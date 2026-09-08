Dembele pada dasarnya mengunci penghargaan itu berkat penampilannya dalam membantu Paris Saint-Germain memenangi Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions sekali lagi kemungkinan besar akan sangat menentukan persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga tahun Piala Dunia, jadi ada kemungkinan penampilan selama musim panas di Amerika Utara akan sangat memengaruhi hasil akhir.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan turut diperhitungkan, yang berarti bisa ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar untuk klub mereka, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia bukan hanya menutup musim, tetapi juga menutup persaingan Ballon d'Or, dengan tak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk memperkuat klaim mereka. Power Rankings Ballon d'Or versi GOAL telah melacak para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan inilah sosok yang kami yakini paling mungkin berdiri di puncak podium pada seremoni di London pada 26 Oktober...