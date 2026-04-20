PERINGKAT: Kegagalan paling memilukan dalam perebutan gelar juara sepanjang sejarah Liga Premier - mulai dari terpelesetnya Steven Gerrard hingga Kevin Keegan yang kehilangan kendali - saat Arsenal terancam kembali gagal di saat-saat krusial

Orang-orang mungkin tidak ingat namanya, tapi semua orang ingat wajahnya. Ketika Arsenal mengalahkan pemuncak klasemen Liga Premier, Manchester United, di Old Trafford pada 14 Maret 1998, siaran langsung beralih dari lapangan ke tribun penonton, di mana seorang penggemar Arsenal berambut keriting bernama Barry Ferst tampak seolah-olah hampir meledak karena kegembiraan.

Kegembiraannya bisa dimengerti. Berkat gol Marc Overmars di menit-menit akhir, Arsenal hanya tertinggal enam poin dari United - dan masih punya tiga pertandingan tersisa. Alex Ferguson yang jelas-jelas gelisah mencoba meremehkan arti kekalahan timnya dengan mempertanyakan kualitas dan ketenangan Arsenal.

"Jika mereka memenangkan pertandingan yang belum dimainkan, mereka akan berada di depan kami, tapi mereka akan menyadari bahwa mereka mulai kehilangan poin menjelang akhir musim, tak ada keraguan soal itu," kata pria asal Skotlandia itu. "Mereka bermain bagus hari ini, tapi saya tidak berpikir mereka sebagus tim sepak bola kami."

Ferguson salah, bagaimanapun. Timnya tampil bagus di akhir musim, tapi rival perebutan gelar mereka tak pernah melambat hingga perlombaan dimenangkan. Memang, kemenangan di Old Trafford itu menjadi yang kedua dari 10 kemenangan beruntun yang membawa Arsenal meraih gelar juara dengan dua pertandingan tersisa.

Arsene Wenger kemudian mengakhiri musim pertamanya yang luar biasa sebagai manajer dengan memimpin timnya meraih kemenangan 2-0 atas Newcastle di final Piala FA, sehingga menyelesaikan double domestik kedua dalam sejarah klub.

Ferguson, di sisi lain, sangat marah. United sempat memimpin dengan selisih 11 poin setelah mengalahkan Chelsea pada Februari—seorang bandar taruhan di Manchester bahkan sudah membayar taruhan bahwa mereka akan meraih gelar juara setelah kemenangan itu—dan kehilangan kesempatan untuk memperlebar selisih menjadi 14 poin setelah menderita kekalahan mengejutkan di Sheffield Wednesday, yang disusul hasil imbang 1-1 di West Ham.

Juara Inggris saat itu akhirnya mengakhiri musim tanpa gelar besar, sesuatu yang tak terbayangkan sebelum kekalahan dari Arsenal, namun gol Overmars itu mengubah segalanya. Dan Ferst serta para penggemar lainnya pun menyadarinya.