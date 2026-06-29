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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Apakah Lionel Messi benar-benar berpeluang meraih Ballon d'Or kesembilan?! Awal yang gemilang di Piala Dunia membawa bintang Argentina ini masuk dalam persaingan, sementara Harry Kane, Kylian Mbappé, dan lainnya tetap mempertahankan peluang mereka

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations
FEATURES

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai menjadi kenangan masa lalu, persaingan untuk meraih Ballon d'Or belum pernah terasa seketat ini selama hampir 20 tahun terakhir; kini, banyak pemain yang memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk merebut penghargaan individu paling bergengsi yang ditawarkan dunia sepak bola. Ousmane Dembele berhasil bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan performa yang tidak konsisten untuk memenangkan Golden Ball pada tahun 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak pesaing pada tahun 2026.

Dembele pada dasarnya berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain meraih gelar Piala Eropa pertama mereka, dan Liga Champions tampaknya sekali lagi akan memainkan peran besar dalam perebutan Ballon d'Or kali ini. Namun, tahun ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga ada kemungkinan pemenang akhirnya baru akan diketahui setelah turnamen musim panas ini di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika akan turut diperhitungkan, artinya mungkin ada beberapa pemain yang tidak hanya bersinar bersama klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan lari cepat, tetapi dengan musim Eropa yang telah mencapai puncaknya setelah PSG mempertahankan gelar Eropa mereka di Budapest dan dengan kick-off Piala Dunia yang tinggal hitungan jam lagi, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or dari GOAL terus memantau para calon pemenang Bola Emas menjelang upacara di London pada 26 Oktober...

Pembaruan sebelumnya: 11 Juni 2026. Pemain yang dihapus: Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, 12 assist. Juara Liga Premier.

    Karena performa dan kondisi fisiknya, musim ini bukanlah musim terbaik bagi Bukayo Saka. Namun, musim ini tetap menjadi musim yang tak terlupakan bagi pemain sayap Arsenal tersebut karena The Gunners berhasil menjuarai Liga Premier dan mencapai final Liga Champions.

    Kembalinya Saka ke skuad memicu Arsenal untuk menampilkan performa terbaik mereka dalam beberapa pekan terakhir saat melawan Fulham pada awal Mei, saat mereka merebut kembali kendali dalam perebutan gelar juara, sebelum pemain internasional Inggris itu kemudian mencetak gol yang memastikan tempat The Gunners di pertandingan terbesar sepak bola Eropa. Cedera terus menghantuinya hingga ke Piala Dunia, tetapi ia tetap menunjukkan kehadirannya bagi The Three Lions, dan diprediksi akan menjadi sosok kunci selama babak sistem gugur.

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    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    Pada musim 2025-26: 28 gol, sembilan assist. Menjuarai Piala Afrika, Eredivisie, dan Johan Cruyff Schaal.

    Musim luar biasa Ismael Saibari bersama PSV mungkin kurang mendapat sorotan di luar Belanda, namun Pemain Terbaik Eredivisie ini telah cukup menarik perhatian Bayern Munich, dan sang penyerang diprediksi akan pindah ke Allianz Arena dalam beberapa hari ke depan.

    Sebelum itu, fokus Saibari tertuju pada upaya membantu Maroko melaju jauh lagi di Piala Dunia, dan penyerang ini telah mencetak gol di setiap pertandingan Atlas Lions sejauh ini menjelang laga babak 32 besar melawan negara yang telah ia anggap sebagai rumah selama enam tahun terakhir, Belanda.

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    18Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 21 gol, sembilan assist. Juara La Liga dan Supercopa de España.

    Bagi sebagian orang, finis di peringkat kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 merupakan suatu aib bagi Raphinha mengingat angka-angka serangan yang cukup luar biasa yang ia catat untuk Barcelona. Mereka memang punya alasan, dan tampaknya pemain asal Brasil itu sangat ingin kembali masuk dalam jajaran pesaing setelah pulih dari masalah otot paha belakang yang mengganggu dan menghambat kemajuannya selama bulan-bulan awal musim.

    Ia menampilkan performa penentu kemenangan saat melawan Real Madrid di final Supercopa de Espana dan melawan Newcastle di Liga Champions, namun sayangnya ia kembali mengalami cedera yang berdampak besar terhadap harapan Barca di kompetisi Eropa. Masalah kebugaran terus menghantuinya di Piala Dunia, meskipun ia masih menyimpan harapan untuk kembali bermain di babak gugur saat Selecao mengejar gelar keenam mereka.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martinez (Inter) ↔️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, sembilan assist. Juara Serie A dan Coppa Italia.

