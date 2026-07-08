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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harry Kane tetap memimpin sementara Kylian Mbappé dan Erling Haaland terus memberikan tekanan berkat penampilan mereka di Piala Dunia

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai menjadi kenangan masa lalu, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan performa yang tidak konsisten untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing pada tahun 2026.

Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenang akhirnya baru akan diketahui setelah turnamen musim panas ini di Amerika Utara usai.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan turut diperhitungkan, yang berarti mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, tetapi dengan Piala Dunia yang sudah memasuki babak-babak akhir, kita hampir sampai pada titik di mana kita bisa menobatkan seorang pemenang. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL terus memantau para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 29 Juni 2026. Pemain yang dihapus: Raphinha & Cristiano Ronaldo.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari (Bayern Munich) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, sembilan assist. Juara Piala Afrika, Eredivisie, dan Johan Cruyff Schaal.

    Musim luar biasa Ismael Saibari bersama PSV mungkin kurang mendapat sorotan di luar Belanda, namun Pemain Terbaik Eredivisie ini berhasil menarik perhatian Bayern Munich, sehingga sang penyerang berhasil pindah ke Allianz Arena dengan nilai transfer €55 juta menjelang musim mendatang.

    Sebelum tiba di Jerman, fokus Saibari adalah membantu Maroko melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia. Penyerang ini mencetak gol di setiap pertandingan fase grup Atlas Lions sebelum mencetak gol penalti penentu kemenangan melawan Belanda dalam adu penalti babak 32 besar. Namun, ia mengalami cedera saat melawan Kanada yang berpotensi mengancam partisipasinya di sisa turnamen.

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  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    19Jude Bellingham (Real Madrid) 🆕

    Pada musim 2025–26: 12 gol, enam assist.

    Setelah berhasil naik podium pada tahun 2024, peluang Jude Bellingham untuk bahkan mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian tampak sirna menyusul musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, yang dua kali terhenti akibat cedera yang membuatnya absen. Namun, penampilan Bellingham di Piala Dunia sejauh ini masih bisa memberinya tempat di daftar nominasi akhir.

    Gelandang ini telah menjadi motor di balik perjalanan Inggris hingga perempat final, dengan dua golnya melawan Meksiko membuatnya juga berada di ambang persaingan Sepatu Emas. Jika ia bisa mempertahankan performa tersebut, maka The Three Lions memiliki peluang nyata untuk melaju hingga akhir, dan hal itu kemungkinan besar akan mengukuhkan posisi Bellingham di antara para nominasi Bola Emas.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, 13 assist. Juara Liga Premier.

    Karena performa dan kondisi fisiknya, musim ini bukanlah musim terbaik bagi Bukayo Saka. Namun, musim ini tetap menjadi musim yang tak terlupakan bagi pemain sayap Arsenal tersebut karena The Gunners berhasil menjuarai Liga Premier dan mencapai final Liga Champions.

    Kembalinya Saka ke skuad memicu Arsenal untuk menampilkan performa terbaik mereka dalam beberapa pekan terakhir saat menghadapi Fulham pada awal Mei, saat mereka merebut kembali kendali dalam perebutan gelar juara, sebelum pemain internasional Inggris itu kemudian mencetak gol yang memastikan tempat The Gunners di pertandingan terbesar sepak bola Eropa. Cedera terus menghantuinya hingga ke Piala Dunia, namun ia tetap menunjukkan kehadirannya bagi The Three Lions, dan diprediksi akan menjadi sosok kunci seiring semakin dekatnya pertandingan final.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    17Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, 26 assist.

    Setelah memecahkan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier, serta meraih trofi FWA Footballer of the Year dan Premier League Player of the Year, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang menjadi motor penggerak Manchester United, meskipun ia tidak bisa mempertahankan performa tersebut di Piala Dunia karena Portugal tersingkir di babak 16 besar.

    Memenangkan Bola Emas kemungkinan besar memang di luar jangkauan Fernandes. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai hasil dari usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa bersaing di antara para pesaing utama. Meski performanya sangat bagus, ia belum mencapai level tersebut.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    16Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    Pada musim 2025–26: 28 gol, 10 assist. Juara Serie A dan Coppa Italia.

