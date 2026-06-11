Dembele pada dasarnya memastikan gelar tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memainkan peran besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenangnya baru akan jelas setelah turnamen musim panas ini di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil impresif di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan sprint, namun dengan musim Eropa yang telah mencapai puncaknya setelah PSG mempertahankan gelar Eropa mereka di Budapest dan dengan kick-off Piala Dunia hanya beberapa jam lagi, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Ballon d'Or menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 31 Mei 2026.