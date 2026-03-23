Ballon d'Or Feminin Power Rankings
Peringkat Kekuatan Ballon d'Or Wanita 2026: Siapa yang akan mengakhiri dominasi Aitana Bonmati selama tiga tahun dalam ajang Ballon d'Or Wanita?

Aitana Bonmati telah memenangkan tiga Ballon d'Or Feminin berturut-turut — namun penghargaan tersebut akan jatuh ke tangan orang lain pada tahun 2026. Apakah Alexia Putellas, pemenang dua kali dan rekan setimnya di Barcelona, yang akan kembali membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di dunia sepak bola wanita? Atau mungkinkah ada nama baru yang masuk dalam daftar peraih penghargaan saat Ballon d'Or Feminin diserahkan di Paris pada bulan Oktober?

Sayangnya, patah tulang fibula yang memerlukan operasi telah membuat Bonmati absen sejak November, dan kemungkinan besar ia tidak akan bermain lagi untuk Barca musim ini. Ada banyak bintang lain yang pernah dinominasikan untuk penghargaan ini di tahun-tahun sebelumnya yang juga absen cukup lama musim ini, baik itu bintang-bintang Barcelona lainnya seperti Patri Guijarro dan Mapi Leon, maupun talenta-talenta andalan seperti Lauren James dan Barbra Banda. Oleh karena itu, mereka perlu memberikan dorongan besar di akhir musim untuk tetap bersaing dalam perebutan Golden Ball tahun ini.

Menambah ketegangan adalah fakta bahwa ini bukan tahun Piala Dunia dalam sepak bola wanita. Oleh karena itu, beberapa bulan terakhir musim Eropa saat ini akan sangat menentukan siapa yang akan naik podium dalam perebutan Ballon d'Or Feminin 2026. Tahap akhir Liga Champions Wanita akan menjadi bagian kunci dari itu, membuat dimulainya babak perempat final pekan ini semakin menarik.

Lalu, siapa saja yang telah menempatkan diri mereka dalam persaingan untuk Ballon d'Or Feminin tahun ini berkat penampilan mereka sejauh ini? GOAL merangkum para calon pemenang Golden Ball seiring kembalinya Liga Champions...

  Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super League

    15Vivianne Miedema (Manchester City)

    Pada musim 2025-26: 11 gol, lima assist.

    Serangkaian cedera yang tidak menguntungkan membuat Vivianne Miedema sudah cukup lama tidak dinominasikan untuk Ballon d'Or, dengan namanya absen dari daftar final sejak finis di peringkat ke-11 pada tahun 2022. Namun, pemain asal Belanda ini secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan, musim ini, ia mengingatkan semua orang mengapa ia mencatatkan finis lima besar berturut-turut dalam pemungutan suara Ballon d'Or pada dua edisi sebelum 2022, dengan memainkan peran kunci dalam kampanye yang tampaknya akan membawa gelar Women's Super League pertama Manchester City dalam 10 tahun.

    Hanya dua pemain yang mencetak lebih banyak gol di kasta tertinggi Inggris musim ini daripada Miedema, yang juga menempati peringkat kedua untuk assist dan kontribusi gol langsung gabungan. Absennya City di kompetisi Eropa akan merugikan peluangnya untuk menyamai beberapa peringkat tinggi yang pernah ia raih di Ballon d'Or sebelumnya, namun penyerang ini seharusnya tetap layak mendapatkan nominasi di musim pertamanya yang bebas cedera setelah sekian lama.

  Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26

    14Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Pada musim 2025-26: 10 gol, sembilan assist. Juara Supercopa de España.

    Ada beberapa faktor yang berperan dalam Ballon d'Or Feminin. Tentu saja, penampilan dan statistik masing-masing individu merupakan faktor utama, terutama di panggung terbesar, begitu pula dengan meraih trofi. Namun, akan naif jika tidak memperhatikan pentingnya pengenalan nama dalam penghargaan ini.

