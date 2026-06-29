Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memegang peranan penting dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenang akhirnya baru akan diketahui setelah turnamen musim panas ini di Amerika Utara.

Jangan lupa pula bahwa Piala Afrika juga akan diperhitungkan, artinya mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, tetapi dengan musim Eropa yang telah mencapai puncaknya setelah PSG mempertahankan gelar juara Eropa mereka di Budapest dan dengan kick-off Piala Dunia yang tinggal hitungan jam lagi, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL terus memantau para calon pemenang Bola Emas yang paling mungkin menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 11 Juni 2026. Pemain yang dihapus: Pedri.