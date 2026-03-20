Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harapan Erling Haaland semakin memudar sementara Harry Kane terus menunjukkan performa gemilang

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai memudar, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai ketidakstabilan untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing saat perebutan gelar tahun 2026 dimulai.

Dembele pada dasarnya memastikan gelar tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memainkan peran besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan sprint, dan perlu diingat bahwa Dembele baru muncul sebagai calon pemenang pada pertengahan musim 2024-25. Namun, dengan musim Eropa kini memasuki tahap akhir, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Ballon d'Or yang paling mungkin...

Pembaruan sebelumnya: 27 Februari 2026. Pemain yang keluar: Martin Zubimendi dan Cristiano Ronaldo.

    15Bruno Fernandes (Manchester United) 🆕

    Pada musim 2025-26: 10 gol, 18 assist.

    Dengan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier yang sudah di depan mata, yang memicu semakin banyaknya seruan agar ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Utama Inggris, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok yang menjadi motor penggerak Manchester United. Dan jika ia mampu mempertahankan performa ini hingga akhir musim dan tampil gemilang di Piala Dunia bersama Portugal, nominasi Ballon d'Or seharusnya menjadi miliknya.

    Namun, memenangkan Golden Ball adalah hal yang sama sekali berbeda. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai bukti usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa bersaing dengan para pesaing sejatinya. Meski performanya sangat bagus, ia belum mencapai level tersebut.

    14Pedri (Barcelona) ↔️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 10 assist. Juara Supercopa de España.

    Pedri tetap menjadi salah satu gelandang paling brilian di dunia sepak bola meskipun usianya baru menginjak 23 tahun, dengan Barcelona hanya bisa tampil maksimal ketika maestro mereka di lini tengah tersedia. Hal itu tidak selalu terjadi musim ini, dengan masalah cedera kembali mengganggu Pedri, tetapi ketika ia dalam kondisi fit, hanya ada sedikit pemain yang lebih baik darinya di La Liga.

    Tim asuhan Hansi Flick saat ini berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar domestik mereka sambil tetap menjadi salah satu pesaing untuk memperebutkan Liga Champions, dan Pedri juga akan menjadi anggota kunci skuad Spanyol saat mereka mengejar kejayaan di Piala Dunia. Selama ia tetap terhindar dari ruang perawatan, nominasi Ballon d'Or lainnya seharusnya sudah terjamin.

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, lima assist, 22 clean sheet.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil ini muncul sebagai salah satu senjata paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bermainnya yang mengandalkan fisik dalam bertahan jarang sekali sepopuler ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini harus dianggap sebagai yang lebih penting di antara duo bek tengah Arsenal, dan jika ia dapat terus mencetak gol-gol penting di akhir musim sambil menjaga gawang tetap bersih di sisi lain, maka penampilan yang kuat di Piala Dunia bersama Selecao seharusnya cukup untuk memastikan tempatnya di antara para nominasi Ballon d'Or.

    12Fede Valverde (Real Madrid) 🆕

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 12 assist.

    Mencetak gol saat mata dunia tertuju padanya cenderung meningkatkan harapan beberapa pesaing Ballon d'Or, dan itulah yang kemungkinan besar akan terjadi pada Fede Valverde setelah hat-trick menakjubkannya melawan Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Real Madrid. Bukan berarti gelandang ini tidak menjalani musim yang kuat sebelumnya, tetapi para pemilih Golden Ball kemungkinan besar tidak terlalu memperhatikan setiap penampilan Valverde sebelum pertunjukan solonya di Bernabeu pada awal Maret.

    Agar dapat naik peringkat, Valverde harus terus menciptakan momen-momen penentu bagi Madrid saat mereka berusaha melawan segala rintangan dan memenangkan Liga Champions serta La Liga, sementara penampilan yang kuat di Piala Dunia bersama tim Uruguay yang saat ini sedang dalam kekacauan juga tidak akan merugikan.

