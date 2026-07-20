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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Lamine Yamal menjuarai Piala Dunia - namun, apakah bintang muda Spanyol itu sudah cukup berprestasi untuk menggeser Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai menjadi kenangan masa lalu, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan performa yang tidak konsisten untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing pada tahun 2026.

Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan bahwa penampilan para pemain selama musim panas di Amerika Utara akan sangat memengaruhi hasil akhir.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan menjadi pertimbangan, yang berarti mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia tidak hanya menutup musim ini, tetapi juga persaingan Ballon d'Or, di mana tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperkuat klaim mereka. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL telah memantau para kandidat terkuat untuk meraih Golden Ball 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan berikut adalah nama-nama yang kami yakini paling berpeluang berdiri di puncak podium pada upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 16 Juli 2026. Pemain yang dihapus: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025–26: 15 gol, enam assist.

    Setelah berhasil naik podium pada tahun 2024, peluang Jude Bellingham untuk mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian tampak sirna menyusul musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, di mana ia dua kali harus absen karena cedera. Namun, penampilan Bellingham bersama Inggris di Piala Dunia masih bisa memberinya tempat di daftar nominasi akhir.

    Gelandang ini menjadi motor utama di balik perjalanan The Three Lions hingga ke babak semifinal, dengan catatan tujuh golnya termasuk dua gol penentu kemenangan saat melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Meskipun Inggris kembali gagal di panggung dunia, penampilan Bellingham kemungkinan besar akan lama diingat oleh para pemilih Ballon d'Or.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 30 gol, 10 assist. Juara Serie A dan Coppa Italia.

    Meskipun tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzuri memastikan gelar Serie A sebelum menjuarai final Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

    Ia menjadi top skor di liga utama Italia dengan selisih tiga gol, dan mempertahankan performa tersebut hingga Piala Dunia, di mana ia mencetak beberapa gol krusial untuk Argentina, termasuk gol penentu kemenangan di semifinal melawan Inggris. Sayangnya, Lautaro tidak diturunkan sebagai starter di final karena Albiceleste memprioritaskan soliditas pertahanan, sehingga ia tidak bisa mengulangi gol penentu kemenangan yang ia cetak di final Copa America 2024.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025–26: 29 kali menjaga gawang tak kebobolan. Juara Piala Dunia dan Liga Premier.

    Selalu ada tempat di daftar nominasi Ballon d'Or untuk satu atau dua kiper, dan David Raya adalah kandidat terkuat pada tahun 2026 setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Arsenal. Raya meraih penghargaan Sarung Tangan Emas Liga Premier untuk musim ketiga berturut-turut saat The Gunners akhirnya berhasil menaklukkan rintangan dan menjuarai liga utama Inggris, sementara ia hanya kebobolan lima gol selama perjalanan Arsenal menuju final Liga Champions.

    Ia juga mengakhiri musim dengan medali juara Piala Dunia, meskipun secara mengejutkan Raya hanya menjadi kiper cadangan di bawah Unai Simon untuk Spanyol, sehingga tidak tampil di Amerika Utara bersama La Roja.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    Pada musim 2025-26: Tiga gol, enam assist. Menjuarai Piala Dunia, Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Fabian Ruiz sebenarnya absen cukup lama di musim tersebut karena cedera, namun sebagai pemain dengan gelar terbanyak pada musim 2025-26, ia kemungkinan besar tetap akan masuk dalam daftar nominasi Ballon d’Or. Pemain PSG ini tetap mampu memberikan kontribusi penting bagi kesuksesan timnya di level domestik maupun Eropa, karena ia sekali lagi menjadi salah satu dari tiga gelandang terbaik di dunia.

    Ruiz kemudian menunjukkan performa gemilang untuk Spanyol selama perjalanan gemilang mereka di Piala Dunia setelah masuk ke dalam susunan pemain pada babak gugur. Mantan bintang Napoli ini masih belum pernah menelan kekalahan dalam 50 penampilannya bersama La Roja, dengan jimat keberuntungan tim tersebut kini telah menambah gelar juara dunia ke dalam koleksi gelar Eropa yang ia bantu raih pada tahun 2024.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1, dan Piala Super UEFA.

    Sebagai bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi kembali mencatatkan musim yang luar biasa bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat pada waktunya untuk berperan penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga dapat mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meskipun banding yang diajukan Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai tim terdepan di benua itu pada Piala Dunia, dengan Hakimi tampil gemilang selama perjalanan mereka hingga perempat final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 32 gol, sembilan assist. Juara Piala Dunia & Copa del Rey.

    Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Mikel Oyarzabal menikmati musim terbaik dalam hidupnya. Pemain yang mencetak gol penentu kemenangan di final Euro 2024 ini mencatatkan musim dengan jumlah gol terbanyak dalam kariernya di level klub sekaligus membantu Real Sociedad menjuarai Copa del Rey, dan ia tetap mempertahankan ketajamannya di kancah internasional.