    Meskipun mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menikmati musim yang sukses, karena Nerazzurri memastikan gelar Serie A sebelum menjuarai final Coppa Italia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor di balik kesuksesan tersebut.

    Ia menjadi top skor di liga utama Italia dengan selisih tiga gol, dan sejak itu akhirnya memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol pertamanya di Piala Dunia untuk Argentina. Dan dengan undian yang cukup menguntungkan bagi sang juara bertahan, Lautaro seharusnya memiliki banyak peluang untuk menambah jumlah golnya sebelum musim panas berakhir.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    Pada musim 2025–26: 37 gol, enam assist. Juara Liga Pro Arab Saudi.

    Hanya satu orang, Sir Stanley Matthews, yang pernah memenangkan Ballon d'Or pada usia 40 tahun ke atas, dan Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan klub eksklusif tersebut mungkin tampak tidak masuk akal bagi mereka yang fokusnya tetap pada sepak bola Eropa. Namun, pemenang Golden Ball lima kali ini terus mencetak gol di Arab Saudi selama musim lalu, dan akhirnya memecahkan puasa gelarnya di Timur Tengah karena, setelah mengalami sedikit kemunduran di pertengahan musim, Al-Nassr berhasil meraih gelar juara Pro League.

    Ronaldo mencetak rata-rata hampir satu gol per pertandingan untuk juara baru Arab Saudi tersebut, meskipun sejauh ini ia belum mampu menerjemahkan performa tersebut ke ajang Piala Dunia bersama Portugal. Pertanyaan terus bermunculan mengenai apakah ia menjadi bantuan atau justru hambatan bagi tim asuhan Roberto Martinez, dan Ronaldo perlu memberikan jawaban yang meyakinkan kepada para pengkritiknya jika Seleccao ingin lolos dari babak gugur yang tampaknya akan sangat berat.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, 17 assist, 20 clean sheet. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1, dan Piala Super UEFA.

    Sebagai bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi kembali mencatatkan musim yang luar biasa bersama PSG, dan pulih dari cedera tepat pada waktunya untuk berperan penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga dapat mengklaim diri sebagai juara Afrika menyusul keputusan CAF untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial, meskipun banding yang diajukan Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai tim terdepan di benua Afrika pada Piala Dunia sejauh ini, dengan Hakimi tampil gemilang di lini depan saat mengalahkan Haiti di babak penyisihan grup.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, 26 assist.

    Setelah memecahkan rekor assist dalam satu musim di Liga Premier dan meraih trofi FWA Footballer of the Year serta Premier League Player of the Year, Bruno Fernandes sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sosok kunci yang menggerakkan Manchester United. Ia juga telah menunjukkan sekilas performa tersebut di Piala Dunia sejauh ini, meskipun ia dan skuad Portugal lainnya perlu menampilkan performa yang jauh lebih baik di babak gugur jika ingin melaju hingga akhir.

    Namun, meraih Bola Emas mungkin masih di luar jangkauan Fernandes. Dengan United yang tidak berlaga di kompetisi Eropa dan tanpa trofi sebagai bukti usaha mereka, Fernandes harus menjalani musim yang benar-benar luar biasa untuk bisa masuk dalam persaingan di antara para pesaing utama. Sebagus apa pun penampilannya, ia belum mencapai level tersebut.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    Pada musim 2025-26: Empat gol, lima assist, 31 clean sheet. Juara Liga Premier.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal masa kini selain Gabriel Magalhaes. Pemain internasional Brasil ini telah muncul sebagai salah satu ancaman paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Premier, sementara gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dalam bertahan jarang sekali sepopuler sekarang ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap tampil berkelas seperti biasa, Gabriel kini dapat dianggap sebagai yang paling penting di antara duo bek tengah Arsenal. Namun, kegagalannya mencetak penalti di final Liga Champions niscaya akan menjadi bumerang baginya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, meskipun ia terus menampilkan performa yang solid bersama Selecao di Piala Dunia.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, 14 assist. Juara Liga Premier.

    Declan Rice membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang elit dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan performa sejak saat itu. Rice menjadi salah satu pemain terpenting The Gunners saat mereka merebut gelar Liga Premier musim ini, sekaligus memainkan peran besar dalam membawa timnya mencapai final Liga Champions.

