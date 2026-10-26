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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Peringkat kandidat terkuat Ballon d'Or Feminin 2026: Alexia Putellas di jalur mengakhiri dominasi tiga tahun Aitana Bonmati atas Bola Emas Wanita

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norway
Bayern Munich
FEATURES
England
Manchester City Women
Japan
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Germany
Denmark
Spain
Poland
Haiti
OL Lyonnes
Netherlands
C. Coll
London City Lionesses

Gelandang Barcelona itu telah memenangi tiga penghargaan terakhir, tetapi penghargaan edisi 2026 akan jatuh kepada orang lain dalam seremoni pada Senin di London setelah musim Bonmati terganggu cedera.

Aitana Bonmati memenangi Ballon d'Or Feminin dalam tiga edisi terakhir, tetapi penghargaan itu akan jatuh ke tangan pemain lain pada 2026. Akankah Alexia Putellas, rekan setimnya di Barcelona yang sudah dua kali memenangi penghargaan tersebut, kembali menegaskan diri sebagai pemain terbaik di sepakbola wanita? Atau akan ada nama baru dalam daftar pemenang saat Bola Emas diserahkan di London pada Senin?

Sayangnya, Bonmati mengalami patah tulang fibula pada November lalu. Cedera itu mengharuskannya menjalani operasi dan membuatnya absen hingga kembali bermain pada Mei. Ia masih sempat berkontribusi saat Barcelona meraih empat gelar, termasuk dengan mengalahkan Lyon di final Liga Champions, tetapi kontribusinya tidak cukup besar untuk membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or untuk keempat kalinya.

Persaingan kian menarik karena tahun ini bukan tahun penyelenggaraan Piala Dunia sepakbola wanita. Piala Afrika, yang dimenangi Kamerun pada Agustus lalu, juga tidak masuk dalam penilaian untuk Ballon d'Or Feminin 2026. Karena itu, penampilan bersama klub pada musim 2025-26 akan menjadi penentu utama peringkat penghargaan ini, kecuali bagi mereka yang tampil di Piala Asia, yang dimenangi Jepang pada Maret lalu.

Jadi, siapa saja kandidat terdepan untuk penghargaan 2026? GOAL mengulas para pemain yang paling berpeluang memenangi Bola Emas menjelang seremoni yang sangat dinantikan itu...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    Pada 2025-26: 23 laga tanpa kebobolan. Menjuarai UEFA Nations League, Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espanam & Copa de la Reina.

    Dalam beberapa pertandingan, Cata Coll tidak banyak beraksi sebagai kiper Barcelona yang begitu dominan. Namun, hal itu justru membuat momen-momen ketika ia harus turun tangan semakin mengesankan.

    Final Liga Champions tahun ini menjadi contoh nyata. Skor akhir 4-0 untuk Barcelona mungkin memberi kesan bahwa mereka dengan mudah mengalahkan Lyon untuk meraih gelar Eropa keempat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Coll harus tampil dalam performa terbaiknya dalam laga itu. Ia membuat empat penyelamatan impresif untuk menjaga keunggulan timnya sebelum dua gol Salma Paralluelo menjelang akhir pertandingan menyempurnakan hasil akhir.

    Itu adalah salah satu dari 23 laga tanpa kebobolan yang dicatatkan Coll sepanjang musim 2025-26 yang mengesankan bersama Barcelona dan Spanyol, ketika ia membantu kedua tim meraih kesuksesan besar. Kontribusinya mungkin terkadang luput dari perhatian, tetapi penampilannya di final Liga Champions itu semestinya menjadi pengingat akan pentingnya peran Coll dan membuatnya mendapat pengakuan setelah masuk nominasi Ballon d'Or untuk pertama kalinya.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    Pada 2025-26: Tujuh gol, lima assist. Menjuarai UEFA Nations League & FIFA Women's Champions Cup.

    Setelah menempati posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu, peluang Mariona Caldentey untuk meraih Bola Emas kali ini jauh lebih kecil. Pemain internasional Spanyol itu kembali berperan penting bagi Arsenal dan membantu klub tersebut menjuarai edisi perdana FIFA Women's Champions Cup. Namun, statistik serangan Caldentey menurun dibanding tahun lalu, baik di kompetisi domestik maupun Liga Champions, karena ia lebih konsisten diminta memainkan peran yang lebih dalam di level klub.

    Hal itu kemungkinan akan memengaruhi peluangnya, begitu pula kesulitannya memberi dampak pada tahap akhir upaya Arsenal mempertahankan gelar Eropa, yang dihentikan Lyon di semifinal. Meski begitu, peringkat kedua tahun lalu itu diperkirakan tetap akan mendapat suara.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    Pada 2025-26: 14 gol, lima assist. Menjuarai Liga Super Wanita & Piala FA.

