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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harry Kane, Lamine Yamal, dan Lionel Messi memimpin persaingan sengit memperebutkan Bola Emas

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya sudah tinggal kenangan, persaingan untuk Ballon d'Or terasa begitu terbuka untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, dengan banyak pemain kini memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka punya peluang merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan sepak bola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang dihantui cedera dan inkonsistensi untuk memenangi Bola Emas pada 2025, dan ia kembali masuk dalam daftar kandidat yang padat pada 2026.

Dembele pada dasarnya mengunci penghargaan itu berkat penampilannya dalam membantu Paris Saint-Germain memenangi Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions sekali lagi kemungkinan besar akan sangat menentukan persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga tahun Piala Dunia, jadi ada kemungkinan penampilan selama musim panas di Amerika Utara akan sangat memengaruhi hasil akhir.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan turut diperhitungkan, yang berarti bisa ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar untuk klub mereka, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia bukan hanya menutup musim, tetapi juga menutup persaingan Ballon d'Or, dengan tak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk memperkuat klaim mereka. Power Rankings Ballon d'Or versi GOAL telah melacak para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan inilah sosok yang kami yakini paling mungkin berdiri di puncak podium pada seremoni di London pada 26 Oktober...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, tujuh assist. Memenangi Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Tak diragukan lagi bahwa Ferran Torres mencetak gol terpenting sepanjang musim 2025-26 ketika ia membobol satu-satunya gol di final Piala Dunia pada babak perpanjangan waktu di New Jersey, dan wajar untuk menyebut bahwa gol itu sangat berpengaruh terhadap nominasi Ballon d'Or miliknya, terutama karena turnamennya bersama Spanyol hingga titik itu terbilang cukup mengecewakan.

    Meski begitu, ia tetap menyumbang banyak gol untuk Barcelona saat mereka berhasil mempertahankan gelar La Liga, sementara awal kariernya yang cepat di PSG seharusnya membantu peluangnya untuk mengumpulkan beberapa suara.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Pada 2025-26: Empat gol, enam assist, 31 clean sheet. Menjuarai Premier League.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih merepresentasikan Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil itu muncul sebagai salah satu senjata bola mati paling berbahaya di Premier League, sementara gaya bertahannya yang mengandalkan fisik jarang pernah sepopuler sekarang dalam beberapa dekade terakhir.

    Meski William Saliba tetap seanggun biasanya, Gabriel kini bisa dianggap sebagai sosok yang lebih berpengaruh dari duet bek tengah Arsenal itu. Namun, kegagalannya mengeksekusi penalti di final Liga Champions tanpa diragukan lagi akan merugikannya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, begitu pula dengan tersingkirnya Brasil relatif lebih awal dari Piala Dunia.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    Pada 2025-26: 30 gol, 10 assist. Menjuarai Serie A & Coppa Italia.

    Meski tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzuri memastikan gelar Serie A sebelum kemudian menang di final Coppa Italia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan itu.

    Ia finis unggul tiga gol sebagai pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia, dan membawa performa itu ke Piala Dunia, ketika ia mencetak beberapa gol krusial untuk Argentina, termasuk gol penentu kemenangan dalam kemenangan semifinal mereka atas Inggris. Sayangnya, Lautaro tidak turun dari bangku cadangan di final karena Argentina memprioritaskan soliditas pertahanan, yang berarti ia tidak bisa mengulangi gol kemenangan yang ia cetak di final Copa America 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Memenangi Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1 & Piala Super UEFA.

    Bek kanan terbaik di planet ini, Achraf Hakimi menikmati musim luar biasa lainnya bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat waktu untuk memainkan peran penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga bisa mengklaim diri sebagai juara Afrika setelah putusan CAF membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meski banding Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai kekuatan terdepan benua itu di Piala Dunia, dengan Hakimi tampil gemilang dalam perjalanan mereka hingga perempat-final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 15 gol, enam assist.

    Setelah finis di podium pada 2024, peluang Jude Bellingham untuk sekadar mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian sempat terlihat sirna setelah menjalani musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, yang dua kali terhenti karena ia harus menepi saat memulihkan diri dari cedera. Namun, apa yang ditunjukkan Bellingham bersama England di Piala Dunia membuatnya masuk dalam daftar final.

