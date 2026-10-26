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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Diterjemahkan oleh

Peringkat kandidat terkuat Ballon d'Or 2026: Harry Kane, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe berada di barisan terdepan dalam persaingan sengit memperebutkan Bola Emas

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Champions League
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Africa Cup of Nations

Penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola akan diberikan pada Senin, dengan sederet kandidat berpeluang keluar sebagai pemenang.

Seiring dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kian berlalu, persaingan memperebutkan Ballon d'Or terasa lebih terbuka daripada yang pernah terjadi dalam hampir 20 tahun terakhir. Kini, begitu banyak pemain mengawali setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka berpeluang meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan penampilan tidak konsisten untuk memenangi Bola Emas pada 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak kandidat pada 2026.

Dembele meraih penghargaan itu terutama berkat penampilannya saat membantu Paris Saint-Germain memenangi gelar juara Eropa pertama mereka. Liga Champions kemungkinan besar akan kembali berperan penting dalam persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, 2026 juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga penampilan sepanjang musim panas di Amerika Utara bisa sangat memengaruhi hasil akhir.

Jangan lupakan pula bahwa Piala Afrika juga akan menjadi bahan pertimbangan. Artinya, ada pemain yang bukan hanya bersinar untuk klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Namun, tak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk memperkuat peluangnya, baik di lapangan maupun lewat wawancara. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL telah memantau kandidat terkuat peraih Bola Emas 2026 selama 12 bulan terakhir. Berikut pemain yang menurut kami paling mungkin menempati posisi teratas di podium pada seremoni di London, Senin, 26 Oktober...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, tujuh assist. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Piala Super Spanyol.

    Tak diragukan lagi, Ferran Torres mencetak gol terpenting sepanjang musim 2025-26 ketika ia mencetak satu-satunya gol di final Piala Dunia pada babak perpanjangan waktu di New Jersey. Gol tersebut bisa dibilang sangat berperan dalam nominasinya untuk Ballon d'Or, terutama karena penampilannya bersama Spanyol di turnamen itu hingga saat tersebut terbilang kurang memuaskan.

    Meski demikian, ia turut menyumbang banyak gol bagi Barcelona saat klub itu sukses mempertahankan gelar La Liga. Awal kiprahnya yang impresif di PSG juga semestinya memperbesar peluangnya meraih satu atau dua suara.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Pada 2025-26: Empat gol, enam assist, 31 kali nirbobol. Menjuarai Liga Primer.

    Mungkin tak ada pemain yang lebih mencerminkan Arsenal masa kini daripada Gabriel Magalhaes. Bek timnas Brasil itu telah menjadi salah satu ancaman paling berbahaya dalam situasi bola mati di Liga Primer, sementara gaya bertahannya yang mengandalkan fisik kini mencapai tingkat popularitas yang jarang terlihat dalam beberapa dekade terakhir.

    Meski William Saliba tetap tampil berkelas, Gabriel kini bisa dianggap sebagai sosok yang lebih berpengaruh di antara dua bek tengah Arsenal tersebut. Namun, kegagalannya mengeksekusi penalti di final Liga Champions tentu akan merugikannya dalam pemungutan suara Ballon d'Or, begitu pula tersingkirnya Brasil relatif dini dari Piala Dunia.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    Pada 2025-26: 30 gol, 10 assist. Menjuarai Serie A & Coppa Italia.

    Meski tersingkir secara memalukan dari Liga Champions oleh Bodo/Glimt, Inter tetap menjalani musim yang sukses. Inter mengunci gelar Serie A sebelum menjuarai Coppa Italia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Lautaro Martinez menjadi motor kesuksesan tersebut.

    Ia menjadi pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia dengan keunggulan tiga gol atas pesaing terdekatnya. Ketajamannya berlanjut di Piala Dunia, tempat ia mencetak sejumlah gol penting bagi Argentina, termasuk gol kemenangan dalam laga semi-final melawan Inggris. Sayangnya, Lautaro tidak dimainkan dari bangku cadangan pada laga final karena Argentina mengutamakan soliditas pertahanan. Dengan demikian, ia tidak bisa mengulangi gol kemenangan yang dicetaknya pada final Copa America 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Empat gol, 18 assist, 21 laga tanpa kebobolan. Menjuarai Piala Afrika, Liga Champions, Ligue 1 & Piala Super UEFA.

