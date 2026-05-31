Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Ousmane Dembélé muncul sebagai pesaing utama Harry Kane - namun harapan Declan Rice memudar setelah kekalahan di final Liga Champions

Dembele pada dasarnya memastikan gelar tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan penting dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, namun dengan musim Eropa yang telah mencapai puncaknya saat PSG mempertahankan gelar Eropa mereka di Budapest, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Ballon d'Or menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 29 Mei 2026. Pemain yang dihapus: Julian Alvarez.