Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada bulan November lalu, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya absen hingga ia kembali bermain pada Minggu lalu, dalam kemenangan Barcelona di semifinal Liga Champions atas Bayern Munich. Kembalinya ia ke lapangan berarti ia masih bisa memainkan peran penting musim ini, dengan final kompetisi Eropa yang semakin dekat, namun hal itu tidak akan cukup untuk memberinya gelar Ballon d'Or keempat.

Ada banyak bintang lain yang pernah dinominasikan untuk penghargaan ini di tahun-tahun sebelumnya yang juga absen cukup lama musim ini, baik itu bintang-bintang Barcelona lainnya seperti Patri Guijarro dan Mapi Leon, maupun talenta ikonik seperti Lauren James dan Barbra Banda, sehingga membuat situasi semakin rumit.

Menambah ketegangan adalah fakta bahwa ini bukan tahun Piala Dunia dalam sepak bola wanita. Oleh karena itu, beberapa pekan terakhir musim Eropa saat ini akan memiliki peran besar dalam menentukan siapa yang akan naik podium dalam perebutan Ballon d'Or Feminin 2026. Tahap akhir Liga Champions Wanita akan menjadi bagian kunci dari itu, sehingga dampak dari semifinal akhir pekan lalu patut dievaluasi.

Jadi, siapa saja yang telah menempatkan diri mereka dalam persaingan untuk Ballon d'Or Feminin tahun ini berkat penampilan mereka sejauh musim ini? GOAL merangkum calon pemenang Golden Ball seiring mendekatnya akhir musim Eropa...

Pembaruan sebelumnya: 23 April