    Oyarzabal mencetak rata-rata hampir satu gol per pertandingan untuk Spanyol sejak mereka memulai kualifikasi Piala Dunia pada bulan September, dan menunjukkan ketajamannya sepanjang turnamen, dengan mencetak lima gol untuk tim yang akhirnya menjadi juara di Amerika Utara.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025–26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang suram dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or tidak berjalan sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, 'performa itu sementara, kelas itu abadi', dan Vini membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal tahun 2026, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo ini ke performa terbaiknya memang tidak cukup untuk membawa trofi ke Bernabeu, namun ia berhasil mengubur rekor buruknya bersama Brasil dengan memimpin dari lini depan melalui empat gol selama Piala Dunia, meskipun ia tak mampu membawa Selecao melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka akan bintang keenam pun masih berlanjut.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Pada musim 2025-26: Delapan gol, 15 assist. Juara Liga Premier.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan performa yang semakin baik sejak saat itu. Rice adalah salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka merebut gelar Liga Premier musim ini, serta memainkan peran besar dalam membawa timnya mencapai final Liga Champions.

    Lari-lari penetratif Rice, aksi-aksi defensif, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang luput dari sorotan dalam setiap pertandingan, dan ia terus memberikan kontribusi yang menentukan selama perjalanan Inggris menuju semifinal Piala Dunia meskipun harus berjuang melawan cedera dan penyakit di Amerika Utara.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: Tujuh gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves pada tahun 2021 hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada tahun 2025, dan sang "penguasa" PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia bermain dengan performa seperti itu hampir sepanjang musim, dan bahkan menambah jumlah gol serta assistnya saat tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam final Liga Champions, dan terus menjadi pengatur tempo bagi Portugal di Piala Dunia, meskipun tim Selecao secara keseluruhan tampil sangat mengecewakan hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 30 gol, 27 assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka bisa jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam keberhasilan The Reds meraih gelar juara pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub tersebut menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz tidak pernah menoleh ke belakang, setelah membangun kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat memukau, sementara penampilannya yang menawan di Liga Champions pasti telah menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun Bayern pada akhirnya kembali gagal di ajang Eropa. Dia juga menghadirkan beberapa momen ajaib bagi Kolombia di Piala Dunia, meskipun mereka tersingkir melalui adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    Pada musim 2025-26: Satu gol, dua assist, 26 clean sheet. Menjuarai Piala Dunia, La Liga, dan Supercopa de España.

    Semua mata tertuju pada Lamine Yamal saat Spanyol bertolak ke Piala Dunia, namun pada akhirnya ia justru kalah bersinar dari remaja Barcelona lainnya, yaitu Pau Cubarsi. Pemain berusia 19 tahun ini mengukir musim penuh gelar bersama Blaugrana dengan benar-benar menunjukkan kemampuannya di panggung global, di mana Cubarsi dianggap oleh banyak pihak sebagai bek tengah terbaik selama turnamen di Amerika Utara tersebut.

    Bek ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah kemenangan Spanyol di final, karena Cubarsi memainkan peran kunci dalam memastikan La Roja hanya kebobolan 10 tembakan tepat sasaran dan satu gol saja dalam perjalanan mereka mengangkat trofi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 23 gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia akan jauh lebih unggul daripada hampir semua pemain lainnya. Pemain sayap PSG ini menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi tersebut yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan babak gugur berturut-turut, termasuk beberapa gol menakjubkan di antaranya, saat sang juara bertahan berjuang menuju gelar Eropa lainnya.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam akan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d’Or. Masih ada peluang bagi pria yang dijuluki ‘Kvaradona’ ini untuk setidaknya naik ke podium, dan dia hampir tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Pada musim 2025-26: 58 gol, 11 assist. Juara FA Cup & Carabao Cup.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim 2025-26, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Masa paceklik yang dialaminya di awal 2026 sempat mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City untuk meraih trofi, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions, namun baik dia maupun tim berhasil bangkit, memenangkan Piala FA dan Piala Carabao sambil terus menantang Arsenal hingga akhir dalam perebutan gelar Liga Premier.

    Meskipun Haaland gagal meraih trofi-trofi terbesar yang bisa diraihnya, pencalonannya untuk Golden Ball tidak diragukan lagi mendapat dorongan dari penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, di mana striker bintang mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencetak tujuh gol selama perjalanan pertama mereka ke perempat final.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 25 gol, 14 assist. Memenangkan Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi kontribusi yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or tampaknya sirna. Namun, setelah kembali ke kondisi prima, ia berhasil kembali menjadi andalan dengan menemukan kembali performa terbaiknya, terutama melalui penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di babak gugur Liga Champions sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia untuk memperkuat posisinya, dan ia akhirnya mencetak gol-gol pertamanya di turnamen tersebut sepanjang kariernya, dengan hat-trick melawan Norwegia menjadi momen paling menonjol dari kampanye enam golnya. Namun, ia terkesan tertutupi oleh beberapa rekan setimnya di Amerika Utara, sehingga peluang meraih Golden Ball dua kali berturut-turut kini hampir pasti sirna.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Dua gol. Juara Piala Dunia, Piala FA, dan Piala Carabao.

