Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Lionel Messi dan Lamine Yamal tetap bersaing menjelang final Piala Dunia, sementara harapan Harry Kane mengalami kemunduran

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai menjadi kenangan masa lalu, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan performa yang tidak konsisten untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing pada tahun 2026.

Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan penting dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenang akhirnya baru akan diketahui setelah turnamen musim panas ini di Amerika Utara usai.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan turut diperhitungkan, yang berarti mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, tetapi dengan Piala Dunia yang sudah memasuki babak-babak akhir, kita hampir sampai pada titik di mana kita bisa menobatkan seorang pemenang. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL terus memantau para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 8 Juli 2026. Pemain yang dihapus: Ismael Saibari & Bukayo Saka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 14 gol, enam assist.

    Setelah berhasil naik podium pada tahun 2024, peluang Jude Bellingham untuk bahkan mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian tampak sirna menyusul musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, yang dua kali terhenti karena ia harus absen untuk memulihkan diri dari cedera. Namun, penampilan Bellingham bersama Inggris di Piala Dunia masih bisa memberinya tempat di daftar nominasi akhir.

    Gelandang ini menjadi motor utama di balik perjalanan The Three Lions hingga ke babak semifinal, dengan catatan enam golnya termasuk dua gol penentu kemenangan saat melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Dan meskipun Inggris kembali gagal di panggung dunia, penampilan Bellingham kemungkinan besar akan lama terkenang di benak para pemilih Ballon d'Or.

    • Iklan
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19David Raya (Arsenal) 🆕

    Pada musim 2025-26: 29 kali clean sheet. Juara Liga Premier.

    Selalu ada tempat di daftar nominasi Ballon d'Or untuk satu atau dua kiper, dan David Raya adalah kandidat terkuat pada tahun 2026 setelah menjalani musim luar biasa lainnya bersama Arsenal. Raya meraih penghargaan Sarung Tangan Emas Liga Premier untuk musim ketiga berturut-turut saat The Gunners akhirnya berhasil menaklukkan rintangan dan menjuarai liga utama Inggris, sementara ia hanya kebobolan lima gol selama perjalanan Arsenal menuju final Liga Champions.

    Ia juga masih berpeluang mengakhiri musim ini dengan medali juara Piala Dunia, meskipun secara mengejutkan Raya hanya menjadi kiper cadangan di bawah Unai Simon untuk timnas Spanyol, sehingga belum pernah tampil bersama La Roja di Amerika Utara.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    18Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, 26 assist.

    Setelah memecahkan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier dan meraih trofi FWA Footballer of the Year serta Premier League Player of the Year, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang menjadi motor penggerak Manchester United, meskipun ia tidak bisa mempertahankan performa tersebut di Piala Dunia saat Portugal tersingkir di babak 16 besar.

    Memenangkan Bola Emas kemungkinan besar tetap di luar jangkauan Fernandes. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai hasil dari usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa bersaing di antara para pesaing utama. Sebagus apa pun penampilannya, ia tidak mencapai level tersebut.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, enam assist, 31 clean sheet. Juara Liga Premier.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes. Pemain internasional Brasil ini telah muncul sebagai salah satu ancaman paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dalam bertahan jarang sekali sepopuler sekarang ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini dapat dianggap sebagai yang paling penting di antara duo bek tengah Arsenal. Namun, kegagalannya mencetak gol penalti di final Liga Champions niscaya akan menjadi pertimbangan negatif dalam pemungutan suara Ballon d'Or, begitu pula dengan tersingkirnya Brasil yang relatif lebih awal dari Piala Dunia.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1, dan Piala Super UEFA.

    Sebagai bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi kembali mencatatkan musim yang luar biasa bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat pada waktunya untuk berperan penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga dapat mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meskipun banding yang diajukan Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai tim terdepan di benua itu pada Piala Dunia, dengan Hakimi tampil gemilang selama perjalanan mereka hingga perempat final.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Rodri (Manchester City) 🆕

    Pada musim 2025-26: Dua gol. Juara Piala FA dan Piala Carabao.

    Setelah pulih dari cedera ACL yang menghancurkan harapannya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or 2024, Rodri tampak tidak seperti pemain yang sama selama sebagian besar musim 2025-26. Meskipun ia sempat tampil gemilang bersama Manchester City saat mereka meraih dua trofi, ia terus berjuang mengatasi masalah kebugaran dan terkadang terlihat kehilangan ritme.

