Goal.com
Live
Women's Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or Wanita 2026: Siapa yang akan mengakhiri dominasi Aitana Bonmati selama tiga tahun berturut-turut dalam ajang Ballon d'Or Wanita?

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norway
Bayern Munich
FEATURES
England
Manchester City Women
Japan
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Germany
Denmark
Spain
Poland
Haiti
OL Lyonnes
Netherlands
P. Guijarro
J. Brand

Aitana Bonmati telah memenangkan tiga edisi terakhir Ballon d'Or Feminin berturut-turut — namun penghargaan tersebut akan jatuh ke tangan orang lain pada tahun 2026. Apakah Alexia Putellas, pemenang dua kali dan rekan setimnya di Barcelona, yang akan kembali membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di dunia sepak bola wanita? Atau mungkinkah ada nama baru yang masuk dalam daftar pemenang saat Ballon d'Or Feminin diserahkan di Paris pada bulan Oktober?

Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada bulan November lalu, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya absen hingga ia kembali bermain pada Minggu lalu, dalam kemenangan Barcelona di semifinal Liga Champions atas Bayern Munich. Kembalinya ia ke lapangan berarti ia masih bisa memainkan peran penting musim ini, dengan final kompetisi Eropa yang semakin dekat, namun hal itu tidak akan cukup untuk memberinya gelar Ballon d'Or keempat.

Ada banyak bintang lain yang pernah dinominasikan untuk penghargaan ini di tahun-tahun sebelumnya yang juga absen cukup lama musim ini, baik itu bintang-bintang Barcelona lainnya seperti Patri Guijarro dan Mapi Leon, maupun talenta ikonik seperti Lauren James dan Barbra Banda, sehingga membuat situasi semakin rumit.

Menambah ketegangan adalah fakta bahwa ini bukan tahun Piala Dunia dalam sepak bola wanita. Oleh karena itu, beberapa pekan terakhir musim Eropa saat ini akan memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang akan naik podium dalam perebutan Ballon d'Or Feminin 2026. Tahap akhir Liga Champions Wanita akan menjadi bagian kunci dari itu, sehingga dampak dari semifinal akhir pekan lalu patut dievaluasi.

Jadi, siapa saja yang telah menempatkan diri mereka dalam persaingan untuk Ballon d'Or Feminin tahun ini berkat penampilan mereka sejauh musim ini? GOAL merangkum calon pemenang Golden Ball seiring mendekatnya akhir musim Eropa...

Pembaruan sebelumnya: 23 April

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15Vivianne Miedema (Manchester City) ↔️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, lima assist.

    Serangkaian cedera yang tidak menguntungkan membuat Vivianne Miedema sudah cukup lama tidak dinominasikan untuk Ballon d'Or, dengan namanya absen dari daftar final sejak finis di peringkat ke-11 pada tahun 2022. Namun, pemain asal Belanda ini secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan, musim ini, ia mengingatkan semua orang mengapa ia mencatatkan finis lima besar berturut-turut dalam pemungutan suara Ballon d'Or pada dua edisi sebelum 2022, dengan memainkan peran kunci dalam kampanye yang tampaknya akan membawa gelar Women's Super League pertama Manchester City dalam 10 tahun.

    Hanya dua pemain yang mencetak lebih banyak gol di kasta tertinggi Inggris musim ini daripada Miedema, yang juga menempati peringkat ketiga untuk assist dan kedua untuk kontribusi gol langsung gabungan. Absennya City di kompetisi Eropa akan merugikan peluangnya untuk menyamai beberapa peringkat teratas yang pernah ia raih di Ballon d'Or sebelumnya, namun sang penyerang seharusnya tetap layak mendapatkan nominasi di musim pertamanya yang bebas cedera dalam beberapa waktu terakhir.

    • Iklan
  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14Claudia Pina (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 25 gol, sembilan assist. Juara UEFA Nations League, Liga F, dan Supercopa de España.

    Claudia Pina sedang menjalani musim yang gemilang. Dia memimpin perebutan Sepatu Emas di Liga F dan telah menjadi salah satu penyerang paling produktif di benua ini sepanjang musim, yang menguntungkan baik Spanyol, yang dia bantu memenangkan Nations League, maupun Barca, yang masih berpeluang meraih empat gelar.

