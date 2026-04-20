Premier League title race bottle jobs GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

PERINGKAT: Kegagalan paling memilukan dalam perebutan gelar juara sepanjang sejarah Liga Premier - mulai dari terpelesetnya Steven Gerrard hingga Kevin Keegan yang kehilangan kendali - saat Arsenal terancam kembali gagal di saat-saat krusial

Manchester City mengalahkan Arsenal dalam pertandingan yang seru di Etihad Stadium pada hari Minggu, sehingga kini selisih poin mereka dengan pemuncak klasemen Liga Premier hanya tinggal tiga poin. Akibatnya, jika pasukan Pep Guardiola berhasil memenangkan pertandingan tunda mereka melawan Burnley pada pertengahan pekan ini, mereka akan menggantikan The Gunners di puncak klasemen berkat selisih gol. Tak ada yang bisa membayangkan skenario seperti ini terjadi lebih dari sebulan yang lalu, ketika Arsenal mengalahkan Everton dan unggul 10 poin dari rival-rival mereka dalam perebutan gelar juara.

Pada 14 Maret, sebenarnya, pasukan Mikel Arteta memiliki peluang 97,6 persen untuk menjuarai liga. Namun, kekalahan beruntun 2-1, di kandang melawan Bournemouth dan tandang melawan City, berarti Arsenal kini berada dalam bahaya nyata untuk finis di posisi kedua untuk musim keempat berturut-turut - yang akan menjadi pukulan telak bagi skuad yang dibentuk dengan biaya besar dan tampaknya hampir pasti akan mengakhiri puasa gelar klub selama 22 tahun yang menyakitkan.

Tentu saja, tim asal London Utara ini masih memiliki lima pertandingan tersisa, dan City jelas memiliki jadwal pertandingan yang lebih berat, yang berarti semuanya belum berakhir. Namun, hal yang mengkhawatirkan bagi para penggemar Arsenal adalah bahwa tim ini memiliki sejarah dalam hal menyerah di bawah tekanan.

Di bawah ini, GOAL merangkum kekalahan-kekalahan paling dramatis dalam perebutan gelar juara sepanjang sejarah Liga Premier...

    7Arsenal 2022-23: 'Kami dihukum'

    Ketika Arsenal menghancurkan Leeds 4-1 pada 1 April 2023, sepertinya The Gunners benar-benar akan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak musim 'Invincibles' 2003-04. Sejak menderita kekalahan 3-1 yang mengecewakan di kandang dari rival perebutan gelar, Manchester City, pada pertengahan Februari, mereka telah memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut dan unggul delapan poin di puncak klasemen.

    Namun, Arsenal kehilangan ketenangan setelah unggul 2-0 di Anfield pada 9 April, yang menjadi awal dari tiga hasil imbang berturut-turut melawan Liverpool, West Ham, dan Southampton yang berada di dasar klasemen, sebelum dihancurkan 4-1 oleh City di Etihad pada 26 April.

    "Kami dikalahkan oleh tim yang lebih baik," akui Arteta di BT Sport setelah kekalahan telak Arsenal di Manchester. "Mereka luar biasa dan ketika itu terjadi, sangat sulit untuk mencapai level itu dan kami jauh dari itu. Kami dihukum dan bisa saja dihukum lebih parah. Namun, kami tidak akan menyerah. Masih ada lima pertandingan tersisa di liga ini, segalanya bisa terjadi."

    Namun, tidak ada jalan kembali bagi Arsenal, karena tim yang sempat memuncaki klasemen setelah 30 dari 38 pertandingan sepanjang musim ini akhirnya finis lima poin di belakang City, dengan cedera yang dialami bek kunci William Saliba menjadi faktor utama dalam penurunan performa mereka yang drastis.

  • 6Man Utd 1997-98: Kemarahan Fergie

    Orang-orang mungkin tidak ingat namanya, tapi semua orang ingat wajahnya. Ketika Arsenal mengalahkan pemuncak klasemen Liga Premier, Manchester United, di Old Trafford pada 14 Maret 1998, siaran langsung beralih dari lapangan ke tribun penonton, di mana seorang penggemar Arsenal berambut keriting bernama Barry Ferst tampak seolah-olah hampir meledak karena kegembiraan.

    Kegembiraannya bisa dimengerti. Berkat gol Marc Overmars di menit-menit akhir, Arsenal hanya tertinggal enam poin dari United - dan masih punya tiga pertandingan tersisa. Alex Ferguson yang jelas-jelas gelisah mencoba meremehkan arti kekalahan timnya dengan mempertanyakan kualitas dan ketenangan Arsenal.