    Serangkaian cedera membuat Vivianne Miedema sudah cukup lama tidak masuk nominasi Ballon d'Or. Namanya terakhir kali masuk daftar finalis pada 2022, ketika ia finis di posisi ke-11. Namun, pemain asal Belanda itu secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Musim lalu, ia kembali menunjukkan alasan dirinya dua kali berturut-turut finis di lima besar pemungutan suara Ballon d'Or pada dua edisi sebelum 2022, dengan memainkan peran penting dalam keberhasilan Manchester City meraih gelar Liga Super Wanita pertama dalam 10 tahun.

    Hanya dua pemain yang mencetak lebih banyak gol daripada Miedema di kasta tertinggi sepak bola Inggris musim lalu. Ia juga menempati peringkat ketiga dalam jumlah assist dan kedua dalam jumlah gabungan gol serta assist. Absennya City dari kompetisi Eropa akan menyulitkannya menyamai beberapa pencapaian terbaiknya dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Namun, sang penyerang tetap masuk nominasi setelah menjalani musim pertamanya tanpa cedera dalam beberapa waktu terakhir. Kembalinya ia mencetak gol di final Piala FA semakin memperbesar peluangnya.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    Pada 2025-26: 32 gol, sembilan assist. Menjuarai UEFA Nations League, Liga Champions, Liga F, Piala Super Spanyol & Copa de la Reina.

    Claudia Pina menjalani musim 2025-26 yang gemilang. Ia meraih Sepatu Emas Liga F dan menjadi salah satu penyerang paling produktif di Eropa sepanjang musim. Ketajamannya turut membantu Spanyol menjuarai Nations League dan Barcelona meraih empat gelar.

    Namun, produktivitasnya sedikit menurun pada paruh kedua musim. Ia gagal memanfaatkan pertandingan-pertandingan besar yang dijalani Barcelona. Tanpa gol, assist, ataupun momen yang mencuri perhatian di fase gugur Liga Champions maupun dalam laga Clasico Liga F melawan Real Madrid, ia menempati posisi lebih rendah dalam peringkat ini, meski sempat mencetak gol di final Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Pada 2025-26: 18 gol, empat assist. Meraih NWSL Shield & Sepatu Emas.

    Sulit memprediksi bagaimana para bintang NWSL akan dinilai dalam pemungutan suara Ballon d'Or karena jadwal liga tersebut tidak selaras dengan periode penilaian dan batas waktu penghargaan itu. Tahun lalu, hanya tiga pemain NWSL yang masuk nominasi. Marta dan Esther Gonzalez masuk nominasi terutama berkat penampilan mereka di turnamen besar bersama tim nasional.

    Namun, nominasi Temwa Chawinga didasari penampilannya yang luar biasa di NWSL. Pada musim 2024, yang beberapa bulan terakhirnya masuk dalam periode penilaian Ballon d'Or, Chawinga meraih penghargaan Sepatu Emas dan Pemain Paling Berharga. Pada musim 2025, ia kembali meraih kedua penghargaan tersebut sekaligus membantu Kansas City Current memenangkan NWSL Shield. Ia juga tampil gemilang pada musim 2026. Karena itu, penyerang tersebut patut kembali mendapat tempat yang layak dalam peringkat Ballon d'Or, meskipun kiprah luar biasanya bersama Malawi saat negara itu menjalani debut di Piala Afrika Wanita tidak termasuk dalam periode yang diperhitungkan untuk pemungutan suara.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Pada 2025-26: Enam gol, lima assist. Juara Piala Asia, Women's Super League & Piala FA.

    Setelah masuk nominasi pada 2023 dan 2024, Yui Hasegawa kembali masuk daftar panjang pada 2026. Ia menjadi motor permainan Man City yang tampil gemilang di WSL musim lalu. Bermain dalam duet gelandang poros ganda bersama pemain muda Inggris Laura Blindkilde Brown atau pemain tim nasional Amerika Serikat Sam Coffey, Hasegawa mendapat lebih banyak kebebasan untuk maju menyerang. Hasilnya, kontribusi golnya meningkat, sesuatu yang akan memperkuat peluangnya.

    Peran penting Hasegawa dalam keberhasilan Jepang menjuarai Piala Asia semakin memperkuat pencalonannya. Trofi itu melengkapi gelar WSL yang diraih City dengan cukup nyaman serta gelar Piala FA yang mereka menangkan lewat kemenangan 4-0 atas Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 10 gol, 22 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Supercup & DFB-Pokal.

    Para pemain di Jerman bisa luput dari perhatian dalam pemungutan suara penghargaan ini, tetapi catatan luar biasa Klara Buhl membuatnya menonjol pada 2025 dan kembali demikian pada 2026 setelah menjalani musim gemilang lainnya.

