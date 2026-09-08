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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harry Kane, Lamine Yamal, dan Lionel Messi memimpin persaingan sengit Bola Emas

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya menghilang ke kaca spion, persaingan untuk Ballon d'Or terasa begitu terbuka untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun, dengan begitu banyak pemain kini memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka punya peluang untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan sepak bola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang dihantui cedera dan inkonsistensi untuk memenangi Ballon d'Or pada 2025, dan ia kembali masuk di antara deretan padat para kandidat pada 2026.

Dembele pada dasarnya mengamankan penghargaan itu berkat penampilannya dalam membantu Paris Saint-Germain menjuarai Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions sekali lagi kemungkinan besar akan sangat berpengaruh dalam persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan penampilan selama musim panas di Amerika Utara akan sangat menentukan hasil akhirnya.

Jangan lupakan juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, yang berarti bisa ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar untuk klub mereka, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia bukan hanya menutup musim, tetapi juga menutup persaingan Ballon d'Or, dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk menguatkan klaim mereka. Power Rankings Ballon d'Or versi GOAL telah melacak para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan inilah sosok yang kami yakini paling berpeluang berdiri di puncak podium pada seremoni di London pada 26 Oktober...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, tujuh assist. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Piala Super Spanyol.

    Tidak diragukan lagi bahwa Ferran Torres mencetak gol terpenting sepanjang musim 2025-26 ketika ia membobol satu-satunya gol di final Piala Dunia pada masa perpanjangan waktu di New Jersey, dan wajar untuk mengatakan bahwa gol itu sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan nominasi Ballon d'Or miliknya, terutama karena turnamennya bersama Spanyol hingga saat itu terbilang cukup mengecewakan.

    Meski demikian, ia tetap menyumbang banyak gol untuk Barcelona saat mereka berhasil mempertahankan gelar La Liga, sementara awal cepatnya bersama PSG seharusnya membantu peluangnya untuk meraih beberapa suara.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Pada 2025-26: Empat gol, enam assist, 31 nirbobol. Menjuarai Premier League.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih merepresentasikan Arsenal era modern selain Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil itu menjelma sebagai salah satu senjata bola mati paling berbahaya di Premier League, sementara gaya bertahannya yang mengandalkan fisik jarang sekali terasa sejalan dengan zaman dalam beberapa dekade terakhir seperti sekarang.

    Meski William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini bisa dianggap sebagai sosok yang lebih berpengaruh dari duet bek tengah Arsenal tersebut. Namun, kegagalannya mengeksekusi penalti di final Liga Champions tanpa diragukan lagi akan merugikannya dalam voting Ballon d'Or, demikian pula dengan tersingkirnya Brasil relatif lebih awal dari Piala Dunia.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    Pada 2025-26: 30 gol, 10 assist. Memenangi Serie A & Coppa Italia.

    Meski mereka secara memalukan tersingkir dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, dengan Inter mengunci gelar Serie A sebelum berjaya di final Coppa Italia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi kekuatan pendorong di balik kesuksesan tersebut.

    Ia finis dengan selisih tiga gol sebagai pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia, dan membawa performa itu ke Piala Dunia, saat ia mencetak beberapa gol krusial untuk Argentina, termasuk gol penentu kemenangan dalam kemenangan semifinal mereka atas England. Sayangnya, Lautaro tidak masuk dari bangku cadangan di final karena Argentina memprioritaskan soliditas pertahanan, yang berarti ia tidak bisa mengulangi gol kemenangan yang ia cetak di final Copa America 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 clean sheet. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1 & Piala Super UEFA.

    Bek kanan terbaik di planet ini, Achraf Hakimi menikmati musim hebat lainnya bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat waktu untuk memainkan peran penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga bisa mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meski banding Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai kekuatan terdepan di benua itu di Piala Dunia, dengan Hakimi tampil apik dalam perjalanan mereka ke perempat final.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Jude Bellingham (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 15 gol, enam assist.

    Setelah finis di podium pada 2024, peluang Jude Bellingham untuk sekadar mendapatkan nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian sempat terlihat habis menyusul musim yang sangat mengecewakan di Real Madrid, yang dua kali diselingi masa menepi saat ia pulih dari cedera. Namun, apa yang ditunjukkan Bellingham di Piala Dunia bersama Inggris memberinya tempat di daftar pendek final.