    Selama bertahun-tahun, terdapat banyak pengabaian yang aneh, misalnya bintang-bintang di Bundesliga yang relatif kurang terkenal sering terlewatkan, sementara maestro Barcelona Caroline Graham Hansen harus menunggu hingga 2024 untuk nominasi pertamanya. Namun, pemain internasional Norwegia ini telah menembus langit-langit kaca tersebut dan seharusnya kembali masuk dalam persaingan pada 2026.

    Hanya dua pemain yang memiliki kontribusi gol langsung lebih banyak di Liga F musim ini daripada Graham Hansen, yang telah mencetak enam gol dan delapan assist dari hanya 12 penampilan sebagai starter. Dengan Barcelona yang masih berpeluang meraih tiga trofi lagi—setelah sudah memenangkan satu—winger lincah ini akan memiliki panggung untuk menunjukkan kualitasnya dan memperkuat argumennya demi finis tinggi lagi dalam pemungutan suara Ballon d'Or.

  Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26

    13Georgia Stanway (Bayern Munich)

    Pada musim 2025-26: 15 gol, 11 assist. Juara DFB-Supercup.

    Meskipun para bintang sepak bola wanita di Jerman terkadang kesulitan mendapatkan pengakuan global, ada beberapa pengecualian. Sebagai juara Eropa dua kali bersama Inggris dan finalis Piala Dunia, Georgia Stanway adalah salah satu nama besar tersebut, dan bintang Bayern Munich ini sedang menjalani musim yang luar biasa.

    Meskipun bermain dalam peran gelandang bertahan bersama klubnya musim ini, ia menempati peringkat kedelapan dalam keterlibatan langsung pada gol di Bundesliga, dengan enam gol dan delapan assist dari hanya 18 penampilan di posisi yang lebih dalam tersebut. Ia juga mempertahankan performa tersebut selama jeda internasional, dengan delapan gol dan tiga assist dalam hanya enam penampilan bersama Inggris pada musim 2025-26.

    Bayern telah memenangkan satu trofi dan masih berpeluang meraih tiga trofi lainnya, dengan laga perempat final Liga Champions melawan Manchester United yang akan dimulai pekan ini. Di musim terakhirnya di klub, menjelang kepindahannya ke Arsenal, Stanway akan menjadi pemain kunci dalam perjuangan di empat ajang tersebut dan dapat memperkuat peluangnya untuk nominasi Ballon d'Or kedua dalam prosesnya.

  Yui Hasegawa Man City Women 2025-26

    12Yui Hasegawa (Manchester City)

    Pada musim 2025-26: Enam gol, empat assist. Juara Piala Asia.

    Dinominasikan pada tahun 2023 dan 2024, Yui Hasegawa seharusnya masuk dalam daftar panjang lagi pada tahun 2026 karena ia telah menjadi jantung dari tim Man City yang telah menggebrak WSL musim ini. Bermain dalam lini tengah double-pivot yang brilian bersama pemain muda Inggris Laura Blindkilde Brown, Hasegawa diberi lebih banyak kebebasan untuk maju ke depan musim ini dan hal itu menghasilkan lebih banyak kontribusi gol, yang hanya akan semakin mendukung peluangnya.

    Fakta bahwa Hasegawa menjadi pemain kunci dalam kemenangan Jepang di Piala Asia bulan ini sangat memperkuat kredibilitasnya, menambah trofi lain dalam daftar prestasinya di samping gelar WSL yang tampaknya akan diraih City dalam beberapa minggu ke depan.

  Temwa Chawinga

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, satu assist. Meraih gelar Sepatu Emas NWSL.

    Selalu sulit untuk mengetahui bagaimana para bintang NWSL akan dinilai dalam pemungutan suara Ballon d'Or karena jadwal liga tidak sejalan dengan parameter penghargaan tersebut dalam hal tanggal dan batas waktu. Tahun lalu, hanya ada tiga bintang NWSL yang dinominasikan, dan kehadiran Marta serta Esther Gonzalez lebih disebabkan oleh prestasi mereka di turnamen besar, dengan Marta dianugerahi Golden Ball setelah membantu Brasil memenangkan Copa America dan Gonzalez menjadi pencetak gol terbanyak di Euro 2025 saat Spanyol mencapai final.

