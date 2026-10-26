Seiring dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kian berlalu, persaingan memperebutkan Ballon d'Or terasa lebih terbuka daripada yang pernah terjadi dalam hampir 20 tahun terakhir. Kini, begitu banyak pemain mengawali setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka berpeluang meraih penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola. Ousmane Dembele bangkit dari karier yang diwarnai cedera dan penampilan tidak konsisten untuk memenangi Bola Emas pada 2025, dan ia kembali menjadi salah satu dari sekian banyak kandidat pada 2026.

Dembele meraih penghargaan itu terutama berkat penampilannya saat membantu Paris Saint-Germain memenangi gelar juara Eropa pertama mereka. Liga Champions kemungkinan besar akan kembali berperan penting dalam persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, 2026 juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga penampilan sepanjang musim panas di Amerika Utara bisa sangat memengaruhi hasil akhir.

Jangan lupakan pula bahwa Piala Afrika juga akan menjadi bahan pertimbangan. Artinya, ada pemain yang bukan hanya bersinar untuk klubnya, tetapi juga tampil mengesankan di dua turnamen besar sepanjang musim ini.

Namun, tak ada lagi yang bisa dilakukan siapa pun untuk memperkuat peluangnya, baik di lapangan maupun lewat wawancara. Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL telah memantau kandidat terkuat peraih Bola Emas 2026 selama 12 bulan terakhir. Berikut pemain yang menurut kami paling mungkin menempati posisi teratas di podium pada seremoni di London, Senin, 26 Oktober...