    "Jika mereka memenangkan pertandingan yang belum dimainkan, mereka akan berada di depan kami, tapi mereka akan menyadari bahwa mereka mulai kehilangan poin menjelang akhir musim, tak ada keraguan soal itu," kata pria asal Skotlandia itu. "Mereka bermain bagus hari ini, tapi saya tidak berpikir mereka sebagus tim sepak bola kami."

    Ferguson salah, bagaimanapun. Timnya tampil bagus di akhir musim, tapi rival perebutan gelar mereka tak pernah melambat hingga perlombaan dimenangkan. Memang, kemenangan di Old Trafford itu menjadi yang kedua dari 10 kemenangan beruntun yang membawa Arsenal meraih gelar juara dengan dua pertandingan tersisa.

    Arsene Wenger kemudian mengakhiri musim pertamanya yang luar biasa sebagai manajer dengan memimpin timnya meraih kemenangan 2-0 atas Newcastle di final Piala FA, sehingga menyelesaikan double domestik kedua dalam sejarah klub.

    Ferguson, di sisi lain, sangat marah. United sempat memimpin dengan selisih 11 poin setelah mengalahkan Chelsea pada Februari—seorang bandar taruhan di Manchester bahkan sudah membayar taruhan bahwa mereka akan meraih gelar juara setelah kemenangan itu—dan kehilangan kesempatan untuk memperlebar selisih menjadi 14 poin setelah menderita kekalahan mengejutkan di Sheffield Wednesday, yang disusul hasil imbang 1-1 di West Ham.

    Juara Inggris saat itu akhirnya mengakhiri musim tanpa gelar besar, sesuatu yang tak terbayangkan sebelum kekalahan dari Arsenal, namun gol Overmars itu mengubah segalanya. Dan Ferst serta para penggemar lainnya pun menyadarinya.

  • 5Arsenal 2002-03: 'Sulit diterima'

    Arsene Wenger sangat marah atas penggambaran musim Liga Premier Arsenal 2002-03 sebagai sebuah "kegagalan".

    "Tentu saja, kami ingin memenangkan gelar, tetapi menurut saya hal tersulit bagi klub adalah konsistensi, dan kami telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa," ujarnya. "Kami kalah dalam perebutan gelar dari tim yang menghabiskan 50% lebih banyak uang setiap tahun - tahun lalu mereka membeli seorang pemain seharga £30 juta saat mereka gagal meraih gelar. Mereka akan melakukan hal yang sama tahun depan, dan kami telah melakukan keajaiban hanya untuk bersaing dengan mereka."

    Dalam hal kekuatan finansial Manchester United, Wenger memang benar mengenai kesenjangan antara kedua tim. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa tim Arsenal yang dipenuhi bintang-bintang itu hancur berantakan saat perebutan gelar.

    Setelah mengalahkan Charlton pada Matchday 2, 2003, mereka unggul delapan poin, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada United. Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan hasil yang buruk, dengan Arsenal hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan berikutnya, dan kekalahan mengejutkan 3-2 di kandang melawan Leeds pada 4 Mei secara efektif mengakhiri harapan mereka untuk mempertahankan gelar.

    Selama periode krusial itu, The Gunners ditahan imbang 2-2 oleh United di Highbury, dengan Ryan Giggs membawa tim tamu meraih hasil imbang. Namun, hasil imbang 2-2 lainnya lah yang sepertinya benar-benar mengikis sisa keyakinan diri Arsenal, saat tim asuhan Wenger kebobolan dua gol dalam 15 menit terakhir pertandingan melawan Bolton di Reebok Stadium.

    Seperti yang diakui sang pelatih asal Prancis itu sendiri pada hari itu, "Untuk pertama kalinya, ini di luar kendali kami, yang sulit untuk diterima." Sayangnya bagi Arsenal, itu adalah pukulan yang tak pernah bisa mereka pulihkan, dengan kekalahan fatal dari Leeds terjadi hanya delapan hari kemudian.

  • 4Man Utd 2011-12: Tetangga yang ribut membuat Fergie kesal

    Alex Ferguson mengira ia sudah melihat segalanya selama lebih dari tiga dekade berkarier sebagai manajer sepak bola, namun bahkan ia pun tercengang melihat Manchester United membuang keunggulan 4-2 dalam laga imbang epik melawan Everton pada titik krusial perebutan gelar musim 2011-12.

    "Itu adalah kesalahan yang sia-sia, sebuah pemborosan yang nyata," kata Ferguson dengan marah. "Kami hanya perlu mengakhiri pertandingan dengan aman, dan ini sungguh memalukan karena sebagian permainan kami sangat fantastis. Gol-gol yang kami cetak luar biasa. Menyerahkan empat gol di Old Trafford dalam pertandingan kandang yang begitu penting... Saya benar-benar tidak percaya."