    Namun, ia mengalami sedikit penurunan produktivitas dalam beberapa pekan terakhir dan belum mampu memanfaatkan pertandingan-pertandingan besar yang dijalani Barcelona. Tanpa gol, tanpa assist, dan tanpa momen mencuri perhatian di perempat final dan semifinal Liga Champions, maupun di Clasico Liga F melawan Real Madrid, membuatnya turun peringkat dalam daftar ini.

    Pina tetap telah membangun fondasi yang kuat dalam hal pemungutan suara Ballon d'Or, dengan dirinya dipastikan masuk dalam daftar panjang. Namun, seberapa tinggi peringkatnya akan bergantung pada dampak apa yang dapat ia berikan dalam pertandingan-pertandingan besar yang tersisa musim ini.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    13Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Enam gol, empat assist. Juara UEFA Nations League & FIFA Women's Champions Cup.

    Setelah finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, apakah Mariona Caldentey bisa merebut Golden Ball kali ini? Pemain internasional Spanyol ini jelas tetap berpengaruh di Arsenal musim ini dan dia sudah membantu mereka merebut satu gelar, yaitu di FIFA Women's Champions Cup yang pertama.

    Statistik serangan Caldentey menurun dibandingkan tahun lalu, baik di liga domestik maupun di Liga Champions, karena peran yang lebih dalam yang diminta untuk ia mainkan secara konsisten di level klub, dan hal itu kemungkinan akan berdampak pada peluangnya. Fakta bahwa ia juga kesulitan menonjol di tahap akhir pertahanan gelar Eropa The Gunners, yang dihentikan oleh Lyon di babak semifinal, akan merugikannya. Namun, diharapkan runner-up tahun lalu ini tetap mendapatkan suara.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025–26: Enam gol, empat assist. Juara Piala Asia.

    Dinominasikan pada tahun 2023 dan 2024, Yui Hasegawa seharusnya masuk dalam daftar panjang lagi pada tahun 2026 karena ia telah menjadi jantung dari tim Man City yang telah menggemparkan WSL musim ini. Bermain dalam lini tengah double-pivot yang brilian bersama pemain muda Inggris Laura Blindkilde Brown atau pemain internasional Amerika Serikat Sam Coffey, Hasegawa diberi lebih banyak kebebasan untuk maju ke depan musim ini dan hal itu menghasilkan lebih banyak kontribusi gol, yang hanya akan semakin mendukung upayanya.

    Fakta bahwa Hasegawa menjadi pemain kunci dalam kemenangan Jepang di Piala Asia sangat memperkuat kredibilitasnya, menambah trofi lain dalam daftar prestasinya di samping gelar WSL yang tampaknya akan diraih City dalam beberapa minggu ke depan. Kurangnya keterlibatan di Liga Champions akan merugikan peluangnya, meskipun meraih trofi tambahan di Piala FA akan menjadi dorongan besar. City akan menghadapi Chelsea di semifinal kompetisi tersebut akhir pekan ini.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ⬆️

    Pada musim 2025–26: Sembilan gol, tiga assist. Meraih gelar Sepatu Emas NWSL.

    Selalu sulit untuk mengetahui bagaimana bintang-bintang NWSL akan dinilai dalam pemungutan suara Ballon d'Or karena jadwal liga tidak sejalan dengan parameter penghargaan tersebut dalam hal tanggal dan batas waktu. Tahun lalu, hanya ada tiga bintang NWSL yang dinominasikan, dan kehadiran Marta serta Esther Gonzalez lebih disebabkan oleh prestasi mereka di turnamen besar, dengan Marta dianugerahi Golden Ball setelah membantu Brasil memenangkan Copa America, sementara Gonzalez menjadi pencetak gol terbanyak di Euro 2025 saat Spanyol mencapai final.

    Nominasi Temwa Chawinga, bagaimanapun, didasarkan pada performa luar biasa nya di NWSL. Pada musim 2024, di mana beberapa bulan terakhir relevan untuk Ballon d'Or, Chawinga meraih penghargaan Sepatu Emas dan Pemain Terbaik. Pada musim 2025, ia kembali meraih kedua penghargaan tersebut sambil juga membantu Kansas City Current memenangkan NWSL Shield.

