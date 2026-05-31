Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Ousmane Dembélé Muncul sebagai Saingan Terberat Harry Kane - Namun Harapan Declan Rice Memudar Usai Kekalahan di Final Liga Champions

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai memudar, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan performa yang tidak konsisten untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing pada tahun 2026.

Dembele pada dasarnya memastikan gelar tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memainkan peran besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil impresif di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, namun dengan musim Eropa yang telah mencapai puncaknya saat PSG mempertahankan gelar Eropa mereka di Budapest, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Ballon d'Or menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 29 Mei 2026. Pemain yang dihapus: Julian Alvarez.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 12 assist. Juara La Liga & Supercopa de España.

    Pedri tetap menjadi salah satu gelandang paling hebat di dunia sepak bola meskipun usianya baru menginjak 23 tahun, dengan Barcelona hanya bisa tampil maksimal ketika maestro mereka di lini tengah tersedia. Hal itu tidak selalu terjadi musim ini, dengan masalah cedera yang kembali mengganggu Pedri. Namun, ketika ia dalam kondisi fit, hanya ada sedikit pemain yang lebih baik darinya di La Liga.

    Tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan gelar domestik mereka, tetapi harapan mereka di Liga Champions berakhir setelah tersingkir di babak perempat final oleh Atletico Madrid. Pedri masih akan menjadi anggota kunci skuad Spanyol saat mereka mengejar kejayaan Piala Dunia, tetapi harapan apa pun yang ia miliki untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or hampir sirna.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, 10 assist. Juara Liga Premier.

    Karena performa dan kebugaran, ini bukanlah musim terbaik bagi Bukayo Saka. Namun, musim ini tetap menjadi musim yang berkesan bagi pemain sayap Arsenal tersebut karena The Gunners memenangkan gelar Liga Premier dan mencapai final Liga Champions.

    Kembalinya Saka ke skuad memicu Arsenal untuk menampilkan performa terbaik mereka dalam beberapa pekan terakhir saat melawan Fulham pada awal Mei, saat mereka merebut kembali kendali perebutan gelar sebelum pemain internasional Inggris itu kemudian mencetak gol yang memastikan tempat The Gunners di pertandingan terbesar sepak bola Eropa. Ditambah lagi, Saka pasti akan menjadi starter kunci bagi Three Lions di Piala Dunia musim panas ini, dan upayanya meraih Ballon d'Or mungkin baru saja dimulai.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025-26: 23 gol, 14 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang menyedihkan dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, performa bisa berubah-ubah, tetapi kualitas tetap abadi, dan Vini membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal 2026, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo ini ke performa terbaiknya tidak cukup untuk membawa trofi ke Bernabeu, sementara rekornya yang sangat buruk bersama Brasil sangat perlu diperbaiki menjelang dimulainya Piala Dunia. Dengan demikian, nominasi Ballon d'Or adalah hal terbaik yang bisa ia harapkan saat ini.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martinez (Inter) ↔️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, delapan assist. Juara Serie A & Coppa Italia.

    Meskipun mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzuri memastikan gelar Serie A sebelum menjuarai final Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez adalah motor di balik kesuksesan tersebut.

    Dia finis sebagai pencetak gol terbanyak di liga utama Italia dengan selisih tiga gol, dan Lautaro akan kembali menjadi bagian dari skuad Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia musim panas ini. Setelah berhasil menghilangkan beban turnamen besar dengan tampil gemilang di Copa America 2024, mungkin inilah saatnya bagi pemain berusia 28 tahun ini untuk bersinar di panggung global.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ↔️

    Pada musim 2025–26: 21 gol, delapan assist. Juara La Liga & Supercopa de España.

    Bagi sebagian orang, finis di posisi kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 merupakan suatu aib bagi Raphinha mengingat angka-angka serangan yang cukup luar biasa yang ia catat untuk Barcelona. Mereka memang memiliki alasan yang kuat, dan tampaknya pemain asal Brasil ini sangat ingin kembali menjadi salah satu kandidat setelah pulih dari masalah hamstring yang mengganggu dan menghambat perkembangannya selama bulan-bulan awal musim ini.

    Ia menampilkan performa yang menentukan kemenangan saat melawan Real Madrid di final Supercopa de Espana dan melawan Newcastle di Liga Champions, namun sayangnya ia kembali mengalami cedera yang berdampak buruk bagi harapan Barca di kompetisi Eropa. Namun, ia akan menjadi salah satu pemimpin Brasil di Piala Dunia, dengan Selecao yang telah menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Carlo Ancelotti menjelang turnamen tersebut.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 🆕

    Pada musim 2025-26: Tiga gol, 16 assist, 19 clean sheet. Juara Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1, dan Piala Super UEFA.