    Nominasi Temwa Chawinga, bagaimanapun, didasarkan pada performa luar biasa nya di NWSL. Pada musim 2024, di mana beberapa bulan terakhir relevan untuk Ballon d'Or, Chawinga meraih penghargaan Sepatu Emas dan Pemain Terbaik. Pada musim 2025, ia kembali meraih kedua penghargaan tersebut sambil juga membantu Kansas City Current memenangkan NWSL Shield.

    Oleh karena itu, penyerang ini layak mendapat perhatian kembali dalam pemungutan suara Ballon d'Or, dan ia akan memiliki kesempatan lebih lanjut untuk memperkuat kredibilitasnya pada musim panas mendatang, saat Malawi melakukan debutnya di Piala Afrika Wanita.

  Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26

    10Hannah Hampton (Chelsea)

    Pada musim 2025-26: 13 kali clean sheet. Juara Piala Liga. 

    Setelah meraih treble domestik tanpa kekalahan pada musim pertama Sonia Bompastor sebagai manajer tahun lalu, musim ini tidaklah mudah bagi Chelsea. The Blues tertinggal jauh di klasemen WSL, dan tampaknya akan kehilangan gelar juara mereka untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun. Namun, masih ada banyak peluang untuk meraih trofi, dan mereka memanfaatkan peluang pertama dengan baik, mengalahkan Manchester United 2-0 di final Piala Liga pada bulan Maret, dengan Hannah Hampton mencatatkan clean sheet ke-13 musim ini dalam pertandingan tersebut. Prestasi itu diraihnya hanya dalam 22 pertandingan.

    Ini merupakan pencapaian yang sangat mengesankan dari Hampton, terutama karena Chelsea memilih pendekatan yang lebih menyerang musim ini, yang seringkali membuat kiper tersebut terekspos. Namun, ia tampil luar biasa, mencegah 2,6 gol di WSL berdasarkan statistik expected goals dariOpta.

    Sudah diakui secara luas bahwa Hampton adalah salah satu kiper terbaik di dunia saat ini, jika bukan yang terbaik, dan setelah menempati peringkat ke-10 dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, ia seharusnya kembali terlibat kali ini mengingat ia telah menjalani musim yang luar biasa lagi.

  Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super League

    9Khadija Shaw (Manchester City)

    Pada musim 2025-26: 25 gol, delapan assist.

    Meskipun peluangnya untuk meraih Golden Ball kemungkinan akan terbatas karena kurangnya pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Khadija Shaw seharusnya bisa mengumpulkan banyak suara untuk Ballon d'Or akhir tahun ini berkat musim yang fantastis di depan gawang yang tampaknya akan mengantarkan Man City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun. Shaw telah mencetak 18 gol dalam 18 pertandingan liga musim ini, lebih dari dua kali lipat jumlah gol pemain lain di divisi ini, dan ia juga menambahkan empat assist sehingga menjadikannya penyerang paling produktif di WSL dengan selisih yang cukup jauh.

    Jika City berhasil meraih gelar juara, seperti yang diharapkan banyak orang, dia pasti akan masuk dalam daftar nominasi, dan jika dia bisa membantu tim meraih kesuksesan lebih lanjut di Piala FA, hal itu kemungkinan besar akan sangat membantu meningkatkan peringkatnya.

  FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Season Friendly

    8Klara Buhl (Bayern Munich)

    Pada musim 2025-26: 10 gol, 20 assist. Juara DFB-Supercup.

    Sekali lagi, pemain di Jerman bisa terlewatkan dalam pemungutan suara untuk penghargaan ini, tetapi angka-angka luar biasa Klara Buhl jelas menonjol tahun lalu dan kali ini, dia siap untuk kembali dengan performa yang lebih baik. Pemain sayap yang lincah ini telah menyamai jumlah gol dan assistnya di Bundesliga dari tahun lalu, dan angka-angkanya di Liga Champions meningkat pesat, dengan delapan assist yang luar biasa dalam enam pertandingan sejauh ini.

