Aitana Bonmati memenangi Ballon d'Or Feminin dalam tiga edisi terakhir, tetapi penghargaan itu akan jatuh ke tangan pemain lain pada 2026. Akankah Alexia Putellas, rekan setimnya di Barcelona yang sudah dua kali memenangi penghargaan tersebut, kembali menegaskan diri sebagai pemain terbaik di sepakbola wanita? Atau akan ada nama baru dalam daftar pemenang saat Bola Emas diserahkan di London pada Senin?

Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada November lalu. Cedera itu mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya absen hingga kembali bermain pada Mei. Ia masih sempat berkontribusi saat Barcelona meraih empat gelar, termasuk dengan mengalahkan Lyon di final Liga Champions, tetapi kontribusinya tidak cukup besar untuk membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or untuk keempat kalinya.

Persaingan kian menarik karena tahun ini bukan tahun penyelenggaraan Piala Dunia sepakbola wanita. Piala Afrika, yang dimenangi Kamerun pada Agustus lalu, juga tidak masuk dalam penilaian untuk Ballon d'Or Feminin 2026. Karena itu, penampilan bersama klub pada musim 2025-26 akan menjadi penentu utama peringkat penghargaan ini, kecuali bagi mereka yang tampil di Piala Asia, yang dimenangi Jepang pada Maret lalu.

Jadi, siapa saja kandidat terdepan untuk penghargaan 2026? GOAL mengulas para pemain yang paling berpeluang memenangi Bola Emas menjelang seremoni yang sangat dinantikan itu...