    Gelandang itu menjadi motor di balik langkah Inggris ke semifinal, dengan catatan tujuh gol, termasuk dua dwigol penentu kemenangan melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Dan meski Inggris kembali gagal di panggung dunia, penampilan Bellingham tampaknya akan terus membekas dalam ingatan para pemilih Ballon d'Or.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    15Vinicius Jr (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr menjalani 2025 yang menyedihkan dalam hal performanya untuk Real Madrid, hanya mampu mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender ketika misi balas dendam Ballon d'Or-nya berantakan. Namun, seperti pepatah lama, 'performa itu sementara, kelas itu permanen', dan Vini menunjukkan bahwa dia masih bisa menjadi penentu dalam periode panas untuk membuka 2026, yang termasuk empat gol dalam enam laga fase gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo itu ke level terbaiknya tidak cukup untuk membantu membawa trofi ke Bernabeu, tetapi dia berhasil mengakhiri catatan buruknya bersama Brasil sembari memimpin dari depan dengan empat gol di Piala Dunia, meski dia tidak bisa membawa Brasil melampaui babak 16 besar sehingga penantian mereka untuk bintang keenam terus berlanjut.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Pada 2025-26: Delapan gol, 15 assist. Memenangi Premier League.

    Declan Rice menegaskan dirinya sebagai salah satu gelandang elite dunia lewat penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal itu terus berkembang pesat sejak saat itu. Rice menjadi salah satu pemain terpenting Arsenal saat mereka meraih gelar Premier League, sekaligus memainkan peran besar dalam perjalanan mereka ke final Liga Champions.

    Lari eksplosif Rice, aksi-aksi defensif, dan umpan-umpan bola matinya membuat ia jarang tenggelam dalam pertandingan, dan ia terus memberi kontribusi penting selama laju England ke semifinal Piala Dunia meski berjuang melawan cedera dan sakit di Amerika Utara.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha telah menempuh jalan panjang sejak masa peminjamannya yang kurang mengesankan di Wolves pada 2021 hingga finis di podium Ballon d'Or pada 2025, dan pengatur utama PSG itu kini dianggap banyak pihak sebagai gelandang terbaik di planet ini. Tentu saja, ia bermain seperti itu sepanjang sebagian besar musim lalu, dan bahkan menambahkan lebih banyak gol serta assist ke dalam permainannya saat tim Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Player of the Match di final kompetisi yang disebut terakhir, dan terus mengatur tempo untuk Portugal di Piala Dunia, meski Portugal secara keseluruhan tampil sangat mengecewakan dalam perjalanan mereka menuju kekalahan di babak 16 besar dari Spanyol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tiga gol, enam assist. Memenangi Piala Dunia, Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Fabian Ruiz memang melewatkan sebagian cukup besar musim ini karena cedera, tetapi sebagai pemain dengan koleksi gelar terbanyak pada musim 2025-26, ia tetap berhasil masuk ke daftar pendek Ballon d'Or. Gelandang PSG itu mampu memberi sejumlah kontribusi penting dalam kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan Eropa saat ia kembali menjadi sepertiga dari unit lini tengah terbaik di dunia.

    Ruiz kemudian tampil menentukan untuk Spanyol dalam perjalanan mereka menjuarai Piala Dunia setelah masuk ke susunan pemain selama fase gugur. Mantan bintang Napoli itu juga masih belum merasakan kekalahan dalam 50 penampilannya untuk Spanyol, dengan jimat keberuntungan mereka kini menambahkan gelar dunia ke gelar Eropa yang ia bantu menangkan pada 2024.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 30 gol, 27 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Fans Liverpool bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim 2025-26 mereka seharusnya bisa jauh lebih sukses andaikan Luis Diaz tidak dijual pada musim panas lalu. Penyerang serbabisa itu memainkan peran penting dalam keberhasilan Liverpool menjuarai 2024-25, tetapi keinginannya mencari tantangan baru membuat klub menerima tawaran €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz tidak menoleh ke belakang, setelah menjalin pemahaman yang sangat baik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Sejumlah golnya di Bundesliga musim lalu begitu memukau, sementara penampilan impresifnya di Liga Champions pasti menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meski Bayern pada akhirnya kembali gagal di Eropa. Ia juga menghadirkan beberapa momen magis untuk Kolombia di Piala Dunia, walau mereka tersingkir lewat adu penalti oleh Swiss di babak 16 besar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona)

    Pada 2025-26: Satu gol, dua assist, 26 nirbobol. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Semua mata tertuju pada Lamine Yamal saat Spanyol melaju ke Piala Dunia, tetapi ia akhirnya kalah bersinar dari remaja Barcelona lainnya, Pau Cubarsi. Pemain 19 tahun itu melengkapi musim peraih gelar lainnya bersama Barcelona dengan benar-benar mengumumkan dirinya di panggung global, dengan Cubarsi dipandang banyak orang sebagai bek tengah paling menonjol selama turnamen di Amerika Utara.

