Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Luis Diaz dan Declan Rice memperbesar peluang mereka berkat penampilan gemilang di Liga Champions - namun Harry Kane tetap menjadi pesaing utama

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai memudar, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir, di mana kini banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan performa yang tidak konsisten untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia kini menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing setahun kemudian.

Dembele pada dasarnya memastikan gelar tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memainkan peran besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan sprint, dan perlu diingat bahwa Dembele baru muncul sebagai calon pemenang pada pertengahan musim 2024-25. Namun, dengan musim Eropa kini memasuki tahap akhir, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Golden Ball yang paling mungkin...

Pembaruan sebelumnya: 16 April 2026. Pemain yang keluar: Fede Valverde.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 11 assist. Juara Supercopa de España.

    Pedri tetap menjadi salah satu gelandang paling hebat dalam permainan ini meskipun usianya baru menginjak 23 tahun, dengan Barcelona hanya mampu tampil maksimal ketika maestro mereka di lini tengah tersedia. Hal itu tidak selalu terjadi musim ini, dengan masalah cedera yang kembali mulai mengganggu Pedri. Namun, ketika ia dalam kondisi fit, hanya ada sedikit pemain yang lebih baik darinya di La Liga.

    Tim asuhan Hansi Flick saat ini berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar domestik mereka, tetapi harapan mereka di Liga Champions telah pupus setelah tersingkir di babak perempat final oleh Atletico Madrid. Pedri akan tetap menjadi anggota kunci skuad Spanyol saat mereka mengejar kejayaan di Piala Dunia, tetapi harapan yang dimilikinya untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or hampir sirna.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 24 gol, enam assist.

    Meskipun mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter masih berpeluang untuk menjalani musim yang kuat lagi, dengan Nerazzuri unggul tujuh poin di puncak klasemen Serie A dan lolos ke final Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

    Jelas menjadi pencetak gol terbanyak di liga utama Italia, Lautaro juga akan kembali menjadi bagian dari skuad Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia musim panas ini. Setelah berhasil menghilangkan beban turnamen besar dengan tampil gemilang di Copa America 2024, mungkin inilah saatnya bagi pemain berusia 28 tahun ini untuk bersinar di panggung global.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Rayan Cherki (Manchester City) 🆕

    Pada musim 2025-26: 10 gol, 13 assist. Juara Carabao Cup.

    Salah satu rekrutan paling bernilai dalam beberapa tahun terakhir, Rayan Cherki telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang mengubah permainan bagi Manchester City setelah kedatangannya seharga £34 juta dari Lyon musim panas lalu. Jenis talenta individu yang sebelumnya mungkin sayapnya dipotong oleh Pep Guardiola, sang manajer City justru tampaknya telah merangkul Cherki dengan memberinya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, dan hasilnya berbicara sendiri.

    Pemain berusia 22 tahun ini telah memainkan peran penting dalam membalikkan keadaan musim City hingga mereka kini berada di ambang meraih treble domestik. Apakah ia akan diberi peran serupa oleh Didier Deschamps untuk Prancis musim panas ini masih harus dilihat, namun Cherki berpotensi menjadi salah satu bintang Piala Dunia jika ia mempertahankan level penampilannya saat ini.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 20 gol, 14 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang menyedihkan dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, performa bisa berubah-ubah, tetapi kualitas tetap abadi, dan Vini membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal 2026, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Namun, kembalinya mantan talenta Flamengo ini ke performa terbaiknya tampaknya tidak akan cukup untuk membawa trofi ke Bernabeu, sementara rekornya yang sangat buruk bersama Brasil sangat perlu diperbaiki menjelang dimulainya Piala Dunia. Dengan demikian, nominasi Ballon d'Or adalah hal terbaik yang bisa ia harapkan saat ini.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 19 gol, delapan assist. Juara Supercopa de España.