    Sayangnya bagi Ferguson, keadaan akan menjadi lebih tak terduga, dan lebih menghancurkan bagi United. Pertama, mereka menampilkan performa yang tak biasa, sangat hati-hati, dan nyaris lesu dalam kekalahan 1-0 dari rival perebutan gelar Manchester City, yang memungkinkan "tetangga berisik" mereka naik ke puncak klasemen berkat selisih gol dengan hanya dua pertandingan tersisa.

    United terus memberikan tekanan hingga detik-detik terakhir musim ini, dengan mengalahkan Swansea dan Sunderland. Namun, City memenangkan perebutan gelar terketat dalam sejarah Liga Premier berkat gol Sergio Aguero pada hari terakhir.

    Ferguson bersikap lapang dada dalam kekalahan tersebut, dengan mengatakan kepada Sky Sports, "Atas nama Manchester United, saya ingin mengucapkan selamat kepada tetangga kami. Meraih gelar juara Liga Premier adalah pencapaian yang fantastis."

    Namun, di dalam hati, ia merasa kecewa, mengingat timnya sempat unggul delapan poin atas City sebelum mengalami kekalahan 1-0 yang mengecewakan di Wigan pada pertengahan April. Itu benar-benar sebuah "kesalahan fatal".

  • 3Arsenal 2007-08: Gallas Menangis di Birmingham

    Hilangnya konsentrasi kolektif Arsenal pada sore yang terkenal itu di St Andrew's pada Februari 2008 bisa dimengerti. Hanya tiga menit setelah pertandingan melawan Birmingham dimulai, mereka menyaksikan rekan setim mereka, Eduardo, mengalami patah kaki yang mengerikan akibat tekel brutal dari Martin Taylor. Namun, kehilangan kendali yang dialami William Gallas di akhir pertandingan sama sekali tak bisa dijelaskan, dan bisa dibilang tak termaafkan.

    Memang, kapten Arsenal itu telah melihat timnya membuang keunggulan 2-1 melawan 10 pemain, dengan gol penyama kedudukan Birmingham tercipta melalui titik penalti pada menit kelima tambahan waktu. Dan mungkin bisa dimengerti mengapa ia merasa terpaksa melampiaskan frustrasinya pada papan iklan.

    Namun, tidak ada alasan sama sekali untuk apa yang terjadi setelah peluit akhir dibunyikan. Di saat kapten Arsenal seharusnya berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya yang kecewa, ia malah duduk di lapangan, meluapkan amarahnya yang luar biasa.

    Baru setelah Arsene Wenger muncul, Gallas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lapangan, dan dengan kapten seperti itu, tak heran jika Arsenal kemudian ambruk.

    Mereka tiba di Birmingham dengan keunggulan lima poin di puncak klasemen berkat rentetan 10 pertandingan tak terkalahkan yang mencakup delapan kemenangan. Namun, mereka hanya berhasil memenangkan satu dari tujuh pertandingan berikutnya dan akhirnya finis di posisi ketiga, empat poin di belakang juara Manchester United.

    Cedera parah yang dialami Eduardo jelas tidak membantu perjuangan mereka, tetapi sikap kekanak-kanakan Gallas yang menyedihkan bisa dibilang terbukti lebih merugikan.

  • 2Newcastle 1995-96: 'SUKA BANGET!'

    Bahkan hingga kini, kemarahan Kevin Keegan yang terkenal setelah pertandingan melawan Alex Ferguson masih terasa sulit untuk disaksikan. Ada begitu banyak gairah yang terpancar, namun juga begitu banyak rasa sakit. Itu adalah ungkapan perlawanan yang mendalam, namun dari seorang pria yang jelas-jelas mulai menyadari bahwa ia sedang berjuang dalam pertempuran yang sia-sia.

    Sepanjang sebagian besar musim 1995-96, Newcastle asuhan Keegan tampak ditakdirkan untuk meraih gelar liga pertama mereka sejak 1927, dengan tim yang dengan cepat dikenal sebagai 'The Entertainers' menyapu bersih semua lawan mereka dengan gaya sepak bola yang mendebarkan. Pada satu titik, mereka unggul 12 poin.

    Namun, United perlahan mulai mengejar ketertinggalan, dan ketika Newcastle kalah 4-3 dari Liverpool dalam pertandingan terbaik dalam sejarah Premier League, Keegan tampak hancur, pemandangan dirinya yang terkulai di atas papan iklan di Anfield menjadi salah satu gambar ikonik musim tersebut.