    Bek kanan terbaik di dunia, Achraf Hakimi kembali menjalani musim gemilang bersama PSG. Ia juga pulih dari cedera tepat waktu untuk berperan penuh dalam kemenangan mereka di final Liga Champions.

    Untuk saat ini, ia juga dapat menyebut dirinya juara Afrika setelah CAF memutuskan untuk membatalkan hasil final Piala Afrika yang kontroversial. Namun, banding yang kemudian diajukan Senegal masih bisa membalikkan keputusan tersebut. Terlepas dari itu, Maroko sekali lagi menunjukkan diri sebagai tim terdepan dari Afrika di Piala Dunia, dengan Hakimi tampil gemilang dalam perjalanan mereka hingga perempat-final.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16Vinicius Junior (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 28 gol, 16 assist.

    Vinicius Junior menjalani tahun 2025 yang mengecewakan dari segi penampilan bersama Real Madrid. Sepanjang tahun kalender itu, ia hanya mencetak delapan gol di La Liga, sementara misinya untuk membalas kekecewaan terkait Ballon d'Or berjalan tidak sesuai rencana. Namun, seperti kata pepatah, performa bisa naik turun, tetapi kualitas tetap ada. Vini menunjukkan bahwa ia masih mampu menjadi penentu saat mengawali 2026 dengan rentetan penampilan gemilang, termasuk mencetak empat gol dalam enam pertandingan fase gugur Liga Champions.

    Kembalinya mantan pemain Flamengo itu ke performa terbaik belum cukup untuk menghadirkan trofi ke Bernabeu. Namun, ia berhasil mengakhiri catatan buruknya bersama Brasil dengan menjadi motor serangan dan mencetak empat gol di Piala Dunia. Meski begitu, ia tak mampu membawa Brasil melampaui babak 16 besar, sehingga penantian mereka akan bintang keenam terus berlanjut.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jude Bellingham (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 15 gol, enam assist.

    Setelah finis di tiga besar pada 2024, peluang Jude Bellingham untuk sekadar masuk nominasi Ballon d'Or dua tahun kemudian tampak pupus. Ia menjalani musim yang sangat mengecewakan bersama Real Madrid dan dua kali harus menepi untuk memulihkan diri dari cedera. Namun, penampilan Bellingham bersama Inggris di Piala Dunia membuatnya masuk daftar pendek final.

    Gelandang itu menjadi motor keberhasilan Inggris melaju ke semifinal. Dari tujuh gol yang dicetaknya, masing-masing dua gol saat menghadapi Meksiko dan Norwegia di babak gugur menjadi penentu kemenangan. Meski Inggris kembali gagal meraih gelar di panggung dunia, penampilan Bellingham kemungkinan besar membekas dalam ingatan para pemilih Ballon d'Or.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    Pada 2025-26: Delapan gol, 15 assist. Menjuarai Liga Primer Inggris.

    Declan Rice menunjukkan dirinya sebagai salah satu gelandang elite dunia lewat penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions 2024-25. Sejak itu, pemain Arsenal tersebut terus berkembang. Rice menjadi salah satu pemain terpenting Arsenal saat mereka menjuarai Liga Primer Inggris, sekaligus berperan besar dalam perjalanan mereka ke final Liga Champions.

    Pergerakan Rice membawa bola ke depan, aksi bertahannya, dan umpan-umpannya dari situasi bola mati membuat kontribusinya hampir selalu terasa dalam pertandingan. Ia juga terus memberikan kontribusi penting selama perjalanan Inggris ke semi-final Piala Dunia, meski harus berjuang melawan cedera dan sakit di Amerika Utara.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tujuh gol, 10 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang sejak masa peminjamannya yang kurang mengesankan di Wolves pada 2021 hingga finis di tiga besar Ballon d'Or pada 2025. Pengendali permainan PSG itu kini dianggap banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Ia memang tampil seperti itu sepanjang sebagian besar musim lalu, bahkan menambah jumlah gol dan assist-nya ketika tim asuhan Luis Enrique kembali menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions.

