Goal.com
Live
Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Lamine Yamal Tergusur dari Tiga Besar, Sementara Harry Kane Terus Melaju Kuat Menuju Gelar Ballon d'Or Pertamanya

Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
J. Alvarez
C. Ronaldo
Champions League
World Cup
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai memudar, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai ketidakstabilan untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing saat perebutan gelar tahun 2026 dimulai.

Dembele pada dasarnya memastikan gelar tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memainkan peran besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan sprint, dan perlu diingat bahwa Dembele baru muncul sebagai calon pemenang pada pertengahan musim 2024-25. Namun, dengan musim Eropa kini memasuki tahap akhir, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Golden Ball yang paling mungkin...

Pembaruan sebelumnya: 20 Maret 2026.

  FC Internazionale v AS Roma - Serie A

    20Lautaro Martinez (Inter) 🆕

    Pada musim 2025-26: 24 gol, enam assist.

    Meskipun mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter masih berpeluang untuk menjalani musim yang kuat lagi, dengan Nerazzurri unggul tujuh poin di puncak klasemen Serie A dan berada di semifinal Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

    Jelas menjadi pencetak gol terbanyak di liga utama Italia, Lautaro juga akan kembali menjadi bagian dari skuad Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia musim panas ini. Setelah berhasil menghilangkan beban turnamen besar dengan tampil gemilang di Copa America 2024, mungkin inilah saatnya bagi pemain berusia 28 tahun ini untuk bersinar di panggung global.

    • Iklan
  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    19Pedri (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 10 assist. Juara Supercopa de España.

    Pedri tetap menjadi salah satu gelandang paling hebat dalam permainan ini meskipun usianya baru menginjak 23 tahun, dengan Barcelona hanya mampu tampil maksimal ketika maestro mereka di lini tengah tersedia. Hal itu tidak selalu terjadi musim ini, dengan masalah cedera yang kembali mengganggu Pedri, tetapi ketika ia dalam kondisi fit, hanya ada sedikit pemain yang lebih baik darinya di La Liga.

    Tim asuhan Hansi Flick saat ini berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar domestik mereka, tetapi harapan mereka di Liga Champions telah pupus setelah kekalahan pada Rabu lalu dari Atletico Madrid di Camp Nou. Pedri akan tetap menjadi anggota kunci skuad Spanyol saat mereka mengejar kejayaan di Piala Dunia, tetapi jika Barca tersingkir dari kompetisi Eropa lebih awal dari yang diharapkan, harapannya untuk meraih Ballon d'Or kemungkinan besar akan sirna bersamaan dengan itu.

  Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League

    18Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    Pada musim 2025-26: 29 gol, enam assist.

    Hanya satu orang, Sir Stanley Matthews, yang pernah memenangkan Ballon d'Or pada usia 40 tahun ke atas, dan bergabungnya Ronaldo ke dalam klub eksklusif tersebut mungkin tampak mustahil bagi mereka yang fokusnya tetap pada kompetisi Eropa. Namun, ia terus mencetak gol di Arab Saudi, dan ia mungkin akhirnya akan memecahkan puasa gelarnya di Timur Tengah musim ini karena, setelah mengalami kemunduran di pertengahan musim, Al-Nassr kembali memuncaki klasemen Liga Pro.

    Ronaldo mencetak rata-rata satu gol per pertandingan untuk pemimpin klasemen liga musim ini, dan dengan FIFA memberikan dispensasi kepada pemenang Ballon d'Or lima kali itu agar ia bisa bermain di Piala Dunia sejak awal, ia akan kembali memimpin lini depan tim Portugal yang optimis dengan peluang mereka setelah memenangkan UEFA Nations League tahun lalu. Jika Ronaldo meraih kesuksesan di level klub dan internasional dalam beberapa bulan ke depan, ia mungkin tidak bisa lagi dihalangi untuk meraih Golden Ball lainnya.

  Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports

    17Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Sembilan gol, 12 assist.