    Bagi sebagian orang, finis di peringkat kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 merupakan suatu aib mengingat angka-angka serangan yang cukup luar biasa yang dicatatkannya untuk Barcelona. Mereka memang punya alasan, dan tampaknya pemain Brasil ini sangat ingin kembali masuk dalam daftar pesaing setelah pulih dari masalah otot paha belakang yang mengganggu dan menghambat kemajuannya pada bulan-bulan awal musim.

    Ia menampilkan performa penentu kemenangan melawan Real Madrid di final Supercopa de Espana dan melawan Newcastle di Liga Champions, namun harus mengalami cedera lain yang berdampak fatal bagi harapan Barca di kompetisi Eropa. Namun, ia akan menjadi salah satu pemimpin Brasil di Piala Dunia, dengan Selecao menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Carlo Ancelotti menjelang turnamen tersebut.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 11 gol, 23 assist.

    Dengan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier yang sudah di depan mata, yang memicu semakin banyaknya seruan agar ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Utama Inggris, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang menjadi motor penggerak Manchester United. Dan jika ia mampu mempertahankan performa ini hingga akhir musim dan tampil gemilang di Piala Dunia bersama Portugal, nominasi Ballon d'Or seharusnya menjadi miliknya.

    Namun, memenangkan Golden Ball adalah hal yang sama sekali berbeda. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai bukti usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa bersaing dengan para pesaing utama. Meski performanya sangat bagus, ia belum mencapai level tersebut.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    14Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 32 gol, enam assist.

    Hanya satu orang, Sir Stanley Matthews, yang pernah memenangkan Ballon d'Or pada usia 40 tahun ke atas. Cristiano Ronaldo bergabung dengan klub eksklusif tersebut mungkin tampak tidak masuk akal bagi mereka yang fokusnya tetap pada kompetisi Eropa. Namun, pemenang Ballon d'Or lima kali ini terus mencetak gol di Arab Saudi, dan ia mungkin akhirnya akan memecahkan puasa gelarnya di Timur Tengah musim ini karena, setelah mengalami sedikit kemunduran di pertengahan musim, Al-Nassr kembali memuncaki klasemen Pro League dan melaju ke final AFC Champions League Two (versi Liga Europa di Asia).

    Ronaldo mencetak rata-rata hampir satu gol per pertandingan untuk tim pemuncak klasemen musim ini, dan dengan FIFA memberikan dispensasi agar ia bisa bermain di Piala Dunia sejak awal, ia akan kembali memimpin lini depan tim Portugal yang optimis dengan peluang mereka setelah memenangkan UEFA Nations League tahun lalu. Jika Ronaldo meraih kesuksesan di level klub dan tim nasional dalam beberapa bulan ke depan, ia mungkin tak bisa lagi dihalangi untuk meraih Ballon d'Or lainnya...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    13Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 31 gol, 19 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama mereka dan dengan Argentina yang menjadi salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu kembali bersaing untuk meraih Golden Ball pada musim panas mendatang.

    Messi membuktikan dirinya berada di kelas tersendiri dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub ini akan dipertimbangkan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar dunia mereka di Amerika Utara pada 2026. Terlepas dari semua talenta di sekelilingnya, Messi tetap menjadi jantung dari susunan pemain Albiceleste, dan oleh karena itu, setiap kemenangan di negara yang kini ia sebut sebagai rumahnya kemungkinan besar akan kembali dikaitkan dengannya.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, lima assist, 25 clean sheet.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil ini muncul sebagai salah satu senjata paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bertahan fisiknya jarang sekali sepopuler ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini harus dianggap sebagai yang lebih penting di antara duo bek tengah Arsenal, dan jika ia dapat terus mencetak gol-gol penting di akhir musim sambil menjaga gawang tetap bersih di sisi lain, maka penampilan yang kuat di Piala Dunia bersama Selecao seharusnya cukup untuk memastikan tempatnya di antara para nominasi Ballon d'Or.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    11Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Meraih Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves lima tahun lalu hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada 2025, dan sang penguasa PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia telah bermain dengan performa seperti itu sepanjang musim ini, dan bahkan menambah jumlah gol serta assist dalam permainannya, seperti yang ditunjukkan oleh hat-tricknya saat mengalahkan Tottenham di Liga Champions pada bulan November.