    Oleh karena itu, penyerang ini layak mendapat perhatian kembali dalam pemungutan suara Ballon d'Or, dan ia akan memiliki kesempatan lebih lanjut untuk memperkuat kredibilitasnya pada musim panas mendatang, saat Malawi melakukan debutnya di Piala Afrika Wanita.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Jule Brand (Lyon) 🆕

    Pada musim 2025–26: 11 gol, delapan assist. Juara Coupe de la Ligue.

    Setelah muncul sebagai talenta remaja yang menjanjikan di Hoffenheim, butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang bagi Jule Brand untuk menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan potensinya. Meskipun menjanjikan banyak hal di atas kertas, kepindahannya ke Wolfsburg tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan kepergiannya dari klub tersebut saat kontraknya berakhir musim panas lalu. Namun, fakta bahwa Lyon, juara Eropa delapan kali, sangat ingin merekrut Brand, menunjukkan segalanya tentang kemampuan yang dimilikinya - kemampuan yang telah ia tunjukkan di musim pertamanya di Prancis.

    Meskipun hanya tampil sebagai starter dalam sembilan pertandingan liga untuk OL, Brand telah mencetak tiga gol dan empat assist untuk juara Prancis saat ini, yang sedang dalam jalur untuk mempertahankan gelar tersebut. Di Liga Champions, sementara itu, ia telah berkembang menjadi pemain kunci, tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan terakhir untuk membantu Lyon mencapai final. Dampak Brand di semifinal khususnya sangat besar, dengan dua gol dan satu assist yang membantu OL mengalahkan Arsenal dengan cara yang pasti menarik perhatian para pemilih.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 10 gol, 21 assist. Juara Bundesliga & DFB-Supercup.

    Pemain di Jerman mungkin terlewatkan dalam pemungutan suara untuk penghargaan ini, tetapi angka-angka luar biasa Klara Buhl jelas menonjol tahun lalu dan dia juga tampil sangat baik kali ini. Sayap lincah ini telah menyamai jumlah golnya dan melampaui jumlah assistnya di Bundesliga dari tahun lalu. Angka-angkanya di Liga Champions juga melonjak, dengan delapan assist yang luar biasa dalam enam pertandingan pertamanya.

    Yang menghambat peluang Buhl adalah cedera otot yang membuatnya absen selama dua bulan. Beruntung, pemain internasional Jerman ini kembali bermain saat Bayern mengalahkan Union Berlin untuk memenangkan Bundesliga pada akhir April, memberikan assist untuk gol kemenangan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Dia tidak bisa membantu timnya melewati Barcelona di semifinal Eropa yang mengikuti, tetapi dia berperan dalam membuat tim tersebut menantang juara tiga kali itu hingga akhir.

    Dengan trofi lain yang masih bisa diraih Bayern, Buhl layak mendapat pertimbangan dalam pemungutan suara Ballon d'Or saat ia mendekati akhir musim yang luar biasa ini.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 25 gol, tujuh assist. Juara Piala Champions Wanita FIFA.

    Tahun lalu, Alessia Russo finis di posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Kali ini, secara individu, ia menjalani musim yang lebih baik lagi. Mungkinkah ia yang akan melangkah lebih jauh dan memenangkan Golden Ball?

    Harus diakui bahwa peran Russo dalam pertahanan gelar Eropa Inggris yang sukses dan kemenangan Arsenal di Liga Champions berkontribusi pada peringkat tinggi yang ia raih dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, tersingkirnya The Gunners di babak semifinal Liga Champions dan peluang mereka yang tipis untuk meraih gelar WSL akan menghambat upaya striker ini dalam perburuan Ballon d'Or kali ini.

    Meskipun demikian, statistik Russo musim ini sangat bagus dan membantu Arsenal menikmati perjalanan yang tetap luar biasa di Liga Champions, dengan dia mencetak gol di kedua pertandingan babak gugur. Dia akan mendapatkan suara yang memang pantas, hanya saja tidak sebanyak tahun lalu.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025–26: Tiga gol, tujuh assist. Juara Liga F & Supercopa de España.

    Setelah absen lebih dari dua bulan akibat patah tulang di kakinya, yang memaksanya menonton dari jauh saat Spanyol memenangkan Nations League, Patri Guijarro kembali dengan gemilang pada 2026. Peran pentingnya di Barcelona telah terlihat jelas sejak saat itu, dengan level tim yang tak diragukan lagi meningkat setelah kembalinya dia hingga sejauh ini, sehingga masa absennya di pinggir lapangan tidak seharusnya menghalanginya untuk kembali masuk dalam daftar panjang Ballon d'Or.