    Vitinha dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan pada final Liga Champions dan terus mengatur tempo permainan Portugal di Piala Dunia. Namun, Portugal secara keseluruhan tampil jauh di bawah ekspektasi sebelum kalah dari Spanyol di babak 16 besar.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12Luis Diaz (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 30 gol, 27 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Wajar jika suporter Liverpool bertanya-tanya apakah musim 2025-26 mereka akan jauh lebih sukses seandainya Luis Diaz tidak dijual. Penyerang serbabisa itu berperan penting dalam keberhasilan Liverpool meraih gelar juara pada 2024-25, tetapi keinginannya mencari tantangan baru membuat klub menerima tawaran €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain timnas Kolombia tersebut.

    Sejak itu, Diaz terus tampil mengesankan dan membangun kerja sama apik dengan Harry Kane serta rekan-rekan setimnya di Bayern. Sejumlah golnya di Bundesliga musim lalu begitu spektakuler, sementara penampilan memukaunya di Liga Champions pasti menarik perhatian para pemilih Ballon d'Or, meski Bayern pada akhirnya kembali gagal di Eropa. Ia juga memperlihatkan beberapa aksi memukau bersama Kolombia di Piala Dunia, meski mereka tersingkir lewat adu penalti dari Swiss pada babak 16 besar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Pau Cubarsi (Barcelona)

    Pada 2025-26: Satu gol, dua assist, 26 kali nirbobol. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Supercopa de Espana.

    Semua mata tertuju kepada Lamine Yamal saat Spanyol berangkat ke Piala Dunia, tetapi ia justru kalah bersinar dari remaja Barcelona lainnya, Pau Cubarsi. Pemain berusia 19 tahun itu melanjutkan musim lain yang berbuah gelar bersama Barcelona dengan menunjukkan kualitasnya di panggung dunia. Banyak pihak menilai Cubarsi sebagai bek tengah terbaik sepanjang turnamen di Amerika Utara.

    Bek tersebut dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik setelah kemenangan Spanyol di final. Cubarsi berperan penting dalam keberhasilan Spanyol membatasi lawan-lawannya hanya mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran dan satu gol sepanjang perjalanan menuju gelar juara.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: Tiga gol, enam assist. Menjuarai Piala Dunia, Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Fabian Ruiz sebenarnya absen cukup lama musim lalu karena cedera. Namun, sebagai pemain dengan koleksi gelar terbanyak pada musim 2025-26, ia tetap masuk daftar kandidat Ballon d'Or. Pemain PSG itu memberikan sejumlah kontribusi penting bagi kesuksesan klubnya di kompetisi domestik dan Eropa, sekaligus kembali menjadi bagian dari trio lini tengah terbaik di dunia.

    Ruiz kemudian tampil gemilang untuk Spanyol dalam perjalanan mereka menjuarai Piala Dunia setelah masuk susunan pemain pada babak gugur. Mantan bintang Napoli itu belum pernah merasakan kekalahan dalam lebih dari 50 penampilan bersama Spanyol. Sosok pembawa keberuntungan mereka itu kini menambah gelar juara dunia setelah turut membantu meraih gelar juara Eropa pada 2024.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    Pada 2025-26: 58 gol, 11 assist. Menjuarai Piala FA & Piala Carabao.

    Setelah menjalani musim yang mengecewakan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland memasuki 'Mode Terminator' pada awal musim 2025-26. Ia menjadi kekuatan penghancur bagi Manchester City seorang diri saat klub itu berupaya kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar. Periode tanpa gol pada awal 2026 kemudian mengancam peluang Haaland meraih Ballon d'Or sekaligus harapan City meraih trofi setelah tersingkir dari Liga Champions. Namun, Haaland dan timnya bangkit dengan menjuarai Piala FA dan Piala Carabao, sembari terus menekan Arsenal hingga akhir dalam perebutan gelar Liga Primer.

    Meski Haaland gagal meraih trofi-trofi terbesar yang bisa dimenangkannya, peluangnya meraih Ballon d'Or jelas terdongkrak oleh penampilan pertama Norwegia di Piala Dunia sejak 1998. Striker andalan mereka itu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mencetak tujuh gol saat Norwegia untuk pertama kalinya melaju ke perempat-final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 25 gol, 14 assist. Menjuarai Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Cedera membatasi kontribusi Dembele pada paruh pertama musim PSG, sehingga peluangnya mempertahankan gelar Ballon d'Or tampak tertutup. Namun, setelah kembali bugar sepenuhnya, ia kembali masuk dalam persaingan berkat performa terbaiknya, terutama lewat penampilan yang menentukan kemenangan atas Liverpool dan Bayern Munich di fase gugur Liga Champions. Ia kemudian kembali mencetak gol dalam kemenangan atas Arsenal di final.