    Gelandang itu menjadi motor di balik laju England ke semifinal, dengan torehan tujuh gol, termasuk dua brace penentu kemenangan melawan Meksiko dan Norwegia di fase gugur. Meski England kembali gagal di panggung global, performa Bellingham kemungkinan besar membekas lama dalam ingatan para pemilih Ballon d'Or.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr menjalani 2025 yang menyedihkan dalam hal penampilannya untuk Real Madrid, hanya mampu mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender saat misi balas dendam Ballon d'Or-nya berantakan. Namun, seperti pepatah lama, 'performa itu sementara, kelas itu permanen', dan Vini menunjukkan bahwa ia tetap bisa menjadi penentu lewat periode panas saat mengawali 2026, yang termasuk empat gol dalam enam laga fase gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo itu ke level terbaiknya tidak cukup untuk membantu menghadirkan trofi ke Bernabeu, tetapi ia berhasil mengakhiri rekor buruknya bersama Brasil sambil memimpin dari lini depan dengan empat gol di Piala Dunia, meski ia tidak bisa membawa Brasil melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka untuk bintang keenam terus berlanjut.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Pada 2025-26: Delapan gol, 15 assist. Menjuarai Premier League.

    Declan Rice menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang elite dunia lewat penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal itu terus berkembang pesat sejak saat itu. Rice menjadi salah satu pemain terpenting Arsenal saat mereka meraih gelar Premier League, sekaligus memainkan peran besar dalam keberhasilan tim mencapai final Liga Champions.

    Gaya berlari progresif Rice, aksi-aksi defensif, dan umpan bola matinya membuat ia hampir tak pernah tenggelam dalam pertandingan, dan ia terus memberi kontribusi penting selama perjalanan England ke semifinal Piala Dunia meski berjuang melawan cedera dan sakit di Amerika Utara.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha menempuh jalan panjang dari masa peminjamannya yang kurang meyakinkan di Wolves pada 2021 hingga finis di podium Ballon d'Or pada 2025, dan pengatur utama PSG itu kini dianggap banyak pihak sebagai gelandang terbaik di planet ini. Tentu saja, ia tampil seperti itu sepanjang sebagian besar musim lalu, dan bahkan menambahkan lebih banyak gol serta assist ke dalam permainannya saat tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Player of the Match di final kompetisi tersebut, dan terus mengatur tempo permainan Portugal di Piala Dunia, meski Portugal secara keseluruhan tampil jauh di bawah ekspektasi dalam perjalanan menuju kekalahan di babak 16 besar dari Spanyol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tiga gol, enam assist. Memenangi Piala Dunia, Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Fabian Ruiz memang melewatkan sebagian cukup besar musim ini karena cedera, tetapi sebagai pemain dengan koleksi gelar terbanyak pada musim 2025-26, ia tetap masuk ke daftar nominasi Ballon d'Or. Gelandang PSG itu mampu memberi sejumlah kontribusi penting untuk kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan Eropa, saat ia kembali menjadi sepertiga dari unit lini tengah terbaik di dunia.

    Ruiz kemudian tampil menentukan untuk Spanyol dalam perjalanan mereka menjuarai Piala Dunia setelah masuk ke susunan pemain pada fase gugur. Mantan bintang Napoli itu juga masih belum merasakan kekalahan dalam 50 penampilannya bersama La Roja, dengan jimat keberuntungan mereka kini menambahkan gelar dunia ke gelar Eropa yang turut ia bantu menangkan pada 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munchen)

    Pada 2025-26: 30 gol, 27 assist. Memenangi Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Fans Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim 2025-26 mereka bisa jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual pada musim panas lalu. Penyerang serbabisa itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Liverpool meraih gelar pada 2024-25, tetapi keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub menerima tawaran €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Diaz tak menoleh ke belakang sejak saat itu, setelah menjalin pemahaman yang sangat baik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat menakjubkan, sementara penampilannya yang memikat di Liga Champions pasti menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meski Bayern pada akhirnya kembali gagal di Eropa. Ia juga menghadirkan beberapa momen magis untuk Kolombia di Piala Dunia, meski mereka tersingkir lewat adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    Pada 2025-26: Satu gol, dua assist, 26 clean sheet. Memenangi Piala Dunia, La Liga, dan Supercopa de Espana.

    Semua mata tertuju pada Lamine Yamal saat Spanyol melaju ke Piala Dunia, tetapi ia justru kalah mencolok dari remaja Barcelona lainnya, Pau Cubarsi. Pemain 19 tahun itu menindaklanjuti musim perebutan gelar lainnya bersama Barcelona dengan benar-benar memperkenalkan dirinya di panggung global, dengan Cubarsi dipandang banyak pihak sebagai bek tengah paling menonjol selama turnamen di Amerika Utara.