    Winger cepat itu menyamai jumlah golnya di Bundesliga pada musim 2024-25 dan melampaui jumlah assist-nya pada musim tersebut. Catatannya di Liga Champions juga melonjak berkat delapan assist dalam enam pertandingan pertamanya. Buhl mencatatkan angka-angka itu meski absen selama dua bulan akibat cedera otot. Ia berperan besar dalam keberhasilan Bayern meraih treble domestik lagi, sekaligus kembali masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Pada 2025-26: 29 gol, 10 assist. Menjuarai FIFA Women's Champions Cup.

    Tahun lalu, Alessia Russo menempati posisi ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or. Secara individu, musim 2025-26 bahkan lebih baik baginya. Namun, peran Russo dalam keberhasilan Inggris mempertahankan gelar juara Eropa dan kemenangan Arsenal di Liga Champions turut mengantarkannya ke posisi tinggi dalam pemungutan suara 2025. Karena itu, tersingkirnya Arsenal di semi-final Liga Champions serta kegagalan mereka meraih trofi besar lain selain FIFA Women's Champions Cup edisi perdana akan menghambat peluang sang penyerang meraih Ballon d'Or 2026.

    Meski begitu, catatan Russo musim lalu sangat baik dan membantu Arsenal melaju jauh di Liga Champions. Ia mencetak gol dalam kedua duel fase gugur yang mereka jalani. Russo akan mendapatkan suara yang memang pantas ia peroleh, hanya saja kemungkinan tidak sebanyak tahun lalu.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Pada 2025-26: 18 gol, 16 assist. Menjuarai Champions League, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Ada beberapa faktor yang berperan dalam perebutan Ballon d'Or Feminin. Tentu saja, performa dan statistik individu menjadi faktor utama, terutama di panggung terbesar, begitu pula keberhasilan meraih trofi. Namun, naif jika mengabaikan pentingnya popularitas nama dalam penghargaan ini. Selama bertahun-tahun, ada banyak pemain yang secara mengejutkan luput dari daftar nominasi, tetapi hanya sedikit yang semencolok bintang Barcelona, Caroline Graham Hansen, yang harus menunggu hingga 2024 untuk mendapatkan nominasi pertamanya. 

    Untungnya, pemain internasional Norwegia itu akhirnya berhasil menembus batasan tersebut dan kembali masuk dalam persaingan pada 2026. Musim lalu, hanya satu pemain yang terlibat langsung dalam lebih banyak gol di Liga F dibandingkan Graham Hansen, yang memimpin kompetisi dalam jumlah assist. Bintang Barcelona itu juga kerap tampil gemilang pada momen-momen penting, dengan sejumlah performa luar biasa di fase gugur Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Pada 2025-26: Empat gol, 10 assist. Juara Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Setelah absen lebih dari dua bulan akibat patah tulang di kakinya dan hanya bisa menyaksikan dari jauh saat Spanyol menjuarai Nations League, Patri Guijarro kembali tampil gemilang pada 2026. Arti pentingnya bagi Barcelona langsung terlihat begitu ia kembali, dengan performa tim meningkat sedemikian rupa sehingga masa absennya tidak menghalanginya kembali masuk daftar panjang kandidat Ballon d'Or.

    Guijarro pernah finis di posisi keenam dalam pemungutan suara penghargaan ini dan bisa kembali mendekati pencapaian tersebut pada 2026. Ia menutup musim dengan kuat, termasuk tampil gemilang di final Liga Champions, ketika assist-nya untuk gol kedua Ewa Pajor menjadi salah satu momen paling menonjol.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 34 gol, 14 assist. Memenangkan Bundesliga, DFB-Supercup & DFB-Pokal.

    Setelah menempati peringkat kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or Feminin yang pertama pada 2018, Pernille Harder masih tampil luar biasa pada 2026. Pemain internasional Denmark itu kemungkinan sudah memiliki Bola Emas di lemari pajangannya seandainya penghargaan tersebut diberikan pada 2020. Ia pun tetap mendapat penilaian tinggi dari para pemilih, dengan menempati peringkat ke-20 tahun lalu meski Denmark tersingkir di fase grup Euro 2025 tanpa meraih satu poin pun.

    Peringkat itu diraihnya seusai musim gemilang bersama Bayern Munich yang menghasilkan tiga gelar. Bayern kembali meraih kesuksesan serupa pada 2025-26, sementara catatan gol dan assist Harder melampaui musim sebelumnya. Ditambah peran pentingnya dalam kemenangan Bayern atas Manchester United di perempat-final Liga Champions, penampilannya yang mengesankan meski Bayern kalah dari Barcelona di semi-final, serta kontribusinya membantu Denmark yang bisa dimaklumi tidak diunggulkan lolos otomatis ke Piala Dunia musim panas mendatang, Harder berpeluang meraih peringkat terbaiknya dalam Ballon d'Or selama beberapa tahun terakhir.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    Pada 2025-26: 39 gol, sembilan assist. Menjuarai Women's Super League & Piala FA.