    Sang bek dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah kemenangan Spanyol di final, saat Cubarsi memainkan peran kunci dalam La Roja yang hanya membiarkan 10 tembakan tepat sasaran dan satu gol sepanjang perjalanan mereka mengangkat trofi.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Pada 2025-26: 58 gol, 11 assist. Menjuarai Piala FA & Carabao Cup.

    Setelah melewati musim yang kurang mengesankan menurut standarnya sendiri yang sangat tinggi, Erling Haaland masuk ke 'Mode Terminator' untuk memulai kampanye 2025-26, menjadi pendobrak seorang diri bagi Manchester City saat tim itu berupaya menegaskan kembali diri sebagai penantang untuk hadiah-hadiah terbesar. Paceklik gol berikutnya pada awal 2026 mengancam untuk merusak peluang Ballon d'Or Haaland sekaligus harapan City meraih trofi saat mereka tersingkir dari Liga Champions, tetapi baik dirinya maupun tim bangkit kembali, memenangi Piala FA dan Carabao Cup sambil terus menempel Arsenal hingga akhir dalam perburuan gelar Premier League.

    Jadi, meski Haaland gagal meraih trofi terbesar yang tersedia baginya, pencalonannya untuk Ballon d'Or jelas terdongkrak oleh penampilan perdana Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, saat penyerang bintang mereka memanfaatkannya sepenuhnya dengan mencetak tujuh gol dalam perjalanan pertama mereka menembus perempat final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, 14 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi dampak yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan Ballon d'Or tampak sudah tertutup. Namun, setelah kembali bugar sepenuhnya, ia memaksa dirinya kembali masuk dalam perhitungan dengan menemukan lagi performa terbaiknya, terutama lewat penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di fase gugur Liga Champions sebelum ia kembali mencetak gol dalam kemenangan di final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu memberi dampak di Piala Dunia untuk memperkuat peluangnya, dan ia akhirnya mencetak gol-gol pertamanya di turnamen itu, dengan hat-trick melawan Norwegia menjadi momen utama dari kampanye enam golnya. Namun, selain itu ia kalah menonjol dibandingkan beberapa rekan setimnya di Amerika Utara, yang berarti Ballon d'Or beruntun kini hampir pasti berada di luar jangkauannya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 23 gol, 10 assist. Memenangi Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Jika harus menobatkan pemain paling menonjol di fase gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia jelas berada jauh di atas hampir semua pemain lain. Winger PSG itu menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi ini yang mencetak gol atau assist dalam tujuh laga fase gugur secara beruntun, dengan beberapa gol indah masuk dalam catatan tersebut saat sang juara bertahan berjuang menuju satu lagi gelar Eropa.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam membatasi posisi akhirnya dalam perhitungan akhir Ballon d'Or. Masih ada jalan setidaknya menuju podium bagi sosok yang dijuluki 'Kvaradona' itu, dan ia nyaris tidak mungkin berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Pada 2025-26: Dua gol. Memenangi Piala Dunia, Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah kembali dari cedera ACL yang menghancurkan harapannya mempertahankan Ballon d'Or 2024, Rodri tidak tampak sebagai pemain yang sama untuk sebagian besar kampanye 2025-26. Meski ia sempat menunjukkan beberapa momen apik dengan seragam Manchester City saat mereka mengamankan dua trofi, ia tetap bergulat dengan masalah kebugaran dan terkadang terlihat tidak berada di level terbaiknya.

    Namun, semua itu terlupakan di Piala Dunia, ketika Rodri menjadi salah satu penampil paling menonjol untuk Spanyol saat mereka meraih gelar kedua mereka. Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, Rodri tiba-tiba kembali masuk dalam persaingan untuk meraih Ballon d'Or lain yang diyakini banyak orang tak akan bisa dicapai.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 58 gol, 14 assist.

    Apakah ini tahun ketika Kylian Mbappe akhirnya meraih Ballon d'Or? Hampir sejak momen ia muncul sebagai remaja di Monaco, sang penyerang telah dinobatkan sebagai calon pemenang Golden Ball di masa depan. Namun setelah berusia 27 tahun pada Desember, Mbappe masih menunggu kesempatannya untuk berdiri di puncak podium.