    Sebagai bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi kembali mencatatkan musim yang luar biasa bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat waktu untuk berperan penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga dapat mengklaim diri sebagai juara Afrika setelah keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meskipun banding Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko memiliki peluang untuk melaju jauh di Piala Dunia saat mereka berupaya mengulangi prestasi finis di peringkat keempat pada tahun 2022.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, lima assist, 29 clean sheet. Juara Liga Premier.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes. Pemain internasional Brasil ini telah muncul sebagai salah satu senjata paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dalam bertahan jarang sekali menjadi tren dalam dua dekade terakhir seperti saat ini.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini dapat dianggap sebagai yang lebih penting di antara duo bek tengah Arsenal. Namun, kegagalannya dalam mengeksekusi penalti di final Liga Champions niscaya akan menjadi catatan negatif baginya, meskipun ia tampil gemilang bersama Selecao di Piala Dunia.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 12 gol, 25 assist.

    Setelah memecahkan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier dan meraih trofi FWA Footballer of the Year serta Premier League Player of the Year, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang menjadi motor penggerak Manchester United. Jika ia kini mampu tampil gemilang di Piala Dunia bersama Portugal, nominasi Ballon d'Or pasti akan menjadi miliknya.

    Namun, memenangkan Golden Ball adalah hal yang sama sekali berbeda. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai bukti usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa bersaing dengan para pesaing utama. Meski performanya sangat bagus, ia belum mencapai level tersebut.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 35 gol, enam assist. Juara Liga Pro Arab Saudi.

    Hanya satu orang, Sir Stanley Matthews, yang pernah memenangkan Ballon d'Or pada usia 40 tahun ke atas, dan Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan klub eksklusif tersebut mungkin tampak tidak masuk akal bagi mereka yang fokusnya tetap pada pertandingan di Eropa. Namun, pemenang Golden Ball lima kali ini terus mencetak gol di Arab Saudi, dan akhirnya memecahkan rekor tanpa trofi di Timur Tengah saat, setelah mengalami kemunduran di pertengahan musim, Al-Nassr memenangkan gelar Pro League.

    Ronaldo mencetak rata-rata hampir satu gol per pertandingan untuk juara baru Arab Saudi tersebut, dan dengan FIFA memberikan dispensasi agar ia bisa bermain di Piala Dunia sejak awal, ia akan kembali memimpin lini depan tim Portugal yang optimis bisa melaju hingga akhir setelah memenangkan UEFA Nations League tahun lalu. Jika Ronaldo menambahkan kesuksesan internasional ke dalam prestasinya di level klub, ia mungkin tidak bisa diabaikan setidaknya untuk tempat di podium...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 36 gol, 26 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap telah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama mereka dan dengan Argentina sebagai salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu kembali bersaing untuk meraih Bola Emas pada musim panas mendatang.

    Messi membuktikan dirinya berada di kelas tersendiri dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub ini akan dipertimbangkan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara. Terlepas dari semua talenta di sekelilingnya, Messi tetap menjadi jantung dari susunan pemain Albiceleste, dan oleh karena itu, setiap kemenangan di negara yang kini ia sebut sebagai rumahnya kemungkinan besar akan kembali dikaitkan dengannya.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Pada musim 2025-26: 51 gol, 10 assist. Juara Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim 2025-26, menjadi penyerang tunggal yang tangguh bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Masa paceklik di awal 2026 sempat mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or serta harapan City meraih trofi, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions, namun mereka bangkit kembali, memenangkan Piala FA dan Piala Carabao sambil terus menantang Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier.

    Meskipun Haaland gagal meraih trofi terbesar yang tersedia baginya, pencalonannya mendapat dorongan dari kualifikasi Norwegia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, yang memberi striker bintang mereka kesempatan untuk tampil di turnamen internasional besar untuk pertama kalinya. Tim Skandinavia ini hanyalah kuda hitam untuk meraih kemenangan di Amerika Utara, namun Haaland masih bisa memanfaatkan panggung global ini untuk mengingatkan para pemilih akan apa yang mampu dilakukannya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Enam gol, 13 assist. Juara Liga Premier.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions musim lalu, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan sejak saat itu. Rice adalah salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka merebut gelar Liga Premier dan memainkan peran besar dalam membawa tim ini mencapai final Liga Champions.

    Lari-lari penetrasi Rice, kontribusi pertahanannya, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang terlewatkan dalam pertandingan, sementara ia juga menjadi starter pasti untuk tim Inggris asuhan Thomas Tuchel yang tampaknya mampu mengakhiri 60 tahun kekecewaan dengan memenangkan Piala Dunia 2026.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, 25 assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika mereka bertanya-tanya apakah musim mereka akan jauh lebih sukses jika Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam kemenangan gelar The Reds pada musim 2024-25, tetapi keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat mereka menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz tidak pernah menoleh ke belakang, setelah menjalin kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat menakjubkan, sementara penampilannya yang memukau di Liga Champions pasti telah menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun Bayern pada akhirnya kembali gagal di Eropa. Jika ditambah dengan fakta bahwa Diaz juga akan bermain di Piala Dunia pertamanya musim panas ini bersama tim Kolombia yang diprediksi sebagai kuda hitam, ia memiliki semua syarat untuk menjadi kandidat Ballon d'Or.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025-26: 22 gol, 10 assist. Juara Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia akan jauh lebih unggul daripada hampir semua pemain lainnya. Pemain sayap PSG ini menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi tersebut yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan gugur berturut-turut, dengan beberapa tendangan menakjubkan termasuk dalam jumlah tersebut saat sang juara bertahan berjuang untuk meraih kemenangan Eropa lainnya.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam akan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d'Or. Masih ada jalan menuju setidaknya podium bagi pria yang dijuluki 'Kvaradona', dan dia hampir tidak bisa melakukan lebih dari itu untuk mencapainya.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025-26: 48 gol, 10 assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappe akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, setelah baru saja merayakan ulang tahun ke-27, Mbappe masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium.