    Meski peluangnya meraih Bola Emas kemungkinan terbatas karena tidak tampil di kompetisi Eropa, Khadija Shaw layak meraup banyak suara dalam pemilihan Ballon d'Or tahun ini. Ketajamannya di depan gawang sepanjang musim mengantar Man City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun. Shaw mencetak 21 gol dalam 22 pertandingan liga musim lalu, delapan gol lebih banyak daripada pemain lain mana pun di kompetisi tersebut. Ia juga menyumbang empat assist, menjadikannya pemain paling produktif di WSL dengan selisih yang jauh.

    Sang penyerang kemudian meraih kesuksesan lebih lanjut di Piala FA, baik secara individu maupun bersama timnya. Dua golnya saat menghadapi Chelsea di semi-final membawa City ke Wembley. Shaw tampil gemilang di final dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 4-0 atas Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Pada musim 2025-26: 22 gol, 12 assist. Menjuarai Premiere Ligue, Coupe de la Ligue & Coupe de France.

    Akan sangat mengejutkan jika Melchie Dumornay tidak memenangi Ballon d'Or suatu saat nanti. Ia memang sebagus itu. Hal tersebut berulang kali ia buktikan lewat penampilannya bersama Lyon musim lalu, ketika ia kerap menjadi pemain terbaik di lapangan.

    Setelah mencetak gol dengan produktivitas luar biasa pada musim 2024-25, Dumornay lebih sering mencatatkan assist musim lalu. Namun, ia tetap mencetak gol pada momen-momen penting, dengan cara yang spektakuler. Salah satunya terjadi saat Lyon menghadapi PSG di final Coupe de la Ligue. Sepakan indahnya menjadi satu-satunya gol dalam laga itu. Ia juga membuka keunggulan di final Coupe de France, sebelum mencetak hat-trick dalam laga penentuan gelar liga saat OL meraih treble domestik.

    Di Liga Champions, Dumornay juga berperan penting dalam membantu timnya mencapai final. Ia mencetak gol dalam kemenangan atas Wolfsburg di perempat-final dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan saat OL menyingkirkan Arsenal di semi-final. Penampilan seperti itulah yang seharusnya membuatnya menempati peringkat tinggi.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Pada 2025-26: 33 gol, tujuh assist. Menjuarai Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Peran Ewa Pajor dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar pada musim 2025-26 seharusnya menempatkannya di papan atas pemungutan suara Ballon d'Or, bahkan mungkin di posisi teratas. Pada 2025, pemain timnas Polandia itu meraih Trofi Gerd Muller berkat ketajamannya mencetak gol dan menempati peringkat kedelapan dalam pemungutan suara untuk penghargaan utama. Sebagai kandidat kuat peraih Bola Emas, ia seharusnya finis lebih tinggi kali ini.

    Pajor memang tidak menembus angka 50 gol seperti yang ia capai pada 2024-25, tetapi ia tetap sangat produktif dan tampil menentukan dalam laga-laga besar. Ia mencetak gol dalam kelima pertandingan Barcelona di fase gugur Liga Champions saat mereka menyingkirkan Real Madrid dan Bayern Munich, lalu mengalahkan Lyon di final. Dua golnya dalam laga puncak itu menjadi penentu saat ia meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam penampilan keenamnya di final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    Pada 2025-26: 24 gol, 13 assist. Menjuarai UEFA Women's Nations League, Liga Champions, Liga F, Supercopa de Espana & Copa de la Reina.

    Bagi banyak orang, Alexia Putellas layak memenangi Ballon d'Or Feminin 2025. Ikon Barcelona itu bisa dibilang tampil lebih baik dari sebelumnya sepanjang musim 2024-25. Setelah melewati beberapa tahun yang berat akibat cedera, ia menunjukkan performa luar biasa saat Barcelona meraih tiga gelar domestik dan mencapai final Liga Champions.

    Putellas membawa performa tersebut ke musim 2025-26. Beban ekspektasi di pundaknya bahkan semakin besar pada sejumlah kesempatan ketika Guijarro dan Bonmati mengalami cedera di lini tengah. Peraih Ballon d'Or dua kali itu mampu membantu para pemain muda di sekitarnya tampil lebih baik untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan para pemain bintang, sembari tetap mencatatkan jumlah gol dan assist yang sangat mengesankan. Kontribusinya membantu Spanyol dan Barcelona memenangi semua gelar yang mungkin diraih.

    Dengan performanya yang konsisten di level kelas dunia, rekam jejaknya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, serta perannya dalam keberhasilan Barcelona meraih empat gelar, Putellas menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d'Or Feminin 2026. Pengakuan awal melalui penghargaan Pemain Terbaik Liga Champions Musim Ini semakin memperkuat posisinya.