    Namun, hanya beberapa minggu kemudian, ia menciptakan momen yang bahkan lebih berkesan. Setelah kemenangan 1-0 di Leeds, Keegan melontarkan kritik pedas kepada Ferguson, yang secara terbuka mempertanyakan apakah lawan-lawan akan berjuang sekeras saat melawan Newcastle seperti yang mereka lakukan saat melawan tim United-nya.

    "Saya sudah diam-diam, tapi saya akan bilang ini, dia turun di mata saya saat dia mengatakan itu," kata Keegan dengan marah di Sky Sports. "Kami tidak melakukan hal seperti itu, tapi aku akan bilang, katakan padanya sekarang kalau kamu menonton ini, kami masih berjuang untuk gelar ini, dan dia harus pergi ke Middlesbrough dan dapat sesuatu, dan... dan... aku akan bilang, jujur, aku akan sangat senang kalau kami mengalahkan mereka, SANGAT SENANG!"

    Sayangnya bagi Keegan, United memang pergi ke Middlesbrough dan meraih sesuatu; tiga poin, tepatnya. Dan mereka akhirnya memenangkan gelar juara dengan cukup nyaman, sementara Newcastle hanya bermain imbang dalam dua pertandingan terakhir mereka.

    Baik Keegan maupun timnya telah dihancurkan oleh keahlian Ferguson dalam seni permainan psikologis.

  • 1Liverpool 2013-14: "Ini nggak bakal gagal sekarang, sialan!"

    Kapten Liverpool, Steven Gerrard, mengumpulkan rekan-rekan setimnya dalam sebuah lingkaran dan berkata kepada mereka, "Ini nggak boleh lepas sekarang, sialan!" The Reds baru saja mengalahkan rival perebutan gelar, Manchester City, dengan skor 3-2 untuk unggul dua poin dari Chelsea di puncak klasemen Liga Premier. City yang berada di posisi ketiga masih memiliki dua pertandingan tersisa, namun kekalahan di Anfield membuat mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen.

    Gelar liga utama pertama sejak 1990 kini berada dalam jangkauan The Reds asuhan Brendan Rodgers yang sedang bangkit, yang secara mengejutkan berhasil masuk ke dalam persaingan gelar berkat 10 kemenangan beruntun. Mereka memperpanjang rekor luar biasa itu menjadi 11 dengan mengalahkan Norwich pada akhir pekan berikutnya. Namun, Liverpool kemudian menyerah.

    Kemenangan di kandang melawan Chelsea yang sedang terpuruk pada 27 April seharusnya secara efektif mengunci gelar, dan Jose Mourinho bahkan merotasi skuadnya dengan mempertimbangkan semifinal Liga Champions. Namun, meski mendominasi pertandingan, Liverpool tergelincir. Secara harfiah. Di masa injury time pada akhir babak pertama yang tanpa gol, Gerrard, dari semua orang, kehilangan keseimbangan dan bola di setengah lapangan sendiri, memungkinkan Demba Ba melesat bebas dan mencetak gol.

    Liverpool, dan khususnya Gerrard, mengepung gawang Chelsea di babak kedua, namun seperti yang disesali Rodgers setelahnya, Mourinho telah "memarkir dua bus" di depan Kop. Tuan rumah yang semakin putus asa tak bisa menembus pertahanan, dan nasib mereka ditentukan saat Willian mencetak gol kedua di detik-detik terakhir.

    Tim asal Merseyside itu masih berpeluang merebut gelar juara, namun kemudian datanglah 'Crystanbul' (sebuah referensi kejam terhadap comeback luar biasa Liverpool di final Liga Champions melawan AC Milan pada 2005). Dalam laga penutup musim mereka, Liverpool secara tak termaafkan membuang keunggulan 3-0 di Crystal Palace. Sambil terus menyerang ke depan dalam upaya putus asa untuk mengejar selisih gol City yang lebih baik, mereka meninggalkan pertahanan mereka terbuka lebar di menit-menit akhir pertandingan di Selhurst Park dan harus puas dengan hasil imbang yang secara efektif mengakhiri ambisi gelar mereka.

    Mereka pun menyadarinya. Saat peluit akhir berbunyi, Gerrard berusaha menghibur Luis Suarez yang hancur hati, padahal tampaknya sang kapten sendiri membutuhkan dukungan. Memang, tiga bulan berikutnya menjadi "tiga bulan terburuk" dalam hidup Gerrard, dan ia kemudian mengakui bahwa ia tersisa dengan kenangan menyakitkan yang tak akan pernah bisa dihapusnya dari benaknya.

    "Akan mudah jika Anda mengangkat karpet, menyembunyikannya di bawah, dan tidak pernah memikirkannya lagi," katanya kepada The High Performance Podcast pada tahun 2020. "Tapi saya rasa itu tidak akan pernah terjadi..."