PERINGKAT: Kegagalan paling memilukan dalam perebutan gelar juara sepanjang sejarah Liga Premier - mulai dari terpelesetnya Steven Gerrard hingga Kevin Keegan yang kehilangan kendali - saat Arsenal terancam kembali gagal di saat-saat krusial

Kapten Liverpool, Steven Gerrard, mengumpulkan rekan-rekan setimnya dalam sebuah lingkaran dan berkata kepada mereka, "Ini nggak boleh lepas sekarang, sialan!" The Reds baru saja mengalahkan rival perebutan gelar, Manchester City, dengan skor 3-2 untuk unggul dua poin dari Chelsea di puncak klasemen Liga Premier. City yang berada di posisi ketiga masih memiliki dua pertandingan tersisa, namun kekalahan di Anfield membuat mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen.
Gelar liga utama pertama sejak 1990 kini berada dalam jangkauan The Reds asuhan Brendan Rodgers yang sedang bangkit, yang secara mengejutkan berhasil masuk ke dalam persaingan gelar berkat 10 kemenangan beruntun. Mereka memperpanjang rekor luar biasa itu menjadi 11 dengan mengalahkan Norwich pada akhir pekan berikutnya. Namun, Liverpool kemudian menyerah.
Kemenangan di kandang melawan Chelsea yang sedang terpuruk pada 27 April seharusnya secara efektif mengunci gelar, dan Jose Mourinho bahkan merotasi skuadnya dengan mempertimbangkan semifinal Liga Champions. Namun, meski mendominasi pertandingan, Liverpool tergelincir. Secara harfiah. Di masa injury time pada akhir babak pertama yang tanpa gol, Gerrard, dari semua orang, kehilangan keseimbangan dan bola di setengah lapangan sendiri, memungkinkan Demba Ba melesat bebas dan mencetak gol.
Liverpool, dan khususnya Gerrard, mengepung gawang Chelsea di babak kedua, namun seperti yang disesali Rodgers setelahnya, Mourinho telah "memarkir dua bus" di depan Kop. Tuan rumah yang semakin putus asa tak bisa menembus pertahanan, dan nasib mereka ditentukan saat Willian mencetak gol kedua di detik-detik terakhir.
Tim asal Merseyside itu masih berpeluang merebut gelar juara, namun kemudian datanglah 'Crystanbul' (sebuah referensi kejam terhadap comeback luar biasa Liverpool di final Liga Champions melawan AC Milan pada 2005). Dalam laga penutup musim mereka, Liverpool secara tak termaafkan membuang keunggulan 3-0 di Crystal Palace. Sambil terus menyerang ke depan dalam upaya putus asa untuk mengejar selisih gol City yang lebih baik, mereka meninggalkan pertahanan mereka terbuka lebar di menit-menit akhir pertandingan di Selhurst Park dan harus puas dengan hasil imbang yang secara efektif mengakhiri ambisi gelar mereka.
Mereka pun menyadarinya. Saat peluit akhir berbunyi, Gerrard berusaha menghibur Luis Suarez yang hancur hati, padahal tampaknya sang kapten sendiri membutuhkan dukungan. Memang, tiga bulan berikutnya menjadi "tiga bulan terburuk" dalam hidup Gerrard, dan ia kemudian mengakui bahwa ia tersisa dengan kenangan menyakitkan yang tak akan pernah bisa dihapusnya dari benaknya.
"Akan mudah jika Anda mengangkat karpet, menyembunyikannya di bawah, dan tidak pernah memikirkannya lagi," katanya kepada The High Performance Podcast pada tahun 2020. "Tapi saya rasa itu tidak akan pernah terjadi..."