    Setelah pulih dari cedera ACL yang menghancurkan harapannya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or 2024, Rodri tampak tidak seperti pemain yang sama selama sebagian besar musim 2025-26. Meskipun ia sempat tampil gemilang bersama Manchester City saat mereka meraih dua trofi, ia terus berjuang mengatasi masalah kebugaran dan terkadang terlihat kehilangan ritme.

    Namun, semua itu terlupakan di Piala Dunia, di mana Rodri menjadi salah satu pemain terbaik Spanyol saat mereka meraih gelar juara kedua mereka. Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, Rodri tiba-tiba kembali masuk dalam perburuan Bola Emas lainnya yang banyak orang yakini tidak akan tercapai.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025-26: 58 gol, 14 assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappé akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, meski telah genap berusia 27 tahun pada Desember lalu, Mbappé masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium.

    Sepanjang sebagian besar musim ini, ia sudah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, karena Mbappe menjadi tumpuan utama Real Madrid yang sedang terpuruk, hingga ia mengalami cedera lutut yang sulit disembuhkannya sepenuhnya; selama masa pemulihan itu, harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi pun perlahan memudar. Namun, Mbappé memang cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga berturut-turut ia menjadi salah satu pemain yang paling menonjol, dengan 10 golnya yang membuatnya meraih Sepatu Emas kedua yang bersejarah.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 41 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memperkirakan bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena sang pemain sayap telah mencatatkan penampilan fantastis selama dua tahun berturut-turut bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mumpuni dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions, terutama saat melawan Real Madrid di perempat final, di mana ia membuat lawan kewalahan selama bermenit-menit di Bernabeu sebelum mengunci kemenangan dengan sebuah gol di Bavaria.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat sangat ketat, dan ia menjadi salah satu bintang dalam kampanye Piala Dunia Les Bleus, dengan kreativitas dan ketajaman dalam memberikan umpan yang membantunya mencetak rekor tujuh assist.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 44 gol, 30 assist. Juara MLS Cup.

    Masa-masa ketika Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertama mereka sepanjang sejarah sebelum tampil gemilang di Piala Dunia bersama Argentina, masih ada peluang nyata bagi pemenang delapan kali ini untuk menambah satu lagi Golden Ball ke dalam koleksinya.

    Messi membuktikan bahwa ia berada di kelas tersendiri dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan memberikan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Inter Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub ini harus dipertimbangkan saat para pemilih Ballon d'Or menyelesaikan pemungutan suara mereka.

    Ia kemudian mencetak delapan gol dan memberikan empat assist selama penampilan gemilangnya di Piala Dunia, dan meskipun kali ini ia tidak mampu membawa Argentina hingga ke puncak, ia telah menunjukkan, di usia 39 tahun, bahwa ia tetap menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, pemain sepak bola di dunia.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 21 assist. Menjuarai Piala Dunia, La Liga, dan Supercopa de España.

    Sebagai favorit para bandar taruhan untuk Ballon d'Or menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut — dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk mencapainya! Penampilan remaja Barcelona ini pada tahap-tahap akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti nyata akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang telah ia mainkan di usia yang begitu muda berpotensi meningkatkan risiko cedera, yang pada akhirnya memaksa berakhirnya musim klubnya lebih awal dan turut berperan dalam minimnya kontribusinya untuk Spanyol di Piala Dunia. Ia masih mampu menunjukkan dinamisme uniknya saat La Roja melaju hingga akhir di Amerika Utara, namun kegagalan Yamal untuk meninggalkan jejak pribadi yang menonjol di turnamen tersebut berarti ia mungkin sekali lagi akan gagal meraih Ballon d’Or.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 73 gol, delapan assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama ini sering dijadikan senjata untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang yang memiliki misi, sangat bertekad untuk membuktikan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu saat ia mencetak gol dengan frekuensi yang luar biasa.

    Selain mencetak segudang gol, Kane juga memamerkan permainan serba bisa yang sangat mematikan bagi juara Bundesliga tersebut, sementara ia mencetak enam gol untuk Inggris selama perjalanan mereka hingga semifinal Piala Dunia. Kegagalan di Amerika Utara membuka peluang bagi pemain lain untuk merebut Ballon d'Or darinya, namun mengingat penghargaan ini biasanya diberikan kepada pemain yang mencatatkan musim individu terbaik, sulit untuk membantah bahwa Kane pantas berada di puncak podium.