    Posisi ke-19 Buhl dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin 2025 juga sebagian disebabkan oleh penampilannya di Euro 2025, di mana ia membantu Jerman mencapai semifinal. Namun, jika ia dapat mempertahankan performa saat ini, dengan harapan ia kembali fit setelah mengalami cedera ringan saat Bayern Munich menghadapi Manchester United di perempat final Liga Champions, dan saat klub berupaya meraih treble domestik lagi, ia bisa memanfaatkan situasi di mana beberapa pemain yang berada di peringkat di atasnya tahun lalu menjadi korban cedera yang tidak menguntungkan.

  FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3

    7Pernille Harder (Bayern Munich)

    Pada musim 2025–26: 24 gol, 10 assist. Juara DFB-Supercup.

    Setelah menempati peringkat kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin pertama pada tahun 2018, Pernille Harder masih tampil sangat kuat pada tahun 2026. Pemain internasional Denmark ini kemungkinan besar akan memiliki Golden Ball di rak trofinya jika penghargaan tersebut diberikan pada tahun 2020, dan ia tetap sangat dihargai oleh para pemilih, menempati peringkat ke-20 tahun lalu meskipun tim Denmarknya tersingkir di babak penyisihan grup Euro 2025 tanpa meraih satu poin pun.

    Hal itu terjadi setelah kampanye gemilang yang membawa treble bersama Bayern Munich, dan tim Bavaria tersebut berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan serupa kali ini, sementara Harder mencatatkan angka-angka yang tampaknya akan melampaui pencapaiannya tahun lalu. Ia sudah memberikan lebih banyak assist musim ini dan hanya tertinggal satu gol dari jumlah golnya pada musim 2024-25. Jika Bayern tampil kuat di Jerman dan bisa terus melaju di Eropa, bintang andalan mereka ini berpotensi meraih peringkat terbaiknya di Ballon d'Or dalam beberapa tahun terakhir.

  Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super League

    6Mariona Caldentey (Arsenal)

    Pada musim 2025-26: Enam gol, empat assist. Juara UEFA Nations League dan FIFA Women's Champions Cup.

    Setelah finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, bisakah Mariona Caldentey merebut Golden Ball kali ini? Pemain internasional Spanyol ini tentu saja tetap berpengaruh di Arsenal musim ini dan dia telah membantu mereka merebut satu gelar, yaitu di FIFA Women's Champions Cup perdana.

    Statistik serangan Caldentey menurun dibandingkan tahun lalu, baik di liga domestik maupun di Liga Champions, karena peran yang lebih dalam yang diminta untuk ia mainkan secara konsisten di level klub, dan hal itu kemungkinan akan berdampak pada peluangnya. Namun, dengan babak-babak akhir pertahanan gelar Eropa The Gunners yang akan datang dan peluang lain untuk meraih trofi yang semakin dekat, semua itu masih bisa berubah.

  Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super League

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Pada musim 2025-26: 19 gol, enam assist. Juara FIFA Women's Champions Cup.

    Tahun lalu, Alessia Russo finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Kali ini, secara individu, ia menjalani musim yang bahkan lebih baik. Bisakah ia menjadi orang yang melangkah lebih jauh dan memenangkan Golden Ball?

    Harus diakui bahwa peran Russo dalam keberhasilan Inggris mempertahankan gelar juara Eropa dan kemenangan Arsenal di Liga Champions berkontribusi pada perolehan suaranya yang tinggi dalam pemungutan suara tersebut, sehingga The Gunners kemungkinan harus mengakhiri musim dengan kuat agar ia bisa bersaing lagi, mengingat mereka tampaknya tidak mungkin memenangkan liga. Namun, hal itu bukanlah hal yang mustahil mengingat kesuksesan Arsenal di kompetisi Eropa musim lalu, dan terutama mengingat laju pencetak gol Russo saat ini. 

  FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1

    4Ewa Pajor (Barcelona)

    Pada musim 2025-26: 25 gol, empat assist. Juara Supercopa de España.

    Ewa Pajor terus mencatatkan angka-angka yang mengesankan di depan gawang, dan perannya dalam musim gemilang Barcelona di empat kompetisi seharusnya membuatnya kembali masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or tahun ini, setelah penampilan yang sangat sukses pada 2025. Pada kesempatan sebelumnya, pemain internasional Polandia ini meraih Trofi Gerd Muller atas prestasinya mencetak gol dan juga menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Bisakah dia meraih peringkat yang lebih tinggi musim ini?

    Pajor mencetak gol dengan laju yang serupa dengan musim lalu, memberikan fondasi yang bagus menjelang beberapa pertandingan besar yang menentukan gelar bagi Barca. Dia juga membantu Polandia memulai dengan kuat dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, dan hal itu tentu saja dapat memperkuat posisinya.

  Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Pada musim 2025-26: 11 gol, tujuh assist. Juara Coupe de la Ligue.

    Akan menjadi kejutan besar jika Melchie Dumornay tidak memenangkan Ballon d'Or suatu saat nanti, karena dia memang sehebat itu. Hal ini telah dibuktikannya berulang kali melalui penampilannya bersama Lyon musim ini, di mana dia secara konsisten tampil menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan saat tim raksasa Prancis itu bertanding.

    Setelah mencetak gol dengan laju yang luar biasa tahun lalu, Dumornay kini lebih sering memberikan assist, namun dia tetap mampu mencetak gol di momen-momen krusial—dan dengan cara yang spektakuler. Hal itu terlihat awal bulan ini saat Lyon berhadapan dengan PSG di final Coupe de la Ligue, di mana tendangan indahnya menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, membawa apa yang diharapkan OL sebagai trofi pertama dari empat trofi yang akan mereka raih musim ini.

    Lyon tampaknya akan tampil baik di babak-babak akhir Liga Champions juga. Jika demikian, Dumornay kemungkinan besar akan menjadi pemain kunci di sana, dan dia seharusnya naik peringkat dalam daftar Ballon d'Or sebagai hasilnya.

  FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1

    2Claudia Pina (Barcelona)

    Pada musim 2025-26: 25 gol, delapan assist. Juara UEFA Nations League dan Supercopa de España.

    Claudia Pina sedang menjalani musim yang luar biasa. Dalam daftar ini, hanya Pajor yang mencetak gol sebanyak dirinya, dan hanya Harder serta Buhl yang memiliki keterlibatan langsung dalam gol lebih banyak pada musim 2025-26, dengan pemain berusia 24 tahun ini naik ke level yang sama sekali baru setelah tampaknya melakukan hal yang sama tahun lalu.

    Konsistensi performa Pina sangat mengesankan, dan jika ia dapat mempertahankannya hingga babak akhir Liga Champions, di mana sorotan lebih besar dan taruhannya sangat tinggi, maka ia seharusnya melampaui peringkat Ballon d'Or tahun lalu di posisi ke-11 dengan selisih yang cukup jauh. Ia bahkan terasa seperti pesaing serius untuk penghargaan tersebut.

  TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-BAYERN MUNICH

    1Alexia Putellas (Barcelona)

    Pada musim 2025-26: 17 gol, delapan assist. Juara UEFA Women's Nations League dan Supercopa de España.

    Bagi banyak orang, Alexia Putellas pantas menjadi pemenang Ballon d'Or Feminin 2025. Bintang Barcelona ini tampil lebih baik dari sebelumnya musim lalu, meninggalkan masa-masa sulit akibat cedera untuk menunjukkan performa luar biasa saat tim Catalan itu meraih treble domestik dan mencapai final Liga Champions.

    Saat ini, mengingat performanya yang konsisten di level kelas dunia, rekam jejaknya dalam pemungutan suara Golden Ball, dan status Barca sebagai tim yang mungkin paling berbahaya di Eropa, ia tampak seperti kandidat terdepan untuk Ballon d'Or Feminin 2026.