soal jumlah gol. Dipilih oleh perwakilan media, penghargaan ini memberikan kesempatan bagi panitia turnamen untuk menghargai para pemain atas keunggulan mereka secara menyeluruh dan pengaruhnya terhadap turnamen.

Meskipun penghargaan ini sebagian besar jatuh ke tangan para penyerang selama bertahun-tahun, gelandang dan bahkan seorang penjaga gawang pun pernah dinobatkan sebagai pemenangnya. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, dan Diego Forlan termasuk di antara para pemenang sebelumnya, sementara dua bintang yang masih aktif - Lionel Messi dan Luka Modric - juga masuk dalam daftar tersebut.

Messi, satu-satunya pemain yang pernah memenangkannya dua kali berkat kemenangan pada 2014 dan 2022, berharap dapat melangkah lebih jauh dengan meraihnya untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun, pemain seperti runner-up 2022 Kylian Mbappe, pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele, sensasi Spanyol Lamine Yamal, dan kapten Inggris Harry Kane juga bersaing untuk meraih kehormatan ini.

Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo berupaya melengkapi koleksinya dengan membawa Portugal melaju jauh di turnamen ini, sementara Vinicius Junior dan Raphinha memiliki potensi untuk mengantarkan Brasil meraih gelar juara keenam.

Dengan 48 tim yang berpartisipasi, ada banyak potensi bagi pesaing tak terduga untuk muncul, mengingat kualitas yang tersebar merata di seluruh kompetisi. Di sini, Peringkat Kekuatan Bola Emas Piala Dunia 2026 dari GOAL menelusuri kandidat teratas untuk penghargaan tersebut.