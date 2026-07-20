Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Lamine Yamal menjuarai Piala Dunia - namun, apakah bintang muda Spanyol itu sudah cukup berprestasi untuk menggeser Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or?

Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan bahwa penampilan para pemain selama musim panas di Amerika Utara akan sangat memengaruhi hasil akhir.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan menjadi pertimbangan, yang berarti mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia tidak hanya menutup musim ini, tetapi juga persaingan Ballon d'Or, di mana tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperkuat klaim mereka. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL telah memantau para kandidat terkuat untuk meraih Golden Ball 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan berikut adalah nama-nama yang kami yakini paling berpeluang berdiri di puncak podium pada upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 16 Juli 2026. Pemain yang dihapus: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.