    Sang bek dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah kemenangan Spanyol di final, ketika Cubarsi memainkan peran penting dalam keberhasilan Spanyol hanya menghadapi 10 tembakan tepat sasaran dan kebobolan satu gol dalam perjalanan mereka mengangkat trofi.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Pada 2025-26: 58 gol, 11 assist. Memenangi Piala FA & Carabao Cup.

    Setelah menjalani musim yang kurang mengesankan menurut standarnya sendiri yang sangat tinggi, Erling Haaland masuk ke 'Mode Terminator' untuk memulai kampanye 2025-26, menjadi mesin penghancur seorang diri bagi Manchester City saat mereka berupaya menegaskan kembali diri sebagai penantang untuk trofi-trofi terbesar. Paceklik gol yang kemudian datang pada awal 2026 sempat mengancam merusak peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City untuk meraih trofi setelah tersingkir dari Liga Champions, tetapi baik dirinya maupun tim bangkit kembali, memenangi Piala FA dan Carabao Cup sambil terus menempel Arsenal hingga akhir dalam perburuan gelar Premier League.

    Jadi, meski Haaland gagal meraih trofi terbesar yang tersedia baginya, pencalonannya untuk Ballon d'Or tidak diragukan lagi terdongkrak oleh penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, ketika striker bintang mereka memanfaatkannya sepenuhnya dengan mencetak tujuh gol dalam perjalanan perdana mereka ke perempat final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, 14 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi dampak yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan Ballon d'Or tampak sudah tertutup. Namun, setelah kembali bugar sepenuhnya, ia memaksa dirinya kembali masuk perhitungan dengan menemukan lagi performa terbaiknya, terutama lewat penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di fase gugur Liga Champions sebelum ia kembali mencetak gol dalam kemenangan final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu memberi dampak di Piala Dunia untuk memperkuat kasusnya, dan ia akhirnya mencetak gol-gol pertamanya di turnamen itu, dengan hat-trick melawan Norwegia menjadi momen utama dari kampanye enam golnya. Namun, di luar itu ia justru dibayangi oleh beberapa rekan setimnya di Amerika Utara, yang berarti Golden Ball beruntun kini hampir pasti di luar jangkauannya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 23 gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus menobatkan pemain paling menonjol di fase gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia berada jauh di atas hampir semua pemain lain. Winger PSG itu menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi yang mencetak gol atau assist dalam tujuh pertandingan fase gugur secara beruntun, dengan sejumlah gol spektakuler termasuk di dalam catatan itu saat sang juara bertahan berjuang menuju satu lagi gelar Eropa.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d'Or. Masih ada jalan setidaknya menuju podium bagi sosok yang dijuluki 'Kvaradona' itu, dan rasanya ia nyaris tak mungkin berbuat lebih banyak lagi untuk sampai ke sana.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Pada 2025-26: Dua gol. Memenangi Piala Dunia, Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah kembali dari cedera ACL yang menghancurkan harapannya untuk mempertahankan Ballon d'Or 2024, Rodri tidak terlihat seperti pemain yang sama sepanjang sebagian besar kampanye 2025-26. Meski sempat menunjukkan momennya dalam seragam Manchester City saat mereka mengamankan dua trofi, ia terus berjuang dengan masalah kebugaran dan terkadang terlihat tidak berada dalam ritme permainan terbaiknya.

    Namun, semua itu terlupakan di Piala Dunia, ketika Rodri menjadi salah satu penampil paling menonjol untuk Spanyol saat mereka meraih gelar kedua mereka. Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, Rodri tiba-tiba kembali masuk dalam persaingan untuk Golden Ball lainnya yang diyakini banyak orang tidak akan bisa diraih.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 58 gol, 14 assist.

    Apakah ini tahun ketika Kylian Mbappe akhirnya meraih Ballon d'Or? Hampir sejak muncul sebagai remaja di Monaco, sang penyerang sudah dinobatkan sebagai calon pemenang Golden Ball di masa depan. Namun setelah berusia 27 tahun pada Desember, Mbappe masih menunggu kesempatannya untuk berdiri di puncak podium.