    Lari-lari penetratif Rice, kontribusi di lini pertahanan, dan umpan-umpan tendangan bebasnya membuat ia jarang luput dari sorotan dalam setiap pertandingan, meskipun masalah otot paha belakang yang mengganggu mengancam akan membatasi pengaruhnya di Piala Dunia bersama timnas Inggris. Jika ia bisa mengatasi masalah tersebut, maka ia berpotensi menjalani bulan terakhir musim ini dengan gemilang saat The Three Lions mengejar kejayaan di kancah dunia.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Jr mengalami tahun 2025 yang suram dalam hal penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun kalender tersebut saat upayanya untuk membalas kekalahan di Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti pepatah lama, performa bisa berubah-ubah, tetapi kualitas tetap abadi, dan Vini membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi penentu saat menjalani rentetan pertandingan gemilang di awal tahun 2026, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan babak gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan talenta Flamengo ini ke performa terbaiknya memang belum cukup untuk membawa trofi ke Bernabeu, tetapi ia tampaknya akhirnya berhasil mengubur rekor buruknya bersama timnas Brasil setelah memimpin dari lini depan dengan mencetak empat gol selama babak penyisihan grup Piala Dunia, yang menempatkannya dengan kokoh dalam perebutan Sepatu Emas.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Diaz (Bayern Munich) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 30 gol, 27 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Para penggemar Liverpool mungkin bisa dimaklumi jika bertanya-tanya apakah musim mereka bisa jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual musim panas lalu. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam keberhasilan The Reds meraih gelar juara pada musim 2024-25, namun keinginannya untuk mencari tantangan baru membuat klub tersebut menerima tawaran sebesar €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz tidak pernah menoleh ke belakang, setelah membangun kerja sama yang apik dengan Harry Kane dan rekan-rekan setimnya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga musim lalu sangat memukau, sementara penampilannya yang menawan di Liga Champions pasti telah menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meskipun Bayern pada akhirnya kembali gagal di ajang Eropa. Dia juga telah menghadirkan beberapa momen ajaib bagi Kolombia sejauh ini di Piala Dunia saat mereka secara mengejutkan memuncaki grup mereka dengan mengalahkan Portugal.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025–26: Tujuh gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang dari masa peminjamannya yang kurang memuaskan di Wolves enam tahun lalu hingga berhasil naik ke podium Ballon d'Or pada tahun 2025, dan sang "penguasa" PSG kini dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia telah bermain dengan performa seperti itu sepanjang sebagian besar musim ini, dan bahkan menambah lebih banyak gol serta assist ke dalam permainannya saat tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam final Liga Champions, dan terus menjadi pengatur tempo bagi Portugal di Piala Dunia, meskipun Selecao belum sepenuhnya menemukan ritme terbaiknya meskipun Roberto Martinez memiliki banyak pemain berbakat di Amerika Utara.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 55 gol, 11 assist. Menjuarai Piala FA dan Piala Carabao.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' untuk memulai musim 2025-26, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berupaya kembali menjadi penantang gelar-gelar bergengsi. Masa paceklik yang dialaminya di awal 2026 sempat mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City untuk meraih trofi, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions, namun mereka berhasil bangkit kembali, memenangkan Piala FA dan Piala Carabao sekaligus memberikan perlawanan sengit kepada Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier.

    Meskipun Haaland gagal meraih trofi-trofi terbesar yang bisa diraihnya, pencalonannya tak diragukan lagi mendapat dorongan berkat penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998, dan striker andalan mereka itu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencetak empat gol selama babak penyisihan grup untuk tim kuda hitam asal Skandinavia tersebut.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025-26: 23 gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Jika kita harus memilih pemain terbaik di babak gugur Liga Champions, maka Khvicha Kvaratskhelia akan jauh lebih unggul daripada hampir semua pemain lainnya. Pemain sayap PSG ini menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi tersebut yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan babak gugur berturut-turut, termasuk beberapa gol menakjubkan di antaranya, saat sang juara bertahan berjuang menuju gelar Eropa lainnya.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama, sementara kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia mengancam akan membatasi posisinya dalam perhitungan akhir Ballon d’Or. Masih ada jalan bagi pria yang dijuluki ‘Kvaradona’ ini untuk setidaknya mencapai podium, dan ia hampir tidak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 42 gol, 26 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak mungkin bisa, bukan?! Masa-masa ketika Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertama mereka sepanjang sejarah sebelum memulai Piala Dunia 2026 bersama Argentina dengan gemilang, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali ini kembali masuk dalam persaingan untuk Ballon d'Or pada akhir musim panas.

    Messi membuktikan kelasnya yang tak tertandingi dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS untuk kedua kalinya berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan memberikan tujuh assist hanya dalam enam pertandingan playoff Miami saja, dan tentu saja kesuksesan di level klub itu akan dipertimbangkan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia mereka di Amerika Utara. Dia memulai turnamen dengan gemilang, mencetak enam gol dalam tiga pertandingan pembuka La Albiceleste untuk memecahkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Dan dengan jalur mereka menuju babak-babak akhir yang secara teori tergolong lebih mudah di antara para favorit, Messi diperkirakan akan memiliki banyak peluang lagi untuk memperkuat peluangnya meraih Ballon d’Or.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 20 assist. Juara La Liga & Supercopa de España.