    Dembele masih perlu memberi dampak di Piala Dunia untuk memperkuat peluangnya, dan ia akhirnya mencetak gol-gol pertamanya di turnamen tersebut sepanjang kariernya. Hat-trick melawan Norwegia menjadi momen paling menonjol dalam kiprahnya yang menghasilkan enam gol. Namun, di luar itu, penampilannya di Amerika Utara kalah menonjol dibandingkan beberapa rekan setimnya, sehingga peluangnya meraih Ballon d'Or dua kali berturut-turut kini hampir pasti tertutup.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 26 gol, 41 assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi Michael Olise akan kesulitan naik level dari Crystal Palace ke Bayern Munich ternyata keliru besar. Pemain sayap itu tampil gemilang selama dua tahun bersama juara Bundesliga tersebut. Sama piawainya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa. Ia juga menunjukkan kualitasnya di Liga Champions, terutama saat menghadapi Real Madrid di perempat-final. Olise membuat mereka kewalahan dalam waktu lama di Bernabeu sebelum menutup duel tersebut dengan gol di Bavaria.

    Penampilan Olise di level klub juga membantunya mengamankan tempat di susunan pemain inti Prancis meski persaingan sangat ketat. Ia menjadi salah satu bintang dalam perjalanan Prancis di Piala Dunia, dengan kreativitas dan kecermatannya dalam mengumpan membantunya mencatatkan rekor tujuh assist.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    Pada 2025-26: Dua gol. Menjuarai Piala Dunia, Piala FA, dan Carabao Cup.

    Setelah pulih dari cedera ACL yang menggagalkan harapannya mempertahankan Ballon d'Or 2024, Rodri tidak terlihat seperti pemain yang sama sepanjang sebagian besar musim 2025-26. Meski sempat menunjukkan kualitasnya bersama Manchester City saat klub itu meraih dua trofi, ia terus bergulat dengan masalah kebugaran dan terkadang tampak kesulitan mengikuti tempo permainan.

    Namun, semua itu terlupakan di Piala Dunia. Rodri menjadi salah satu pemain terbaik Spanyol saat mereka meraih gelar kedua. Terpilih sebagai Pemain Terbaik Turnamen, kapten Spanyol itu mendadak kembali masuk persaingan untuk meraih Bola Emas lainnya, sesuatu yang menurut banyak orang tidak mungkin ia capai.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Pada 2025-26: 23 gol, 10 assist. Memenangkan Liga Champions, Ligue 1, Trophee des Champions, Piala Super UEFA & Piala Interkontinental FIFA.

    Jika harus menobatkan pemain terbaik di fase gugur Liga Champions, Khvicha Kvaratskhelia jauh mengungguli hampir semua pemain lain. Winger PSG itu menjadi pemain pertama dalam sejarah kompetisi yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan fase gugur berturut-turut. Catatan tersebut mencakup beberapa gol spektakuler saat sang juara bertahan berjuang meraih satu lagi gelar Eropa.

    Namun, performa Kvaratskhelia sepanjang musim tidak mencapai level yang sama. Kegagalan Georgia lolos ke Piala Dunia pun berpotensi membatasi posisi akhirnya dalam pemeringkatan Ballon d'Or. Pemain yang dijuluki 'Kvaradona' itu masih punya peluang setidaknya finis di tiga besar, dan nyaris tak mungkin ia berbuat lebih banyak lagi untuk mencapainya.

  • messi Getty Images

    4Lionel Messi (Inter Miami)

    Pada 2025-26: 44 gol, 30 assist. Menjuarai MLS Cup.

    Masa ketika Lionel Messi bahkan masuk nominasi Ballon d'Or dianggap sudah berlalu. Namun, setelah membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup untuk pertama kalinya dan tampil gemilang bersama Argentina di Piala Dunia, peraih delapan gelar itu masih punya peluang nyata untuk menambah koleksi Bola Emasnya.

