Dembele pada dasarnya mengamankan penghargaan itu berkat penampilannya dalam membantu Paris Saint-Germain menjuarai Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions sekali lagi kemungkinan besar akan sangat berpengaruh dalam persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan penampilan selama musim panas di Amerika Utara akan sangat menentukan hasil akhirnya.

Jangan lupakan juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, yang berarti bisa ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar untuk klub mereka, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Kemenangan Spanyol di final Piala Dunia bukan hanya menutup musim, tetapi juga menutup persaingan Ballon d'Or, dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk menguatkan klaim mereka. Power Rankings Ballon d'Or versi GOAL telah melacak para kandidat terkuat untuk meraih Bola Emas 2026 selama sembilan bulan terakhir, dan inilah sosok yang kami yakini paling berpeluang berdiri di puncak podium pada seremoni di London pada 26 Oktober...