    Namun, semua itu telah terlupakan di Piala Dunia, di mana Rodri menjadi salah satu pemain terbaik Spanyol selama perjalanan mereka menuju final. Jika ia mampu mengantarkan La Roja meraih gelar juara melawan Argentina, maka Rodri bisa kembali masuk dalam 10 besar saat pemungutan suara akhir Ballon d'Or dilakukan.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang suram dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, 'performa bersifat sementara, tetapi kelas itu abadi', dan Vini membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal tahun 2026, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan bintang Flamengo ini ke performa terbaiknya tidak cukup untuk membawa trofi ke Bernabeu, tetapi ia berhasil mengubur rekor buruknya bersama Brasil dengan memimpin dari lini depan melalui empat gol selama Piala Dunia, meskipun ia tidak mampu membawa Selecao melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka untuk meraih bintang keenam pun masih berlanjut.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 14 assist. Juara Liga Premier.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan performa yang semakin baik sejak saat itu. Rice adalah salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka merebut gelar Liga Premier musim ini, serta memainkan peran besar dalam membawa timnya mencapai final Liga Champions.

    Lari-lari penetratif Rice, aksi-aksi defensif, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang luput dari sorotan dalam setiap pertandingan, dan ia terus memberikan kontribusi yang menentukan selama perjalanan Inggris menuju semifinal Piala Dunia meskipun harus berjuang melawan cedera dan penyakit di Amerika Utara.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 30 gol, 10 assist. Juara Serie A dan Coppa Italia.

    Meskipun tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzuri memastikan gelar Serie A sebelum menjuarai final Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

    Ia menjadi top skor di liga utama Italia dengan selisih tiga gol, dan mempertahankan performa tersebut hingga Piala Dunia, di mana ia mencetak beberapa gol krusial untuk Argentina, termasuk gol penentu kemenangan di semifinal melawan Inggris. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama bagi sang juara bertahan, Lautaro terus memberikan kontribusi saat Albiceleste berupaya menjadi tim ketiga yang berhasil menjuarai turnamen ini dua kali berturut-turut.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    11Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 32 gol, sembilan assist. Juara Copa del Rey.

    Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Mikel Oyarzabal sedang menikmati musim terbaik dalam hidupnya. Pemain yang mencetak gol penentu kemenangan di final Euro 2024 ini menikmati musim dengan catatan gol terbaik dalam kariernya di level klub sambil membantu Real Sociedad memenangkan Copa del Rey, dan ia tetap mempertahankan ketajamannya di kancah internasional.

    Oyarzabal mencetak rata-rata hampir satu gol per pertandingan untuk Spanyol sejak mereka memulai kualifikasi Piala Dunia pada bulan September, dan telah menunjukkan sifat mematikannya sepanjang turnamen sejauh ini saat La Roja berupaya menambah kejayaan global ke gelar kontinental yang mereka raih di Jerman dua tahun lalu.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Pada musim 2025–26: Tujuh gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves pada tahun 2021 hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada tahun 2025, dan sang penguasa lapangan PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia bermain dengan performa seperti itu hampir sepanjang musim, dan bahkan menambah lebih banyak gol serta assist ke dalam permainannya saat tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam final Liga Champions, dan terus menjadi pengatur tempo bagi Portugal di Piala Dunia, meskipun tim Selecao secara keseluruhan tampil sangat mengecewakan hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 30 gol, 27 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka bisa jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam keberhasilan The Reds meraih gelar juara pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub tersebut menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz tidak pernah menoleh ke belakang, setelah membangun kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat memukau, sementara penampilannya yang menawan di Liga Champions pasti telah menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun Bayern pada akhirnya kembali gagal di ajang Eropa. Dia juga menghadirkan beberapa momen ajaib bagi Kolombia di Piala Dunia, meskipun mereka tersingkir melalui adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 58 gol, 11 assist. Juara Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim 2025-26, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Masa paceklik yang dialaminya di awal 2026 sempat mengancam peluang Haaland meraih Ballon d’Or sekaligus harapan City untuk meraih trofi, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions, namun baik dia maupun tim berhasil bangkit, memenangkan Piala FA dan Piala Carabao sambil terus menantang Arsenal hingga akhir dalam perebutan gelar Liga Premier.