    Mencetak gol saat mata dunia tertuju padanya cenderung meningkatkan harapan beberapa pesaing Ballon d'Or, dan itulah yang kemungkinan besar akan terjadi pada Fede Valverde setelah hat-trick menakjubkannya melawan Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Real Madrid. Bukan berarti gelandang ini tidak menjalani musim yang kuat sebelumnya, tetapi para pemilih Golden Ball kemungkinan besar tidak terlalu memperhatikan setiap penampilan Valverde sebelum pertunjukan solonya di Bernabeu pada awal Maret.

    Agar dapat naik peringkat, Valverde harus terus menciptakan momen-momen penentu bagi Madrid saat mereka berusaha melawan segala rintangan dan memenangkan Liga Champions serta La Liga, sementara penampilan yang kuat di Piala Dunia bersama tim Uruguay yang saat ini sedang dalam kekacauan juga tidak akan merugikan.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 11 gol, 20 assist.

    Dengan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier yang sudah di depan mata, yang memicu semakin banyaknya seruan agar ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Utama Inggris, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang menjadi motor penggerak Manchester United. Dan jika ia mampu mempertahankan performa ini hingga akhir musim dan tampil gemilang di Piala Dunia bersama Portugal, nominasi Ballon d'Or seharusnya menjadi miliknya.

    Namun, memenangkan Golden Ball adalah hal yang sama sekali berbeda. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai bukti usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa bersaing dengan para pesaing utama. Meski performanya sangat bagus, ia belum mencapai level tersebut.

  FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA

    15Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) 🆕

    Pada musim 2025-26: 14 gol, sembilan assist. Meraih Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Cedera telah membatasi dampak yang dapat diberikan Dembele pada musim PSG, yang berarti peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or sudah hampir tertutup. Namun, bukan berarti ia tidak bisa masuk ke dalam 10 besar peringkat akhir, mengingat ia telah menunjukkan sekilas performa terbaiknya, terutama di Ligue 1 saat juara Prancis itu mendekati gelar juara lainnya.

    Tim asuhan Luis Enrique juga masih memiliki peluang untuk mengulangi kesuksesan Liga Champions musim lalu, sementara Dembele diprediksi akan menjadi anggota kunci tim Prancis yang sedang dalam performa terbaik menjelang Piala Dunia. Jadi, meskipun penampilannya secara pribadi belum mencapai level terbaik seperti pada musim 2024-25, Dembele masih bisa masuk dalam persaingan Golden Ball berkat kesuksesan timnya.

  TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTIN

    14Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 29 gol, 19 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama mereka dan dengan Argentina yang tetap menjadi salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu kembali bersaing untuk meraih Bola Emas pada musim panas mendatang.

    Messi membuktikan dirinya berada di kelas tersendiri dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub ini akan dipertimbangkan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar dunia mereka di Amerika Utara pada 2026. Terlepas dari semua talenta di sekelilingnya, Messi tetap menjadi jantung dari susunan pemain Albiceleste, dan oleh karena itu, setiap kemenangan di negara yang kini ia sebut sebagai rumahnya kemungkinan besar akan kembali dikaitkan dengannya.

  FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOL

    13Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 🆕

    Pada musim 2025-26: 16 gol, delapan assist. Meraih Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions sejauh ini, maka Khvicha Kvaratskhelia akan menjadi salah satu kandidat utama. Pemain sayap PSG ini telah mencetak lima gol dalam lima pertandingan babak gugur untuk juara bertahan sejauh ini, termasuk beberapa gol yang menakjubkan.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim belum mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia kemungkinan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d'Or. Meski demikian, jika pria yang dijuluki 'Kvaradona' ini terus tampil gemilang dalam laga-laga Eropa bergengsi ini, ia tak akan jauh dari posisi 10 besar dalam daftarFrance Football.

  FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENAL

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, lima assist, 23 clean sheet.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil ini muncul sebagai salah satu senjata paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bertahan fisiknya jarang sekali sepopuler ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini harus dianggap sebagai yang lebih penting di antara duo bek tengah Arsenal, dan jika ia dapat terus mencetak gol-gol penting di akhir musim sambil menjaga gawang tetap bersih di sisi lain, maka penampilan yang kuat di Piala Dunia bersama Selecao seharusnya cukup untuk memastikan tempatnya di antara para nominasi Ballon d'Or.

  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    11Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 19 gol, delapan assist. Juara Supercopa de España.