    Meskipun mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzuri memastikan gelar Serie A sebelum menjuarai final Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

    Ia menjadi top skor di liga utama Italia dengan selisih tiga gol, dan sejak itu akhirnya memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol pertamanya di Piala Dunia untuk Argentina. Ia tidak selalu menjadi pilihan utama bagi sang juara bertahan, namun terus memberikan kontribusi saat Albiceleste berupaya menjadi tim ketiga yang berhasil menjuarai turnamen ini dua kali berturut-turut.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, enam assist, 31 clean sheet. Juara Liga Premier.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes. Pemain internasional Brasil ini telah muncul sebagai salah satu ancaman paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dalam bertahan jarang sekali sepopuler sekarang ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini dapat dianggap sebagai yang paling penting di antara duo bek tengah Arsenal. Namun, kegagalannya mencetak penalti di final Liga Champions niscaya akan menjadi pertimbangan negatif baginya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, begitu pula dengan tersingkirnya Brasil yang relatif dini dari Piala Dunia.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 🆕

    Pada musim 2025-26: 31 gol, sembilan assist. Juara Copa del Rey.

    Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Mikel Oyarzabal sedang menikmati musim terbaik dalam hidupnya. Pemain yang mencetak gol penentu kemenangan di final Euro 2024 ini menikmati musim dengan catatan gol terbaik dalam kariernya di level klub sambil membantu Real Sociedad memenangkan Copa del Rey, dan ia tetap mempertahankan ketajamannya di kancah internasional.

    Oyarzabal mencetak rata-rata satu gol per pertandingan untuk Spanyol sejak mereka memulai kualifikasi Piala Dunia pada bulan September, dan telah menunjukkan kemampuannya di depan gawang sepanjang turnamen sejauh ini saat La Roja berupaya menambah kejayaan global ke gelar kontinental yang mereka raih di Jerman dua tahun lalu.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    13Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang suram dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, 'performa itu sementara, tapi kualitas itu abadi', dan Vini membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal tahun 2026, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan bintang Flamengo ini ke performa terbaiknya tidak cukup untuk membawa trofi ke Bernabeu, tetapi ia berhasil mengubur rekor buruknya bersama Brasil dengan memimpin dari lini depan melalui empat gol selama Piala Dunia, meskipun ia tidak mampu membawa Selecao melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka untuk meraih bintang keenam pun masih berlanjut.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: Tujuh gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves pada tahun 2021 hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada tahun 2025, dan sang "penguasa" PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia bermain dengan performa seperti itu hampir sepanjang musim, dan bahkan menambah lebih banyak gol serta assist ke dalam permainannya saat tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam final Liga Champions, dan terus menjadi pengatur tempo bagi Portugal di Piala Dunia, meskipun tim Selecao secara keseluruhan tampil sangat mengecewakan hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    11Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1, dan Piala Super UEFA.

    Sebagai bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi kembali mencatatkan musim yang luar biasa bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat pada waktunya untuk berperan penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga dapat mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meskipun banding yang diajukan Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai tim terdepan di benua Afrika pada Piala Dunia sejauh ini, dengan Hakimi tampil gemilang selama perjalanan mereka hingga perempat final.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Diaz (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 30 gol, 27 assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka bisa jauh lebih sukses jika Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam keberhasilan The Reds meraih gelar juara pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub tersebut menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz tidak pernah menoleh ke belakang, setelah membangun kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat memukau, sementara penampilannya yang menggetarkan di Liga Champions pasti telah menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun Bayern pada akhirnya kembali gagal di ajang Eropa. Dia juga menghadirkan beberapa momen ajaib bagi Kolombia di Piala Dunia, meskipun mereka tersingkir melalui adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 14 assist. Juara Liga Premier.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan performa sejak saat itu. Rice menjadi salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka merebut gelar Liga Premier musim ini, sekaligus memainkan peran besar dalam membawa timnya mencapai final Liga Champions.

    Lari-lari penetrasi Rice, aksi-aksi defensif, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang terlewatkan dalam setiap pertandingan. Meskipun ia bermain sambil menahan cedera hamstring ringan saat membela Inggris di Piala Dunia, ia terus memberikan kontribusi penting bagi upaya The Three Lions meraih trofi pertama mereka dalam 60 tahun.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 23 gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia akan jauh lebih unggul daripada hampir semua pemain lainnya. Pemain sayap PSG ini menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi tersebut yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan gugur berturut-turut, termasuk beberapa tendangan menakjubkan di antaranya saat sang juara bertahan berjuang meraih gelar Eropa lainnya.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam akan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d’Or. Masih ada jalan bagi pria yang dijuluki ‘Kvaradona’ ini untuk setidaknya mencapai podium, dan ia hampir tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 20 assist. Juara La Liga & Supercopa de España.

    Sebagai favorit para bandar taruhan untuk Ballon d'Or menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut — dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti nyata akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang telah ia mainkan di usia yang begitu muda berpotensi meningkatkan risiko cedera, yang pada akhirnya memaksa musimnya berakhir lebih awal dan turut berperan dalam minimnya kontribusinya untuk Spanyol di Piala Dunia sejauh ini. Meski demikian, tidak akan mengejutkan jika Yamal tiba-tiba tampil gemilang bersama La Roja di babak-babak akhir dan kembali menempatkan dirinya di podium Ballon d’Or.