    Sebelumnya pernah finis di peringkat keenam dalam pemungutan suara untuk penghargaan ini, seberapa tinggi Guijarro akan berada pada 2026 akan bergantung pada bagaimana Barca mengakhiri musim ini. Bahwa ia telah membantu mereka mencapai final Liga Champions merupakan hal positif besar, dan penampilan menawan dalam pertandingan tersebut—sebuah ajang di mana ia mencetak dua gol tiga tahun lalu—akan memberinya dorongan serius lainnya.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 34 gol, delapan assist.

    Meskipun peluangnya untuk meraih Golden Ball kemungkinan akan terbatas karena kurangnya pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Khadija Shaw seharusnya bisa mengumpulkan banyak suara untuk Ballon d'Or akhir tahun ini berkat musim yang fantastis di depan gawang yang tampaknya akan mengantarkan Man City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun. Shaw telah mencetak 19 gol dalam 21 pertandingan liga musim ini, tujuh gol lebih banyak daripada pemain lain di divisi ini, dan ia juga menambahkan empat assist sehingga menjadikannya penyerang paling produktif di WSL dengan selisih yang cukup jauh.

    Jika City berhasil meraih gelar juara, seperti yang diharapkan banyak orang, dia pasti akan masuk dalam daftar nominasi, dan jika dia bisa membantu timnya meraih kesuksesan lebih lanjut di Piala FA, hal itu kemungkinan besar akan sangat membantu meningkatkan posisinya dalam peringkat ini. Shaw juga tampil gemilang untuk Jamaika, mencetak sembilan gol dalam kualifikasi Kejuaraan W CONCACAF, di mana ada tiket ke Piala Dunia yang diperebutkan. Kontribusi tersebut juga harus dipertimbangkan.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    5Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 14 gol, 16 assist. Juara Liga F & Supercopa de España.

    Ada beberapa faktor yang berperan dalam Ballon d'Or Feminin. Tentu saja, performa dan statistik masing-masing individu merupakan faktor utama, terutama di panggung terbesar, begitu pula dengan meraih gelar juara. Namun, akan naif jika tidak memperhatikan pentingnya pengenalan nama dalam penghargaan ini.

    Selama bertahun-tahun, terdapat banyak pengabaian yang aneh, misalnya bintang-bintang di Bundesliga yang relatif kurang terkenal sering terlewatkan, sementara maestro Barcelona Caroline Graham Hansen harus menunggu hingga 2024 untuk nominasi pertamanya. Namun, pemain internasional Norwegia ini telah menembus langit-langit kaca tersebut dan seharusnya kembali masuk dalam persaingan pada 2026.

    Hanya dua pemain yang memiliki keterlibatan gol langsung lebih banyak di Liga F musim ini daripada Graham Hansen, yang memimpin divisi dalam hal assist, dan dengan Barcelona yang masih bersaing untuk dua trofi lagi—setelah sudah memenangkan dua—winger lincah ini memiliki platform untuk menunjukkan kualitasnya dan memperkuat argumennya untuk finis tinggi lagi dalam pemungutan suara Ballon d'Or.

    Dia telah melakukan hal itu dalam pertandingan-pertandingan besar dalam beberapa pekan terakhir, dalam tiga pertemuan dengan Real Madrid dan laga semifinal Liga Champions melawan Bayern, dengan mencetak dua gol dan lima assist dalam lima pertandingan tersebut. Penampilan seperti itu di final Liga Champions hanya akan semakin membantunya.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025–26: 30 gol, 13 assist. Juara Bundesliga dan DFB-Supercup.

    Setelah menempati peringkat kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin pertama pada tahun 2018, Pernille Harder masih tampil sangat kuat pada tahun 2026. Pemain internasional Denmark ini kemungkinan besar akan memiliki Golden Ball di rak trofinya jika penghargaan tersebut diberikan pada tahun 2020, dan ia tetap sangat dihargai oleh para pemilih, menempati peringkat ke-20 tahun lalu meskipun tim Denmarknya tersingkir di babak penyisihan grup Euro 2025 tanpa meraih satu poin pun.