    Bagi sebagian orang, finisnya Raphinha di peringkat kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 merupakan suatu aib mengingat angka-angka serangan yang cukup luar biasa yang ia catat untuk Barcelona. Mereka juga punya alasan, dan tampaknya pemain Brasil itu sangat ingin kembali menjadi salah satu pesaing setelah pulih dari masalah hamstring yang mengganggu dan menghambat kemajuannya selama bulan-bulan awal musim ini.

    Ia menampilkan performa penentu kemenangan melawan Real Madrid di final Supercopa de Espana dan melawan Newcastle di Liga Champions, namun harus mengalami cedera lain yang tampaknya akan berdampak buruk bagi harapan Barca di kompetisi Eropa. Namun, ia akan menjadi salah satu pemimpin Brasil di Piala Dunia, dengan Selecao menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Carlo Ancelotti menjelang turnamen tersebut.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    10Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 18 gol, 13 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang menyedihkan dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, performa bisa berubah-ubah, tetapi kualitas tetap abadi, dan Vini telah menunjukkan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal 2026, termasuk mencetak empat gol dalam lima pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Mantan talenta Flamengo ini harus tetap berada dalam performa terbaiknya untuk membantu membawa trofi ke Bernabeu setelah seminggu hasil yang mengecewakan, sementara rekornya yang sangat buruk bersama Brasil sangat perlu diperbaiki sebelum Piala Dunia dimulai. Namun, jika ia bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, Vinicius bisa memaksakan dirinya kembali masuk dalam perburuan Ballon d'Or sekali lagi.

  FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Meraih Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang sejak masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves lima tahun lalu hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada 2025, dan sang penguasa PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia telah bermain dengan performa seperti itu sepanjang musim ini, dan bahkan menambah jumlah gol serta assist dalam permainannya, seperti yang ditunjukkan oleh hat-tricknya saat mengalahkan Tottenham di Liga Champions pada bulan November.

    Ia juga akan menjadi bagian dari skuad Portugal musim panas mendatang yang, setelah memenangkan Nations League, memiliki keyakinan kuat bahwa mereka bisa menjuarai Piala Dunia. Jika mereka berhasil melakukannya, maka Vitinha kemungkinan besar akan memainkan peran besar.

  Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Enam gol, 13 assist.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions musim lalu, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan performa sejak saat itu. Rice kini menjadi salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka mengejar tidak hanya gelar Liga Premier, tetapi juga kemenangan pertama mereka di Liga Champions, dengan golnya yang luar biasa melawan Bayer Leverkusen di babak 16 besar menjadi pengingat yang tepat waktu akan kualitasnya.

    Lari-lari penetratif Rice, kontribusi pertahanannya, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang absen dalam pertandingan, sementara ia juga menjadi starter pasti bagi tim Inggris asuhan Thomas Tuchel yang tampak lebih dari mampu mengakhiri 60 tahun penantian dengan memenangkan Piala Dunia 2026.

  Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26

    7Julian Alvarez (Atletico Madrid) 🆕

    Pada musim 2025-26: 19 gol, 10 assist.

    Musim ini berjalan naik-turun bagi Julian Alvarez, yang memulai musim dengan gemilang bersama Atletico Madrid, termasuk mencetak dua gol untuk mengalahkan Real Madrid dalam derby pada bulan September. Namun, ia hanya mencetak dua gol di La Liga sejak pertandingan itu, yang berarti peluang untuk meraih Ballon d'Or tampaknya sudah jauh dari jangkauannya.

    Semua itu berubah berkat penampilannya di babak gugur Liga Champions. Tendangan bebas menakjubkan Alvarez melawan Barcelona pada Rabu lalu adalah gol kelimanya dalam lima pertandingan terakhir di kompetisi Eropa, dan dengan Atleti yang kini berpeluang besar lolos ke semifinal, mantan pemain Manchester City ini seharusnya memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersinar di kancah Eropa. Ditambah dengan final Copa del Rey yang akan datang dan Piala Dunia di mana ia akan kembali memimpin lini depan Argentina, 'The Spider' bisa kembali bersaing untuk meraih Golden Ball.

  Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Pada musim 2025-26: 46 gol, sembilan assist. Juara Carabao Cup.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim ini, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Pertahanan lawan tampaknya tak berdaya menghentikan pemain berusia 25 tahun ini, namun masa paceklik di awal 2026 mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City meraih trofi setelah tersingkir dari Liga Champions. Sejak itu, mereka bangkit kembali, memenangkan Carabao Cup sebelum Haaland mencetak hat-trick untuk menjaga harapan mereka di Piala FA tetap hidup, sementara mereka tetap membayangi Arsenal di Liga Premier.

    Peluang Haaland juga semakin meningkat berkat lolosnya Norwegia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, yang memberi striker andalan mereka kesempatan untuk tampil di turnamen besar untuk pertama kalinya. Tim Skandinavia ini memang hanya dianggap sebagai kuda hitam untuk meraih kemenangan di Amerika Utara, namun Haaland masih bisa memanfaatkan panggung global ini untuk mengingatkan para pemilih akan kemampuannya.

  Luis Diaz Bayern Munich 2025-26

    5Luis Diaz (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 25 gol, 20 assist. Juara DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika mereka bertanya-tanya apakah musim mereka tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini jika Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam kemenangan gelar The Reds pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat mereka menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Diaz tidak menoleh ke belakang sejak itu, setelah menjalin kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga sangat memukau, sementara dua golnya untuk mengalahkan PSG di Liga Champions merupakan penampilan penentu kemenangan yang menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun juga disertai kartu merah. Ditambah lagi, Diaz akan tampil di Piala Dunia pertamanya musim panas ini bersama tim Kolombia yang diprediksi sebagai kuda hitam, dan ia memiliki semua potensi untuk menjadi kandidat Ballon d'Or.

  FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 22 gol, 18 assist. Juara Supercopa de España.

    Sebagai favorit Ballon d'Or versi bandar taruhan menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut - dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen krusial dalam pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang telah ia mainkan di usia yang begitu muda dapat meningkatkan risiko cedera. Sementara itu, Barcelona menghadapi tantangan berat dalam upaya menjadi calon juara Liga Champions, yang berarti Yamal mungkin harus sangat mengandalkan penampilannya bersama Spanyol di Piala Dunia jika ia ingin membawa pulang Ballon d'Or.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    3Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 17 gol, 31 assist. Juara DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena pemain sayap ini telah mencatatkan performa fantastis selama sekitar satu tahun bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mampu mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di kasta tertinggi sepak bola Jerman sekaligus meninggalkan jejaknya di Liga Champions, terutama saat bertanding di Bernabeu pada Selasa lalu ketika ia membuat Real Madrid kewalahan dalam waktu yang cukup lama.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk posisi tersebut sangat ketat. Dengan demikian, ia bisa menjadi salah satu bintang di Piala Dunia mendatang untuk salah satu tim favorit yang berpeluang mengangkat trofi.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    2Kylian Mbappe (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025-26: 45 gol, sembilan assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappe akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, setelah baru saja merayakan ulang tahun ke-27, Mbappe masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium di Paris.

    Sejauh ini, ia telah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian itu, karena Mbappe membawa Real Madrid yang sedang kesulitan melewati paruh pertama musim, hingga ia mengalami cedera lutut. Ia telah kembali bermain, namun harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi perlahan memudar. Namun, Mbappe cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, jadi diharapkan kapten Prancis ini akan bertahan hingga akhir dalam persaingan ini meskipun musim klubnya berakhir dengan kekecewaan.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 54 gol, lima assist. Juara DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi sekarang setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama bertahun-tahun digunakan banyak orang untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang pria yang memiliki misi, sangat bertekad untuk menunjukkan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu saat ia terus mencetak gol dengan kecepatan yang memecahkan rekor.

    Selain mencetak banyak gol, Kane telah menunjukkan permainan serba bisa yang sangat efektif bagi juara Bundesliga, dan jika ia dapat mempertahankan performa ini, maka trofi-trofi lainnya akan menghampirinya di akhir musim. Sementara itu, para penggemar Inggris berdoa agar kapten mereka tidak kehabisan tenaga lagi sebelum musim panas, karena Kane adalah kunci harapan The Three Lions untuk mengakhiri penantian yang menyiksa demi meraih gelar bergengsi di level internasional.