    Untuk sebagian besar musim, ia nyaris tak bisa berbuat lebih banyak lagi demi memberi dirinya peluang terbaik untuk mengakhiri penantian itu, ketika Mbappe menggendong Real Madrid yang sedang kesulitan, sampai-sampai ia mengalami cedera lutut yang sulit pulih sepenuhnya, pada periode ketika harapan Real Madrid untuk mengakhiri musim dengan trofi perlahan memudar. Namun, Mbappe memang cenderung menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga secara beruntun ia menjadi salah satu penampil paling menonjol, dengan 10 gol yang memberinya Golden Boot kedua yang bersejarah.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 26 gol, 41 assist. Memenangi Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi Michael Olise akan kesulitan naik level dari Crystal Palace ke Bayern Munich benar-benar keliru, dengan sang winger merangkai dua tahun performa fantastis bersama juara Bundesliga itu. Sama mampunya dalam mencetak gol seperti saat menciptakan peluang untuk rekan-rekannya, pemain 24 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Eropa sekaligus menunjukkan pengaruhnya di Liga Champions, terutama saat menghadapi Real Madrid di perempat-final, yang dibuatnya kerepotan untuk waktu yang lama di Bernabeu sebelum menutup duel itu dengan sebuah gol saat kembali ke Bavaria.

    Performa Olise di level klub juga membantunya mengunci tempat di starting XI Prancis meski persaingan untuk mendapat tempat sangat ketat, dan dia menjadi salah satu bintang dalam kampanye Piala Dunia Les Bleus, dengan kreativitas dan visi umpannya membantunya mencatatkan rekor tujuh assist.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    Pada 2025-26: 44 gol, 30 assist. Menjuarai MLS Cup.

    Masa-masa ketika Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or sempat dianggap sudah berlalu, tetapi setelah mengantar Inter Miami meraih MLS Cup pertama mereka sepanjang sejarah sebelum menikmati Piala Dunia yang gemilang bersama Argentina, masih ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu menambah satu Bola Emas lagi ke koleksinya.

    Messi membuktikan dirinya berada di level berbeda dalam perjalanannya meraih penghargaan MLS MVP untuk dua musim beruntun saat ia mencatatkan enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan play-off Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub itu harus diperhitungkan ketika para pemilih Ballon d'Or menyelesaikan pilihan mereka.

    Ia kemudian mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist selama Piala Dunia yang virtuoso, dan meski kali ini ia tidak bisa membawa Argentina melangkah hingga akhir, ia sudah berbuat cukup untuk menunjukkan bahwa, pada usia 39 tahun, ia tetap menjadi salah satu, jika bukan pemain sepak bola terbaik di planet ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Pada 2025-26: 26 gol, 21 assist. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Piala Super Spanyol.

    Menjadi favorit Ballon d'Or versi bandar taruhan menjelang musim, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut, dan ia bahkan tidak perlu memenanginya pada 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona itu pada fase-fase akhir Liga Champions 2024-25 membuatnya dipandang banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan finisnya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal itu.

    Masih ada yang percaya Yamal perlu menghadirkan lebih banyak momen penentu dalam laga-laga terbesar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang ia mainkan di usia semuda itu menyebabkan peningkatan masalah cedera yang pada akhirnya mengakhiri prematur kiprahnya bersama klub dan ikut berperan dalam kontribusinya yang terbatas untuk Spanyol di Piala Dunia. Ia tetap mampu menunjukkan dinamisme uniknya saat Spanyol melaju hingga akhir di Amerika Utara, tetapi kegagalan Yamal memberi cap individualnya sendiri pada turnamen itu berarti ia bisa saja kembali gagal tipis dalam persaingan Ballon d'Or.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munchen)

    Pada 2025-26: 73 gol, delapan assist. Memenangi Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia akhirnya lepas dari beban soal trofi yang selama ini kerap dipakai untuk menyerangnya, striker Bayern Munich itu terlihat seperti sosok yang sedang mengemban misi, benar-benar bertekad menunjukkan bahwa ia juga layak mendapat pengakuan individu selagi terus mencetak gol dengan laju yang luar biasa.

    Selain mencetak segunung gol, Kane juga memperlihatkan permainan serbabisa miliknya dengan efek yang menghancurkan bagi juara Bundesliga itu, sementara ia mencetak enam gol untuk England dalam laju mereka menuju semifinal Piala Dunia. Gagal melangkah lebih jauh di Amerika Utara membuka peluang bagi yang lain untuk merebut Ballon d'Or darinya, tetapi mengingat ini adalah penghargaan yang secara rutin diberikan kepada pemain yang menikmati musim individu terbaik, sulit untuk membantah jika Kane tidak finis di puncak podium.