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 19 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertama mereka dan dengan Argentina yang tetap menjadi salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu kembali bersaing untuk meraih Bola Emas pada musim panas mendatang.

    Messi membuktikan dirinya berada di kelas tersendiri dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Miami, dan tentu saja kesuksesan di level klub ini akan dipertimbangkan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar dunia mereka di Amerika Utara pada 2026. Terlepas dari semua talenta di sekelilingnya, Messi tetap menjadi jantung dari susunan pemain Albiceleste, dan oleh karena itu, setiap kemenangan di negara yang kini ia sebut sebagai rumahnya kemungkinan besar akan kembali dikaitkan dengannya.

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Meraih Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang sejak masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves lima tahun lalu hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada 2025, dan sang penguasa PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia telah bermain dengan performa seperti itu sepanjang musim ini, dan bahkan menambah jumlah gol serta assist dalam permainannya, seperti yang ditunjukkan oleh hat-tricknya saat mengalahkan Tottenham di Liga Champions pada bulan November.

    Ia juga akan menjadi bagian dari skuad Portugal musim panas mendatang yang, setelah memenangkan Nations League, memiliki keyakinan kuat bahwa mereka bisa menjuarai Piala Dunia. Jika mereka berhasil melakukannya, maka Vitinha kemungkinan besar akan memainkan peran besar.

    9Declan Rice (Arsenal) ↔️

    Pada musim 2025-26: Enam gol, 13 assist.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions musim lalu, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan performa sejak saat itu. Rice kini menjadi salah satu pemain terpenting The Gunners dalam upaya mereka mengejar tidak hanya gelar Liga Premier, tetapi juga gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub, dengan golnya yang luar biasa melawan Bayer Leverkusen menjadi pengingat tepat waktu akan kualitasnya.

    Lari-lari penetratif Rice, kontribusi pertahanannya, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang absen dalam pertandingan, sementara ia juga menjadi starter pasti bagi tim Inggris asuhan Thomas Tuchel yang tampak lebih dari mampu mengakhiri 60 tahun penantian dengan memenangkan Piala Dunia 2026.

    8Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    Pada musim 2025-26: 16 gol, 12 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang menyedihkan dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, performa bisa berubah-ubah, tetapi kualitas tetap abadi, dan Vini telah menunjukkan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal 2026, termasuk mencetak empat gol dalam empat pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Mantan talenta Flamengo ini harus tetap berada dalam performa terbaiknya untuk membantu membawa trofi ke Bernabeu, sementara rekornya yang sangat buruk bersama Brasil sangat perlu diperbaiki menjelang dimulainya Piala Dunia. Namun, jika ia mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, Vinicius bisa kembali masuk dalam perburuan Ballon d'Or sekali lagi.

    7Raphinha (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 19 gol, delapan assist. Juara Supercopa de España.

    Bagi sebagian orang, finis di peringkat kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 merupakan suatu aib mengingat angka-angka serangan yang cukup konyol yang dicatatkannya untuk Barcelona. Mereka juga punya alasan, dan tampaknya pemain Brasil ini sangat ingin kembali menjadi salah satu pesaing setelah pulih dari masalah hamstring yang mengganggu yang menghambat kemajuannya selama bulan-bulan awal musim ini.

    Dia telah menampilkan performa yang menentukan kemenangan melawan Real Madrid di final Supercopa de Espana dan melawan Newcastle di Liga Champions, yang menunjukkan bahwa dia tidak akan memberikan ampun kepada barisan pertahanan lawan di Spanyol maupun Eropa selama bulan-bulan terakhir musim ini. Dia juga akan menjadi salah satu pemimpin Brasil di Piala Dunia, dengan Selecao yang telah menunjukkan peningkatan di bawah asuhan Carlo Ancelotti menjelang turnamen tersebut.