    Untuk sebagian besar musim, ia nyaris tak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk memberi dirinya peluang terbaik guna mengakhiri penantian itu, saat Mbappe memikul Real Madrid yang sedang kesulitan, sampai-sampai ia mengalami cedera lutut yang sulit pulih sepenuhnya, dan selama periode itu harapan Real Madrid untuk mengakhiri musim dengan trofi perlahan memudar. Namun, Mbappe memang cenderung menampilkan performa terbaiknya di Piala Dunia, dan untuk turnamen ketiga secara beruntun ia menjadi salah satu pemain paling menonjol, dengan 10 golnya memberinya Golden Boot kedua yang bersejarah.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Munchen)

    Pada 2025-26: 26 gol, 41 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi Michael Olise akan kesulitan naik level dari Crystal Palace ke Bayern Munich terbukti sangat keliru, dengan sang winger merangkai dua tahun performa fantastis bersama juara Bundesliga itu. Sama hebatnya dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, pemain 24 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu pemain depan paling menakutkan di Eropa sekaligus meninggalkan jejaknya di Liga Champions, terutama saat menghadapi Real Madrid di perempat-final, yang dibuatnya kerepotan sepanjang periode panjang di Bernabeu sebelum menutup duel tersebut dengan sebuah gol saat kembali di Bavaria.

    Performa Olise di level klub juga membantunya mengunci satu tempat di susunan pemain utama Prancis meski persaingan untuk mendapat tempat sangat ketat, dan ia menjadi salah satu bintang dalam kampanye Piala Dunia Prancis, dengan kreativitas dan visi umpannya membantunya mencatatkan rekor tujuh assist.

  • messi Getty Images

    3Lionel Messi (Inter Miami)

    Pada 2025-26: 44 gol, 30 assist. Memenangi MLS Cup.

    Masa ketika Lionel Messi bahkan masuk nominasi Ballon d'Or sempat dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama dalam sejarah klub sebelum menikmati Piala Dunia yang gemilang bersama Argentina, masih ada peluang nyata bagi pemenang delapan kali itu untuk menambah satu lagi Golden Ball ke dalam koleksinya.

    Messi terbukti berada di level yang berbeda dalam perjalanannya meraih penghargaan MLS MVP untuk dua musim beruntun setelah mencatatkan enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan play-off Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub itu seharusnya diperhitungkan ketika para pemilih Ballon d'Or memberikan suara mereka.

    Ia kemudian mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist selama Piala Dunia yang luar biasa, dan meski kali ini ia tidak mampu membawa Argentina melangkah sampai akhir, ia sudah melakukan cukup banyak untuk menunjukkan bahwa, pada usia 39 tahun, ia tetap menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, pesepakbola di planet ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Pada 2025-26: 26 gol, 21 assist. Memenangi Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Menjadi favorit Ballon d'Or versi bandar taruhan jelang musim, Lamine Yamal berada di jalur yang sangat tepat untuk menjadi pemain pertama yang berusia di bawah 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut, dan dia bahkan tidak harus memenanginya pada 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona itu pada fase akhir Liga Champions 2024-25 membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan finisnya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal itu.

    Masih ada yang percaya Yamal perlu menghasilkan lebih banyak momen penentu dalam laga-laga terbesar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang telah ia mainkan di usia yang sangat muda menyebabkan peningkatan masalah cedera yang pada akhirnya mengakhiri lebih cepat kampanyenya di level klub dan berperan dalam kontribusinya yang terbatas untuk Spanyol di Piala Dunia. Ia tetap mampu menunjukkan dinamisme uniknya saat Spanyol melangkah hingga akhir di Amerika Utara, tetapi kegagalan Yamal memberi jejak individualnya sendiri pada turnamen itu berarti ia bisa saja kembali gagal tipis dalam persaingan Ballon d'Or.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 73 gol, delapan assist. Memenangi Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Akan selalu ada mereka yang tidak sepenuhnya mengapresiasi Harry Kane, tetapi sekarang setelah ia akhirnya lepas dari beban soal trofi yang selama ini begitu sering dipakai untuk menyerangnya, penyerang Bayern Munich itu terlihat seperti sosok yang tengah mengemban misi, benar-benar bertekad menunjukkan bahwa ia juga layak mendapat pengakuan individu seiring ia terus mencetak gol dengan laju yang luar biasa.

    Selain mencetak banyak gol, Kane juga memamerkan permainan serbabisa miliknya dengan efek yang mematikan untuk sang juara Bundesliga, sementara ia mencetak enam gol untuk England dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala Dunia. Gagal melangkah lebih jauh di Amerika Utara membuka peluang bagi yang lain untuk merebut Ballon d'Or darinya, tetapi mengingat ini adalah penghargaan yang secara rutin diberikan kepada pemain yang menikmati musim individu terbaik, sulit untuk membantah jika Kane tidak finis di puncak podium.