    Sepanjang sebagian besar musim ini, ia telah melakukan segalanya untuk memberikan dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, saat Mbappe menjadi tumpuan Real Madrid yang sedang terpuruk, hingga ia mengalami cedera lutut yang sulit pulih sepenuhnya sementara harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi perlahan memudar. Namun, Mbappe cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, jadi diharapkan kapten Prancis ini akan bertahan hingga akhir dalam persaingan Ballon d'Or meskipun musim klubnya berakhir dengan kekecewaan.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 23 gol, 33 assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Siapa pun yang meramalkan bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena sang pemain sayap telah mencatatkan penampilan fantastis selama hampir dua tahun bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mampu mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di kasta tertinggi sepak bola Jerman, sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions, terutama saat melawan Real Madrid di perempat final. Ia membuat lawan kelelahan di Bernabeu selama berjam-jam sebelum mengunci kemenangan dengan gol di Bavaria.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk posisi tersebut sangat ketat. Dengan demikian, ia bisa menjadi salah satu bintang di Piala Dunia mendatang untuk salah satu tim favorit yang berpeluang mengangkat trofi.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Pada musim 2025–26: Tujuh gol, 10 assist. Juara Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves lima tahun lalu hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada 2025, dan sang penguasa PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia telah bermain dengan performa seperti itu sepanjang musim ini, dan bahkan menambah lebih banyak gol dan assist ke dalam permainannya saat tim asuhan Luis Enrique kembali memenangkan Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam final Liga Champions, dan kini akan menjadi bagian dari skuad Portugal musim panas ini yang, setelah memenangkan Nations League 2025, memiliki keyakinan kuat bahwa mereka bisa menjuarai Piala Dunia. Jika mereka berhasil melakukannya, maka gelandang andalan mereka kemungkinan besar akan memainkan peran besar.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 25 gol, 20 assist. Juara La Liga & Supercopa de España.

    Sebagai favorit Ballon d'Or versi bandar taruhan menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut - dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen krusial di pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang ia mainkan di usia yang begitu muda dapat meningkatkan risiko cedera, yang pada akhirnya mengakhiri musimnya lebih awal dan kemungkinan besar akan membuatnya absen di pertandingan-pertandingan pembuka Piala Dunia. Yamal seharusnya sudah bisa kembali bermain untuk Spanyol jauh sebelum babak gugur di Amerika Utara, dan jika ia mampu bersinar di turnamen internasional besar lainnya musim panas ini, ia masih berpeluang membawa pulang Ballon d'Or.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025–26: 19 gol, 12 assist. Meraih gelar Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi dampak yang dapat diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, yang berarti peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or tampaknya sirna. Namun, sejak kembali ke kondisi prima, ia berhasil kembali menjadi andalan dengan menemukan kembali performa terbaiknya, terutama melalui penampilan yang menentukan kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di babak gugur Liga Champions sebelum kembali mencetak gol di final.

    Tim asuhan Luis Enrique mengulangi kejayaan Eropa mereka musim lalu, sementara Dembele diprediksi akan menjadi anggota kunci tim Prancis yang sedang dalam performa terbaik menjelang Piala Dunia. Oleh karena itu, meskipun penampilannya secara pribadi belum secara konsisten mencapai level 2024-25, Dembele kembali menjadi kandidat kuat untuk meraih Golden Ball lainnya.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 65 gol, tujuh assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi sekarang setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama bertahun-tahun digunakan banyak orang untuk mengkritiknya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang pria dengan misi, sangat bertekad untuk menunjukkan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu saat ia terus mencetak gol dengan kecepatan yang luar biasa.

    Selain mencetak banyak gol, Kane juga menunjukkan permainan serba bisa yang sangat mematikan bagi juara Bundesliga, dan jika ia bisa mempertahankan performa ini, maka trofi-trofi lainnya bisa saja menghampirinya sebelum musim panas berakhir. Para penggemar Inggris berdoa agar kapten mereka tidak kehabisan tenaga lagi di Piala Dunia, dengan Kane menjadi kunci harapan The Three Lions untuk mengakhiri penantian selama enam dekade yang menyiksa demi meraih gelar besar di level internasional.