    Meskipun Haaland gagal meraih trofi-trofi terbesar yang bisa diraihnya, pencalonannya untuk Golden Ball tidak diragukan lagi mendapat dorongan dari penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, di mana striker bintang mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencetak tujuh gol selama perjalanan pertama mereka ke perempat final.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Pada musim 2025–26: 23 gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia akan jauh lebih unggul daripada hampir semua pemain lainnya. Pemain sayap PSG ini menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi tersebut yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan babak gugur berturut-turut, termasuk beberapa gol menakjubkan di antaranya, saat sang juara bertahan berjuang menuju kemenangan Eropa lainnya.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam akan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d’Or. Masih ada jalan bagi pria yang dijuluki ‘Kvaradona’ ini untuk setidaknya mencapai podium, dan ia hampir tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    6Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 24 gol, 14 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi kontribusi yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or tampaknya sirna. Namun, setelah pulih sepenuhnya, ia kembali masuk dalam perhitungan dengan menemukan kembali performa terbaiknya, terutama melalui penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di babak gugur Liga Champions sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia untuk memperkuat posisinya, dan setelah akhirnya mencetak gol pertamanya di turnamen ini melawan Irak pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, ia benar-benar menandai kehadirannya di turnamen ini dengan hat-trick luar biasa yang mengalahkan Norwegia. Namun, di luar itu, ia tergeser oleh beberapa rekan setimnya di Amerika Utara, sehingga peluang meraih Golden Ball dua kali berturut-turut kini hampir pasti sirna.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 56 gol, 13 assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappé akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, setelah genap berusia 27 tahun pada Desember lalu, Mbappé masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium.

    Sepanjang sebagian besar musim ini, ia sudah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, karena Mbappe menjadi tumpuan utama Real Madrid yang sedang terpuruk, hingga ia mengalami cedera lutut yang sulit disembuhkan sepenuhnya; selama masa pemulihan itu, harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi pun perlahan memudar. Namun, Mbappe memang cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga berturut-turut ia menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Dengan delapan golnya, ia memiliki peluang nyata untuk menjadi pemenang Sepatu Emas dua kali jika ia bisa menambah jumlah golnya dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 39 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena sang pemain sayap telah mencatatkan penampilan fantastis selama dua tahun berturut-turut bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mumpuni dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions, terutama saat melawan Real Madrid di perempat final, di mana ia membuat lawan kewalahan selama bermenit-menit di Bernabeu sebelum mengunci kemenangan dengan sebuah gol di Bavaria.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat sangat ketat, dan ia menjadi salah satu bintang dalam kampanye Piala Dunia Les Bleus, di mana kreativitas dan ketajaman umpan-umpannya membantu tim yang tersingkir di semifinal itu membongkar pertahanan lawan secara konsisten.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 21 assist. Juara La Liga & Supercopa de España.

    Sebagai favorit para bandar taruhan untuk meraih Ballon d'Or menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut — dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk mencapainya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti nyata akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang telah ia mainkan di usia yang begitu muda berpotensi meningkatkan risiko cedera, yang pada akhirnya memaksa berakhirnya musim klubnya lebih awal dan turut berperan dalam minimnya kontribusinya untuk Spanyol di Piala Dunia sejauh ini. Meski demikian, tidak akan mengejutkan jika Yamal tiba-tiba tampil gemilang untuk La Roja di final hari Minggu; jika ia melakukannya dan Spanyol menang, ia memiliki peluang nyata untuk menduduki peringkat teratas saat penghitungan suara Ballon d'Or dilakukan pada bulan Oktober.

  • messi(C)Getty Images

    2Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 44 gol, 30 assist. Menjuarai MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa ketika Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertama mereka sepanjang sejarah sebelum tampil gemilang di Piala Dunia bersama Argentina, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali ini akan menambah satu lagi Golden Ball ke dalam koleksinya.

    Messi membuktikan bahwa dia berada di kelas tersendiri dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan memberikan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Inter Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub itu akan menjadi pertimbangan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara.

    Sejauh ini, ia tampil sangat gemilang dengan mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan, memecahkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dan memimpin dalam perebutan Sepatu Emas. Jika Messi mampu membawa La Albiceleste meraih gelar juara, mungkin tidak akan ada kandidat Ballon d’Or yang lebih baik pada tahun 2026.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 73 gol, delapan assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama ini sering digunakan banyak orang untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang yang memiliki misi, sangat bertekad untuk menunjukkan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu karena ia mencetak gol dengan frekuensi yang luar biasa.

    Selain mencetak segudang gol, Kane juga memamerkan permainan serba bisa yang sangat mematikan bagi juara Bundesliga tersebut, sementara ia mencetak enam gol untuk Inggris selama perjalanan mereka hingga semifinal Piala Dunia. Kegagalan di Amerika Utara telah membuka peluang bagi orang lain untuk merebut Ballon d'Or darinya, tetapi Kane telah menyusun portofolio yang cukup mengesankan untuk dipertimbangkan oleh para juri.