    Ia juga akan menjadi bagian dari skuad Portugal musim panas ini yang, setelah memenangkan Nations League 2025, memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa menjuarai Piala Dunia. Jika mereka berhasil melakukannya, maka Vitinha kemungkinan besar akan memainkan peran yang sangat besar.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    10Julian Alvarez (Atlético Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 21 gol, 10 assist.

    Musim ini berjalan naik-turun bagi Julian Alvarez, yang memulai musim dengan gemilang bersama Atletico Madrid, termasuk mencetak dua gol untuk membantu mengalahkan Real Madrid dalam derby pada bulan September. Namun, ia hanya mencetak dua gol di La Liga sejak pertandingan itu, yang berarti peluang untuk meraih Ballon d'Or tampaknya sudah jauh dari jangkauannya.

    Semua itu berubah berkat penampilannya di babak gugur Liga Champions. Tendangan penalti Alvarez melawan Arsenal pada leg pertama semifinal Atleti adalah gol keenamnya dalam tujuh penampilan terakhirnya di kompetisi Eropa, dan tempat di final bukanlah hal yang mustahil bagi tim asuhan Diego Simeone. Kekalahan di final Copa del Rey, di sisi lain, memang menjadi pukulan bagi harapan Alvarez untuk bersaing memperebutkan Ballon d'Or, namun ia akan kembali memimpin lini depan Argentina di Piala Dunia, artinya 'The Spider' masih memiliki banyak kesempatan tersisa untuk membuktikan dirinya.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 21 gol, sembilan assist. Meraih gelar Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions sejauh ini, maka Khvicha Kvaratskhelia akan menjadi salah satu kandidat utama. Pemain sayap PSG ini telah mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan Eropa untuk juara bertahan, termasuk beberapa gol yang menakjubkan.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim belum mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia kemungkinan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d'Or. Meski demikian, jika pria yang dijuluki 'Kvaradona' ini terus tampil gemilang dalam pertandingan-pertandingan Eropa bergengsi ini, ia tidak akan jauh dari posisi 10 besar dalam daftarFrance Football.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Enam gol, 13 assist.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions musim lalu, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan performa sejak saat itu. Rice kini menjadi salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka mengejar tidak hanya gelar Liga Premier, tetapi juga kemenangan Liga Champions pertama mereka, dengan penampilannya yang luar biasa saat bertandang ke Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Eropa Arsenal yang menjadi pengingat tepat waktu akan kualitasnya.

    Lari-lari penetratif Rice, kontribusi pertahanannya, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang melewatkan pertandingan, sementara ia juga menjadi starter pasti bagi tim Inggris asuhan Thomas Tuchel yang tampaknya mampu mengakhiri 60 tahun penderitaan dengan memenangkan Piala Dunia 2026.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025-26: 18 gol, 11 assist. Meraih Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Cedera membatasi dampak yang dapat diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, yang berarti peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or tampaknya sirna. Namun, sejak kembali ke kondisi prima, ia berhasil kembali menjadi andalan dengan menemukan kembali performa terbaiknya, terutama dengan mencetak dua gol saat melawan Liverpool dan Bayern Munich di Liga Champions.

    Tim asuhan Luis Enrique masih memiliki peluang untuk mengulangi kesuksesan Liga Champions musim lalu, sementara Dembele diprediksi akan menjadi pemain kunci tim Prancis yang sedang dalam performa terbaik menjelang Piala Dunia. Oleh karena itu, meskipun penampilannya belum secara konsisten mencapai level terbaik seperti pada musim 2024-25, Dembele masih berpotensi masuk dalam persaingan hingga pertengahan Juli.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 47 gol, sembilan assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappe akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, setelah baru saja merayakan ulang tahun ke-27, Mbappe masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium di kota kelahirannya, Paris.