    Sebagai favorit para bandar taruhan untuk Ballon d'Or menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang meraih penghargaan tersebut — dan ia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona ini di babak-babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya muncul di mata banyak orang sebagai pesepakbola terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti nyata akan hal itu.

    Ada yang masih berpendapat bahwa Yamal perlu menciptakan lebih banyak momen penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang telah ia mainkan di usia yang begitu muda berpotensi meningkatkan risiko cedera, yang pada akhirnya memaksa musimnya berakhir lebih awal dan membuatnya harus duduk di bangku cadangan pada laga pembuka Spanyol di Piala Dunia. Pemain berusia 18 tahun itu kembali mencetak gol pembuka saat melawan Arab Saudi, dan kini memiliki peluang untuk menggebrak babak gugur seiring kondisinya yang semakin mendekati kebugaran penuh.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 52 gol, 12 assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappé akhirnya berhasil meraih Ballon d'Or? Hampir sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah diprediksi sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Namun, meski telah berusia 27 tahun pada Desember lalu, Mbappé masih menunggu kesempatan untuk berdiri di puncak podium.

    Sepanjang sebagian besar musim ini, ia sudah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik mengakhiri penantian tersebut, karena Mbappe menjadi tumpuan Real Madrid yang sedang terpuruk, hingga ia mengalami cedera lutut yang sulit disembuhkannya sepenuhnya, sementara harapan Los Blancos untuk mengakhiri musim dengan trofi perlahan memudar. Namun, Mbappé memang cenderung menyimpan penampilan terbaiknya untuk Piala Dunia, dan empat gol serta tiga assistnya telah mengembalikannya ke dalam persaingan Ballon d’Or.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 26 gol, 37 assist. Juara Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memperkirakan bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi saat pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata salah besar, karena sang pemain sayap telah mencatatkan penampilan fantastis selama dua tahun berturut-turut bersama juara Bundesliga tersebut. Sama-sama mumpuni dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa sekaligus meninggalkan jejak di Liga Champions, terutama saat melawan Real Madrid di perempat final, di mana ia membuat pertahanan lawan kewalahan selama bermenit-menit di Bernabeu sebelum mengunci kemenangan dengan sebuah gol di kandang Bayern.

    Penampilan Olise di klub juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat sangat ketat, dan ia telah menjadi salah satu bintang kampanye Piala Dunia Les Bleus hingga saat ini, dengan kreativitas dan ketajaman umpan yang dimilikinya membantu salah satu favorit turnamen ini membongkar pertahanan lawan secara konsisten.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ↔️

    Pada musim 2025–26: 23 gol, 13 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi kontribusi yang bisa diberikan Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya untuk mempertahankan gelar Ballon d'Or tampaknya sirna. Namun, sejak kembali ke kondisi prima, ia berhasil kembali masuk dalam perhitungan dengan menemukan kembali performa terbaiknya, terutama melalui penampilan penentu kemenangan melawan Liverpool dan Bayern Munich di babak gugur Liga Champions sebelum kembali mencetak gol dalam kemenangan final atas Arsenal.

    Dembele masih perlu menunjukkan performa yang mengesankan di Piala Dunia untuk memperkuat posisinya, dan setelah akhirnya mencetak gol pertamanya di turnamen ini melawan Irak pada pertandingan kedua babak penyisihan grup, ia benar-benar menandai kehadirannya di turnamen ini dengan hat-trick luar biasa yang mengalahkan Norwegia, yang juga melambungkannya ke dalam persaingan Sepatu Emas turnamen ini.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 69 gol, tujuh assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal, dan DFL-Supercup.

    Akan selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi kini setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama bertahun-tahun sering dijadikan senjata untuk menjatuhkannya, striker Bayern Munich ini tampak seperti seorang yang memiliki misi, sangat bertekad untuk membuktikan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu sambil terus mencetak gol dengan laju yang luar biasa.

    Selain mencetak segudang gol, Kane juga memamerkan permainan serba bisa yang sangat mematikan bagi juara Bundesliga tersebut, sementara ia mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan pembuka Inggris di Piala Dunia. Jika ia mampu mempertahankan laju tersebut sambil memimpin The Three Lions meraih kejayaan di Amerika Utara, maka para pesaing Ballon d’Or lainnya sebaiknya berkemas dan pulang saja.