    Messi tampil di kelas tersendiri saat meraih penghargaan MVP MLS untuk kedua kalinya secara beruntun. Dalam enam laga play-off Miami saja, ia mencetak enam gol dan menyumbang tujuh assist. Kesuksesan di level klub itu tentu semestinya dipertimbangkan ketika para pemilih Ballon d'Or mengisi surat suara mereka. Ia kemudian mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist lewat penampilan luar biasa di Piala Dunia. Meski kali ini tak mampu membawa Argentina hingga juara, Messi sudah menunjukkan bahwa pada usia 39 tahun, ia tetap menjadi salah satu pesepakbola terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3Kylian Mbappe (Real Madrid)

    Pada 2025-26: 58 gol, 14 assist.

    Apakah ini tahun ketika Kylian Mbappe akhirnya meraih Ballon d'Or? Hampir sejak pertama kali mencuri perhatian sebagai remaja di Monaco, penyerang itu sudah digadang-gadang sebagai calon peraih penghargaan tersebut. Namun, setelah menginjak usia 27 tahun pada Desember, Mbappe masih menunggu kesempatan untuk berdiri di podium tertinggi.

    Sepanjang sebagian besar musim, Mbappe nyaris tak bisa berbuat lebih banyak untuk memperbesar peluangnya mengakhiri penantian itu. Ia menjadi tumpuan Real Madrid yang tengah kesulitan, hingga mengalami cedera lutut yang sulit ia pulihkan sepenuhnya. Selama masa itu, peluang Real Madrid untuk menutup musim dengan trofi perlahan memudar. Namun, Mbappe memang cenderung menampilkan permainan terbaiknya di Piala Dunia. Untuk turnamen ketiga berturut-turut, ia menjadi salah satu pemain paling menonjol, dengan 10 gol yang mengantarkannya meraih Sepatu Emas kedua yang bersejarah.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    Pada 2025-26: 26 gol, 21 assist. Menjuarai Piala Dunia, La Liga & Piala Super Spanyol.

    Menjadi favorit bandar taruhan untuk meraih Ballon d'Or menjelang musim lalu, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang memenangkan penghargaan tersebut. Bahkan, ia tidak harus memenanginya pada 2026 untuk mencatat rekor itu! Penampilan pemain remaja Barcelona tersebut pada fase akhir Liga Champions 2024-25 membuat banyak orang memandangnya sebagai pesepakbola terbaik di dunia. Posisi kedua yang diraihnya di belakang Dembele dalam pemungutan suara menjadi bukti penilaian itu.

    Masih ada yang berpendapat bahwa Yamal perlu lebih sering tampil menentukan dalam laga-laga terbesar. Ada pula kekhawatiran bahwa banyaknya pertandingan yang ia jalani pada usia semuda itu membuatnya semakin sering mengalami masalah cedera. Masalah tersebut pada akhirnya mengakhiri musimnya bersama klub lebih cepat dan turut membatasi kontribusinya bagi Spanyol di Piala Dunia. Ia tetap mampu menunjukkan dinamismenya yang khas saat Spanyol melaju hingga menjadi juara di Amerika Utara. Namun, kegagalan Yamal untuk tampil menonjol secara individu sepanjang turnamen berarti ia mungkin kembali gagal meraih Ballon d'Or dengan selisih sangat tipis.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Munich)

    Pada 2025-26: 73 gol, delapan assist. Menjuarai Bundesliga, DFB-Pokal & DFL-Supercup.

    Selalu ada orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane. Namun, setelah mengakhiri penantian gelar yang dahulu kerap dijadikan bahan kritik terhadapnya, striker Bayern Munich itu tampil seolah mengemban misi. Ia bertekad membuktikan bahwa dirinya juga layak mendapat pengakuan individu, sembari terus mencetak gol dengan frekuensi luar biasa.

    Selain mencetak begitu banyak gol musim lalu, Kane menunjukkan kemampuan menyeluruhnya dengan sangat efektif bersama juara Bundesliga itu. Ia juga mencetak enam gol untuk Inggris dalam perjalanan mereka ke semifinal Piala Dunia. Kegagalan meraih gelar di Amerika Utara membuka peluang bagi pemain lain untuk merebut Ballon d'Or darinya. Namun, mengingat penghargaan ini lazim diberikan kepada pemain dengan musim terbaik secara individu, sulit untuk mempersoalkan Kane yang tidak finis di posisi teratas.