  • Erling HaalandGetty Images

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 58 gol, 11 assist. Juara Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim 2025-26, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Masa paceklik yang dialaminya di awal 2026 sempat mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City untuk meraih trofi, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions. Namun, baik Haaland maupun timnya berhasil bangkit, memenangkan Piala FA dan Piala Carabao, sekaligus memberikan perlawanan sengit kepada Arsenal hingga akhir dalam perebutan gelar Liga Premier.

    Meskipun Haaland gagal meraih trofi-trofi terbesar yang bisa diraihnya, pencalonannya untuk Golden Ball tidak diragukan lagi telah diperkuat oleh penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, di mana striker bintang mereka itu memanfaatkan peluang tersebut dengan mencetak tujuh gol selama perjalanan pertama mereka ke perempat final.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 44 gol, 27 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa ketika Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertama mereka dan kemudian tampil gemilang di Piala Dunia bersama Argentina, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali ini akan kembali bersaing memperebutkan Bola Emas pada akhir musim panas nanti.

    Messi membuktikan kelasnya yang tak tertandingi saat meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub itu akan dipertimbangkan jika ia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara.

    Sejauh ini, ia tampil sangat gemilang dengan mencetak delapan gol dalam lima pertandingan, memecahkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dan memimpin dalam perebutan Sepatu Emas. Jika Messi mampu membawa La Albiceleste meraih gelar juara, mungkin tidak akan ada kandidat Ballon d’Or yang lebih baik pada tahun 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    4Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 23 gol, 14 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophée des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi kontribusi yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or tampaknya sirna. Namun, setelah pulih sepenuhnya, ia kembali masuk dalam perhitungan dengan menemukan kembali performa terbaiknya, terutama melalui penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di babak gugur Liga Champions sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu menunjukkan performa yang mengesankan di Piala Dunia untuk memperkuat posisinya, dan setelah akhirnya mencetak gol pertamanya di turnamen ini melawan Irak pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, ia benar-benar menandai kehadirannya di turnamen ini dengan hat-trick luar biasa yang mengalahkan Norwegia, yang juga membuatnya tetap berpeluang bersaing untuk meraih Sepatu Emas di Amerika Utara.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 55 gol, 12 assist.

    Apakah tahun ini Kylian Mbappé akhirnya akan meraih Ballon d’Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah dijagokan sebagai calon pemenang Ballon d’Or di masa depan. Namun, meski telah genap berusia 27 tahun pada Desember lalu, Mbappé masih menanti kesempatan untuk berdiri di puncak podium.

    Sepanjang sebagian besar musim ini, ia sudah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, karena Mbappe menjadi tumpuan utama Real Madrid yang sedang terpuruk, hingga ia mengalami cedera lutut yang sulit disembuhkan sepenuhnya; selama masa pemulihan itu, harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi pun perlahan memudar. Namun, Mbappe memang cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga berturut-turut ia menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Dengan tujuh golnya, ia memiliki peluang nyata untuk menjadi pemenang Sepatu Emas dua kali pertama dalam sejarah.

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    2Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 39 assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memperkirakan bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena sang pemain sayap telah mencatatkan penampilan fantastis selama dua tahun berturut-turut bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mumpuni dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Eropa sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions, terutama saat melawan Real Madrid di perempat final, di mana ia membuat lawan kewalahan selama bermenit-menit di Bernabeu sebelum mengunci kemenangan dengan sebuah gol di Bavaria.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat sangat ketat, dan ia telah menjadi salah satu bintang kampanye Piala Dunia Les Bleus hingga saat ini, dengan kreativitas dan ketajaman umpan yang dimilikinya membantu salah satu favorit turnamen ini menembus pertahanan lawan secara konsisten.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 73 gol, delapan assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama bertahun-tahun sering dijadikan senjata untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang yang memiliki misi, sangat bertekad untuk membuktikan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu seiring ia terus mencetak gol dengan laju yang luar biasa.

    Selain mencetak segudang gol, Kane juga menunjukkan permainan serba bisa yang sangat mematikan bagi juara Bundesliga tersebut, sementara ia telah mencetak enam gol untuk Inggris selama perjalanan mereka menuju perempat final Piala Dunia. Jika ia mampu mempertahankan laju tersebut sambil memimpin The Three Lions meraih kejayaan di Amerika Utara, maka para pesaing Ballon d'Or lainnya sebaiknya berkemas dan pulang saja.