    Sepanjang musim ini, ia telah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, saat Mbappe menjadi tumpuan Real Madrid yang sedang terpuruk, hingga ia mengalami cedera lutut yang sulit pulih sepenuhnya. Harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi pun perlahan memudar. Namun, Mbappe cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, jadi diharapkan kapten Prancis ini akan bertahan hingga akhir dalam persaingan Ballon d'Or meskipun kampanye klubnya tampaknya akan berakhir dengan kekecewaan.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 48 gol, sembilan assist. Juara Carabao Cup.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim ini, menjadi penyerang tunggal yang tangguh bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Masa paceklik di awal 2026 sempat mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or serta harapan City meraih trofi, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions, namun mereka berhasil bangkit, memenangkan Carabao Cup sambil tetap bersaing untuk meraih gelar di Premier League—di mana gol Haaland melawan Arsenal mungkin akan dikenang sebagai momen penentu dalam perebutan gelar—serta di Piala FA.

    Peluang Haaland juga semakin diperkuat oleh lolosnya Norwegia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, yang memberi striker bintang mereka kesempatan untuk tampil di turnamen besar untuk pertama kalinya. Tim Skandinavia ini memang hanya dianggap sebagai kuda hitam untuk menjuarai turnamen di Amerika Utara, namun Haaland masih bisa memanfaatkan panggung global ini untuk mengingatkan para pemilih akan kemampuannya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    4Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, 23 assist. Juara Bundesliga & DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka bisa jauh lebih sukses jika Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam kemenangan gelar The Reds pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Diaz tidak menoleh ke belakang sejak itu, setelah menjalin kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga sangat memukau, sementara penampilannya melawan PSG pada leg pertama semifinal Liga Champions adalah jenis penampilan yang menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun Bayern kalah dalam pertandingan tersebut. Jika ditambah dengan fakta bahwa Diaz juga mencetak gol di kedua leg kemenangan Bayern atas Real Madrid di perempat final dan akan bermain di Piala Dunia pertamanya musim panas ini untuk tim Kolombia yang diprediksi sebagai kuda hitam, dia memiliki semua potensi untuk menjadi kandidat Ballon d'Or.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 25 gol, 20 assist. Juara Supercopa de España.

    Sebagai favorit Ballon d'Or versi bandar taruhan menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut - dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen krusial di pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang ia mainkan di usia yang begitu muda berpotensi meningkatkan risiko cedera yang pada akhirnya mengakhiri musimnya lebih awal. Yamal seharusnya sudah pulih dan siap bermain untuk Spanyol di Piala Dunia, dan jika ia mampu bersinar di turnamen internasional besar lainnya musim panas ini, ia masih berpeluang membawa pulang Ballon d'Or.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 21 gol, 31 assist. Juara Bundesliga & DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena sang pemain sayap telah mencatatkan performa fantastis selama hampir dua tahun bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mampu mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di kasta tertinggi sepak bola Jerman sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions, terutama saat melawan Real Madrid di perempat final, di mana ia membuat lawan kewalahan selama bermenit-menit di Bernabeu sebelum mengunci kemenangan dengan gol di kandang sendiri di Bavaria.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk posisi tersebut sangat ketat. Dengan demikian, ia bisa menjadi salah satu bintang di Piala Dunia mendatang untuk salah satu tim favorit yang berpeluang mengangkat trofi.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 58 gol, tujuh assist. Juara Bundesliga & DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi sekarang setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama bertahun-tahun digunakan banyak orang untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang pria yang memiliki misi, sangat bertekad untuk menunjukkan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu saat ia terus mencetak gol dengan kecepatan yang luar biasa.

    Selain mencetak banyak gol, Kane telah menunjukkan permainan serba bisa yang sangat efektif bagi juara Bundesliga, dan jika ia dapat mempertahankan performa ini, maka trofi-trofi lainnya akan menghampirinya di akhir musim. Sementara itu, para penggemar Inggris berdoa agar kapten mereka tidak kehabisan tenaga lagi sebelum musim panas, karena Kane merupakan kunci harapan The Three Lions untuk mengakhiri penantian selama enam dekade yang menyiksa demi meraih gelar bergengsi di level internasional.