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 43 gol, sembilan assist.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim ini, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang serius di Liga Premier dan Liga Champions. Pertahanan lawan tak berdaya menghentikan pemain berusia 25 tahun ini, namun masa paceklik di awal 2026 mengancam untuk merusak peluang Haaland meraih Ballon d'Or serta harapan City meraih trofi, mengingat mereka sudah tersingkir dari kompetisi Eropa dan semakin tertinggal dari Arsenal di liga domestik.

    Ia masih memiliki waktu untuk membuktikan dirinya, terutama berkat kualifikasi pertama Norwegia ke Piala Dunia sejak 1998, yang memberi striker andalan mereka kesempatan untuk tampil di turnamen besar untuk pertama kalinya. Tim Skandinavia ini hanyalah kuda hitam untuk meraih kemenangan di Amerika Utara, namun Haaland masih bisa memanfaatkan panggung global ini untuk mengingatkan para pemilih akan apa yang mampu ia lakukan.

    5Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 24 gol, 20 assist. Juara DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini jika Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam kemenangan gelar The Reds pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat mereka menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Diaz tidak menoleh ke belakang sejak itu, setelah menjalin kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga sangat memukau, sementara dua golnya untuk mengalahkan PSG di Liga Champions merupakan penampilan penentu kemenangan yang menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun juga disertai kartu merah. Ditambah lagi, Diaz akan tampil di Piala Dunia pertamanya musim panas ini bersama tim Kolombia yang diprediksi sebagai kuda hitam, dan ia memiliki semua potensi untuk menjadi kandidat Ballon d'Or.

    4Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 17 gol, 28 assist. Juara DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena pemain sayap ini telah mencatatkan performa fantastis selama sekitar satu tahun bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mahir mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di kasta tertinggi sepak bola Jerman sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk posisi tersebut sangat ketat. Dengan demikian, ia bisa menjadi salah satu bintang di Piala Dunia mendatang untuk salah satu tim favorit yang berpeluang mengangkat trofi.

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 22 gol, 18 assist. Juara Supercopa de España.

    Sebagai favorit Ballon d'Or versi bandar taruhan menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut - dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen krusial di pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang ia mainkan di usia yang begitu muda dapat meningkatkan risiko cedera. Sementara itu, Barcelona perlu memperbaiki kelemahan pertahanan mereka jika ingin memenangkan Liga Champions, yang berarti Yamal mungkin harus sangat mengandalkan penampilannya bersama Spanyol di Piala Dunia jika ingin membawa pulang Ballon d'Or.

    2Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 43 gol, sembilan assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappe akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, setelah baru saja merayakan ulang tahun ke-27, Mbappe masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium di Paris.

    Sejauh ini, ia telah melakukan segalanya untuk memberikan dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, karena Mbappe membawa Real Madrid yang sedang kesulitan melewati paruh pertama musim ini, hingga ia mengalami cedera lutut. Rekan-rekan setimnya kemudian mengambil alih untuk menjaga impiannya meraih gelar Liga Champions pertamanya tetap hidup, sementara ia sendiri cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, jadi diharapkan kapten Prancis ini akan bertahan hingga akhir dalam persaingan ini.

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 52 gol, lima assist. Juara DFL-Supercup.

    Selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi sekarang setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama bertahun-tahun sering digunakan untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang pria dengan misi, sangat bertekad untuk menunjukkan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu saat ia terus mencetak gol dengan kecepatan yang memecahkan rekor.

    Selain mencetak banyak gol, Kane telah menunjukkan permainan serba bisa yang sangat efektif bagi juara Bundesliga, dan jika ia dapat mempertahankan performa ini, maka trofi lainnya akan menghampirinya di akhir musim. Sementara itu, para penggemar Inggris berdoa agar kapten mereka tidak kehabisan tenaga lagi sebelum musim panas, dengan Kane sebagai kunci harapan The Three Lions untuk mengakhiri penantian yang menyiksa demi meraih gelar bergengsi di level internasional.