Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harry Kane tetap memimpin sementara Kylian Mbappé dan Erling Haaland terus memberikan tekanan berkat penampilan mereka di Piala Dunia

Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenang akhirnya baru akan diketahui setelah turnamen musim panas ini di Amerika Utara usai.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan turut diperhitungkan, yang berarti mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, tetapi dengan Piala Dunia yang sudah memasuki babak-babak akhir, kita hampir sampai pada titik di mana kita bisa menobatkan seorang pemenang. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL terus memantau para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 29 Juni 2026. Pemain yang dihapus: Raphinha & Cristiano Ronaldo.