    Hal itu terjadi setelah kampanye gemilang yang membawa treble bersama Bayern Munich, dan tim Bavaria ini berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan serupa kali ini, sementara Harder mencatatkan angka-angka yang telah melampaui pencapaiannya tahun lalu. Ditambah peran bintang yang ia mainkan dalam kemenangan Bayern di perempat final Liga Champions atas Manchester United, penampilannya yang mengesankan meski kalah di semifinal dari Barcelona, serta bagaimana ia membantu membawa Denmark—yang memang tidak diunggulkan—ke posisi teratas untuk lolos otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang, Harder berpotensi meraih peringkat terbaiknya di Ballon d'Or dalam beberapa tahun terakhir.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 31 gol, empat assist. Juara Supercopa de España & Liga F.

    Ewa Pajor terus mencatatkan angka-angka yang mengesankan di depan gawang, dan perannya dalam musim gemilang Barcelona di empat kompetisi seharusnya membuatnya kembali masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or tahun ini setelah penampilan yang sangat sukses pada 2025. Terakhir kali, pemain internasional Polandia ini meraih Trofi Gerd Muller atas prestasinya mencetak gol dan juga menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Sangat mungkin bahwa ia akan menempati peringkat yang lebih tinggi musim ini.

    Pajor mungkin belum menembus batas 50 gol seperti yang ia lakukan tahun lalu, namun ia tetap sangat produktif dan tampil gemilang di pertandingan-pertandingan besar, mencetak gol di keempat pertandingan babak gugur Liga Champions Barca saat mereka mengalahkan Real Madrid dan kemudian Bayern Munich. Dengan performa yang ia tunjukkan saat ini, tidak akan mengejutkan jika ia menciptakan lebih banyak momen-momen menentukan di pertandingan-pertandingan besar mendatang.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Melchie Dumornay (Lyon) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 14 gol, 12 assist. Juara Coupe de la Ligue.

    Akan menjadi kejutan besar jika Melchie Dumornay tidak memenangkan Ballon d'Or suatu saat nanti, karena dia memang sehebat itu. Hal ini telah dibuktikannya berulang kali melalui penampilannya bersama Lyon musim ini, di mana dia secara konsisten tampil menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan.

    Setelah mencetak gol dengan laju yang luar biasa tahun lalu, Dumornay kini lebih sering memberikan assist, namun dia tetap mampu mencetak gol di momen-momen krusial—dan dengan cara yang spektakuler. Hal itu terlihat saat Lyon berhadapan dengan PSG di final Coupe de la Ligue, di mana tendangan indahnya menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, membawa OL berharap ini menjadi trofi pertama dari empat trofi yang akan mereka raih musim ini.

    Di Liga Champions, ia juga berperan penting dalam membantu timnya mencapai final. Ia mencetak gol dalam kemenangan perempat final atas Wolfsburg dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan saat OL menyingkirkan Arsenal di semifinal; penampilan-penampilan seperti inilah yang berpotensi membawa Ballon d'Or.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    Pada musim 2025–26: 22 gol, 11 assist. Juara UEFA Women's Nations League, Liga F, dan Supercopa de España.

    Bagi banyak orang, Alexia Putellas pantas menjadi pemenang Ballon d'Or Feminin 2025. Bintang Barcelona ini tampil lebih baik dari sebelumnya musim lalu, melupakan masa-masa sulit akibat cedera untuk menunjukkan performa luar biasa saat tim Catalan itu meraih treble domestik dan mencapai final Liga Champions.

    Putellas membawa performa tersebut ke musim ini, di mana beban ekspektasi semakin berat di pundaknya, terutama akibat cedera di lini tengah yang menimpa Guijarro dan Bonmati. Pemenang Ballon d'Or dua kali ini tampil gemilang dalam membantu pemain muda di sekitarnya mengambil alih peran para bintang utama, sambil tetap mencetak gol dan assist yang mengesankan, yang membantu Spanyol dan Barcelona meraih kesuksesan.

    Saat ini, mengingat performanya yang konsisten di level kelas dunia, rekam jejaknya dalam pemungutan suara Golden Ball, dan peran yang dimainkannya dalam membawa Barca mencapai final Liga Champions lagi, Putellas tampak seperti kandidat terdepan untuk Ballon d'Or Feminin 2026.